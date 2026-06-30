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Полицаи разказаха как 12-годишно момиче спаси майка си на АМ „Струма“: Уникално дете

Полицаи разказаха как 12-годишно момиче спаси майка си на АМ „Струма“: Уникално дете

30 Юни, 2026 09:52 1 851 56

  • дете-
  • спасение-
  • магистрала

Детето успяло да поеме управлението на автомобила, да подаде сигнал на телефон 112 и да следва указанията на полицията, докато безопасно отбие в аварийната лента

Полицаи разказаха как 12-годишно момиче спаси майка си на АМ „Струма“: Уникално дете - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Разбрахме, че лек автомобил се управлява от 12-годишно дете от София към Перник, тъй като на майка му ѝ прилошало. Насочихме се по най-бързия начин към мястото за установяване на колата. Нямахме номера ѝ, а само визуално описание, информацията беше оскъдна. При обхода на магистралата открихме автомобила около 14 км в посока Перник. Той вече беше спрял. Oбезопасихме го в аварийната лента. Шофьорката беше на около 40 години“, сподели Комисар Васко Стефанов от ОД на МВР - Перник в ефира на NOVA.

„Уникално дете, в такава ситуация да запазиш хладнокръвие и самообладание е страхотно“, каза още полицаят.

Припомняме, че вчера 12-годишно момиче предотврати тежка катастрофа на автомагистрала „Струма“, след като майка му получила инсулт и загубила съзнание зад волана. Детето успяло да поеме управлението на автомобила, да подаде сигнал на телефон 112 и да следва указанията на полицията, докато безопасно отбие в аварийната лента.

През цялото време служители на МВР поддържали връзка с момичето и координирали действията на патрулите и спешните екипи. След спирането на автомобила майката била транспортирана в болница за лечение.

Инспектор Денис Чолев допълни, че майката е била във видимо лошо здравословно състояние.

"Жената беше трудно контактна, а момиченцето - много притеснено. Направихме всичко възможно да го успокоим, тъй като искахме и да разберем какво точно се е случило“, обясни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мога да кажа само

    37 4 Отговор
    браво на детето

    Коментиран от #7

    09:54 30.06.2026

  • 2 миче а запри се

    12 17 Отговор
    таз претоплена манджа трети ден ни я сервирате
    я кажи за тиквата
    гони ли още мишоци след кат изгони аскофския каун от хранилката

    Коментиран от #5, #22

    09:56 30.06.2026

  • 3 Пич

    34 3 Отговор
    Браво на детето!!! Но истината е, че това е Божие спасение, извършено чрез детето! Да се надяваме, че плана на Бог е, да е милостив до края, и да спаси майката!

    Коментиран от #12, #54

    09:57 30.06.2026

  • 4 Нещо не разбирам

    13 8 Отговор
    Как поема управление след като майката е на шофьорската седалка и как спира.
    Най вероятно колата е спряла и детето е звъннало по телефона

    Коментиран от #9, #24, #31

    09:58 30.06.2026

  • 5 Защо

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "миче а запри се":

    Да се запре?! Да нямаш непоносимост към добри и положителни новини, които и без това са голяма оскъдица!?

    09:59 30.06.2026

  • 6 Комисар Корадо Катани

    12 3 Отговор
    Алоо, арести на мутри се иска от вас, не някакви водевили.

    09:59 30.06.2026

  • 7 честен ционист

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "мога да кажа само":

    Ти сериозно ли вярваш в тези кризисни ПР-и?

    10:00 30.06.2026

  • 8 А бе

    13 8 Отговор
    Веднага да му се състави акт на детето. Как така ще управлява автомобил без СУМПС🤣.

    Коментиран от #10

    10:00 30.06.2026

  • 9 МВР Пикчърс

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Нещо не разбирам":

    Няма нищо за разбиране, всичко е Пунтамара.

    Коментиран от #16

    10:01 30.06.2026

  • 10 оня с коня

    10 10 Отговор

    До коментар #8 от "А бе":

    Детето е малолетно,не може.
    АУАН на майката и отнемане са СУ МПС + конфискация на автомобила за преотстъпване на неправоспособен.

    10:03 30.06.2026

  • 11 1488

    16 0 Отговор
    с полицаи по добре си немай работа

    10:03 30.06.2026

  • 12 Студопор

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Защо според наивниците всеки път, когато стане нещо хубаво, то божие дело, но когато е нещо лошо - като хулигански проява или убийство, то идея от личния избор на човека и човека си е виновен?
    Детето е спасило себе си и майка си. Кажи "Браво" и продължи! Тия проповеди ги остави за църквата. Никой не се интересува от това в какво вярваш.

    Коментиран от #17

    10:05 30.06.2026

  • 13 к0к0рч0 💋🍌

    8 4 Отговор
    а майката тествана ли е
    щото миналата седмица по същия начин - дете кара родителите си щото се напили

    ама тук нарушения нема

    10:05 30.06.2026

  • 14 Гост

    9 2 Отговор
    Този на снимката в ляво готвач ли е или полицай? По телевизията го дават, не можа ли да се приведе във форма малко?

    10:05 30.06.2026

  • 15 Полицаят-комисар казал, че не той

    5 3 Отговор
    бил герой, ами момичето било герой. Егати думите, егати преценката. Сега ако са истински пичове ще накажат детето, защото няма книжка и навършени години за да управлява автомобил!

    Коментиран от #18, #23

    10:07 30.06.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "МВР Пикчърс":

    Как така майката е още в съзнание, а не може да отбие на аварийната и да спре. И за момент да не е в съзнание, автомобила ще се забие някъде. Как да имали дори време за 112. Тия за шарани ли ни смятат с тази глупаво измислена история.

    Коментиран от #21, #27

    10:08 30.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Полицаят-комисар казал, че не той":

    Няма никакво геройство в случката, просто Радевисти ще задължат пацаните да се учат да карат БМП от най-ранна детска въразст. Ще изучават в гимназията устройство първо на автомобил, танк, после и на АКМ, АК-47. и т.н.

    Коментиран от #34

    10:09 30.06.2026

  • 19 Тити на Кака

    8 3 Отговор
    Прекрасна новина - стискам палци и на майката, и на момиченцето-герой!
    Има и такива хора в родината ни, колкото и някой да ни убеждава в обратното!
    Здраве, здраве и пак здраве на всички!
    А когато човек е здрав във всеки един смисъл на думата, успехът е неминуем!
    Личен и за Родината!

    Коментиран от #55

    10:10 30.06.2026

  • 20 Конфискация на МПСто и

    6 6 Отговор
    акт за шофиране от малолетен без СУМПС!

    10:13 30.06.2026

  • 21 МВР Пикчърс

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Захаросаните истории са готови по американски сюжет. Там може и да минават, обаче за нашите географски ширини, трудна работа.

    10:14 30.06.2026

  • 22 оня с коня

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "миче а запри се":

    много моля ако се налага и няма пари ще я разказват и цял месец

    дори два месеца може едно и също да пишат важното е да има кликове за рекламки че нещо спадат рекламите ха ха ха

    сложил съм адблокерчето щото

    10:16 30.06.2026

  • 23 Браво на момичето, браво на полицаите

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Полицаят-комисар казал, че не той":

    свършили са си перфектно работата. Дано да има повече такива хора у нас! Поздравления!

    10:16 30.06.2026

  • 24 Тити на Кака

    10 5 Отговор

    До коментар #4 от "Нещо не разбирам":

    Седящият до припаднал шофьор може да хване кормилото и да запази движението на автомобила в рамките на пътя. Да изключи от скорост. Да задейства ръчната спирачка. Да отклони колата в аварийката.
    Все неща, за които един неумен бърборко не би се сетил.
    А детето е направило, въпреки шока да види майка си в това състояние.
    Това е разликата между кре.те .н и нормален човек!

    Коментиран от #29, #30

    10:18 30.06.2026

  • 25 въпрос

    7 4 Отговор
    Не знам някой управлявал автомобил дали разбра как е станало? Браво на момичето, очевидно е запазило самообладание, но този скалъпен разказ за управление на автомобил от пасажерска седалка и едновремено говорене по телефон ми идва малко много. Ще взема да си пусна "Скорост" със Сндра Бълок, там поне сценаристите са добри.

    Коментиран от #28

    10:19 30.06.2026

  • 26 Браво

    1 2 Отговор
    С Божията помощ нещата са се наредили.

    10:25 30.06.2026

  • 27 Оди там Кеноби

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Каун , задаваш тъпи въпроси ! Пияния е в съзнание но неможе да се контролира , надрусания е в съзнание и също е неадекватен. При инсулт (мозъчен удар) е по-зле и от първите два случая, дезоринтация, замаеност забавена моторика а често и изтръпване или пареза на лявата половина на тялото - тук си но не си тук и действат само някакви заложени инстинкти.
    Преди да пишеш и да задаваш тъпи въпроси мисли или поне прочети нещо по въпроса!

    10:26 30.06.2026

  • 28 Без име

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "въпрос":

    Колата е била със старт-стоп бутон.

    10:26 30.06.2026

  • 29 Без име

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Тити на Кака":

    Особено ако е имало кой да каже на детето, че трябва да натисне старт-стоп бутона. За щастие колата е имала такъв.

    Коментиран от #40

    10:28 30.06.2026

  • 30 Нещо не разбирам

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Тити на Кака":

    Ръчна в движение?

    Коментиран от #42, #43

    10:29 30.06.2026

  • 31 Ето че за нищо не ставате

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Нещо не разбирам":

    Полицаите са я насочили. Издърпала е ръчната и е отбила в аварийната. Навремето ни учеха на това, докато днес само пишете, пишете, философствате иначе нищо не знаете.

    Коментиран от #32, #33

    10:32 30.06.2026

  • 32 Нещо не разбирам

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ето че за нищо не ставате":

    Пробвай се да дръннеш ръчна със скорост повече от 50 км/ч и пак пиши!

    Коментиран от #35, #39, #45, #48

    10:34 30.06.2026

  • 33 Това

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ето че за нищо не ставате":

    е съвременен автомобил. Пък и да не е толкоз. Само като му угасиш двигателя, и след малко ще си спре сам. Просто трябва да то задържиш в пътя.

    10:38 30.06.2026

  • 34 Злогош

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    Оти па требе да чекаш некой от дръжавата да те учи на нещо си ? Уникод от 5 годишен кара сам тракторо на 7 го водих у курията да стреля със щаерката, на 12 вече можеше сам да ремонтира косачки, резачки и тримери даже и мотопедката си сам поправя . Ама те така е с децата на село не като ониа у градо дека висат само пред телефоните и се лендзат като изоглавени на някое видео у тик ток.

    10:38 30.06.2026

  • 35 Това

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Нещо не разбирам":

    е упражнение, само за много опитни дрифтаджии и каскадьори.

    Коментиран от #36

    10:40 30.06.2026

  • 36 Нещо не разбирам

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Това":

    Знам но горе има някакви дърдорковци!!!!!
    Аман!

    10:43 30.06.2026

  • 37 Мнение

    3 1 Отговор
    Нещо, след като ги навържеш нещата, не се получава. Майката получила инсулт, а е изписана след преглед? Вероятно и е прилошало от жегите за момент, но е навигирала детето, за да може то хем да държи волана, хем да набере и да говори по телефона, да премести колата в аварийната лента, и да я спре? Това за 12 годишно дете и то момиче, седящо на седалката до шорьора, малко ми се вижда поукрасено. Майката с инсулт ли е и, ако да, защо е изписана? От коя болница изписват човек с инсулт веднага? За холивудски сценарий става. Както и да е, браво на детето.

    Коментиран от #41

    10:43 30.06.2026

  • 38 анти

    3 3 Отговор
    Разкарайте ги тези съветски шапки от катаджиите, станахме бетер Северна Корея!

    10:43 30.06.2026

  • 39 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Нещо не разбирам":

    язе с коня кат вдигна 100км и го дърпам отдолу за ръчната и кове задницата

    ако искаш ела да видиш

    10:44 30.06.2026

  • 40 Оня с форда

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Без име":

    Е много си умен бе , направо гений ! Натискаш старт-стоп бутона , мотора изгасва и волана венага се заключва но колата продължава да си върви по инерция неуправляема!

    Коментиран от #44

    10:45 30.06.2026

  • 41 оня от село

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Мнение":

    12 годишно на предната седалка? айде бе ние не ядем доматито с корените

    Коментиран от #50

    10:45 30.06.2026

  • 42 Тити на Кака

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "Нещо не разбирам":

    Нормално е един гений да не го разбере.
    Погледни се в огледалото, ще видиш кой е геният.

    Коментиран от #47

    10:50 30.06.2026

  • 43 Ония с фордо

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "Нещо не разбирам":

    Нормално е нищо да не разбираш защото или никога не си карал автомобил или си нямаш на понятие за какво служи ръчната спирачка ? Ръчната не ти е камък на задната гума за да не мръдна колата на паркинга а е дублираща механична система на главната спирачка с цел да спре автомобила при отказ или повреда . Независимо колко е мощен мотора при технически изправена ръчна спирачка при изтеглянето и максимално мотора се пренатоварва и гасне - това са имали в предвид инженерите като са я проектирани и монтирани а не да ти държи колата да не мръдна на паркинга !

    Коментиран от #46

    10:55 30.06.2026

  • 44 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Оня с форда":

    Ами първо детето е минало в аварийната лента и после е натиснало бутона, не е трудно да се досетиш, ако имаш с какво.

    Коментиран от #53

    11:06 30.06.2026

  • 45 Младежи, учете или започнете да мислите

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нещо не разбирам":

    Ти фазика не си ли учил ехооо? Първо ръчната спирачка не работи, като лепенка за кола маска, и второ, когато се движи с висока скорост за да спре и да те изхвърли през предното стъкло трябва да изпусне амбриажа, но тук говорим за 1 скорост на равен път и скоростта е фактор само ака е над 120км/ч, но жените шофьори не правят повече от 100. На жигулите и москвичите по склон надолу етода действаше безотказно, защо на равен път с тия пластмасови коли да не работи а? Сега изясни ли ти се?

    11:06 30.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тити на Кака":

    се имаш за голям гений, обясни на нас не гениите, дето караме от 40 години, и сме се учили на газ-ки с двойното "амбреажиране", що е то "ДВИГАТЕЛНАТА СПИРАЧКА".

    11:07 30.06.2026

  • 48 Ония с фордо

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нещо не разбирам":

    Дърпал съм ръчната с 50 км/ч на полигон с инструктор по безопастност на движението ! Спирачката бе технически изправна и колата запази посоката на движение си малки корекции с волана а двигателя угасна.
    Не е препоръчително да се прави ако не е наистина критично или животоспасяващо - Бог да ги пази тия с електрическите спирачки (отказват да се задействат при движение) .

    11:08 30.06.2026

  • 49 евала

    0 0 Отговор
    първо зависи каква е колата, по-новите ръчната не е баш ръчна, второ не съм пробвал нямам топки за това да рискувам да натисна старт бутона в движение, че току виж вярно се заключи, но най-вероятно не, когато е в движение , както и ръчната. А волана и спирачките сигурно са електрически. Но добре, че не е нагазила десния педал, защото при инсулт моториката изчезва понякога постепенно понякога от-раз, и все пак 12 годишно отпред ???

    Коментиран от #51

    11:11 30.06.2026

  • 50 Ония с фордо

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "оня от село":

    Ако детето е под 12 години или по-ниско от 150 см, то задължително трябва да пътува в специално обезопасително столче или седалка (бустер). Това важи независимо дали седи отпред или отзад. Ако детето е под 12 години или по-ниско от 150 см, то задължително трябва да пътува в специално обезопасително столче или седалка (бустер). Това важи независимо дали седи отпред или отзад.
    Чудя се какви си учил в часовете пи шофьорски курсови ? Май и интернет неможел да ползваш!

    11:16 30.06.2026

  • 51 Със

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "евала":

    старт бутона може да пробваш и на място. За ключ съм сигурен, че се заключва, чак след като го извадиш.

    11:17 30.06.2026

  • 52 Мама

    0 0 Отговор
    Извода е,че има полза непълнолетните да имат понятие от управление на кола.Довело е ситуацията до щастлив край.Браво!

    11:19 30.06.2026

  • 53 Ония с фордо

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Без име":

    Аха браво на теб за този сценарий за да прикрие пращящият си гениалитет отиваваш в зоната на предположенията и хипотезите ,.

    11:20 30.06.2026

  • 54 дявола

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Какъв бог те гони бе,нещастник.Много бръмбари имаш в кухата чутура вместо мозък.

    11:22 30.06.2026

  • 55 Азалия

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тити на Кака":

    +++++++...
    Прекрасно е човек да прочете прекрасен коментар.

    И от мен поздравления за момиченцето-герой, пораснало за миг. В най-важния миг.

    11:22 30.06.2026

  • 56 Мама Миа

    0 0 Отговор
    Майката е помогнала със сигурност когато е усетила че нещо става. Предполагам, че тя е отбила или е намалила скоростта, защото инсулт не във всички случаи означава непременно рязка загуба на съзнание, функции и изключване от живота, като робот от филм.

    11:23 30.06.2026

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