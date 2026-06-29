Един загинал и трима ранени при катастрофа между камион и две коли край Котел

Един човек загина, а трима са ранени при тежка катастрофа на 62-ия километър на път II-48 в участъка между Мокрен и Котел, Сливенско.
Сблъсъкът е станал между тежкотоварен камион с турска регистрация и два леки автомобила. Заради тежкия инцидент е задействана системата за спешна въздушна медицинска помощ.
В момента пътното платно е затворено за движение. Извършват се огледи на място за уточняване на причините, довели до инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спи ли или не му пука
Хората мрът, явно некадърници е назначил навсякъде!!!
Коментиран от #5, #14
18:24 29.06.2026
2 Днес е Националният ден на безопасностт
На печелившите !
Честито !
18:36 29.06.2026
3 Народът масово взе да се самоубива
По 3-4 инцидента на ден минимум.
Журналистите не сварват да ги отразят.
18:37 29.06.2026
4 Полицаите пазят Рундьо от
18:39 29.06.2026
5 Кой, неможачът ли?
До коментар #1 от "Спи ли или не му пука":Той е по речите. Не го търси за работа.
18:40 29.06.2026
6 Ужас, мантинелите
18:41 29.06.2026
7 Румчито тайно се надява
18:41 29.06.2026
8 МПС
Коментиран от #13
18:41 29.06.2026
9 Няма полицаи
18:42 29.06.2026
10 дядото
Коментиран от #11
18:42 29.06.2026
11 Явно не слушаш Радевите речи
До коментар #10 от "дядото":По думите му той вече е взел крути мерки.
Пак ли на популист се надяваш?
18:56 29.06.2026
12 Нали ви рекох заранта
18:59 29.06.2026
13 Червената армия и тя без пътища
До коментар #8 от "МПС":Настъпваше успешно към жерманиа
19:00 29.06.2026
14 А50
До коментар #1 от "Спи ли или не му пука":А бе ти нормален ли си, няма нужда да отговаряш
19:09 29.06.2026
15 ДрайвингПлежър
Дано поне са си платили рекета преди това, че КАТ да не на загуба!
19:09 29.06.2026
16 А50
19:13 29.06.2026