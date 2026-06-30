Радев: Започваме агресивно привличане на инвестиции

Министър-председателят Румен Радев анонсира мащабни по замисъл промени в икономическата сфера, с ясната цел у нас да бъде подобрена бизнес средата и да бъдат привлечени колкото се може повече инвестиции.
В началото на своето изявление в Министерски съвет премиерът упрекна предишните редовни правителства, че по никакъв начин не са се ангажирали с инвестициите и експорта, а единствено „са теглили заеми и са раздавали пари“.
„Резултатът от тези действия го знаем – инфлация, дългова спирала, висок дефицит и липса на институционална среда за развитие на българския бизнес“, поясни Радев при откриването на първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите.
Министър-председателят подчерта, че пред кабинета стои задачата за постигане на висок и устойчив икономически ръст чрез „агресивно привличане на инвестиции, стимулиране на експорта и подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат“.
Румен Радев обяви, че от днес започват обсъждания на предложения, които да доведат до значително намаляване на административната тежест.
„Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения. Трябва да направим нещо много важно – държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на стопанската активност, защото именно това ще гарантира по-висока производителност и конкурентноспособност“, подчерта българският премиер.
В този контекст Радев изтъкна необходимостта от създаването на нова институционална рамка за публично-частните партньорства. По думите му само по този начин можем да модернизираме енергийната ни система и да имаме по-добро управление на магистралите, летищата, пристанищата и индустриалните зони.
„Ако искаме да искаме качествена и модерна инфраструктура, трябва да дадем възможност на частния капитал да участва, а държавният бюджет да отива за спорт, култура, образование, здравеопазване, социални плащания и т.н.“, обясни Румен Радев.
Бившият президент заяви, че в тази насока ще използваме опита на Полша и Гърция в сферата на публично-частните партньорства.
В заключителната си реч Румен Радев увери, че само с обединяването на усилията на всички институции и българския бизнес „ще можем да направим този качествен скок в развитие на инфраструктура и модерна икономика, което всички очакваме от години“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #42, #132
12:38 30.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #18, #22, #33
12:39 30.06.2026
4 Оня под Коня
Коментиран от #96
12:39 30.06.2026
5 Кой
Коментиран от #9
12:40 30.06.2026
6 Боруна Лом
12:40 30.06.2026
7 Няма как да стане, глупако
12:40 30.06.2026
8 Балканджи Йово
Коментиран от #26, #49, #117
12:40 30.06.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Кой":Идват само крадци в България да грабят.Като Дънди Прешъс.
Коментиран от #16, #37
12:41 30.06.2026
10 аааа
12:41 30.06.2026
11 инвеститор
12:42 30.06.2026
12 !!!?
12:42 30.06.2026
13 Пламен
Кой ще дойде тука бе, след като види кой управлява?
12:43 30.06.2026
14 Жен-шен
12:43 30.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 инвеститор
До коментар #9 от "Последния Софиянец":в корумпирана мутро-комунистическа територия какво да дойде?
12:44 30.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сталин
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не само канадските мародери и също немските мародери влачат мед за 5 милиарда на година
12:45 30.06.2026
19 Ха,ха,ха,
12:45 30.06.2026
20 Сливналия
12:46 30.06.2026
21 РУМЕН Е АЛА БАЛА
Обучените от соца хора ги няма
Енергията скъпа и прескъпа
Индустриална база разбита и разграбена
Селско стопанство унищожено
Туризма превзет от мутри
Водата подарена на евреите
Няма пътна инфраструктура
И т.н и т.н.
Коментиран от #24
12:46 30.06.2026
22 !!!?
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Концесионерите не крадат...луд е този който и дава баницата !!!?
12:47 30.06.2026
23 Курдо Коленков
12:47 30.06.2026
24 ХАХАХА😂
До коментар #21 от "РУМЕН Е АЛА БАЛА":Румбата има трици, сега почва търсене на маймуни за ловене👍🤣
12:48 30.06.2026
25 Ха-ха-ха!
Коментиран от #104
12:48 30.06.2026
26 Тошко
До коментар #8 от "Балканджи Йово":Дали пък някой въобще иска да ни купи. Проклет народ сме.
Коментиран от #31
12:49 30.06.2026
27 Бялджип
12:50 30.06.2026
28 Без име
12:50 30.06.2026
29 !!!?
...вече ликвидира мутрите, а сега "олигархията"...!!!?
12:50 30.06.2026
30 инвеститор
До коментар #15 от "Сталин":златния пръст се обади,но беше компрометирано поскомунистическо чучело и няма моралното право да бъде подкрепен!
Коментиран от #43
12:52 30.06.2026
31 Моето мнение
До коментар #26 от "Тошко":Може да сме проклет народ, но за сметка на това -мнооого продажен.
12:52 30.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Последния Софиянец":бря..смятай тогава бай Тошо колко е откраднал
12:53 30.06.2026
34 Премахвайте ВЕИ-та
Задача едно ВОДА. Инвестиции в зеленчукопроизводство и възстановяване на избитите от ГЕРБ породи животни и СЕМЕНА. Садово са подарили всичките семена ЧУДОВИЩНО. Срамота няма български ябълки. Набирайте доброволци да берат реколта от череши и др. Лично безплатно събота и неделя ще помагам на производители. Разровете Сопот загуби от един милиард приходи. И ЛБ мляко, защо фалира най-ценното.
Задача 2 стройте Белене, без евтина вода, храна и енергия сме загубени.
Инвеститор на СКЪПА енергия няма да дойде.
Но, няма да го направите.
Задача 3. ЗАБРАНА ГМО , биопродукти загиват до ГМО, производители и потребители няма да знаят.
Задача 4. Намаляте с 50% бюджет НЗОК - източва се чудовищно, това са 6 милиарда лева, спестени.
И Референдум за запазване Кеш, кавито прие Швейцария, закони Франция и редица други държави.
12:53 30.06.2026
35 ЗНАНИЯТА НА РУМЕН ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ
12:53 30.06.2026
36 Анонимен
12:54 30.06.2026
37 оня с коня
До коментар #9 от "Последния Софиянец":то като им чуеш само името на фирмата и да се отвратиш
колко злато вече крадат от майка българия?
и никой нищо не казва, всеки мълчи
12:54 30.06.2026
38 аве да питам
12:56 30.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Георги
12:57 30.06.2026
41 От къде?
12:58 30.06.2026
42 селяк
До коментар #1 от "оня с коня":кат и тиа 11 минуса дек имаш дося
12:58 30.06.2026
43 Сталин
До коментар #30 от "инвеститор":Яж сега кравешки г0вна тогава ,за запад му казват - да си отрежеш носа да си наплюеш лицето
Коментиран от #56
12:58 30.06.2026
44 РАДЕВ СИ БЕШЕ ДОБРЕ КАТО ПРЕЗИДЕНТ
Кой го подлъга да става министър председател на тая провалена държава - нито има знанията, нито уменията, нито организацията, нито парите.
12:58 30.06.2026
45 Оня под Коня
До коментар #15 от "Сталин":Волен Сидеров е добра алтернатива, но не е готов на компромиси. Защо не може да намери диалог между Атака и Възраждане? Иван Костов успя да "седне" начело в СДС или ОДС, давам го като пример. Патриотична коалиция има основание, има потенциал. Възраждане на БКП също, Стига Радев да отмени закона за забрана на комунистически партии. Нямам впредвид Корнелия и Крум...
Коментиран от #97
12:59 30.06.2026
46 г€ ор ги г€р гов
Коментиран от #111
12:59 30.06.2026
47 а Радев: Започвате агресивно привличане
а правете нещо
не само общи приказки
на гол тумбак чифте пищови
с дефицит и нови заеми и ненаказана корупция и най висока инфлация в европа
ще ловите лапнишарани инвеститори
13:00 30.06.2026
48 Този празнодумец
13:01 30.06.2026
49 Оня под Коня
До коментар #8 от "Балканджи Йово":Ако вече не е продадена.... Турците проспаха....
Коментиран от #91
13:01 30.06.2026
50 Фатмак продажен,
13:01 30.06.2026
51 инвеститор
Коментиран от #150
13:01 30.06.2026
52 Така го виждам
13:01 30.06.2026
53 Инвестиции не се привличат само с
Добре е, че отново се говори за инвестиции, износ и подобряване на бизнес средата. България наистина има нужда от икономически растеж, нови производства, модерна инфраструктура и повече работни места с висока добавена стойност.
Но големият въпрос е как точно ще привлечем тези инвестиции.
Само с общи послания за по-добра администрация и публично-частни партньорства няма да стане. Днес България се конкурира не само с Румъния, Гърция и Полша, а и с Турция, Сърбия, Унгария, Чехия, Виетнам, Малайзия и Сингапур. Много от тези държави вече предлагат конкретни стимули – данъчни облекчения, субсидии, индустриални зони, помощ за обучение, по-бързи разрешителни и държавна инфраструктура до парцела.
България има предимство с ниския корпоративен данък от 10%. Това е силен аргумент. Но той вече не е достатъчен. Инвеститорът гледа целия пакет – ДДС, осигуровки, цена на електроенергията, разрешителни, срокове, инфраструктура, достъп до работна ръка, съдебна сигурност, индустриални зони, логистика и държавна подкрепа.
Полша например развива модел на инвестиционни зони, при който компании могат да получават освобождаване от данък върху дохода за нови инвестиции почти в цялата страна. Полската инвестиционна зона е изградена като инструмент за привличане на нови производства и технологични проекти, а не само като административна реклама. (Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.)
Чехия също използва активен модел – корпоративни да
13:02 30.06.2026
54 Грийн сок
Требе малко акъл.
13:02 30.06.2026
55 1412311
Коментиран от #86
13:02 30.06.2026
56 инвеститор
До коментар #43 от "Сталин":връщай се в периода преди 1989г, там ти е мястото!
13:03 30.06.2026
57 Един
Коментиран от #75
13:03 30.06.2026
58 България е диктатура
13:03 30.06.2026
59 банкеръ
13:03 30.06.2026
60 Инвестиции не се привличат само с
Сърбия, която не е член на ЕС, привлича инвеститори с много агресивен пакет. Там за големи проекти може да има 10-годишна данъчна ваканция при определени условия за инвестиция и нови работни места. (Развојна агенција Србије￼)
Унгария използва нисък корпоративен данък, инвестиционни стимули и данъчни облекчения за развойна дейност. За научноизследователска и развойна дейност могат да се прилагат специални данъчни стимули, а за определени инвестиции има развитие на система за данъчни кредити. (Hawksford￼)
В Азия конкуренцията е още по-силна. Сингапур предлага различни стимули за компании, които развиват високотехнологична и стратегическа дейност, като всяко заявление се оценява според реалния бизнес план и икономическите ангажименти на инвеститора. (Economic Development Board￼)
Виетнам предлага данъчни ваканции и намаления за определени приоритетни инвестиции, а в някои случаи и облекчения за наем на земя в насърчавани райони. (PwC Tax Summaries￼)
Малайзия използва „Pioneer Status“ и инвестиционни данъчни облекчения, при които компании в приоритетни сектори могат да получат значително освобождаване от данък върху дохода или данъчно приспадане за капиталови разходи. (MIDA￼)
На този фон Българи
Коментиран от #89
13:04 30.06.2026
61 анонимен
Коментиран от #70, #71
13:05 30.06.2026
62 Защо са ви чужди лешояди
13:05 30.06.2026
63 хахаха
13:05 30.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ЧИЧО РУМЕНЕ
13:06 30.06.2026
66 ГОСПОДИН РАДЕВ
13:07 30.06.2026
67 Търсят се балъци
13:08 30.06.2026
68 Преводач от бо(га)ташки новоговор
13:08 30.06.2026
69 Инвестиции не се привличат само с
България има важно предимство с ниския корпоративен данък, но в днешната конкуренция това вече не е достатъчно. Инвеститорите гледат целия пакет – инфраструктура, срокове, администрация, електроенергия, кадри, индустриални терени, логистика и предвидимост.
Ако искаме повече производства с висока добавена стойност, центрове за данни, електроника, автомобилни компоненти, роботика, батерии, софтуер и научноизследователска дейност, е необходимо да предложим по-ясна и по-практична рамка.
Добра посока би била създаването на по-силен режим за стратегически инвестиции. В него могат да се включат проекти, които създават работни места, износ, нови технологии, производство и развитие на по-слабо развитите региони.
Важно е да има реално работещо „едно гише“, което да координира процедурите между институциите. Инвеститорът трябва да има ясен път, ясни срокове и предвидими изисквания.
Добре би било да се обсъдят и стимули за машини, оборудване, роботи, сървъри, енергийни системи и високотехнологични активи. Това може да стане чрез допустими европейски механизми – ускорена амортизация, данъчни облекчения за научноизследователска дейност, подкрепа за обучение на кадри и инфраструктура до индустриалните зони.
Особено внимание трябва да се обърне на Северозападна България. Видин, Монтана, Враца, Лом и Оряхово имат нужда от по-силен инвестиционен режим, защото там стандартните мерки не са дос
13:08 30.06.2026
70 Султан Ердоган
До коментар #61 от "анонимен":При нас измамно € или левро няма. Честни сме в турцки лири!
13:09 30.06.2026
71 напротив
До коментар #61 от "анонимен":Инвестициите са по-сигурни в страна с Евро, отколкото в страна с Валутен Борд.
13:09 30.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 РУМЕН РАДЕВ ИМАШЕ САМО ЕДНА ЗАДАЧА
Коментиран от #76
13:10 30.06.2026
74 Дончо
13:11 30.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 стига де
До коментар #73 от "РУМЕН РАДЕВ ИМАШЕ САМО ЕДНА ЗАДАЧА":Как ще вкара в затвора мафията която го докара на власт?
Изкара мутрите от дупките им и им върна България.
13:11 30.06.2026
77 Жеро
държавните хрантутници!От парламент, ведомства, структури и предприятия в държавата! Полша е друга бира, там има едро земеделско производство в частния сектор! На изтърбушена България, с твоето упраелени е нужен фишека! Понял, Рундьо!
13:11 30.06.2026
78 ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ ЖЪЛТОПАВЕТНИ ЮРОФЕНОВЕ
13:12 30.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Браво
13:12 30.06.2026
81 ТО И БАБА АЛИНО
13:13 30.06.2026
82 Тия университети какви кадри готвят
13:14 30.06.2026
83 ЮДОМАСОНСТВОТО
13:15 30.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Как така държавата печата пари от 1997
13:16 30.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 к @ П +++ У -- Т
--
С р !
--„„
ра !
--
Сов !
13:16 30.06.2026
88 своге
13:17 30.06.2026
89 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #60 от "Инвестиции не се привличат само с":🤑 10 години Безсрочна данъчна ваканция?🤩 Ами после? 🤡
13:17 30.06.2026
90 Като !
13:17 30.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Долна !
13:19 30.06.2026
93 Комбайнер
13:19 30.06.2026
94 Гост
13:20 30.06.2026
95 Абсурдистан
13:25 30.06.2026
96 За КРАДЕЦА Костов ли става дума?
До коментар #4 от "Оня под Коня":И добре, че не е в политиката,защото той положи основите на съсипването на икономиката и окраде пенсионерите.
13:29 30.06.2026
97 оня с коня
До коментар #45 от "Оня под Коня":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
13:30 30.06.2026
98 Аааааа
Инвестиции щял да търси - грешка. Тук роболепните свикнаха да се хранят от ръката божия, пардон, Борисова. Върти цял с колата из страната, пари раздава и богославя. А и инвеститори намери - масло и мляко директно от Германия, за без пари. (Не били с животински произход, тъй казват злите езици).
,,Момчето" стана собственик на половината производства в страната, що ли?
Аз сядам и чакам, Урсулата ще ни оправи, нали затуй влязохме в ЕС, да сме като местните там мигранти, ние па цяла държава. Чакам да ми сервират.
Коментиран от #102
13:30 30.06.2026
99 Херито
ще получиш народно възмездие!
Можеш да броиш дните, вълната ще те помете, Рундьо!!!
Коментиран от #105
13:31 30.06.2026
100 Хаха
13:31 30.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Борисов е тарикат
До коментар #98 от "Аааааа":Остави Рундьо Радев да изконсумира сам популизма в който е затънал до шия през последните 10 години. После ще се върне на бял кон и със сто процента подкрепа. Той може да чака.
13:32 30.06.2026
103 Удри
13:32 30.06.2026
104 АМИ
До коментар #25 от "Ха-ха-ха!":Да ти купя метла,а?
13:33 30.06.2026
105 блажени са верующите
До коментар #99 от "Херито":които си мислят, че улицата ще свали диктатора Радев.
13:33 30.06.2026
106 Беше
13:34 30.06.2026
107 Турските концесии
13:34 30.06.2026
108 Жена
13:34 30.06.2026
109 Нямаш !
Ако Роба Откаже ?
13:35 30.06.2026
110 Иска Да Приватизира !
13:36 30.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 ПАНАИРИ-ДА ЛА В€РИ
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на Ко РА на ОЛИГАР$ИТ€, А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А ХУ Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
13:39 30.06.2026
113 Иван Венков
Ако държавата просто осигури евтина работна ръка и данъчни облекчения за големи чужди компании, без да постави условия за високи заплати, трансфер на технологии и развитие на българските региони, рискът е парите да изтичат в чужбина, а за българите да остане само екологичната и социалната тежест.
13:39 30.06.2026
114 Булката Иска !
Зорлем !
Г !
--
з !
--
А !
-- Си Някъде !
13:40 30.06.2026
115 Жалка
дефицит и гладна Рая, какви инвестиции чакаш! Пътник си на времето, Рундьо!
13:41 30.06.2026
116 Пламен
13:41 30.06.2026
117 Зъл пес
До коментар #8 от "Балканджи Йово":Кога ще е следващият протест?Трябва да побързаме докато не го е направил.Народа пак клъвна на грешната кукичка и ни довлече фатмак боташов за мин.председател ,че малко ни беше президентстването му.
13:41 30.06.2026
118 хаха
Целта на "плоския данък" е привличане на инвестиции бе мамул (временна мярка).
Проблемът е че вие нямате нито правосъдие (съдии и прокурори), нито контрол ("органи на ред" ), нито проверки, нито образУвание, нито модерен транспорт... Администрацията ви е съставена от "бастунджии" от времето на неолита. Пълна ориенталщина.
Тоест "плоския данък" не изпълнява ролята си, а облагодетелства феодалните ви бАклуци (олигарси).
На гол тумбак, чифте инвестиции.
13:42 30.06.2026
119 Моряка
13:43 30.06.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 тука има, тука нема...
13:44 30.06.2026
122 Боримечката
13:44 30.06.2026
123 Тези
А БГ фирмите ги стрижат от всякъде.
А инвестициите ще бъдат все руски мафиотски пари.Вечеза изкопават най добрите места.Да си избереш отявлен руски слуга без прикритие даже колко да си у.дефицитен о така изчезват лупавите народи.
Коментиран от #128
13:44 30.06.2026
124 хихи
Хайде на бас, че Радевите хора до края на годината ще гласуват легализиране на гей браковете и осиновяване на деца от гей двойки...
Задлъжнелия човек е подчинен.
Деца не вярваайте на рекламите които ви казват, че след като вземете кредит ставата богати, щастливи и красиви!!!
Такива стават само тези които ви дават крадит..
13:44 30.06.2026
125 той
13:47 30.06.2026
126 Иванчо
Аман от амбициозни простаци и предатели.
13:48 30.06.2026
127 Феро
Вервайте ми!
13:49 30.06.2026
128 Госあ
До коментар #123 от "Тези":Кʼви бг фирми ве братчед ? Кои са тия ? Да влиза истинската индустрия и да дава работа и заплати на хората и да плаща данъци на държавата, а не разни измекяри да въртат далавери
13:49 30.06.2026
129 ха, ха, ха...
13:50 30.06.2026
130 УдоМача
Коментиран от #135
13:51 30.06.2026
131 Последния Софиянец
13:53 30.06.2026
132 Другаря с коня
До коментар #1 от "оня с коня":Качвай се на коня и в галоп към Монголия!
13:56 30.06.2026
133 Госあ
13:58 30.06.2026
134 Пенчо
безкрайната плеяда от олигарси по всички възлови места на страната!
Кротките овце в България, просто не знаят какво ги чака? Рундьо е приготвил тотално заколение на Раята! Само гледайте!
13:59 30.06.2026
135 Госあ
До коментар #130 от "УдоМача":За ганче, най вредно е да работи ! 😂 За това е предприемач ! ха ха ха ха
14:00 30.06.2026
136 :))))))
14:02 30.06.2026
137 От Русия
14:04 30.06.2026
138 Кьорчо
14:06 30.06.2026
139 Радев е Мафията
14:07 30.06.2026
140 Лена
раздадоха безвъзмездно 160 000 овце на малките и дребни стопани в Турция!
Ти на народа рано, рано раздаде голата опашка! Глад ще мори добитъка в България!
14:08 30.06.2026
141 Радев е Мафията
14:08 30.06.2026
142 ЧРЕЗ МАСОНСТВО КЪМ ПРОГРЕС
Обучените от соца хора ги няма
Енергията скъпа и прескъпа
Индустриална база разбита и разграбена
Селско стопанство унищожено
Туризма превзет от мутри
Водата подарена на евреите
Няма пътна инфраструктура
Търговията подарена на четири немски търговеца
И т.н и т.н.
14:09 30.06.2026
143 Вче сме пълноправни членове на ЕС и
Вече сме бракувани и всеки трябва да изпълнява съпружеските си задължения
Коментиран от #146
14:12 30.06.2026
144 Малък частен дълг е слаба икономика
14:12 30.06.2026
145 В Сингапур 60% от БВП се прави от собств
14:13 30.06.2026
146 Интересното е ако се изневерява или
До коментар #143 от "Вче сме пълноправни членове на ЕС и":Да се стигне до развод Бълксит
14:16 30.06.2026
147 малийййй
14:20 30.06.2026
148 Румен радев може да гласуват Булексит
14:22 30.06.2026
149 ЧИЧО РУМЕНЕ
14:22 30.06.2026
150 Моряка
До коментар #51 от "инвеститор":Стягаме се и работим.Ама кой ще работи?Един милион родни млади мързели не работят,паразитстват.Най много да консумират и препродават наркотици.Вярно е,че Сингапур е за пример,но там за 2 грама наркотик ги бесят.Без помилване.Ако приемем сингапурския закон,първо ще трябва да избесим полицаите- закрилници на дилърите.И прокурорите,и съдиите,и началниците им- Боко и Шиши.
14:25 30.06.2026