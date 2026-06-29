Дефицитът в държавния бюджет може да бъде ограничен чрез намаляване на разходите, а не чрез увеличаване на данъчната тежест. Това заяви председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Той коментира състоянието на публичните финанси, пенсионната система и необходимостта от реформи. „Предишното правителство се свали само. АИКБ излезе на площада заедно с много други хора. Главната причина беше, че с предложения бюджет се бъркаше дълбоко в джоба на народа, за да се наливат пари в нереформирани бюджетни системи и в проекти със съмнителна ефективност”, заяви Велев.
По думите му в момента се прави опит да бъде показано реалното състояние на публичните финанси, без да се прикриват проблемите. „За първите четири месеца имаме 12,4% ръст на приходите, а в същото време 34% ръст на разходите за издръжка и 19,2% ръст на разходите за персонал. Заплатите трябваше да се увеличат с 5%, а разходите са нараснали с 19,2%. Изхарчени са повече пари, отколкото законът позволява”, подчерта председателят на Общото събрание на АИКБ.
По отношение на новия бюджет той отбеляза, че положителното е липсата на увеличение на данъчното бреме. „Този огромен дефицит според нас може да бъде по-малък. Трябва да се търсят намаления на разходите. Големият ръст, който вече е регистриран, не трябва да продължава през следващите месеци”, заяви Велев.
Според председателя на АИКБ пенсионната система се нуждае от реформи, за да се възстанови връзката между осигурителния принос и размера на пенсиите. „Нарушено е правилото за съответствие на пенсиите с осигурителния принос. Това е нечестно и стимулира сивата икономика. Когато няма значение какви осигуровки си плащал, човек получава стимул да не ги плаща”, посочи той. И добави: „Минимална пенсия изобщо не трябва да има. Не говорим за намаляване или замразяване на пенсии, а за забавяне на ръста им, така че да бъде адекватен на възнагражденията, които се плащат в икономиката. Ако пенсиите се увеличават със заеми, това не е устойчиво и води до катастрофа”.
Той коментира още и предложението за промяна в съотношението при осигурителните вноски. „Осигуровки трябва да плащат не само държавните служители и тези в съдебната система, а и служителите по Закона за отбраната и МВР. Няма причини това да се отлага”, заяви Велев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кадрите не са за хора със слабо сърце
Приятели, дoкато руcката прoпагaнда у нас бьлвa денoнoщни лъжи за " вeлики побeди“, днес мeждyнарoдните aнaлизaтори разкриха поредния злoвeщ aбcyрд от фронта.
Kрeмъл бyквaлно изпраща хора на сигурна cмърт, само за да заcнеме прoпагaнднo видео !! Прочeтете фaктитe, които ДС кaлинкитe у нас ще се опитат да скрият от вас..
Днес, 29 юни 2026 г. рycкото Министерство на отбраната гoрдo публикува кадри и обяви, че силите му yж са "прeвзeли“ село Hoвоceливкa в Запорoжка област. Веднага след това обаче истината лъcна по най-грoзния възможен начин чрез докладите на Украинските 95- та отделна щурмова бригада и 63- та отделна механизирана бригада.
Истината зад кaдър: - Знaме cрещу живoт
Руските командири са изпратили група войници в Hoвоceливкa с една -единcтвена цeл – да зaбият руското знаме и да направят видeо за побeдата. Руските сили са влезли за брoeни минути, развели са бaйрака пред камeрата и веднага са били пoметeни от Украинcките дрoнове и пexота. Те плaтиха с живота си за симвoлични кадри в coциалните мрежи!
Украинските военни споделят потресаващ детайл :Eдин от войниците, натоварен със задачата да носи знамето, е заловен жив. Видеозаписите показват, че когато украинските дронове са се приближили, знаменоcецът "дори не се е опитал да избяга или да се скрие “....
Той е знаел отлично, че е пратен на сигурна смърт като пyшечно мeco, само за да може Шoйгу и Путин да
Коментиран от #2, #11, #15, #18
19:03 29.06.2026
2 Злокобно е...гледам видеата
До коментар #1 от "Кадрите не са за хора със слабо сърце":Тази сутрин главният редактор на факти Mилeн Гaнев в заглaвна новина цитира Руския генeрален щаб че вчера рaшистите са превзели селището Hовоcеливка! И клoшaрските кAпеи изпаднаха във възторг от ,,новината". А истината е че около 150 орки под артилерийския огън на ВСУ половината от които ликвидирани от огъня а останалите влизат ,забиват рашисткото знаме ,правят снимки и се изтеглят. Избити са при оттеглянето от Украинските командоси които и в момента им разнасят телата на центъра на селото. Предалия се с радост руски войник да спаси живота си пее като канарче пред Украинците. Как от ФСБ на путя вземат за заложници семействата им ако се предадат живи ,как в цяла раша жужи като кошер от липса на горива и основни храни ,как безследно изчезват граждани които си позволяват публично да критикуват мизерията и потисничеството...
19:04 29.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #8, #13, #29, #39
19:06 29.06.2026
4 Назначени капиталисти
Коментиран от #43
19:07 29.06.2026
5 Име
19:09 29.06.2026
6 Бастардо
19:09 29.06.2026
7 Ама разбира сеее,
19:10 29.06.2026
8 Много реално
До коментар #3 от "Дориана":Минимална пенсия НЕ. Социална справедливост ДА. Две различни неща. Плащаш осигуровки получаваш пенсия. НЕ плащаш осигуровких получаваш социал. ТОЛКОВА ПРОСТО .
19:12 29.06.2026
9 Честните частници дават 10% данък
19:12 29.06.2026
10 Предложение
Коментиран от #20
19:14 29.06.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Кадрите не са за хора със слабо сърце":ГЛЕДАМ ВИДЕАТА ПО СНН :((((
...
УКРИТЕ РЕЖАТ НА ПАРЧЕТА УБИТИТЕ БРАТСКИ РУСКИ ВОЙНИЦИ В HOBOCEЛИВКА :((((
...
ИСТИНСКИ ЗВЕРОВЕ СТОТИЦИ ОБЕЗОБРАЗЕНИ ТРУПОВЕ НА РУСКИ ВОЙНИЧЕТА:((((
19:14 29.06.2026
12 Фори
19:15 29.06.2026
13 Така Така
До коментар #3 от "Дориана":Честно казано грозно е политициге са взимат огромни пенсии за 4 госини. Това тещо нрябва са изчезне. Има толково много несправедливости в този щапиталидъм, че социализмът ми изглежда много по справедлив и адекваген. Да не говорим за културата която днес изобщо я няма. Онези с парите се мислят за голяма работа но им липсва много и е видно. Жалко за 89. Просто трябваше са модернизираме системата да я подобрим, а не да ке връщаме надад в миналото. Голяма грешка!
19:16 29.06.2026
14 Като става дума
19:16 29.06.2026
15 Стотици убити нещастни орки
До коментар #1 от "Кадрите не са за хора със слабо сърце":За да може путя и шойгу да пуснат 5-секундно видео по руската държавна телевизия да може малко да успокоят глада на руснаците
Коментиран от #17
19:17 29.06.2026
16 Хахаххахах
19:18 29.06.2026
17 На баба ти пенсията
До коментар #15 от "Стотици убити нещастни орки":Стига троли, да не си гледаш клипче в Ютюб с домашно насилие върху тъпототиканче накрая.
19:20 29.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Оня под Коня
До коментар #10 от "Предложение":Де да беше толкова просто... Но например, до приемане на еврото 2 ЛВ. бяха евро и при приемането на еврото при управлението на Роската Жел. 2 ЛВ. вече не са евро, а станаха 2 евро.... Възприемаш ли??
19:25 29.06.2026
21 Пенсионер
19:25 29.06.2026
22 Механик
Само дето въпросните старчета от Давос никак не бързат за това място, а посточнно си присаждат сърца, дробове, бъбреци и какво ли не.
Ама то н е е за друго, а защото тях ако ги няма, няма да има кой да ръководи света към най-светлия строй - цифровия феодализъм.
19:27 29.06.2026
23 РЕАЛИСТ
Коментиран от #34
19:29 29.06.2026
24 Премахнете пенсиите!
Коментиран от #31
19:31 29.06.2026
25 Цецо
Повръща ми се от такива хлебарки!
19:31 29.06.2026
26 Работилите хора не достигат до пенсия
19:32 29.06.2026
27 И този е дебил!
19:33 29.06.2026
28 Оня под Коня
19:33 29.06.2026
29 Велев не е господин, а е другар!
До коментар #3 от "Дориана":Беше шев на Централното ТНТМ на Комсомола. Повечето бизнесмени са другари, но вие отде ще ги знаете тези работи. Вие знаете едно : Да живее Пут..ин, долу Урсулите, долу ПП-ДБ и т.н.
19:34 29.06.2026
30 Анонимен
19:37 29.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хаха
Ако зависи от него никакви пенсии няма да дава, дори възрастните хора да си плащат, че все още са живи...
Абе чудя как още никой не е предложил за финансов министър тоя "гений" на финансите...
19:39 29.06.2026
33 Цървул
Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .
19:40 29.06.2026
34 Моарейн
До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":Това е целта - вместо пенсия, старите и немощните ще получат "доброволна" е.в.т.назия, за да не се налага близките им да ги обгрижват вместо да бачкат до полуда за разни мазни бизнесмени. И ще ни го наложат под предлог, че е за благото на всички, щото така ще намалят въглеродните емисии и ще помогнат на климата. Въпрос на време е и това време не е в необозримото бъдеще, а чука на вратата.
19:42 29.06.2026
35 Типичен
19:42 29.06.2026
36 Никой
19:45 29.06.2026
37 Тия днеска съвсем изтрещяха
19:45 29.06.2026
38 оня с коня
19:48 29.06.2026
39 Плюс-минус
До коментар #3 от "Дориана":Велев не е изключение, той и велевщината му са еманация на див и необуздан капитализъм, какъвто не съществува никъде на друго място по света.
Българската икономика не страда от ниска производителност на труда на работниците, а страда от ниската производителност от труда и късия хоризонт на мисълта на Велев и на велевците. Велев трябваше да знае и да е разбрал, че производителността на труда е право пропорционална на средствата за производство (машини, съоръжения, оборудване, технологии) в коиго той и другите, като него не са инвестирали. Не са инвестирали и в отглеждане и обучение на работната сила, а само искат да я експлоатират тая сила, да я стрижат и да я доят. Давайте, да видим до къде ще я докарате, ама работите не вървят на добре.
Коментиран от #45
19:50 29.06.2026
40 1234
Например 3000 лева чисти ако трябва да си плаща осигуровките и то е в съотношение работодател/работник, не всички пари са от служитея!!! Каква сума трябва да отдели?? 100-200-300лв. Тези хора имат и екстри пари за дрехи, за храна и т.н.. Може пък да няма драма...
19:50 29.06.2026
41 Демек
19:51 29.06.2026
42 Смотаняху
Коментиран от #46
19:51 29.06.2026
43 оня с коня
До коментар #4 от "Назначени капиталисти":длъжни сте да работите не само докато пукнете, а и след това да наторявате
19:51 29.06.2026
44 В петък на митинг при Глишев
Ей за тия номера, които ги правят в момента Радев партийния секретар Гълъба.
На това му казваха идеологически ТОРМОЗ и МИЛИЦИОНЕРЩИНА.
Преди 89-та, партийния секретар беше по висша длъжност от Директор.
Два месеца вече управляват при които се е нарушавл закона и са харчили -вършили са престъпления.
19:51 29.06.2026
45 оня с коня
До коментар #39 от "Плюс-минус":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
19:52 29.06.2026
46 1234
До коментар #42 от "Смотаняху":все пак човек има отговорност а не само да изкарва заплата си през дебелото черво, пикочния мехур, белите си дробове(цигари) и игралната зала. ами да спестява...
19:53 29.06.2026