Емануил Йорданов: В България задържането под стража се използва по начин, който не съответства на идеята на закона

Незаконното строителство в местността "Баба Алино" се оказа само върхът на айсберга. Анализатори и юристи определят случая като организирана мрежа с участието на висши чиновници.

Защо държавните органи допуснаха изграждането на цял таен комплекс под носа син и има ли воля разследването да удари истинските архитекти на схемата, или вината отново ще бъде стоварена върху ниските етажи, коментира бившият вътрешен министър Емануил Йорданов в студиото на "Денят ON AIR" .

Производство извън рамките на нормалните срокове

На въпроса как изглеждат нещата към момента и дали ще има реални присъди, гостът отговаря, че според него точно това ще се случи.

"Струва ми се, че досъдебното производство ще продължи извън представите ни за нормални срокове. Така че, когато дойде финалът на производството, никой няма да помни за какво е ставало въпрос“, коментира Йорданов.

Гостът изтъкна, че събраните материали по случая са доста обемни и очаква прогнозата на вътрешния министър Демерджиев за години разследване да се окаже вярна.

Той пояснява, че трябва да се работи с много документи и да се разследват множество длъжностни лица. Според него не се знае накрая кой ще бъде виновен и кой невинен.

Парадоксът "Невзоров" и натискът от чужди дипломати

Попитан за Олег Невзоров и думите му, че всичко е законно, но е имало обещания за узаконяване, Йорданов коментира следното.

"Законно го изгониха от България и след три дни законно го върнаха", заяви той.

По повод думите на генерал Миланов, че ДАНС е отменила заповедта за експулсиране, гостът изрази мнение, че е хубаво и обществеността да разбере причините.

Той допълни, че когато едно длъжностно лице е засекретило конкретна информация, по силата на закона то може в определени случаи да премахне нивото на секретност и тя да бъде огласена. Йорданов смята, че в момента общественият интерес налага точно това.

Йорданов коментира и отменената заповед за екстрадицията на Невзоров, за която се твърди, че е решена с едно телефонно обаждане от украинския посланик.

"Какво означава посланик да се обади? Преди години, когато генерал Атанасов издаде заповеди за изгонване от България на трима руски граждани, след това аз се срещнах с руския посланик и той беше много напрегнат от това, че сме изгонили руснаци. Но му обясних, че когато законът изисква извършването на определено действие, то ще бъде извършено", обясни той.

По отношение на това дали е възможно подобно нещо да стане без знанието на министър-председателя, гостът е категоричен, че не би трябвало, тъй като въпросът е прекалено сериозен, за да бъде държан в тайна от премиера.

Скрити интереси зад изслушването на Деньо Денев

Във връзка с предстоящото изслушване на Деньо Денев, бившият вътрешен министър коментира, че очевидно не са малко хората, които не желаят той да бъде изслушан, нито пък информацията по случая да се огласява публично.

Йорданов подчерта, че ако искаме да имаме държава, тези въпроси трябва да бъдат изяснени и огласени, колкото и на някои хора да не им се иска.

Гостът изрази съмнения относно това дали в действителност е била засегната националната сигурност, тъй като поради липса на информация не може да се каже нищо конкретно.

Показна акция в "Приморски": Демонстрация или чист пиар?

По повод задържанията в район "Приморски", Емануил Йорданов изрази мнение, че в България задържането под стража се използва по начин, който не съответства на идеята на закона, и го определя като никому ненужна демонстрация.

Според него е абсолютно безсмислено да се задържа чиновник, който има установено местоживеене, професия и своето място в една администрация, определяйки голяма част от задържанията като пиар.

Случаят "Мавродиев" и мистерията около защитения свидетел

Адвокатът обясни, че за ден-два екстрадицията не може да стане, но в рамките на дни е възможно, ако се съди по българското законодателство и практика. В същото време вече е готов документът с искане Мавродиев да бъде върнат в България.

Йорданов не е чувал да има насрочено някакво производство в сръбския съд, а и от телевизионните репортажи изглежда, че Стоян Мавродиев "не им е най-големият проблем".

Според бившия вътрешен министър Мавродиев няма статут на защитен свидетел.

"Какъв защитен свидетел може да бъде, при положение, че около него думкат тъпани и е напълно ясно за какъв случай са искали той да бъде обвинен. Но ми направи впечатление, че в един седмичник миналата седмица журналистът беше написал, че срещу него няма никакви доказателства. Как един журналист може да го напише това нещо, ако не е изтекла към него информация от досъдебното производство?", заключи Емануил Йорданов.