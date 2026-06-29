Благомир Коцев: Освен криминализирането на незаконното строителство предлагам да се криминализират и фалшивите болнични

Освен криминализирането на незаконното строителство, което обмисля правителството, предлагам да се криминализират и фалшивите болнични. Издаването на фалшиви болнични е не по-малко злодеяние от издаването на фалшиви удостоверения за търпимост! това написа в профила си във фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев и продължава:

Срещу главния архитект на Варна от април тече специална процедура в МРРБ за неговото отстраняване. Той е в болничен от май.

Срещу бившия директор на строителен контрол в Община Варна тече дисциплинарно производство също от април, а точно преди месец издадох заповед за отстраняването му. В същия ден той излезе в болничен.

Ще жаля в съда всеки болничен лист на укриващ се от уволнение служител!

Призовавам компетентните органи да разследват тази практика по същия начин, по който разследват фалшивите удостоверения за търпимост в предния мандат!