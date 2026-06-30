Демерджиев призова медиите да проверят цените на мантинелите и да ги сравнят с тези в други държави от региона

Вътрешният министър Иван Демерджиев призова за цялостна проверка на качеството на мантинелите по българските пътища, начина на поставянето им и обществените поръчки, свързани с доставката им. Коментарът му дойде след въпрос по повод изявление на регионалния министър Иван Шишков за спорни обществени поръчки, обявени в края на 2025 г. и началото на 2026 г.
По думите на Демерджиев в България има две основни дружества, които доставят мантинели, като той призова медиите да проверят цените, на които тези съоръжения се купуват у нас, и да ги сравнят с цените в други държави от региона.
На въпрос кого визира, министърът заяви, че „фигурата“, която свързва с тези дружества, е тази на бившия премиер Бойко Борисов.
„Нека да се научим да назоваваме нещата с точните имена и да говорим истината. Не е толкова страшно, не боли. Аз ще го правя винаги. Правил съм го и пак ще го правя“, заяви Демерджиев.
Министърът подчерта, че проверките трябва да обхванат не само мантинелите, но и цялата пътна инфраструктура – пътните платна, предпазните съоръжения и всички елементи, които имат значение за безопасността на движението.
„Трябва да се провери цялата пътна инфраструктура – платната, мантинелите, всичко, което подсигурява участниците в движението“, каза той.
Според Демерджиев е недопустимо предпазни съоръжения да не успяват да спрат дори празен камион.
„За мен е недопустимо такива съоръжения да пропускат празен камион да премине безпрепятствено през тях. И това се случи на два пъти през последните седмици“, заяви вътрешният министър.
Той съобщи, че има данни за сериозно завишаване на цените на мантинелите и за ограничаване на конкуренцията при обществените поръчки.
„Има данни, че цените, на които са поставяни мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени и че се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време“, посочи Демерджиев.
По думите му обществото очаква арести, но по-важно е разследванията да доведат до обвинения и осъдителни присъди.
Министърът заяви още, че независимо кога са били подписани договорите за доставка на мантинели, е трябвало да има постоянен контрол върху качеството на изпълнението. Той съобщи, че ще предостави на Министерството на регионалното развитие информация за проблемни пътни участъци в районите на Кърджали и Скутаре, като очаква съвместна проверка на проектите и тяхното изпълнение.
По темата за пътната безопасност Демерджиев подчерта, че вече се проверява не само поведението на водачите, но и състоянието на инфраструктурата при тежки катастрофи.
„Само през последния месец са изпратени над 1500 сигнални писма до стопаните на пътищата с конкретни указания какво трябва да бъде направено. Ще има и проверки дали тези предписания се изпълняват“, каза той.
При установено продължително бездействие ще бъдат сезирани и компетентните органи на прокуратурата.
Министърът коментира и случая с 12-годишното момиче, което успя да овладее автомобил на автомагистрала Автомагистрала „Струма“, след като майка му получила инсулт зад волана. Той похвали действията на полицейските служители от Перник, оказали съдействие в критичната ситуация.
„Това ме кара да се радвам като министър. Всяка една такава постъпка се отбелязва и се възнаграждава, защото доброто трябва да се забелязва и да се насърчава“, заяви Демерджиев.
Вътрешният министър участва в Министерската конференция на държавите от Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион, която се провежда в София. Сред участниците във форума е и Йоаким Херман, с когото Демерджиев проведе двустранна среща.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тиквата
12:11 30.06.2026
2 МВР за какво са
12:13 30.06.2026
3 !!!?
Дерменджиев, а медиите да проверят ли Олигархията в другите държави...например да питат наследниците на БМВ от къде имат толкова пари, пък ти да питаш от къде Шиши, Черепа,...какво са направили за да са направили гуша от мангизи !!!?
12:16 30.06.2026
4 Чакам
12:17 30.06.2026
5 Хи хи
12:17 30.06.2026
6 Деций
12:20 30.06.2026
7 Гост
12:21 30.06.2026
8 Бялджип
12:22 30.06.2026
9 Григор
Хубав съвет! Просто някой трябва да разрови и поръчките, и цените, и какво всъщност е поставено.След това думата имат прокуратура и съд, а накрая бай Ставри.
12:23 30.06.2026
10 Последния Проблем Са Мантинелите !
На фона на погазването на Закона и Канституциата !
От Цялата Тази Държава !
Не само от МВР !
Коментиран от #24
12:24 30.06.2026
11 Медиите
12:27 30.06.2026
12 аха
Коментиран от #17
12:28 30.06.2026
13 !!!?
12:30 30.06.2026
14 бандит методиев борисов-яшаров
12:32 30.06.2026
15 Сталин
12:32 30.06.2026
16 Краси
12:33 30.06.2026
17 милиционерските пенсии
До коментар #12 от "аха":са някак си по големи от заплатите на робите
12:35 30.06.2026
18 идиоти вън
12:37 30.06.2026
19 Архимандрисандрит Бибиян
12:40 30.06.2026
20 кога нямаше мантинели бяхме 9 милиона
дори са евтини тия мантинели
абе как ли сме карали едно вребе без мантинели се чудя?
12:41 30.06.2026
21 Мария
На Радев му се иска да е герой, но няма читави партизани.
12:46 30.06.2026
22 Ментарджиев
12:47 30.06.2026
23 1000%
12:48 30.06.2026
24 виктория
До коментар #10 от "Последния Проблем Са Мантинелите !":толуп
12:49 30.06.2026