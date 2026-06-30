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Вигенин: България и Румъния да предложат цялостен план за развитие на Дунав

Вигенин: България и Румъния да предложат цялостен план за развитие на Дунав

30 Юни, 2026 11:44 512

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Евродепутатът предложи България и Румъния да се ангажират със съвместен голям европейски център за данни

Вигенин: България и Румъния да предложат цялостен план за развитие на Дунав - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Време е България и Румъния да започнат да действат по-мащабно и да гледат повече към бъдещето. Продължаваме да виждаме Дунав не като река, която ни свързва, а като на периферия, която ни разделя. Именно оттам тръгва голяма част от проблема със съвместните инициативи. Не трябва да търсим финансиране парче по парче, а заедно да предложим стратегическа концепция за развитието на Долен Дунав.“ Това заяви българският евродепутат Кристиан Вигенин по време на международната конференция „Обща река, обща сигурност“ в Русе.

Форумът беше организиран от офисите в София и в Букурещ на Фондация „Фридрих Еберт“ по повод Деня на река Дунав и събра на борда на кораб в Русе представители на институциите, дипломати, политици, експерти и академичната общност от България и Румъния. Дискусията беше посветена на стратегическото значение на Долен Дунав за сигурността, свързаността, икономическото развитие и европейската устойчивост.

Вигенин: България и Румъния да предложат цялостен план за развитие на Дунав

Според Вигенин моментът е особено подходящ за подобен разговор, защото Дунав и Черно море придобиват все по-важно значение за европейската сигурност. „Черно море с бъдещото разширяване на Европейския съюз почти ще се превърне във вътрешно море на Съюза. Това също трябва да отчитаме“, изтъкна той.

Евродепутатът посочи, че въпреки десетилетията разговори България и Румъния продължават да изостават в реализирането на общи инфраструктурни проекти. „Наистина е необяснимо как толкова години не успяваме да направим заедно сериозни инфраструктурни проекти по поречието на Дунав. Да, много неща правим заедно, но когато стигнем до големите проекти, нищо не може да се случи. Като че ли сега е моментът тази тенденция да бъде обърната“, акцентира пред аудиторията той.

По думите му активният дебат за следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз открива възможност България и Румъния да излязат с обща стратегическа визия за региона. „Дискусията не е само какви средства ще бъдат заделени, а какво ще е бъдещето на конкурентоспособността и сигурността на Европа. Нашите две страни могат да се впишат много добре в този разговор - не само като консуматори на идеи, а като държави, които заедно предлагат стратегически проект за Долен Дунав“, препоръча Вигенин.

Той призова двете държави да гледат отвъд традиционните инфраструктурни проекти и да планират съвместно бъдещата цифрова инфраструктура на региона: „Все още говорим основно за железници и мостове и като че ли не ни остава време да видим колко бързо идва бъдещето: изкуственият интелект, центровете за данни, новата цифрова инфраструктура. Както се казва, кабелът върви заедно с пътя. Ние още нямаме достатъчно пътища, но трябва да мислим и за кабела.“

Вигенин припомни, че делегацията на българските социалисти в Европейския парламент има свой офис в Русе именно заради стратегическото значение на Дунав. Той открои идеята, която вече представи в Русенския университет - Дунав да бъде разглеждан като технологична магистрала, по която да се развива новата цифрова инфраструктура на Европа. „Защо например да не предложим голям европейски център за данни, който да бъде съвместен проект на България и Румъния? В момента инфраструктурата за изкуствен интелект се развива основно в Западна Европа и ще продължи да се развива там, ако не предприемем нищо“, определи работещият подход Вигенин. Според евродепутата бъдещето на региона изисква по-амбициозно мислене и преодоляване на националния егоизъм.

В заключение Вигенин подчерта, че доброто сътрудничество между българските и румънските социалисти в Европейския парламент трябва да бъде пренесено и на междуправителствено равнище. „Без активна работа между правителствата няма да успеем. Иначе ще останем изоставащ регион, в който нещата ще се случват само когато това е в интерес на големите западноевропейски държави. Тази тенденция трябва да бъде обърната“, смята Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: България и Румъния да предложат цялостен план за развитие на Дунав


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