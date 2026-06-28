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Корман Исмаилов: Пеевски опита да стане държавник и политики, което е невъзможно

Корман Исмаилов: Пеевски опита да стане държавник и политики, което е невъзможно

28 Юни, 2026 21:30, обновена 28 Юни, 2026 20:40 1 563 13

  • корман исмаилов-
  • политика-
  • дпс-
  • управление

Вече има ясен прочит, че Доган е история, заяви бившият депутат и дългогодишен председател на младежкото ДПС

Корман Исмаилов: Пеевски опита да стане държавник и политики, което е невъзможно - 1
Снимка: bTV
bTV bTV Телевизия бТВ

„ДПС е приключило. Вече има ясен прочит, че Доган е история, а Пеевски няма бъдеще“, заяви в „120 минути“ Корман Исмаилов, бивш депутат и дългогодишен председател на младежкото ДПС, който впоследствие напусна партията и стана един от най-острите критици на ръководството ѝ.

„Ясно е, че Пеевски от един олигарх опозна една партия отвътре и тръгна да я овладява. Реално се опита да стане държавник и политики, което няма как да стане“, посочи още Исмаилов.

„Това, което Доган тогава говореше и се беше взел много насериозно е, че е ключов фактор в политиката. Той казваше често, че политическото махало винаги минава през центъра и той беше позиционирал партията в центъра на политическото пространство“, коментира още той.

„Така имаше избор дали да прави с отслабващото ляво коалиция, или с отслабващото дясно коалиция“, допълни Исмаилов.

„Пеевски, казвайки „Ново начало“, беше успял вътре в ДПС, когато Доган беше почетен председател, като че ли да си издейства да бъде посочен за следващия председател на ДПС с явното намерение да разпределя порции в по-голям мащаб“, заяви Корман Исмаилов.

Той не изключи да има независима кандидатура от средите на българските турци и мюсюлмани, издигнат от инициативен комитет, на следващите президентски избори.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    13 1 Отговор
    Този ми прилича на турчин

    Коментиран от #9

    20:45 28.06.2026

  • 2 турски подлоги

    12 2 Отговор
    с етнически партии

    20:46 28.06.2026

  • 3 Пуфи

    12 2 Отговор
    Стигаа ревал османе, слагай феса и у диарбекир

    20:49 28.06.2026

  • 4 име

    8 1 Отговор
    Гяуров от къде реши да вади от нафталина кадри на ДПС като този, който беше министър на транспорта в служебното му правителство?

    20:50 28.06.2026

  • 5 оня с коня

    7 8 Отговор
    Корман тръгнал да коментира Пеевски дето нито му е на Парите,нито на Властта.Глупав Корман...

    21:04 28.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    5 2 Отговор
    Туй мяза на Турски М..I.T ШПИОНИН

    21:12 28.06.2026

  • 8 Байрактар"70

    4 0 Отговор
    Един, ....!....., който и по всичко му личи, че не става и за събеседник, понеже е забравил ,,всичките истински събития" които са се случили! Или се прави, че той, не е един от тях ?.... НИТО ИМЕТО МУ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА, НИТО ДЕЯНИЯТА, КОИТО Е ВЪРШИЛ! САМО Е СМУКАЛ НАРОДНИ ПАРИ!

    21:24 28.06.2026

  • 9 Байрактар"70

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически факти":

    Ами то на слепия и глухия. ..., всички приличат на ТУРЧИН! ...защо? Въпреки, че знам, че нямате отговор, ...! Забавление да има! ....! И ДА НЕ ВИ Е ЯД!

    21:30 28.06.2026

  • 10 Мда

    2 0 Отговор
    Каза момчето , което организираше автобусите от Турция по време на избори! А сега като министър на транспорта се надупи в Киев и влак пусна ! А дали не е в играта за магистрала Черно море - да дадем българска земя на Турция???

    21:38 28.06.2026

  • 11 ?????

    2 1 Отговор
    Уф.
    Корман както винаги против Доган и Пеевски, но за ПП-ДБ и MIT.
    Повече за MIT ли е или за ПП-ДБ?
    Или няма разлика?
    А?
    ПП-тата дали разбират за кво става дума?

    21:40 28.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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