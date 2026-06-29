Започват асфалтиране по пътя Слънчев бряг-Обзор

Ремонтни дейности по полагане на асфалт започват по пътя Слънчев бряг-Обзор. По данни на Агенция "Пътна инфрструктура", движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия-Айтос.
От 29 юни до 2 юли, от 20 до 7 ч., ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от път 1-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци. Всички превозни средства през нощта ще се пренасочват по пътя Провадия-Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим.
На още една ключова отсечка ще започне ремонт, тя е в района на пътен възел "Сарафово" край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средната разделителна ивица на път 1-9. Ремонтите ще продължат до 30 юни, вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9 до 16 ч. само 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента.
До края на месец юни трябва да приключи и ремонтът на пътя Созопол-Приморско в района от отбивката за комплекса "Свети Тома" до моста над реката Караагач.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
06:21 29.06.2026
2 Тутууризъм
06:33 29.06.2026
3 Добре ,
Коментиран от #6
06:41 29.06.2026
4 мазен Шишков Бо(га)ташки
07:11 29.06.2026
5 Не протестите
07:20 29.06.2026
6 В. Иванов
До коментар #3 от "Добре ,":Точно обратното е. Южното черноморие вече е пълно с хора. Сезона никога не е почвал много по рано. За поредна година се провежда черен Пи Ар за българския туризъм. Точно този път е най натоварен в момента. Да не говорим че заради слабата ни държавичка много хора за Варна и северните курорти също минават от там. Има и засилин международен трафик.
07:23 29.06.2026