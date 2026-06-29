Започват асфалтиране по пътя Слънчев бряг-Обзор

Ремонтни дейности по полагане на асфалт започват по пътя Слънчев бряг-Обзор. По данни на Агенция "Пътна инфрструктура", движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия-Айтос.

От 29 юни до 2 юли, от 20 до 7 ч., ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от път 1-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци. Всички превозни средства през нощта ще се пренасочват по пътя Провадия-Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим.

На още една ключова отсечка ще започне ремонт, тя е в района на пътен възел "Сарафово" край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средната разделителна ивица на път 1-9. Ремонтите ще продължат до 30 юни, вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9 до 16 ч. само 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента.

До края на месец юни трябва да приключи и ремонтът на пътя Созопол-Приморско в района от отбивката за комплекса "Свети Тома" до моста над реката Караагач.