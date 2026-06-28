Корман Исмаилов: Пеевски опита да стане държавник и политики, което е невъзможно

„ДПС е приключило. Вече има ясен прочит, че Доган е история, а Пеевски няма бъдеще“, заяви в „120 минути“ Корман Исмаилов, бивш депутат и дългогодишен председател на младежкото ДПС, който впоследствие напусна партията и стана един от най-острите критици на ръководството ѝ.

„Ясно е, че Пеевски от един олигарх опозна една партия отвътре и тръгна да я овладява. Реално се опита да стане държавник и политики, което няма как да стане“, посочи още Исмаилов.

„Това, което Доган тогава говореше и се беше взел много насериозно е, че е ключов фактор в политиката. Той казваше често, че политическото махало винаги минава през центъра и той беше позиционирал партията в центъра на политическото пространство“, коментира още той.

„Така имаше избор дали да прави с отслабващото ляво коалиция, или с отслабващото дясно коалиция“, допълни Исмаилов.

„Пеевски, казвайки „Ново начало“, беше успял вътре в ДПС, когато Доган беше почетен председател, като че ли да си издейства да бъде посочен за следващия председател на ДПС с явното намерение да разпределя порции в по-голям мащаб“, заяви Корман Исмаилов.

Той не изключи да има независима кандидатура от средите на българските турци и мюсюлмани, издигнат от инициативен комитет, на следващите президентски избори.