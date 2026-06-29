Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Васил Велев: Минимална пенсия изобщо не трябва да има

Васил Велев: Минимална пенсия изобщо не трябва да има

29 Юни, 2026 19:00 1 453 46

  • васил велев-
  • бюджет-
  • пенсии

Не говорим за тяхното, а за забавяне на ръста им, посочи председателят на Общото събрание на АИКБ

Васил Велев: Минимална пенсия изобщо не трябва да има - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дефицитът в държавния бюджет може да бъде ограничен чрез намаляване на разходите, а не чрез увеличаване на данъчната тежест. Това заяви председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той коментира състоянието на публичните финанси, пенсионната система и необходимостта от реформи. „Предишното правителство се свали само. АИКБ излезе на площада заедно с много други хора. Главната причина беше, че с предложения бюджет се бъркаше дълбоко в джоба на народа, за да се наливат пари в нереформирани бюджетни системи и в проекти със съмнителна ефективност”, заяви Велев.

По думите му в момента се прави опит да бъде показано реалното състояние на публичните финанси, без да се прикриват проблемите. „За първите четири месеца имаме 12,4% ръст на приходите, а в същото време 34% ръст на разходите за издръжка и 19,2% ръст на разходите за персонал. Заплатите трябваше да се увеличат с 5%, а разходите са нараснали с 19,2%. Изхарчени са повече пари, отколкото законът позволява”, подчерта председателят на Общото събрание на АИКБ.

По отношение на новия бюджет той отбеляза, че положителното е липсата на увеличение на данъчното бреме. „Този огромен дефицит според нас може да бъде по-малък. Трябва да се търсят намаления на разходите. Големият ръст, който вече е регистриран, не трябва да продължава през следващите месеци”, заяви Велев.

Според председателя на АИКБ пенсионната система се нуждае от реформи, за да се възстанови връзката между осигурителния принос и размера на пенсиите. „Нарушено е правилото за съответствие на пенсиите с осигурителния принос. Това е нечестно и стимулира сивата икономика. Когато няма значение какви осигуровки си плащал, човек получава стимул да не ги плаща”, посочи той. И добави: „Минимална пенсия изобщо не трябва да има. Не говорим за намаляване или замразяване на пенсии, а за забавяне на ръста им, така че да бъде адекватен на възнагражденията, които се плащат в икономиката. Ако пенсиите се увеличават със заеми, това не е устойчиво и води до катастрофа”.

Той коментира още и предложението за промяна в съотношението при осигурителните вноски. „Осигуровки трябва да плащат не само държавните служители и тези в съдебната система, а и служителите по Закона за отбраната и МВР. Няма причини това да се отлага”, заяви Велев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кадрите не са за хора със слабо сърце

    10 30 Отговор
    УMИРAT ЗА KЛИПЧEТА В YOUTUВE : Kак Путин жeртвa вoйници за фалшиви кaдри на "побeда“
    Приятели, дoкато руcката прoпагaнда у нас бьлвa денoнoщни лъжи за " вeлики побeди“, днес мeждyнарoдните aнaлизaтори разкриха поредния злoвeщ aбcyрд от фронта.
    Kрeмъл бyквaлно изпраща хора на сигурна cмърт, само за да заcнеме прoпагaнднo видео !! Прочeтете фaктитe, които ДС кaлинкитe у нас ще се опитат да скрият от вас..
    Днес, 29 юни 2026 г. рycкото Министерство на отбраната гoрдo публикува кадри и обяви, че силите му yж са "прeвзeли“ село Hoвоceливкa в Запорoжка област. Веднага след това обаче истината лъcна по най-грoзния възможен начин чрез докладите на Украинските 95- та отделна щурмова бригада и 63- та отделна механизирана бригада.
    Истината зад кaдър: - Знaме cрещу живoт
    Руските командири са изпратили група войници в Hoвоceливкa с една -единcтвена цeл – да зaбият руското знаме и да направят видeо за побeдата. Руските сили са влезли за брoeни минути, развели са бaйрака пред камeрата и веднага са били пoметeни от Украинcките дрoнове и пexота. Те плaтиха с живота си за симвoлични кадри в coциалните мрежи!
    Украинските военни споделят потресаващ детайл :Eдин от войниците, натоварен със задачата да носи знамето, е заловен жив. Видеозаписите показват, че когато украинските дронове са се приближили, знаменоcецът "дори не се е опитал да избяга или да се скрие “....
    Той е знаел отлично, че е пратен на сигурна смърт като пyшечно мeco, само за да може Шoйгу и Путин да

    Коментиран от #2, #11, #15, #18

    19:03 29.06.2026

  • 2 Злокобно е...гледам видеата

    8 27 Отговор

    До коментар #1 от "Кадрите не са за хора със слабо сърце":

    Тази сутрин главният редактор на факти Mилeн Гaнев в заглaвна новина цитира Руския генeрален щаб че вчера рaшистите са превзели селището Hовоcеливка! И клoшaрските кAпеи изпаднаха във възторг от ,,новината". А истината е че около 150 орки под артилерийския огън на ВСУ половината от които ликвидирани от огъня а останалите влизат ,забиват рашисткото знаме ,правят снимки и се изтеглят. Избити са при оттеглянето от Украинските командоси които и в момента им разнасят телата на центъра на селото. Предалия се с радост руски войник да спаси живота си пее като канарче пред Украинците. Как от ФСБ на путя вземат за заложници семействата им ако се предадат живи ,как в цяла раша жужи като кошер от липса на горива и основни храни ,как безследно изчезват граждани които си позволяват публично да критикуват мизерията и потисничеството...

    19:04 29.06.2026

  • 3 Дориана

    49 3 Отговор
    И теб, господин Велев изобщо не трябва да те има като вреден за Народа. Няма ли минимална пенсия и Швейцарско правило за пенсиите си отиваш и Ти. До, пенсиите ли опря? Добре, че никой политик Не ти се връзва на Акъла.

    Коментиран от #8, #13, #29, #39

    19:06 29.06.2026

  • 4 Назначени капиталисти

    38 1 Отговор
    Въобще не трябва да има пенсии, да ви бачкат докато пукнат.

    Коментиран от #43

    19:07 29.06.2026

  • 5 Име

    32 1 Отговор
    Много се дразна на наялите се въшки! И то наяли се тунеядци!

    19:09 29.06.2026

  • 6 Бастардо

    17 1 Отговор
    То в Италия няма и минимална работна заплата.За всеки сектор има от,до,и всеки уговаря с капото заплатата си.

    19:09 29.06.2026

  • 7 Ама разбира сеее,

    15 0 Отговор
    иначе как ще може да бъде намалявана под сегашния минимум. Няма да е законно.

    19:10 29.06.2026

  • 8 Много реално

    23 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Минимална пенсия НЕ. Социална справедливост ДА. Две различни неща. Плащаш осигуровки получаваш пенсия. НЕ плащаш осигуровких получаваш социал. ТОЛКОВА ПРОСТО .

    19:12 29.06.2026

  • 9 Честните частници дават 10% данък

    19 2 Отговор
    А останалите 90% за тях си какво го правят купуват машини за производство от запада и машини за бита пак от запада и държат пари в чужди банки и по този начин изнасят и замразяват капитали от България

    19:12 29.06.2026

  • 10 Предложение

    9 2 Отговор
    Най-добре е да не ни удържат пари за нищо.Всеки да си заделя за бъдеща пенсия,и за здраве.Всеки да прецени каква сума.

    Коментиран от #20

    19:14 29.06.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Кадрите не са за хора със слабо сърце":

    ГЛЕДАМ ВИДЕАТА ПО СНН :((((
    ...
    УКРИТЕ РЕЖАТ НА ПАРЧЕТА УБИТИТЕ БРАТСКИ РУСКИ ВОЙНИЦИ В HOBOCEЛИВКА :((((
    ...
    ИСТИНСКИ ЗВЕРОВЕ СТОТИЦИ ОБЕЗОБРАЗЕНИ ТРУПОВЕ НА РУСКИ ВОЙНИЧЕТА:((((

    19:14 29.06.2026

  • 12 Фори

    30 2 Отговор
    Този дърт агент на ДС иска да работим от сутрин до мрак без заплата и без пенсия, за да забогатява.Карл Маркс ще му удари шамар ако го срещне!

    19:15 29.06.2026

  • 13 Така Така

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Честно казано грозно е политициге са взимат огромни пенсии за 4 госини. Това тещо нрябва са изчезне. Има толково много несправедливости в този щапиталидъм, че социализмът ми изглежда много по справедлив и адекваген. Да не говорим за културата която днес изобщо я няма. Онези с парите се мислят за голяма работа но им липсва много и е видно. Жалко за 89. Просто трябваше са модернизираме системата да я подобрим, а не да ке връщаме надад в миналото. Голяма грешка!

    19:16 29.06.2026

  • 14 Като става дума

    15 1 Отговор
    За минималната пенсия, защо не коментира тези, за коити не се отнася тавана на пенсиите? С какви доходи са, защо е така и т. н.

    19:16 29.06.2026

  • 15 Стотици убити нещастни орки

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Кадрите не са за хора със слабо сърце":

    За да може путя и шойгу да пуснат 5-секундно видео по руската държавна телевизия да може малко да успокоят глада на руснаците

    Коментиран от #17

    19:17 29.06.2026

  • 16 Хахаххахах

    13 1 Отговор
    Все някой ще взима най-малко, тоест ще е на минимална пенсия, била и 100 евро. Всеки счетоводител в България, ще ви каже, че 95% от формите укриват данъци. Защо не се импортира част от законодателството на съседна Гърция, за данъците и ще напълним хазната, че и излишък ще има.

    19:18 29.06.2026

  • 17 На баба ти пенсията

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Стотици убити нещастни орки":

    Стига троли, да не си гледаш клипче в Ютюб с домашно насилие върху тъпототиканче накрая.

    19:20 29.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Оня под Коня

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Предложение":

    Де да беше толкова просто... Но например, до приемане на еврото 2 ЛВ. бяха евро и при приемането на еврото при управлението на Роската Жел. 2 ЛВ. вече не са евро, а станаха 2 евро.... Възприемаш ли??

    19:25 29.06.2026

  • 21 Пенсионер

    5 6 Отговор
    Прав е. В Куба , който не се е осигурявал не ролучава пенсия. За него се грижат близките.

    19:25 29.06.2026

  • 22 Механик

    14 0 Отговор
    Ако питате Шваб и давоските старци, пенсия изобщо не трябва да има. Работиш до дето можеш, а после "медицината" си казва думата и отиваш на едно по-добро място.
    Само дето въпросните старчета от Давос никак не бързат за това място, а посточнно си присаждат сърца, дробове, бъбреци и какво ли не.
    Ама то н е е за друго, а защото тях ако ги няма, няма да има кой да ръководи света към най-светлия строй - цифровия феодализъм.

    19:27 29.06.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    15 1 Отговор
    До този момент го харесвах този, но с тази идея да взема от хляба на старите, болни и немощни хора, не само ме разочарова, но пратих поздрав на майка му. Сиромахът ли е виновен, че чорбаджията го осигурява на минимална заплата, бе. Ако надигне глас, оня ще му посочи вратата и кво ще сложи на масата , дето гладната челяд чака.

    Коментиран от #34

    19:29 29.06.2026

  • 24 Премахнете пенсиите!

    12 0 Отговор
    Така всички ще изпукат и ще се спестят много пари на бюджета!

    Коментиран от #31

    19:31 29.06.2026

  • 25 Цецо

    13 0 Отговор
    Да го попиташ този рептил,колко незаслужени хилядарки получава и колко ще му е пенсията!
    Повръща ми се от такива хлебарки!

    19:31 29.06.2026

  • 26 Работилите хора не достигат до пенсия

    8 1 Отговор
    Пенсия за възраст не трябва да има. Едни влачат хомота цял живот, други взимат пенсия без да са работили или са работили в чужбина без да дадат стотинка за осигуровки, кой знае дали въобще живеят в България.

    19:32 29.06.2026

  • 27 И този е дебил!

    13 0 Отговор
    Хиляди хора нямат стаж, защото бяха принудени да работят за новите чорбаджии през 90 - те години просто за да оцелеят!

    19:33 29.06.2026

  • 28 Оня под Коня

    4 1 Отговор
    Това което направиха Роската Жел. и Андрей Гюр. е много просто, клякаш и твориш... Това е..

    19:33 29.06.2026

  • 29 Велев не е господин, а е другар!

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Беше шев на Централното ТНТМ на Комсомола. Повечето бизнесмени са другари, но вие отде ще ги знаете тези работи. Вие знаете едно : Да живее Пут..ин, долу Урсулите, долу ПП-ДБ и т.н.

    19:34 29.06.2026

  • 30 Анонимен

    5 0 Отговор
    Велев дърт бкп капиталист и бкп управляващите пенсиите и виновни хахахаха Алчност огромна е А защо не съкратите депутатите своите доходи на половина защо има доживотни депутати защо са с огромни привилегии Как има пари за тези в парламента а за работещите нямало Вън бкп вън бкп оставка избори

    19:37 29.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хаха

    5 0 Отговор
    Тъкмо се бях притеснил, че говоряща глава Велефф не се беше появявала 24 часа по телевизора!
    Ако зависи от него никакви пенсии няма да дава, дори възрастните хора да си плащат, че все още са живи...
    Абе чудя как още никой не е предложил за финансов министър тоя "гений" на финансите...

    19:39 29.06.2026

  • 33 Цървул

    3 0 Отговор
    " „Нарушено е правилото за съответствие на пенсиите с осигурителния принос. Това е нечестно и стимулира сивата икономика. " Да си дойдем на думата .
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .

    19:40 29.06.2026

  • 34 Моарейн

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":

    Това е целта - вместо пенсия, старите и немощните ще получат "доброволна" е.в.т.назия, за да не се налага близките им да ги обгрижват вместо да бачкат до полуда за разни мазни бизнесмени. И ще ни го наложат под предлог, че е за благото на всички, щото така ще намалят въглеродните емисии и ще помогнат на климата. Въпрос на време е и това време не е в необозримото бъдеще, а чука на вратата.

    19:42 29.06.2026

  • 35 Типичен

    2 1 Отговор
    русофилистик без връзка с реалноста

    19:42 29.06.2026

  • 36 Никой

    4 0 Отговор
    Ако зависеше от тоя , заплатите само на ваучер за храна и купони за гориво .

    19:45 29.06.2026

  • 37 Тия днеска съвсем изтрещяха

    3 0 Отговор
    Направо взеха да мезе държавата и ако ги оставят ще я закрият. Май забравят как са забогатели именно на гърба на бедните пенсионери.

    19:45 29.06.2026

  • 38 оня с коня

    0 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    19:48 29.06.2026

  • 39 Плюс-минус

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Велев не е изключение, той и велевщината му са еманация на див и необуздан капитализъм, какъвто не съществува никъде на друго място по света.
    Българската икономика не страда от ниска производителност на труда на работниците, а страда от ниската производителност от труда и късия хоризонт на мисълта на Велев и на велевците. Велев трябваше да знае и да е разбрал, че производителността на труда е право пропорционална на средствата за производство (машини, съоръжения, оборудване, технологии) в коиго той и другите, като него не са инвестирали. Не са инвестирали и в отглеждане и обучение на работната сила, а само искат да я експлоатират тая сила, да я стрижат и да я доят. Давайте, да видим до къде ще я докарате, ама работите не вървят на добре.

    Коментиран от #45

    19:50 29.06.2026

  • 40 1234

    1 0 Отговор
    абе като говорим държавни служители, вонни полицаи да си плащат осигуровките, дайте да видим все пак за какви суми става дума!!
    Например 3000 лева чисти ако трябва да си плаща осигуровките и то е в съотношение работодател/работник, не всички пари са от служитея!!! Каква сума трябва да отдели?? 100-200-300лв. Тези хора имат и екстри пари за дрехи, за храна и т.н.. Може пък да няма драма...

    19:50 29.06.2026

  • 41 Демек

    0 0 Отговор
    всички да са на максимална?

    19:51 29.06.2026

  • 42 Смотаняху

    0 0 Отговор
    Даже най-добре и пенсии са няма.То това пенсии ли са?Пенсионерите ще си изпукат един по един така или иначе

    Коментиран от #46

    19:51 29.06.2026

  • 43 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Назначени капиталисти":

    длъжни сте да работите не само докато пукнете, а и след това да наторявате

    19:51 29.06.2026

  • 44 В петък на митинг при Глишев

    0 0 Отговор
    Знаете ли защо БКП- КОМУНИСТИ беше обявена от СЪДА за ПРЕСТЪПНА.
    Ей за тия номера, които ги правят в момента Радев партийния секретар Гълъба.
    На това му казваха идеологически ТОРМОЗ и МИЛИЦИОНЕРЩИНА.
    Преди 89-та, партийния секретар беше по висша длъжност от Директор.
    Два месеца вече управляват при които се е нарушавл закона и са харчили -вършили са престъпления.

    19:51 29.06.2026

  • 45 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Плюс-минус":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    19:52 29.06.2026

  • 46 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Смотаняху":

    все пак човек има отговорност а не само да изкарва заплата си през дебелото черво, пикочния мехур, белите си дробове(цигари) и игралната зала. ами да спестява...

    19:53 29.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове