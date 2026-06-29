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За 50 километра по АМ „Хемус“ повече от 30 са местата с деформирана или липсваща мантинела

За 50 километра по АМ „Хемус“ повече от 30 са местата с деформирана или липсваща мантинела

29 Юни, 2026 21:40 695 14

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  • 50 километра-
  • 30 места-
  • мантинели-
  • липси

Това показа журналистическа проверка 

За 50 километра по АМ „Хемус“ повече от 30 са местата с деформирана или липсваща мантинела - 1
Снимка: bTV
bTV bTV Телевизия бТВ

За 50 километра по АМ „Хемус“ повече от 30 са местата с деформирана или липсваща мантинела. Това установи проверката на bTV Новините.

„Колко му е да излетиш от Витиня“ - с тези думи шофьорът на камион описва дупката в мантинелата на един от най-опасните завои на магистралата.

Ивайло Йорданов често минава по тази маршрут.

„Снадките на всички мостове са ужасни, има някакви слягания. Мантинелите не знам там е дълга тема. Тук се минава на руско рулетка - ако оцелееш, оцелееш“, казва той.

Точно преди месец след тунела „Витиня“ става катастрофа - тежкотоварен автомобил помете мантинелите, като направи огромна дупка. От другата страна има също друга, тя пък е с път към пропастта.

От документ на АПИ става ясно, че към този участък на „Хемус“ ангажимент има обединението ДЗЗД „Безопасност запад“.

Пред bTV изпълнителният директор на една от фирмите каза, че действащ договор няма.

„Съгласно закона за обществените поръчки не може да бъде анексиран договор, чийто срок е изчерпан. В момента на територията на цялата страна няма нито един действащ договор“, каза инж. Георги Златев, изпълнителен директор на „КМВ - системи за пътна сигурност“.

Златев е бивш ръководител на дирекцията за поддържане на пътната инфраструктура в АПИ в периода от 2011 до 2017 г.

За да проверим безопасно ли е шофирането, се качваме в колата заедно с автоексперта Дамян Войновски. Не след дълго се натъкваме на откъснати мантинели.

„Има участъци, в които мантинелите са поддали или смачкани, но продължават да стоят, но това е опасно. Ако стане друг инцидент на същото място, тази мантинела вече няма да си изпълни предназначението, а това не е от вчера или онзи ден“, каза Войновски.

На новоремонтирания участък от АМ „Хемус“ асфалтът е нов, но мантинелите не.

„Някои ми се виждат и стари. За съжаление, има такива участъци, в които явно е имало удари, но не са сменени. Тези мантинели трябва да имат така наречените очички или светлоотразители, но много места те са силно замърсени. Не се почистват, но на някои места и липсват“, обясни Дамян Войновски.

Пътната агенция и днес не отговори има ли фирма, ангажирана с поддръжката на предпазните съоръжения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев Шарлатанин

    13 0 Отговор
    То 1 метър равен участък няма, те мантинели дирят.

    21:42 29.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    В новия бюджет има 1 млрд за мантинели които ще отидат в чекмеджето на Бойко.

    21:44 29.06.2026

  • 3 Дзак

    6 0 Отговор
    Следователно са предотвратили 50 катастрофи. Да свържат гредите на двете мантинели. Ще станат двойно по-здрави.

    21:44 29.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Само констатират нередности но продължават да дават милиарди на олигархията виновна за това вместо да ги арестуват

    21:45 29.06.2026

  • 5 Тома

    9 2 Отговор
    И с 3см асфалт другото в чекмеджето

    21:52 29.06.2026

  • 6 ХаЙг Кю !

    4 0 Отговор
    Маде Ин Булгария !

    21:54 29.06.2026

  • 7 Здравко

    4 0 Отговор
    Голям проблем . А как да опишеш липсата на асфалт изобщо с насипан чакъл и зарязани така участъци включително мостове над големи реки . Разбива ,сипва трошляка с малко цимент и зарязва обекта вече над два месеца. Не се диша из близките села в участък над 10 км. от пушилка на този зарязан ремонт. Никой нищо не знае и никой не казва дори и на кметовете какво става. Рекета е ясен . Рев за пари ще да е . Но тези за какво вдигат винетки и такси и пътища платени на чужди държави ще дават ? Къде са досегашните оскубани от народеца пари ? Защо им давахте пари в чували на тези правещи пътища и няма нищо на лице. Замазаните с асфалт нямат с години боя и в мъгла ела та карай в клони и храсти и без ориентация. Завои ,баири и дупки. На това 30 км. забранено изпреварване и всякакви ограничения та се влачиш часове. Алчни мутри.

    21:55 29.06.2026

  • 8 Боташа на посолствата

    4 4 Отговор
    Моят мазник Шишков ще подари всички магистрали на Ердоган бей, раята ше одите пеша!

    Коментиран от #12

    22:02 29.06.2026

  • 9 Няма по

    1 0 Отговор
    Скапани и мръсни пътища на балканския полуостров. Ромска работа.

    22:10 29.06.2026

  • 10 Кук

    1 0 Отговор
    Разграден двор! Разграден двор!! Трябва преврат като в Румъния!

    22:11 29.06.2026

  • 11 Загрижен

    1 0 Отговор
    ...но не знам защо-не се учудвам. Това е нормалното в милата ни родина.

    22:12 29.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 така, де

    1 0 Отговор
    Тиквата нали обикаляше с джипката и се хвалеше, че строи магистрали. Видя се какво е построил, но се видя и какво има в чекмеджето.

    23:02 29.06.2026

  • 14 Перо

    0 0 Отговор
    С мантинели или без, резултата за пътната безопасност е еднаква!

    23:02 29.06.2026

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