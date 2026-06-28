Корман Исмаилов: Пеевски опита да стане държавник и политики, което е невъзможно

„ДПС е приключило. Вече има ясен прочит, че Доган е история, а Пеевски няма бъдеще“, заяви в „120 минути“ Корман Исмаилов, бивш депутат и дългогодишен председател на младежкото ДПС, който впоследствие напусна партията и стана един от най-острите критици на ръководството ѝ.
„Ясно е, че Пеевски от един олигарх опозна една партия отвътре и тръгна да я овладява. Реално се опита да стане държавник и политики, което няма как да стане“, посочи още Исмаилов.
„Това, което Доган тогава говореше и се беше взел много насериозно е, че е ключов фактор в политиката. Той казваше често, че политическото махало винаги минава през центъра и той беше позиционирал партията в центъра на политическото пространство“, коментира още той.
„Така имаше избор дали да прави с отслабващото ляво коалиция, или с отслабващото дясно коалиция“, допълни Исмаилов.
„Пеевски, казвайки „Ново начало“, беше успял вътре в ДПС, когато Доган беше почетен председател, като че ли да си издейства да бъде посочен за следващия председател на ДПС с явното намерение да разпределя порции в по-голям мащаб“, заяви Корман Исмаилов.
Той не изключи да има независима кандидатура от средите на българските турци и мюсюлмани, издигнат от инициативен комитет, на следващите президентски избори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически факти
Коментиран от #9
20:45 28.06.2026
2 турски подлоги
20:46 28.06.2026
3 Пуфи
20:49 28.06.2026
4 име
20:50 28.06.2026
5 оня с коня
21:04 28.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Моше Честния с "Чесна 208 В"
21:12 28.06.2026
8 Байрактар"70
21:24 28.06.2026
9 Байрактар"70
До коментар #1 от "Исторически факти":Ами то на слепия и глухия. ..., всички приличат на ТУРЧИН! ...защо? Въпреки, че знам, че нямате отговор, ...! Забавление да има! ....! И ДА НЕ ВИ Е ЯД!
21:30 28.06.2026
10 Мда
21:38 28.06.2026
11 ?????
Корман както винаги против Доган и Пеевски, но за ПП-ДБ и MIT.
Повече за MIT ли е или за ПП-ДБ?
Или няма разлика?
А?
ПП-тата дали разбират за кво става дума?
21:40 28.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.