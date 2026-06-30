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Демерджиев призова медиите да проверят цените на мантинелите и да ги сравнят с тези в други държави от региона

Демерджиев призова медиите да проверят цените на мантинелите и да ги сравнят с тези в други държави от региона

30 Юни, 2026 12:09 847 24

  • иван демерджиев-
  • проверка-
  • мантинели-
  • цени

Нека да се научим да назоваваме нещата с точните имена и да говорим истината. Не е толкова страшно, не боли. Аз ще го правя винаги. Правил съм го и пак ще го правя

Демерджиев призова медиите да проверят цените на мантинелите и да ги сравнят с тези в други държави от региона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев призова за цялостна проверка на качеството на мантинелите по българските пътища, начина на поставянето им и обществените поръчки, свързани с доставката им. Коментарът му дойде след въпрос по повод изявление на регионалния министър Иван Шишков за спорни обществени поръчки, обявени в края на 2025 г. и началото на 2026 г.

По думите на Демерджиев в България има две основни дружества, които доставят мантинели, като той призова медиите да проверят цените, на които тези съоръжения се купуват у нас, и да ги сравнят с цените в други държави от региона.

На въпрос кого визира, министърът заяви, че „фигурата“, която свързва с тези дружества, е тази на бившия премиер Бойко Борисов.

„Нека да се научим да назоваваме нещата с точните имена и да говорим истината. Не е толкова страшно, не боли. Аз ще го правя винаги. Правил съм го и пак ще го правя“, заяви Демерджиев.

Министърът подчерта, че проверките трябва да обхванат не само мантинелите, но и цялата пътна инфраструктура – пътните платна, предпазните съоръжения и всички елементи, които имат значение за безопасността на движението.

„Трябва да се провери цялата пътна инфраструктура – платната, мантинелите, всичко, което подсигурява участниците в движението“, каза той.

Според Демерджиев е недопустимо предпазни съоръжения да не успяват да спрат дори празен камион.

„За мен е недопустимо такива съоръжения да пропускат празен камион да премине безпрепятствено през тях. И това се случи на два пъти през последните седмици“, заяви вътрешният министър.

Той съобщи, че има данни за сериозно завишаване на цените на мантинелите и за ограничаване на конкуренцията при обществените поръчки.

„Има данни, че цените, на които са поставяни мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени и че се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време“, посочи Демерджиев.

По думите му обществото очаква арести, но по-важно е разследванията да доведат до обвинения и осъдителни присъди.

Министърът заяви още, че независимо кога са били подписани договорите за доставка на мантинели, е трябвало да има постоянен контрол върху качеството на изпълнението. Той съобщи, че ще предостави на Министерството на регионалното развитие информация за проблемни пътни участъци в районите на Кърджали и Скутаре, като очаква съвместна проверка на проектите и тяхното изпълнение.

По темата за пътната безопасност Демерджиев подчерта, че вече се проверява не само поведението на водачите, но и състоянието на инфраструктурата при тежки катастрофи.

„Само през последния месец са изпратени над 1500 сигнални писма до стопаните на пътищата с конкретни указания какво трябва да бъде направено. Ще има и проверки дали тези предписания се изпълняват“, каза той.

При установено продължително бездействие ще бъдат сезирани и компетентните органи на прокуратурата.

Министърът коментира и случая с 12-годишното момиче, което успя да овладее автомобил на автомагистрала Автомагистрала „Струма“, след като майка му получила инсулт зад волана. Той похвали действията на полицейските служители от Перник, оказали съдействие в критичната ситуация.

„Това ме кара да се радвам като министър. Всяка една такава постъпка се отбелязва и се възнаграждава, защото доброто трябва да се забелязва и да се насърчава“, заяви Демерджиев.

Вътрешният министър участва в Министерската конференция на държавите от Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион, която се провежда в София. Сред участниците във форума е и Йоаким Херман, с когото Демерджиев проведе двустранна среща.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиквата

    18 7 Отговор
    Трябва да изгние в зандана доживот!

    12:11 30.06.2026

  • 2 МВР за какво са

    14 6 Отговор
    МВР Медиите ни Вършат Работата

    12:13 30.06.2026

  • 3 !!!?

    20 0 Отговор
    Риторичен ?
    Дерменджиев, а медиите да проверят ли Олигархията в другите държави...например да питат наследниците на БМВ от къде имат толкова пари, пък ти да питаш от къде Шиши, Черепа,...какво са направили за да са направили гуша от мангизи !!!?

    12:16 30.06.2026

  • 4 Чакам

    15 0 Отговор
    от прокуратурата, да кажат, че медиите ще повдигат обвинения, пък от съда чакам, да каже, че медиите почват да съдят.

    12:17 30.06.2026

  • 5 Хи хи

    10 11 Отговор
    Демерджиев малко уплашен ми се видя , защо ли ? Днес и Калин Стоянов му е приготвил изненада като сезира и Европрокуратурата , остава и Баце да му заведе едно НЕ косвено дело каквото и да значи това !

    12:17 30.06.2026

  • 6 Деций

    15 1 Отговор
    Всичко е ясно,очакваме действия а не констатации.И в Норвегия магистралите са два пъти по евтини от България а там работници вземат 4 пъти по големи заплати а настилката е двойна на тази в България !

    12:20 30.06.2026

  • 7 Гост

    15 0 Отговор
    За всяка поръчка и действие по пътната инфраструктура стоят подписите на заявител, проектант, доставчици, изпълнител и СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР! А подписите са на съответните личности заемали тези длъжност. Но всички съзнателно са слагали подписите си срещу СЪОТВЕТНАТА СУМА. Същото е и във Варна и къде ли не!

    12:21 30.06.2026

  • 8 Бялджип

    14 5 Отговор
    Демерджиев проявява смелост да назове престъпниците с имената им. Това досега не сме виждали от висш политик. Време е Боко Тулупа, да даде тон за другите, като се запознае с Бай Ставри!

    12:22 30.06.2026

  • 9 Григор

    8 2 Отговор
    "Вътрешният министър Иван Демерджиев призова за цялостна проверка на качеството на мантинелите по българските пътища, начина на поставянето им и обществените поръчки, свързани с доставката им."
    Хубав съвет! Просто някой трябва да разрови и поръчките, и цените, и какво всъщност е поставено.След това думата имат прокуратура и съд, а накрая бай Ставри.

    12:23 30.06.2026

  • 10 Последния Проблем Са Мантинелите !

    10 2 Отговор
    Кото се губи !

    На фона на погазването на Закона и Канституциата !

    От Цялата Тази Държава !

    Не само от МВР !

    Коментиран от #24

    12:24 30.06.2026

  • 11 Медиите

    4 2 Отговор
    да проверели цените на ламарините ?!

    12:27 30.06.2026

  • 12 аха

    3 1 Отговор
    Каквито пенсиите ,такива и мантинелите. Това е матриала.

    Коментиран от #17

    12:28 30.06.2026

  • 13 !!!?

    3 3 Отговор
    Кеша направи от Дерменджиев и.ф. министър на МВР...подхвърля на медиите да разследват осветляват корупционни практики превърнали се в нормалност...!!!?

    12:30 30.06.2026

  • 14 бандит методиев борисов-яшаров

    4 4 Отговор
    утрепал съм милиони българи

    12:32 30.06.2026

  • 15 Сталин

    3 5 Отговор
    Абе хайванин стига сте говорили глупости ами арестувайте Тиквата и Прасето за умишлено убийства за фалшиви и неправилно поставени мантинели поради което хиляди хора се избиха по пътищата

    12:32 30.06.2026

  • 16 Краси

    4 2 Отговор
    Кажете накрая кой подписа тоя корупционен договор с мантинелите. Иначе всичко друго е бля-бля.

    12:33 30.06.2026

  • 17 милиционерските пенсии

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "аха":

    са някак си по големи от заплатите на робите

    12:35 30.06.2026

  • 18 идиоти вън

    2 0 Отговор
    А мъдиите чии са?!?!?

    12:37 30.06.2026

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Тоя аграр се едно се е видол с некой земляк на панаира и подфърла предположения и догадки по злободневните клюки у Фатмакиа! Капацитет и 1/2.

    12:40 30.06.2026

  • 20 кога нямаше мантинели бяхме 9 милиона

    2 2 Отговор
    все пак трябват пари за осссрайна и за боко и за пеевки

    дори са евтини тия мантинели

    абе как ли сме карали едно вребе без мантинели се чудя?

    12:41 30.06.2026

  • 21 Мария

    2 0 Отговор
    Питам, като Демерджиев е убеден, че Борисов стои зад фирмите с мантинелите, подал ли е писмен сигнал до прокуратурата и какви доказателства е посочил. В противен случай това говорене е пушилка за отклоняване на вниманието от действията на накадърното правителство.
    На Радев му се иска да е герой, но няма читави партизани.

    12:46 30.06.2026

  • 22 Ментарджиев

    2 0 Отговор
    Най-важното е да сте точни с парите!

    12:47 30.06.2026

  • 23 1000%

    0 1 Отговор
    завишени цени ! минимум !

    12:48 30.06.2026

  • 24 виктория

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Проблем Са Мантинелите !":

    толуп

    12:49 30.06.2026

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