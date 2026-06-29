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Един загинал и трима ранени при катастрофа между камион и две коли край Котел

Един загинал и трима ранени при катастрофа между камион и две коли край Котел

29 Юни, 2026 18:21 851 16

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  • катастрофа-
  • котел

Заради тежкия инцидент е задействана въздушна линейка

Един загинал и трима ранени при катастрофа между камион и две коли край Котел - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек загина, а трима са ранени при тежка катастрофа на 62-ия километър на път II-48 в участъка между Мокрен и Котел, Сливенско.

Сблъсъкът е станал между тежкотоварен камион с турска регистрация и два леки автомобила. Заради тежкия инцидент е задействана системата за спешна въздушна медицинска помощ.

В момента пътното платно е затворено за движение. Извършват се огледи на място за уточняване на причините, довели до инцидента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спи ли или не му пука

    9 7 Отговор
    Радев да не с чуди и мае, ами да хваща палката и да ходи лично да регулира!!!
    Хората мрът, явно некадърници е назначил навсякъде!!!

    Коментиран от #5, #14

    18:24 29.06.2026

  • 2 Днес е Националният ден на безопасностт

    11 0 Отговор
    Днес е Националният ден на безопасността на движението по пътищата.

    На печелившите !

    Честито !

    18:36 29.06.2026

  • 3 Народът масово взе да се самоубива

    8 4 Отговор
    заради регресивния бюджет.
    По 3-4 инцидента на ден минимум.
    Журналистите не сварват да ги отразят.

    18:37 29.06.2026

  • 4 Полицаите пазят Рундьо от

    6 5 Отговор
    протестираши, затова няма кой да озапти джигитите.

    18:39 29.06.2026

  • 5 Кой, неможачът ли?

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Спи ли или не му пука":

    Той е по речите. Не го търси за работа.

    18:40 29.06.2026

  • 6 Ужас, мантинелите

    5 2 Отговор
    добре ли са?

    18:41 29.06.2026

  • 7 Румчито тайно се надява

    6 3 Отговор
    катастрофиралите да са пенсионери, за да отчете успешна борба с олигархията.

    18:41 29.06.2026

  • 8 МПС

    2 7 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #13

    18:41 29.06.2026

  • 9 Няма полицаи

    4 2 Отговор
    сложете армия,полицаите умишлено пропускат Тировете,да стоят и да чакат,само един ден в седмицата да пътуват.

    18:42 29.06.2026

  • 10 дядото

    7 3 Отговор
    радев още не е виновен за допуснатите пълчища тир- ове по пътищата,но ще стане ако не вземе мерки

    Коментиран от #11

    18:42 29.06.2026

  • 11 Явно не слушаш Радевите речи

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "дядото":

    По думите му той вече е взел крути мерки.
    Пак ли на популист се надяваш?

    18:56 29.06.2026

  • 12 Нали ви рекох заранта

    3 0 Отговор
    Ше има яко умрели неска🤣🤣🤣🤣нали е празник на пътната безопаснос

    18:59 29.06.2026

  • 13 Червената армия и тя без пътища

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "МПС":

    Настъпваше успешно към жерманиа

    19:00 29.06.2026

  • 14 А50

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Спи ли или не му пука":

    А бе ти нормален ли си, няма нужда да отговаряш

    19:09 29.06.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    А стига веее... и камерите не помагат?!
    Дано поне са си платили рекета преди това, че КАТ да не на загуба!

    19:09 29.06.2026

  • 16 А50

    0 1 Отговор
    Драскачите по горе са върли фенове на Радев, защото докато е на власт ще получават центове за всяка безмислица и глупост срещу Радев

    19:13 29.06.2026

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