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Започват асфалтиране по пътя Слънчев бряг-Обзор

Започват асфалтиране по пътя Слънчев бряг-Обзор

29 Юни, 2026 05:24, обновена 29 Юни, 2026 06:18 669 6

  • асфалтиране-
  • обзор-
  • слънчев бряг

Движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия-Айтос

Започват асфалтиране по пътя Слънчев бряг-Обзор - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Ремонтни дейности по полагане на асфалт започват по пътя Слънчев бряг-Обзор. По данни на Агенция "Пътна инфрструктура", движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия-Айтос.

От 29 юни до 2 юли, от 20 до 7 ч., ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от път 1-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци. Всички превозни средства през нощта ще се пренасочват по пътя Провадия-Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим.

На още една ключова отсечка ще започне ремонт, тя е в района на пътен възел "Сарафово" край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средната разделителна ивица на път 1-9. Ремонтите ще продължат до 30 юни, вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9 до 16 ч. само 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента.

До края на месец юни трябва да приключи и ремонтът на пътя Созопол-Приморско в района от отбивката за комплекса "Свети Тома" до моста над реката Караагач.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    Сега започва? Лятото? Когато там е най тежкият от най тежките трафици? Не сте сериозни, честно! Много голяма лудница ще стане там! Има два месеца в годината, които са проверено най тежките за трафика по този път и те са юли и август! И вие изчакахте точно тези два месеца? Е не !!!

    06:21 29.06.2026

  • 2 Тутууризъм

    7 0 Отговор
    Тъкмо навреме са се сетили.

    06:33 29.06.2026

  • 3 Добре ,

    3 1 Отговор
    че няма туристи !

    Коментиран от #6

    06:41 29.06.2026

  • 4 мазен Шишков Бо(га)ташки

    1 1 Отговор
    А така, асфалтирайте всичко по морето и го подарявам на Ердоган за вечени времена!

    07:11 29.06.2026

  • 5 Не протестите

    1 0 Отговор
    АПИ ще бутне правителството, тоест то самО ще се срине. От некадърност.

    07:20 29.06.2026

  • 6 В. Иванов

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Добре ,":

    Точно обратното е. Южното черноморие вече е пълно с хора. Сезона никога не е почвал много по рано. За поредна година се провежда черен Пи Ар за българския туризъм. Точно този път е най натоварен в момента. Да не говорим че заради слабата ни държавичка много хора за Варна и северните курорти също минават от там. Има и засилин международен трафик.

    07:23 29.06.2026

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