Настимир Ананиев: Висок данък на второ жилище е доста необмислено!

Висок данък на второ жилище е доста необмислено.

Защо ли?

Това разкри във "Фейсбук" Настимир Ананиев.

Защото може да се заобиколи като се дари втория имот на физическо или юридическо лице. Просто общините и нотариусите ще изкарат пари от цялото това упражнение.

Те и общините ръчкат най-много за това нещо.

Моят призив към премиера Радев:

“Г-н Премиер, вместо да се измислят нови данъци, които няма кой да плаща, защото демографията е зле, ЗАКРИЙТЕ 100 общини в България, които не отговарят на закона да бъдат общини!

Ползата ще бъде много по-голяма отколко този нов данък!”

Ако гледаме Европа.

В Ирландия например има променени утежняващи условия при собственост, ако имаш четири и повече имота, тогава те третират различно.

Друга мярка е много по работеща: Да се вдигнат данъчните оценки на имотите, там разминаването с пазарните цени е в пъти, но тогава и държавата ще трябва да плаща за нейните си имоти.

Държавата обича да взима, не да дава - но всичко е въпрос на визия и държавност.