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Благомир Коцев: Освен криминализирането на незаконното строителство предлагам да се криминализират и фалшивите болнични

Благомир Коцев: Освен криминализирането на незаконното строителство предлагам да се криминализират и фалшивите болнични

29 Юни, 2026 18:41 770 36

  • благомир коцев-
  • фалшиви болнични

Призовавам компетентните органи да разследват тази практика по същия начин, по който разследват фалшивите удостоверения за търпимост в предния мандат

Благомир Коцев: Освен криминализирането на незаконното строителство предлагам да се криминализират и фалшивите болнични - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Освен криминализирането на незаконното строителство, което обмисля правителството, предлагам да се криминализират и фалшивите болнични. Издаването на фалшиви болнични е не по-малко злодеяние от издаването на фалшиви удостоверения за търпимост! това написа в профила си във фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев и продължава:

Срещу главния архитект на Варна от април тече специална процедура в МРРБ за неговото отстраняване. Той е в болничен от май.

Срещу бившия директор на строителен контрол в Община Варна тече дисциплинарно производство също от април, а точно преди месец издадох заповед за отстраняването му. В същия ден той излезе в болничен.

Ще жаля в съда всеки болничен лист на укриващ се от уволнение служител!

Призовавам компетентните органи да разследват тази практика по същия начин, по който разследват фалшивите удостоверения за търпимост в предния мандат!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благото нагло корумпенце

    13 3 Отговор
    Че те тези неща винаги са си били криминализирани, както и корупцията, но в тая продънена територия това е само на теория.

    18:43 29.06.2026

  • 2 Това вече е

    8 0 Отговор
    кауза пердута.

    18:43 29.06.2026

  • 3 Питане

    12 3 Отговор
    Другарят кога ще почне да търка нарове те, или тати е силен комуняга

    Коментиран от #16

    18:44 29.06.2026

  • 4 мдааа

    12 2 Отговор
    Понито Коци е почти толкова нагло, който и yкpoпчикбандит Невзорчик

    18:45 29.06.2026

  • 5 Сталин

    11 3 Отговор
    Аз предлагам за криминализираме корумпета и бандити като тебе и другите тикви прасета и Простокирчовци,кога ще започнете да събаряте бетонните коптори на мутрите и бандерите и да спазите закона

    18:46 29.06.2026

  • 6 Костадинов

    13 4 Отговор
    Тоя кога ще влиза в панделата .

    Коментиран от #10

    18:46 29.06.2026

  • 7 Пич

    12 4 Отговор
    Незнам вас колко ви дразни, но мен ме изкарват от кожата такива наглеци !!! Дебилен и нахален гьонсурат, за който престъпленията са начин на живот!!!

    Коментиран от #11

    18:46 29.06.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    6 5 Отговор
    Благомир е неподкупен!🥳🤣👍

    18:49 29.06.2026

  • 9 Тити на Кака

    10 4 Отговор
    Поредни корупционни гърчове на некадърника-крадец Коцев 😂😂😂

    Коментиран от #13

    18:49 29.06.2026

  • 10 След

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Костадинов":

    тебе.... евентуално. След тебе.

    18:50 29.06.2026

  • 11 Няма логика

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Които си приличат, те се привличат. Лина прилика сте си.
    Само дето той е образован и не е копеец.

    Коментиран от #17

    18:51 29.06.2026

  • 12 Именно!

    3 2 Отговор
    Слушам разни разбирачи да обясняват, как България щяла да тръгне нагоре - как, бе наивници - без ресурси, без енергия и най-вече без хора! Дори и петте милиона, които останаха тук не стават за нищо - ако не са тъпи като галоши, ще са толкова мързеливи и хитри, че ще искат да минават само от отпуска в болничен и обратно!

    18:51 29.06.2026

  • 13 А доказателства?

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тити на Кака":

    Една жена каза...

    18:52 29.06.2026

  • 14 Аустрия

    5 0 Отговор
    Ясно е какво се визира с това но по формално няма понятие фалшив болничен, за съжаление...

    Коментиран от #23

    18:52 29.06.2026

  • 15 Дзак

    0 4 Отговор
    Болничните са от здравната осигуровка. Който работи няма сметка от болнични!

    18:53 29.06.2026

  • 16 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    Най-зли са слугите!

    18:54 29.06.2026

  • 17 Радостното

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Няма логика":

    Че ярко се различавам от тебе и Благо идола паветен !!! Не съм тъп, не съм необразован, и не съм откраднал ничии пари, нито лични, нито народни!!! Всичко това сте вие, и въпреки това съм неизмеримо по богат от вас!!!

    Коментиран от #18, #20, #21

    18:55 29.06.2026

  • 18 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Радостното":

    Георги Илиев беше точен с парите!

    Коментиран от #22

    18:58 29.06.2026

  • 19 Танго

    0 1 Отговор
    Някои хора са скътали повече Кеш отколкото други са събрали в НОИ!

    19:00 29.06.2026

  • 20 Странно!

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Радостното":

    Въобще не ти личи. Образованите не ползват обиди, а аргументи. И се къпят.

    19:00 29.06.2026

  • 21 Берлинер цайтунг

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Радостното":

    Пуснете какво сте работили да ни бъде за пример!

    19:01 29.06.2026

  • 22 Не се

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Спря с тъпотиите ти за Георги Илиев!

    Коментиран от #24

    19:02 29.06.2026

  • 23 Понятие може

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Аустрия":

    И да няма, ама фалшиви болнични има много, повече от истинските! И на всички им е ясно, като бял ден, ама се правят на луди или пък на големи умници, като теб!

    19:04 29.06.2026

  • 24 Танго

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Не се":

    Май новите герои са старите мутри!

    Коментиран от #26

    19:05 29.06.2026

  • 25 Като начало

    1 1 Отговор
    Най-добра работа ще свърши криминализирането на лъжата.
    Длъжностно лице, изрекло лъжи в медиите, да бъде съдено по кратката процедура.
    Защото, който лъже, той и краде. Вероятността лъжецът и крадецът да започнат да убиват е почти 100%.
    И да знаете - благо е невинен!
    Свобода за благо, щото му благо името.

    19:11 29.06.2026

  • 26 Берлинер цайтунг

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Танго":

    Откъде другаде ще разполага с имена, адреси, телефони, граждански статус, имена на роднини, познати, клиенти и всички данни за тях. И по-лошо - как по друг начин ще използва това, ако не с лъжа, принуда, заплаха?

    Коментиран от #28

    19:11 29.06.2026

  • 27 Да ама

    1 0 Отговор
    и радките ако ги притиснат ще вземат болнични до дупка. И как да съкращават пенсионета на висши длъжности като трябва да почнат от себе си. Как?

    19:16 29.06.2026

  • 28 Стига

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Берлинер цайтунг":

    Глупости! Казах ти, че това не съм аз!

    19:22 29.06.2026

  • 29 Нексус

    4 0 Отговор
    Този престъпник и ДС-ар много акъли дава, но защо няма един журналя с топки, да го попита кога ще си плати 400-те 000 лв на общината, за които е осъден и ще освободи незаконно заеманите имоти в морската градина?

    19:24 29.06.2026

  • 30 кога ще бъде

    0 0 Отговор
    криминализирано краденето на пари и да се прилага и със задна дата?

    19:29 29.06.2026

  • 31 Лелеее

    3 0 Отговор
    Като администратор благото е тотален невежа. Вероятно и обкръжението му е такова. Досега трябваше да е протестирал болничните пред НОИ.
    Гола вода е човекът. Не познава законите, не може да организира, ръководи и контролира подчиненитр си, липсват му всякакви умения за комуникация с другите държавни органи.
    А политиките му са свързани само с далавери, обслужващи лични интереси, във вреда на гражданите.
    Къде ги копаят такива харизми?
    Кой народ ги избира?
    Дето вика Асен "чеп за зеле не става" от тоя красавец.

    19:29 29.06.2026

  • 32 Срамота Блажко!

    2 0 Отговор
    Истинността на една диагноза не може да се приравнява с истинността на удостоверение за търпимост!!!
    Този безочлив администратор иска да приравни чиновническата дейност по строителството с лекарския труд за пациентите с цел да се скрие зад авторитета на медиците.

    Коментиран от #34

    19:30 29.06.2026

  • 33 Благо Подпорчев

    1 0 Отговор
    Ние от общината предлагаме:
    Поради големия обществен интерес към незаконните постройки в местността Баба Алино и предвид, че района там е силно свлачищен, предлагаме те да се оформят като подпорни съоръжения и общината и държавата да обезщети инвеститора и дребните собственици на малките подпорки (къщички) в троен размер за разходите им и да ги награди с държавни отличия за принос в изграждането на тези така важни съоръжения за критичната инфраструктура на държавата!

    19:31 29.06.2026

  • 34 тошко маймуната

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Срамота Блажко!":

    ще вкараме доктори от занзибар за 2 лева!

    19:32 29.06.2026

  • 35 ...

    1 0 Отговор
    А аз предлагам да си ходиш...

    19:50 29.06.2026

  • 36 това е положението.

    1 0 Отговор
    Готов е на всичко. Няма кой да го вкара в затвора.И не само него. Трябва да се криминализира самото пребиваване в тази кочина. Корупцията и уреждането срещу пари и зависимости ,изнудването и престъпленията на депутати, магистрати ,прокурори, премиери министри, кметове, управители и олигарси, серетари,държавни служители,общински служители , пътни и всякакви полицаи и лъжции политици , трябва да се наказват с минимум 20 години лишаване от свобода при строг режим без замяна.Безобразията са достигнали такава степен, че самото пребиваване в тази среда води до разчовечаване и тотална деградация и разлагане.

    19:50 29.06.2026

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