Полицаи разказаха как 12-годишно момиче спаси майка си на АМ „Струма“: Уникално дете

„Разбрахме, че лек автомобил се управлява от 12-годишно дете от София към Перник, тъй като на майка му ѝ прилошало. Насочихме се по най-бързия начин към мястото за установяване на колата. Нямахме номера ѝ, а само визуално описание, информацията беше оскъдна. При обхода на магистралата открихме автомобила около 14 км в посока Перник. Той вече беше спрял. Oбезопасихме го в аварийната лента. Шофьорката беше на около 40 години“, сподели Комисар Васко Стефанов от ОД на МВР - Перник в ефира на NOVA.

„Уникално дете, в такава ситуация да запазиш хладнокръвие и самообладание е страхотно“, каза още полицаят.

Припомняме, че вчера 12-годишно момиче предотврати тежка катастрофа на автомагистрала „Струма“, след като майка му получила инсулт и загубила съзнание зад волана. Детето успяло да поеме управлението на автомобила, да подаде сигнал на телефон 112 и да следва указанията на полицията, докато безопасно отбие в аварийната лента.

През цялото време служители на МВР поддържали връзка с момичето и координирали действията на патрулите и спешните екипи. След спирането на автомобила майката била транспортирана в болница за лечение.

Инспектор Денис Чолев допълни, че майката е била във видимо лошо здравословно състояние.

"Жената беше трудно контактна, а момиченцето - много притеснено. Направихме всичко възможно да го успокоим, тъй като искахме и да разберем какво точно се е случило“, обясни той.