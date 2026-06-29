Благомир Коцев: Освен криминализирането на незаконното строителство предлагам да се криминализират и фалшивите болнични

Освен криминализирането на незаконното строителство, което обмисля правителството, предлагам да се криминализират и фалшивите болнични. Издаването на фалшиви болнични е не по-малко злодеяние от издаването на фалшиви удостоверения за търпимост! това написа в профила си във фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев и продължава:
Срещу главния архитект на Варна от април тече специална процедура в МРРБ за неговото отстраняване. Той е в болничен от май.
Срещу бившия директор на строителен контрол в Община Варна тече дисциплинарно производство също от април, а точно преди месец издадох заповед за отстраняването му. В същия ден той излезе в болничен.
Ще жаля в съда всеки болничен лист на укриващ се от уволнение служител!
Призовавам компетентните органи да разследват тази практика по същия начин, по който разследват фалшивите удостоверения за търпимост в предния мандат!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Благото нагло корумпенце
18:43 29.06.2026
2 Това вече е
18:43 29.06.2026
3 Питане
Коментиран от #16
18:44 29.06.2026
4 мдааа
18:45 29.06.2026
5 Сталин
18:46 29.06.2026
6 Костадинов
Коментиран от #10
18:46 29.06.2026
7 Пич
Коментиран от #11
18:46 29.06.2026
8 Мими Кучева🐕
18:49 29.06.2026
9 Тити на Кака
Коментиран от #13
18:49 29.06.2026
10 След
До коментар #6 от "Костадинов":тебе.... евентуално. След тебе.
18:50 29.06.2026
11 Няма логика
До коментар #7 от "Пич":Които си приличат, те се привличат. Лина прилика сте си.
Само дето той е образован и не е копеец.
Коментиран от #17
18:51 29.06.2026
12 Именно!
18:51 29.06.2026
13 А доказателства?
До коментар #9 от "Тити на Кака":Една жена каза...
18:52 29.06.2026
14 Аустрия
Коментиран от #23
18:52 29.06.2026
15 Дзак
18:53 29.06.2026
16 Анонимен
До коментар #3 от "Питане":Най-зли са слугите!
18:54 29.06.2026
17 Радостното
До коментар #11 от "Няма логика":Че ярко се различавам от тебе и Благо идола паветен !!! Не съм тъп, не съм необразован, и не съм откраднал ничии пари, нито лични, нито народни!!! Всичко това сте вие, и въпреки това съм неизмеримо по богат от вас!!!
Коментиран от #18, #20, #21
18:55 29.06.2026
18 Анонимен
До коментар #17 от "Радостното":Георги Илиев беше точен с парите!
Коментиран от #22
18:58 29.06.2026
19 Танго
19:00 29.06.2026
20 Странно!
До коментар #17 от "Радостното":Въобще не ти личи. Образованите не ползват обиди, а аргументи. И се къпят.
19:00 29.06.2026
21 Берлинер цайтунг
До коментар #17 от "Радостното":Пуснете какво сте работили да ни бъде за пример!
19:01 29.06.2026
22 Не се
До коментар #18 от "Анонимен":Спря с тъпотиите ти за Георги Илиев!
Коментиран от #24
19:02 29.06.2026
23 Понятие може
До коментар #14 от "Аустрия":И да няма, ама фалшиви болнични има много, повече от истинските! И на всички им е ясно, като бял ден, ама се правят на луди или пък на големи умници, като теб!
19:04 29.06.2026
24 Танго
До коментар #22 от "Не се":Май новите герои са старите мутри!
Коментиран от #26
19:05 29.06.2026
25 Като начало
Длъжностно лице, изрекло лъжи в медиите, да бъде съдено по кратката процедура.
Защото, който лъже, той и краде. Вероятността лъжецът и крадецът да започнат да убиват е почти 100%.
И да знаете - благо е невинен!
Свобода за благо, щото му благо името.
19:11 29.06.2026
26 Берлинер цайтунг
До коментар #24 от "Танго":Откъде другаде ще разполага с имена, адреси, телефони, граждански статус, имена на роднини, познати, клиенти и всички данни за тях. И по-лошо - как по друг начин ще използва това, ако не с лъжа, принуда, заплаха?
Коментиран от #28
19:11 29.06.2026
27 Да ама
19:16 29.06.2026
28 Стига
До коментар #26 от "Берлинер цайтунг":Глупости! Казах ти, че това не съм аз!
19:22 29.06.2026
29 Нексус
19:24 29.06.2026
30 кога ще бъде
19:29 29.06.2026
31 Лелеее
Гола вода е човекът. Не познава законите, не може да организира, ръководи и контролира подчиненитр си, липсват му всякакви умения за комуникация с другите държавни органи.
А политиките му са свързани само с далавери, обслужващи лични интереси, във вреда на гражданите.
Къде ги копаят такива харизми?
Кой народ ги избира?
Дето вика Асен "чеп за зеле не става" от тоя красавец.
19:29 29.06.2026
32 Срамота Блажко!
Този безочлив администратор иска да приравни чиновническата дейност по строителството с лекарския труд за пациентите с цел да се скрие зад авторитета на медиците.
Коментиран от #34
19:30 29.06.2026
33 Благо Подпорчев
Поради големия обществен интерес към незаконните постройки в местността Баба Алино и предвид, че района там е силно свлачищен, предлагаме те да се оформят като подпорни съоръжения и общината и държавата да обезщети инвеститора и дребните собственици на малките подпорки (къщички) в троен размер за разходите им и да ги награди с държавни отличия за принос в изграждането на тези така важни съоръжения за критичната инфраструктура на държавата!
19:31 29.06.2026
34 тошко маймуната
До коментар #32 от "Срамота Блажко!":ще вкараме доктори от занзибар за 2 лева!
19:32 29.06.2026
35 ...
19:50 29.06.2026
36 това е положението.
19:50 29.06.2026