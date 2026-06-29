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Марта Петрова: Пътната безопасност зависи от 300 администрации
  Тема: Войната на пътя

Марта Петрова: Пътната безопасност зависи от 300 администрации

29 Юни, 2026 10:49 482 6

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Сериозно препятствие пред подобряването на пътната обстановка е консерватизмът на държавния апарат

Марта Петрова: Пътната безопасност зависи от 300 администрации - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата (ДАБДП) създава единствено стратегическата рамка и политиките, докато реалното изпълнение на мерките е разпределено между над 300 различни администрации в страната. Това заяви председателят на ведомството Марта Петрова пред bTV, коментирайки защо седем години след създаването на агенцията България остава сред държавите с най-много жертви при катастрофи в Европейския съюз.

На фона на ежедневните инциденти по родните пътища, включително натоварения трафик на леки автомобили и ТИР-ове към граничните пунктове, ролята на държавната агенция често предизвиква обществени дебати. Според Марта Петрова обаче, задачата на ръководената от нея структура не е да строи, ремонтира инфраструктура или да санкционира нарушителите, а да изготвя методиките за работа на останалите институции.

"Основната функция на агенцията е да координира и да създаде една рамка. Ние разработваме стратегията и плановете за действие, разпределяме задачите между отделните администрации и даваме методологията как те да бъдат изпълнявани", посочи председателят на ДАБДП.

Тя допълни, че безопасността не зависи от едно ведомство, а представлява комбинация от различни нива на защита. Всяко произшествие е ясен индикатор за пробив в едно или няколко от тези нива. Към момента агенцията е изготвила редица нормативни документи, сред които наредби за одит и инспекции на пътната инфраструктура, както и правила за работа на общинските комисии.

Въпреки вече разработените стратегии, реалното изпълнение се сблъсква с тежка бюрократична реалност.

"Държавната агенция създава рамката, но не може секторно да изпълни всички ангажименти. Те са разделени между над 300 администрации", категорична е Петрова.

По думите ѝ сериозно препятствие пред подобряването на пътната обстановка е консерватизмът на държавния апарат. Дори когато съществува институционална воля за промяна на най-високо ниво, много от мерките блокират при опита за реалното им приложение по места.

"Администрациите се променят много трудно. Дори когато има институционална воля за промяна, много мерки не се изпълняват на ниво администрация", призна експертът.

Относно лошото състояние на пътната мрежа и предпазните съоръжения след поредицата от скорошни тежки инциденти, Петрова определи проблема като системен. Тя отказа да анализира конкретни опасни участъци и мантинели, преди те да бъдат официално обследвани, но подчерта, че трите основни стълба на безопасността – човекът, пътят и превозното средство – трябва да функционират в пълен синхрон.

"Не мога да коментирам спецификите на конкретната мантинела. Те ще бъдат детайлно обследвани и оповестени. Но проблемът е системен", заяви тя пред телевизията.

Според нея дългосрочното решение на кризата с катастрофите изисква сериозни промени и в подготовката на водачите, като обучението трябва да започва още в образователната система, много преди реалното явяване на изпит за шофьорска книжка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    4 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    10:50 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    3 3 Отговор
    Скоро Румбата като хариже пътищата на комшу ще видите, какво е 80км ограничение на магистрала.

    10:51 29.06.2026

  • 3 калашниците

    1 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    10:51 29.06.2026

  • 4 300 администрации

    2 0 Отговор
    И нищо , само пари прибирате. А има и още 30 000 администрации.

    10:54 29.06.2026

  • 5 Много баби –

    2 0 Отговор
    хилаво дете.

    10:58 29.06.2026

  • 6 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Естествено г-жа М.Петрова е понадула цифрата, но и наполовина да са, отново си е "опасно за живота".
    По български сокак да тръгнеш, е точно толкова опасно , колкото да се покачиш на конструкция с проводници под високо електро- напрежение.
    Точно го е казал народа : " Много баби – хилаво дете !!"

    11:03 29.06.2026

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