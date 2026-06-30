Радев: Започваме агресивно привличане на инвестиции

Министър-председателят Румен Радев анонсира мащабни по замисъл промени в икономическата сфера, с ясната цел у нас да бъде подобрена бизнес средата и да бъдат привлечени колкото се може повече инвестиции.

В началото на своето изявление в Министерски съвет премиерът упрекна предишните редовни правителства, че по никакъв начин не са се ангажирали с инвестициите и експорта, а единствено „са теглили заеми и са раздавали пари“.

„Резултатът от тези действия го знаем – инфлация, дългова спирала, висок дефицит и липса на институционална среда за развитие на българския бизнес“, поясни Радев при откриването на първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите.

Министър-председателят подчерта, че пред кабинета стои задачата за постигане на висок и устойчив икономически ръст чрез „агресивно привличане на инвестиции, стимулиране на експорта и подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат“.

Румен Радев обяви, че от днес започват обсъждания на предложения, които да доведат до значително намаляване на административната тежест.

„Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения. Трябва да направим нещо много важно – държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на стопанската активност, защото именно това ще гарантира по-висока производителност и конкурентноспособност“, подчерта българският премиер.

В този контекст Радев изтъкна необходимостта от създаването на нова институционална рамка за публично-частните партньорства. По думите му само по този начин можем да модернизираме енергийната ни система и да имаме по-добро управление на магистралите, летищата, пристанищата и индустриалните зони.

„Ако искаме да искаме качествена и модерна инфраструктура, трябва да дадем възможност на частния капитал да участва, а държавният бюджет да отива за спорт, култура, образование, здравеопазване, социални плащания и т.н.“, обясни Румен Радев.

Бившият президент заяви, че в тази насока ще използваме опита на Полша и Гърция в сферата на публично-частните партньорства.

В заключителната си реч Румен Радев увери, че само с обединяването на усилията на всички институции и българския бизнес „ще можем да направим този качествен скок в развитие на инфраструктура и модерна икономика, което всички очакваме от години“.