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Настимир Ананиев: Висок данък на второ жилище е доста необмислено!

Настимир Ананиев: Висок данък на второ жилище е доста необмислено!

29 Юни, 2026 13:06 1 572 68

  • настимир ананиев-
  • данък-
  • второ жилище-
  • данъчна оценка

Защото може да се заобиколи като се дари втория имот на физическо или юридическо лице. Просто общините и нотариусите ще изкарат пари от цялото това упражнение

Настимир Ананиев: Висок данък на второ жилище е доста необмислено! - 1
Снимка: БГНЕС
Настимир Ананиев Настимир Ананиев депутат от РБ

Висок данък на второ жилище е доста необмислено.

Защо ли?

Това разкри във "Фейсбук" Настимир Ананиев.

Защото може да се заобиколи като се дари втория имот на физическо или юридическо лице. Просто общините и нотариусите ще изкарат пари от цялото това упражнение.

Те и общините ръчкат най-много за това нещо.

Моят призив към премиера Радев:

“Г-н Премиер, вместо да се измислят нови данъци, които няма кой да плаща, защото демографията е зле, ЗАКРИЙТЕ 100 общини в България, които не отговарят на закона да бъдат общини!

Ползата ще бъде много по-голяма отколко този нов данък!”

Ако гледаме Европа.

В Ирландия например има променени утежняващи условия при собственост, ако имаш четири и повече имота, тогава те третират различно.

Друга мярка е много по работеща: Да се вдигнат данъчните оценки на имотите, там разминаването с пазарните цени е в пъти, но тогава и държавата ще трябва да плаща за нейните си имоти.

Държавата обича да взима, не да дава - но всичко е въпрос на визия и държавност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 9 Отговор
    В еврозоната данък сгради е 20 евро на квадрат.Сами си сметнете колко ще дължите.

    Коментиран от #7

    13:08 29.06.2026

  • 2 Рен

    25 7 Отговор
    Само така, високи данъци след основното жилище и първи автомобил.

    13:09 29.06.2026

  • 3 честен ционист

    14 19 Отговор
    Второто жилище е обикновено необитаемо и тук идва интимната мисъл на Радевисти как да ви натресат такса празна стая EUR 50 на брой на месец. Като ги познавам и мазетата ще ви обложат.

    Коментиран от #10, #12, #28, #36, #67

    13:09 29.06.2026

  • 4 Чорбара

    16 7 Отговор
    Двоен данък на тези само с едно жилище.

    13:09 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 То щото

    12 3 Отговор
    има нещо обмислено , другарино , че второто жилище ?!

    13:10 29.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Опала

    20 5 Отговор
    След четвъртото, да се вдигат данаците, демек за петото! Ананиеввввввв

    13:11 29.06.2026

  • 9 А... що така

    27 3 Отговор
    Защо е немислимо да се увеличи данъка за второ и последващо жилище? Защото онези, които имат по 2,3 и повече не са обикновените хорица. Те по едно жилище цял живот плащат. Другите - не искат да плащат. Затова е немислимо, затова.

    Коментиран от #14, #54

    13:11 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мазето

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    си е неразделна част от имота. То е вписано и в нотариалния акт. Пробвай се ако искаш, да го продадеш отделно, да видиш дали ще стане.

    Коментиран от #18

    13:13 29.06.2026

  • 13 Оператора ми сменя плана

    9 1 Отговор
    Май стават някакви неща.

    13:13 29.06.2026

  • 14 честен ционист

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "А... що така":

    Второ жилище се води селкото бунгало, или бараката на лозето. 70% от Ганчо имат по 2 и повече жилища, като това по постаянен адрес се води основно.

    13:13 29.06.2026

  • 15 М! ДАААААА

    6 11 Отговор
    Тоз най после да каже нещо смислено, но е пропуснал обстоятелството, че това ще свали цената на имотите, от което ще намалеят(при покупко-продажба) приходите на общините, и приходите от ДДС към държавата, щото ще намалее строителството на нови жилища, което пък ще се усети и като безработица, и като възникване на сив сектор, щото сегашните бачкатори на строежа ще станат майстори в частния сектор, а от там данъци по правило не постъпват…!!!

    13:13 29.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 бушприт

    3 4 Отговор
    Защото може да се заобиколи/запетая/ ,като се дари втория имот на физическо или юридическо лице.

    13:14 29.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АГАТ а Кристи

    11 4 Отговор
    Естествено, че всички вие сте с по няколко и ви боли !
    А ако е наследено, че си гледал родителите си какво си виновен, че го имаш ?
    Със следващите жилища ВИЕ си перете парите....

    13:15 29.06.2026

  • 20 волан

    8 8 Отговор
    Високият данък за второ жилище е доста необмислен!

    13:15 29.06.2026

  • 21 Може ама не вярвам

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Едва ли бандеровец ще живее там. Той живее в баба али но!

    13:16 29.06.2026

  • 22 Ужас след ужас

    10 9 Отговор
    Бандитът Боко Тиквата не успя да вземе на босите цървулите, но бандитът Моше Боташ Крадев заедно с шайката му прегрупирни тиквички, шопарчета, комунистчета и чалгарчета ще успеят!

    13:17 29.06.2026

  • 23 Хохо Бохо

    11 6 Отговор
    Точно рака. Трябва прогресивен данък за второ, трето и четвърто, особенно ако не се отдават под наем. Да първо примерно 100лева, за второ 500 за трето 2500. Време е това безобразие с презастроени празни апартаменти да приключи

    Коментиран от #56, #68

    13:20 29.06.2026

  • 24 ЦвЦв

    12 0 Отговор
    А за осмо жилище? Аз за един приятел питам.

    13:21 29.06.2026

  • 25 Боташа или ботуша на терора

    6 6 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като клaтикуpецa Настя от НПО сектата Педрохан!

    13:22 29.06.2026

  • 26 Абе вие, четете

    5 9 Отговор
    ли какво ли казва Настимир, а всеки втори с малко акъл го знае, че увеличен данък за второ, трето и тн жилище ще доведе до нищо.

    13:23 29.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 питам се

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    чорапа на власт

    3% дефицит 2025 лошо

    5.7 % дефицит 2026 добре.

    Мириши на пари за декемврийски протести

    13:24 29.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хаха

    4 4 Отговор
    Не е нужно да е "висок" бе пуйко. Примерно за второ +30% ...за трето + 100% и.т.н. и.т.н.

    13:25 29.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Питане

    10 1 Отговор
    Трябва ли вече да плащам данък, че жена ми е втора, а не съм прекратил връзката с първата ?

    Коментиран от #42

    13:27 29.06.2026

  • 33 Лопата Орешник

    9 0 Отговор
    Да, ей сега ще си даря къщата на някой за да спестя няколко стотака! И утре ония като се врътне, кво правим?

    Коментиран от #38

    13:27 29.06.2026

  • 34 Значи този е

    7 6 Отговор
    Тези с много имоти. В Англия при покупка на второ или следващо така хубаво те облагат, че повече не ти се купува. Защо ли? А и нямат ПлосАк данък върху доходите. Защо ли?

    Коментиран от #35

    13:27 29.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ои8уйхътгрф

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Облагането с един вид "наказателен данък" за жилища които стоят празни е повече от добро решение... Съвсем примерно решение:
    - "инвестирал" си в имот, но нито го ползваш, нито го даваш под наем...
    - ако 2 години не се ползва от теб или от наемател на следващата година ти умножават данъка х10 и почваш да плащаш яко на общината...
    - не искаш данъкът ти да е х10? ОК, дай имота под наем... И си плати данъка върху полученият наем...

    Наясно ли си, че при такава схема на пазара у софиятъ рязко ще се появят едни 40 000++ жилища които сега не се обитават и това ще срине наемите още по-рязко с едни 40%... Което автоматично ще доведе до срив на цените на жилищата с едни 25-30%... Та кое му е лошото казваш?

    Коментиран от #45, #51

    13:32 29.06.2026

  • 37 Лиъм

    7 3 Отговор
    Този е Схемаджия

    13:32 29.06.2026

  • 38 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лопата Орешник":

    Дарение се прави САМО и ЕДИНСТВЕНО при едно условие:

    ИМАШ ПРАВО ДА ПОЛЗВАШ ИМОТА ДОКАТО СИ ЖИВ...

    Коментиран от #39, #48

    13:34 29.06.2026

  • 39 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "ои8уйхътгрф":

    Звучиш адекватно! Има логика! Но ако сгрешиш човека пак е криво! Ако го продаде... !

    13:36 29.06.2026

  • 40 Асгард

    6 0 Отговор
    Кво да каже човек с много имоти?

    13:37 29.06.2026

  • 41 тъй ли...

    7 1 Отговор
    Глупости!
    Дори между роднини е рисковано да си даряваш имотите. Не знаеш какви ще са ви отношенията утре. Този говори наизуст. Какво иска? Да не закачат далавераджийте с по 10 имота ли? Аре, у лево!

    13:37 29.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Настанимиса Наанания

    3 3 Отговор
    - Вдигайте данъците на бедните, за да не ми закачате многото имоти.

    13:39 29.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 е тук си прав

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "ои8уйхътгрф":

    няма кво да се добави

    ту,глите не са инвестиция.

    Инвестиция са ДЕЦА
    но не да ги нашвърцаш като ромеите , а да ги образоваш

    Коментиран от #64

    13:43 29.06.2026

  • 46 Исторически парк

    1 1 Отговор
    Трябва от трето да се почва и да расте с по 10% за всеки следващ имот!

    13:48 29.06.2026

  • 47 Гост

    0 0 Отговор
    А за двайсто????

    13:48 29.06.2026

  • 48 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "ои8уйхътгрф":

    при право на ползване, пак ти плащаш данъка, щото по закон, ДЗЛ е ползвателя. Прочети ЗМДТ първо, после давай акъл. Единственото от тая гимнастика е, че собственика е друг, и това увеличение дето го мислят, няма как да се приложи. Ама и той ако има имот, тогава може и да го завърти шайбата.

    13:49 29.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ман

    0 2 Отговор
    Данъка трябва да е както в цивилизованият свят по пазарна оценка.Какво е първо жилище струващо 50000евро и такова 400-800000евро.Ако не можеш да си платиш данъка го продаваш.В много страни има собственици на цели блокове които отдават под наем.Ама това ще стане когато изринем напълно Авгиевите обори

    Коментиран от #65

    13:54 29.06.2026

  • 51 България

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "ои8уйхътгрф":

    да не само София. Из провинцията, знаеш ли колко са хората с по една, че и две панелки, и/или къщи по селата. Там да не са набутани като в София. Кого ще хванеш за наемател.

    13:55 29.06.2026

  • 52 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Комунисти и военни са на власт, те са свикнали до смучат кръв от народа.

    Вий си ги избрахте, плащайте им кръвнина.

    Коментиран от #59

    13:55 29.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бим

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "А... що така":

    Точно обикновените хорица имат по 2-3 жилища. Хилядите къщи на село и вили са жилища.

    Необикновените държат по 15-20 и повече жилища.

    13:59 29.06.2026

  • 55 Започна повсеместен реваншизъм

    2 1 Отговор
    Обаче и управляващите и опозицията с малки изключения и най вече Фирмите особено монополистите са против бедните и средните хора и дори срещу средната класа.

    13:59 29.06.2026

  • 56 Те не са празни

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хохо Бохо":

    Те да уркаински и ционистки.

    14:04 29.06.2026

  • 57 Тодор

    1 1 Отговор
    Първо,второ...При соца имаше един ЗСГ/Закон за собствеността на гражданите/.Сега идеята е същата-тогава второто жилище трябваше да го прехвърлиш-дарение,продажба и т.н.Сега мислят по-висок данък на второто,което ще доведе до същото-прехвърляне на втория имот.Извод-преоблякъл се Илия,погледнал се-пак в тия...

    14:07 29.06.2026

  • 58 Баба Яга

    2 0 Отговор
    Някои хора в МФ нямат въображение да си предтавят, как ще третират случаи когато поради наследство по закон за наследтвото, Н- на брой наследници ще имат 16/25 или 50 % собственост в няколко имота. Пита се кой ще е основен за тях, и кой не, как ще ги таксувате, като нито един няма да е цялостен имот за да изглежда основен?! А ако има вила на село, даже да е къща, наследена от дядо/баба/ тате, вилата как ще се третира?! Вие изобщо вред ли сте бе, Гълъбче?! Държавата нищо няма да спечели, тези такси отиват в общините. Е как Гълъбчето ще уравновеси бюджета и намали дефицита?

    Коментиран от #62

    14:08 29.06.2026

  • 59 Може

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ха ха":

    Да ни пратят на фронта. Или тук да отворят фронт. Колко му е ?

    14:09 29.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Същата

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Баба Яга":

    работа е и при наследяване на автомобил. Води се на мъжа и на жената, всеки с по 1/2. Като си отиде единия, неговата 1/2 се дели на другия жив и децата. Сами си правете по нататък сметките.

    14:20 29.06.2026

  • 63 Дедо

    0 0 Отговор
    Абе бая политици и магистрати ще им се наложи да плащат. Доста са се уяли с имоти

    14:31 29.06.2026

  • 64 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "е тук си прав":

    Тухлите са инвестиция, щото ИИ тухли да реди не може, пък трябва и да има терен да се редят тия тухли, а терените са ограничени, освен ако не се преселиш на Марс.. Образованието не е инвестиция, щото отсега ИИ изхвърля на улицата разни ми ти там вишистчета, дето си мислят че са номер 1 .

    14:34 29.06.2026

  • 65 Данс

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ман":

    Не можеш да прилагаш опита от света върху България безразборно. Там нещата са станали такива по естествен начин, тук по друг начин и на няколко пъти тук е имало революционна смяна на режима и прекъсване на традиции.

    14:45 29.06.2026

  • 66 миме

    0 1 Отговор
    доста необмислено е настимирчо още да се шматка на свобода ,а не да радва бай ставри с г.3@

    14:48 29.06.2026

  • 67 Пъчиш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    акъл, ама хабер си нямаш от местни данъци. Първо никой не може да те задължи кога и как да си ползваш имота. Общината, отдавна има връзка с енергото, и може да докажеш, че не ползваш имота, само ако няма консумация на ток. Ако ще ми я пличкат тая, че не съм го ползвал, ще наминавам по един път месечно да пусна климатика, и още един път да го спра, и ще ме уловят.... Една лампа да оставиш да ти навърти 1 кW за цяла година дори, и се води, че имота се ползва.

    14:50 29.06.2026

  • 68 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хохо Бохо":

    са презастроени, да ги съборят. Като вдигнат данъка, и хоп, пространствата ще се разширят.

    14:54 29.06.2026

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