Полицаи разказаха как 12-годишно момиче спаси майка си на АМ „Струма“: Уникално дете

„Разбрахме, че лек автомобил се управлява от 12-годишно дете от София към Перник, тъй като на майка му ѝ прилошало. Насочихме се по най-бързия начин към мястото за установяване на колата. Нямахме номера ѝ, а само визуално описание, информацията беше оскъдна. При обхода на магистралата открихме автомобила около 14 км в посока Перник. Той вече беше спрял. Oбезопасихме го в аварийната лента. Шофьорката беше на около 40 години“, сподели Комисар Васко Стефанов от ОД на МВР - Перник в ефира на NOVA.
„Уникално дете, в такава ситуация да запазиш хладнокръвие и самообладание е страхотно“, каза още полицаят.
Припомняме, че вчера 12-годишно момиче предотврати тежка катастрофа на автомагистрала „Струма“, след като майка му получила инсулт и загубила съзнание зад волана. Детето успяло да поеме управлението на автомобила, да подаде сигнал на телефон 112 и да следва указанията на полицията, докато безопасно отбие в аварийната лента.
През цялото време служители на МВР поддържали връзка с момичето и координирали действията на патрулите и спешните екипи. След спирането на автомобила майката била транспортирана в болница за лечение.
Инспектор Денис Чолев допълни, че майката е била във видимо лошо здравословно състояние.
"Жената беше трудно контактна, а момиченцето - много притеснено. Направихме всичко възможно да го успокоим, тъй като искахме и да разберем какво точно се е случило“, обясни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мога да кажа само
Коментиран от #7
09:54 30.06.2026
2 миче а запри се
я кажи за тиквата
гони ли още мишоци след кат изгони аскофския каун от хранилката
Коментиран от #5, #22
09:56 30.06.2026
3 Пич
Коментиран от #12, #54
09:57 30.06.2026
4 Нещо не разбирам
Най вероятно колата е спряла и детето е звъннало по телефона
Коментиран от #9, #24, #31
09:58 30.06.2026
5 Защо
До коментар #2 от "миче а запри се":Да се запре?! Да нямаш непоносимост към добри и положителни новини, които и без това са голяма оскъдица!?
09:59 30.06.2026
6 Комисар Корадо Катани
09:59 30.06.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "мога да кажа само":Ти сериозно ли вярваш в тези кризисни ПР-и?
10:00 30.06.2026
8 А бе
Коментиран от #10
10:00 30.06.2026
9 МВР Пикчърс
До коментар #4 от "Нещо не разбирам":Няма нищо за разбиране, всичко е Пунтамара.
Коментиран от #16
10:01 30.06.2026
10 оня с коня
До коментар #8 от "А бе":Детето е малолетно,не може.
АУАН на майката и отнемане са СУ МПС + конфискация на автомобила за преотстъпване на неправоспособен.
10:03 30.06.2026
11 1488
10:03 30.06.2026
12 Студопор
До коментар #3 от "Пич":Защо според наивниците всеки път, когато стане нещо хубаво, то божие дело, но когато е нещо лошо - като хулигански проява или убийство, то идея от личния избор на човека и човека си е виновен?
Детето е спасило себе си и майка си. Кажи "Браво" и продължи! Тия проповеди ги остави за църквата. Никой не се интересува от това в какво вярваш.
Коментиран от #17
10:05 30.06.2026
13 к0к0рч0 💋🍌
щото миналата седмица по същия начин - дете кара родителите си щото се напили
ама тук нарушения нема
10:05 30.06.2026
14 Гост
10:05 30.06.2026
15 Полицаят-комисар казал, че не той
Коментиран от #18, #23
10:07 30.06.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "МВР Пикчърс":Как така майката е още в съзнание, а не може да отбие на аварийната и да спре. И за момент да не е в съзнание, автомобила ще се забие някъде. Как да имали дори време за 112. Тия за шарани ли ни смятат с тази глупаво измислена история.
Коментиран от #21, #27
10:08 30.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 честен ционист
До коментар #15 от "Полицаят-комисар казал, че не той":Няма никакво геройство в случката, просто Радевисти ще задължат пацаните да се учат да карат БМП от най-ранна детска въразст. Ще изучават в гимназията устройство първо на автомобил, танк, после и на АКМ, АК-47. и т.н.
Коментиран от #34
10:09 30.06.2026
19 Тити на Кака
Има и такива хора в родината ни, колкото и някой да ни убеждава в обратното!
Здраве, здраве и пак здраве на всички!
А когато човек е здрав във всеки един смисъл на думата, успехът е неминуем!
Личен и за Родината!
Коментиран от #55
10:10 30.06.2026
20 Конфискация на МПСто и
10:13 30.06.2026
21 МВР Пикчърс
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Захаросаните истории са готови по американски сюжет. Там може и да минават, обаче за нашите географски ширини, трудна работа.
10:14 30.06.2026
22 оня с коня
До коментар #2 от "миче а запри се":много моля ако се налага и няма пари ще я разказват и цял месец
дори два месеца може едно и също да пишат важното е да има кликове за рекламки че нещо спадат рекламите ха ха ха
сложил съм адблокерчето щото
10:16 30.06.2026
23 Браво на момичето, браво на полицаите
До коментар #15 от "Полицаят-комисар казал, че не той":свършили са си перфектно работата. Дано да има повече такива хора у нас! Поздравления!
10:16 30.06.2026
24 Тити на Кака
До коментар #4 от "Нещо не разбирам":Седящият до припаднал шофьор може да хване кормилото и да запази движението на автомобила в рамките на пътя. Да изключи от скорост. Да задейства ръчната спирачка. Да отклони колата в аварийката.
Все неща, за които един неумен бърборко не би се сетил.
А детето е направило, въпреки шока да види майка си в това състояние.
Това е разликата между кре.те .н и нормален човек!
Коментиран от #29, #30
10:18 30.06.2026
25 въпрос
Коментиран от #28
10:19 30.06.2026
26 Браво
10:25 30.06.2026
27 Оди там Кеноби
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Каун , задаваш тъпи въпроси ! Пияния е в съзнание но неможе да се контролира , надрусания е в съзнание и също е неадекватен. При инсулт (мозъчен удар) е по-зле и от първите два случая, дезоринтация, замаеност забавена моторика а често и изтръпване или пареза на лявата половина на тялото - тук си но не си тук и действат само някакви заложени инстинкти.
Преди да пишеш и да задаваш тъпи въпроси мисли или поне прочети нещо по въпроса!
10:26 30.06.2026
28 Без име
До коментар #25 от "въпрос":Колата е била със старт-стоп бутон.
10:26 30.06.2026
29 Без име
До коментар #24 от "Тити на Кака":Особено ако е имало кой да каже на детето, че трябва да натисне старт-стоп бутона. За щастие колата е имала такъв.
Коментиран от #40
10:28 30.06.2026
30 Нещо не разбирам
До коментар #24 от "Тити на Кака":Ръчна в движение?
Коментиран от #42, #43
10:29 30.06.2026
31 Ето че за нищо не ставате
До коментар #4 от "Нещо не разбирам":Полицаите са я насочили. Издърпала е ръчната и е отбила в аварийната. Навремето ни учеха на това, докато днес само пишете, пишете, философствате иначе нищо не знаете.
Коментиран от #32, #33
10:32 30.06.2026
32 Нещо не разбирам
До коментар #31 от "Ето че за нищо не ставате":Пробвай се да дръннеш ръчна със скорост повече от 50 км/ч и пак пиши!
Коментиран от #35, #39, #45, #48
10:34 30.06.2026
33 Това
До коментар #31 от "Ето че за нищо не ставате":е съвременен автомобил. Пък и да не е толкоз. Само като му угасиш двигателя, и след малко ще си спре сам. Просто трябва да то задържиш в пътя.
10:38 30.06.2026
34 Злогош
До коментар #18 от "честен ционист":Оти па требе да чекаш некой от дръжавата да те учи на нещо си ? Уникод от 5 годишен кара сам тракторо на 7 го водих у курията да стреля със щаерката, на 12 вече можеше сам да ремонтира косачки, резачки и тримери даже и мотопедката си сам поправя . Ама те така е с децата на село не като ониа у градо дека висат само пред телефоните и се лендзат като изоглавени на някое видео у тик ток.
10:38 30.06.2026
35 Това
До коментар #32 от "Нещо не разбирам":е упражнение, само за много опитни дрифтаджии и каскадьори.
Коментиран от #36
10:40 30.06.2026
36 Нещо не разбирам
До коментар #35 от "Това":Знам но горе има някакви дърдорковци!!!!!
Аман!
10:43 30.06.2026
37 Мнение
Коментиран от #41
10:43 30.06.2026
38 анти
10:43 30.06.2026
39 оня с коня
До коментар #32 от "Нещо не разбирам":язе с коня кат вдигна 100км и го дърпам отдолу за ръчната и кове задницата
ако искаш ела да видиш
10:44 30.06.2026
40 Оня с форда
До коментар #29 от "Без име":Е много си умен бе , направо гений ! Натискаш старт-стоп бутона , мотора изгасва и волана венага се заключва но колата продължава да си върви по инерция неуправляема!
Коментиран от #44
10:45 30.06.2026
41 оня от село
До коментар #37 от "Мнение":12 годишно на предната седалка? айде бе ние не ядем доматито с корените
Коментиран от #50
10:45 30.06.2026
42 Тити на Кака
До коментар #30 от "Нещо не разбирам":Нормално е един гений да не го разбере.
Погледни се в огледалото, ще видиш кой е геният.
Коментиран от #47
10:50 30.06.2026
43 Ония с фордо
До коментар #30 от "Нещо не разбирам":Нормално е нищо да не разбираш защото или никога не си карал автомобил или си нямаш на понятие за какво служи ръчната спирачка ? Ръчната не ти е камък на задната гума за да не мръдна колата на паркинга а е дублираща механична система на главната спирачка с цел да спре автомобила при отказ или повреда . Независимо колко е мощен мотора при технически изправена ръчна спирачка при изтеглянето и максимално мотора се пренатоварва и гасне - това са имали в предвид инженерите като са я проектирани и монтирани а не да ти държи колата да не мръдна на паркинга !
Коментиран от #46
10:55 30.06.2026
44 Без име
До коментар #40 от "Оня с форда":Ами първо детето е минало в аварийната лента и после е натиснало бутона, не е трудно да се досетиш, ако имаш с какво.
Коментиран от #53
11:06 30.06.2026
45 Младежи, учете или започнете да мислите
До коментар #32 от "Нещо не разбирам":Ти фазика не си ли учил ехооо? Първо ръчната спирачка не работи, като лепенка за кола маска, и второ, когато се движи с висока скорост за да спре и да те изхвърли през предното стъкло трябва да изпусне амбриажа, но тук говорим за 1 скорост на равен път и скоростта е фактор само ака е над 120км/ч, но жените шофьори не правят повече от 100. На жигулите и москвичите по склон надолу етода действаше безотказно, защо на равен път с тия пластмасови коли да не работи а? Сега изясни ли ти се?
11:06 30.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Като
До коментар #42 от "Тити на Кака":се имаш за голям гений, обясни на нас не гениите, дето караме от 40 години, и сме се учили на газ-ки с двойното "амбреажиране", що е то "ДВИГАТЕЛНАТА СПИРАЧКА".
11:07 30.06.2026
48 Ония с фордо
До коментар #32 от "Нещо не разбирам":Дърпал съм ръчната с 50 км/ч на полигон с инструктор по безопастност на движението ! Спирачката бе технически изправна и колата запази посоката на движение си малки корекции с волана а двигателя угасна.
Не е препоръчително да се прави ако не е наистина критично или животоспасяващо - Бог да ги пази тия с електрическите спирачки (отказват да се задействат при движение) .
11:08 30.06.2026
49 евала
Коментиран от #51
11:11 30.06.2026
50 Ония с фордо
До коментар #41 от "оня от село":Ако детето е под 12 години или по-ниско от 150 см, то задължително трябва да пътува в специално обезопасително столче или седалка (бустер). Това важи независимо дали седи отпред или отзад. Ако детето е под 12 години или по-ниско от 150 см, то задължително трябва да пътува в специално обезопасително столче или седалка (бустер). Това важи независимо дали седи отпред или отзад.
Чудя се какви си учил в часовете пи шофьорски курсови ? Май и интернет неможел да ползваш!
11:16 30.06.2026
51 Със
До коментар #49 от "евала":старт бутона може да пробваш и на място. За ключ съм сигурен, че се заключва, чак след като го извадиш.
11:17 30.06.2026
52 Мама
11:19 30.06.2026
53 Ония с фордо
До коментар #44 от "Без име":Аха браво на теб за този сценарий за да прикрие пращящият си гениалитет отиваваш в зоната на предположенията и хипотезите ,.
11:20 30.06.2026
54 дявола
До коментар #3 от "Пич":Какъв бог те гони бе,нещастник.Много бръмбари имаш в кухата чутура вместо мозък.
11:22 30.06.2026
55 Азалия
До коментар #19 от "Тити на Кака":+++++++...
Прекрасно е човек да прочете прекрасен коментар.
И от мен поздравления за момиченцето-герой, пораснало за миг. В най-важния миг.
11:22 30.06.2026
56 Мама Миа
11:23 30.06.2026