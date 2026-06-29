Настимир Ананиев: Висок данък на второ жилище е доста необмислено!

Висок данък на второ жилище е доста необмислено.
Защо ли?
Това разкри във "Фейсбук" Настимир Ананиев.
Защото може да се заобиколи като се дари втория имот на физическо или юридическо лице. Просто общините и нотариусите ще изкарат пари от цялото това упражнение.
Те и общините ръчкат най-много за това нещо.
Моят призив към премиера Радев:
“Г-н Премиер, вместо да се измислят нови данъци, които няма кой да плаща, защото демографията е зле, ЗАКРИЙТЕ 100 общини в България, които не отговарят на закона да бъдат общини!
Ползата ще бъде много по-голяма отколко този нов данък!”
Ако гледаме Европа.
В Ирландия например има променени утежняващи условия при собственост, ако имаш четири и повече имота, тогава те третират различно.
Друга мярка е много по работеща: Да се вдигнат данъчните оценки на имотите, там разминаването с пазарните цени е в пъти, но тогава и държавата ще трябва да плаща за нейните си имоти.
Държавата обича да взима, не да дава - но всичко е въпрос на визия и държавност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
13:08 29.06.2026
2 Рен
13:09 29.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #10, #12, #28, #36, #67
13:09 29.06.2026
4 Чорбара
13:09 29.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 То щото
13:10 29.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Опала
13:11 29.06.2026
9 А... що така
Коментиран от #14, #54
13:11 29.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мазето
До коментар #3 от "честен ционист":си е неразделна част от имота. То е вписано и в нотариалния акт. Пробвай се ако искаш, да го продадеш отделно, да видиш дали ще стане.
Коментиран от #18
13:13 29.06.2026
13 Оператора ми сменя плана
13:13 29.06.2026
14 честен ционист
До коментар #9 от "А... що така":Второ жилище се води селкото бунгало, или бараката на лозето. 70% от Ганчо имат по 2 и повече жилища, като това по постаянен адрес се води основно.
13:13 29.06.2026
15 М! ДАААААА
13:13 29.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 бушприт
13:14 29.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 АГАТ а Кристи
А ако е наследено, че си гледал родителите си какво си виновен, че го имаш ?
Със следващите жилища ВИЕ си перете парите....
13:15 29.06.2026
20 волан
13:15 29.06.2026
21 Може ама не вярвам
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Едва ли бандеровец ще живее там. Той живее в баба али но!
13:16 29.06.2026
22 Ужас след ужас
13:17 29.06.2026
23 Хохо Бохо
Коментиран от #56, #68
13:20 29.06.2026
24 ЦвЦв
13:21 29.06.2026
25 Боташа или ботуша на терора
13:22 29.06.2026
26 Абе вие, четете
13:23 29.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 питам се
До коментар #3 от "честен ционист":чорапа на власт
3% дефицит 2025 лошо
5.7 % дефицит 2026 добре.
Мириши на пари за декемврийски протести
13:24 29.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хаха
13:25 29.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Питане
Коментиран от #42
13:27 29.06.2026
33 Лопата Орешник
Коментиран от #38
13:27 29.06.2026
34 Значи този е
Коментиран от #35
13:27 29.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ои8уйхътгрф
До коментар #3 от "честен ционист":Облагането с един вид "наказателен данък" за жилища които стоят празни е повече от добро решение... Съвсем примерно решение:
- "инвестирал" си в имот, но нито го ползваш, нито го даваш под наем...
- ако 2 години не се ползва от теб или от наемател на следващата година ти умножават данъка х10 и почваш да плащаш яко на общината...
- не искаш данъкът ти да е х10? ОК, дай имота под наем... И си плати данъка върху полученият наем...
Наясно ли си, че при такава схема на пазара у софиятъ рязко ще се появят едни 40 000++ жилища които сега не се обитават и това ще срине наемите още по-рязко с едни 40%... Което автоматично ще доведе до срив на цените на жилищата с едни 25-30%... Та кое му е лошото казваш?
Коментиран от #45, #51
13:32 29.06.2026
37 Лиъм
13:32 29.06.2026
38 ои8уйхътгрф
До коментар #33 от "Лопата Орешник":Дарение се прави САМО и ЕДИНСТВЕНО при едно условие:
ИМАШ ПРАВО ДА ПОЛЗВАШ ИМОТА ДОКАТО СИ ЖИВ...
Коментиран от #39, #48
13:34 29.06.2026
39 Лопата Орешник
До коментар #38 от "ои8уйхътгрф":Звучиш адекватно! Има логика! Но ако сгрешиш човека пак е криво! Ако го продаде... !
13:36 29.06.2026
40 Асгард
13:37 29.06.2026
41 тъй ли...
Дори между роднини е рисковано да си даряваш имотите. Не знаеш какви ще са ви отношенията утре. Този говори наизуст. Какво иска? Да не закачат далавераджийте с по 10 имота ли? Аре, у лево!
13:37 29.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Настанимиса Наанания
13:39 29.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 е тук си прав
До коментар #36 от "ои8уйхътгрф":няма кво да се добави
ту,глите не са инвестиция.
Инвестиция са ДЕЦА
но не да ги нашвърцаш като ромеите , а да ги образоваш
Коментиран от #64
13:43 29.06.2026
46 Исторически парк
13:48 29.06.2026
47 Гост
13:48 29.06.2026
48 Ами
До коментар #38 от "ои8уйхътгрф":при право на ползване, пак ти плащаш данъка, щото по закон, ДЗЛ е ползвателя. Прочети ЗМДТ първо, после давай акъл. Единственото от тая гимнастика е, че собственика е друг, и това увеличение дето го мислят, няма как да се приложи. Ама и той ако има имот, тогава може и да го завърти шайбата.
13:49 29.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ман
Коментиран от #65
13:54 29.06.2026
51 България
До коментар #36 от "ои8уйхътгрф":да не само София. Из провинцията, знаеш ли колко са хората с по една, че и две панелки, и/или къщи по селата. Там да не са набутани като в София. Кого ще хванеш за наемател.
13:55 29.06.2026
52 Ха ха ха
Вий си ги избрахте, плащайте им кръвнина.
Коментиран от #59
13:55 29.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Бим
До коментар #9 от "А... що така":Точно обикновените хорица имат по 2-3 жилища. Хилядите къщи на село и вили са жилища.
Необикновените държат по 15-20 и повече жилища.
13:59 29.06.2026
55 Започна повсеместен реваншизъм
13:59 29.06.2026
56 Те не са празни
До коментар #23 от "Хохо Бохо":Те да уркаински и ционистки.
14:04 29.06.2026
57 Тодор
14:07 29.06.2026
58 Баба Яга
Коментиран от #62
14:08 29.06.2026
59 Може
До коментар #52 от "Ха ха ха":Да ни пратят на фронта. Или тук да отворят фронт. Колко му е ?
14:09 29.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Същата
До коментар #58 от "Баба Яга":работа е и при наследяване на автомобил. Води се на мъжа и на жената, всеки с по 1/2. Като си отиде единия, неговата 1/2 се дели на другия жив и децата. Сами си правете по нататък сметките.
14:20 29.06.2026
63 Дедо
14:31 29.06.2026
64 Хи хи
До коментар #45 от "е тук си прав":Тухлите са инвестиция, щото ИИ тухли да реди не може, пък трябва и да има терен да се редят тия тухли, а терените са ограничени, освен ако не се преселиш на Марс.. Образованието не е инвестиция, щото отсега ИИ изхвърля на улицата разни ми ти там вишистчета, дето си мислят че са номер 1 .
14:34 29.06.2026
65 Данс
До коментар #50 от "Ман":Не можеш да прилагаш опита от света върху България безразборно. Там нещата са станали такива по естествен начин, тук по друг начин и на няколко пъти тук е имало революционна смяна на режима и прекъсване на традиции.
14:45 29.06.2026
66 миме
14:48 29.06.2026
67 Пъчиш
До коментар #3 от "честен ционист":акъл, ама хабер си нямаш от местни данъци. Първо никой не може да те задължи кога и как да си ползваш имота. Общината, отдавна има връзка с енергото, и може да докажеш, че не ползваш имота, само ако няма консумация на ток. Ако ще ми я пличкат тая, че не съм го ползвал, ще наминавам по един път месечно да пусна климатика, и още един път да го спра, и ще ме уловят.... Една лампа да оставиш да ти навърти 1 кW за цяла година дори, и се води, че имота се ползва.
14:50 29.06.2026
68 Като
До коментар #23 от "Хохо Бохо":са презастроени, да ги съборят. Като вдигнат данъка, и хоп, пространствата ще се разширят.
14:54 29.06.2026