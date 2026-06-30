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Радев: Започваме агресивно привличане на инвестиции

Радев: Започваме агресивно привличане на инвестиции

30 Юни, 2026 12:36 2 243 150

  • румен радев-
  • инвестиции

Той обяви, че от днес започват обсъждания на предложения, които да доведат до значително намаляване на административната тежест

Радев: Започваме агресивно привличане на инвестиции - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев анонсира мащабни по замисъл промени в икономическата сфера, с ясната цел у нас да бъде подобрена бизнес средата и да бъдат привлечени колкото се може повече инвестиции.

В началото на своето изявление в Министерски съвет премиерът упрекна предишните редовни правителства, че по никакъв начин не са се ангажирали с инвестициите и експорта, а единствено „са теглили заеми и са раздавали пари“.

„Резултатът от тези действия го знаем – инфлация, дългова спирала, висок дефицит и липса на институционална среда за развитие на българския бизнес“, поясни Радев при откриването на първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите.

Министър-председателят подчерта, че пред кабинета стои задачата за постигане на висок и устойчив икономически ръст чрез „агресивно привличане на инвестиции, стимулиране на експорта и подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат“.

Румен Радев обяви, че от днес започват обсъждания на предложения, които да доведат до значително намаляване на административната тежест.

„Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения. Трябва да направим нещо много важно – държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на стопанската активност, защото именно това ще гарантира по-висока производителност и конкурентноспособност“, подчерта българският премиер.

В този контекст Радев изтъкна необходимостта от създаването на нова институционална рамка за публично-частните партньорства. По думите му само по този начин можем да модернизираме енергийната ни система и да имаме по-добро управление на магистралите, летищата, пристанищата и индустриалните зони.

„Ако искаме да искаме качествена и модерна инфраструктура, трябва да дадем възможност на частния капитал да участва, а държавният бюджет да отива за спорт, култура, образование, здравеопазване, социални плащания и т.н.“, обясни Румен Радев.

Бившият президент заяви, че в тази насока ще използваме опита на Полша и Гърция в сферата на публично-частните партньорства.

В заключителната си реч Румен Радев увери, че само с обединяването на усилията на всички институции и българския бизнес „ще можем да направим този качествен скок в развитие на инфраструктура и модерна икономика, което всички очакваме от години“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    24 42 Отговор
    евроатлантическите продажници трябва да бъдат заличене и изкоренени от българия

    Коментиран от #42, #132

    12:38 30.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    43 17 Отговор
    Концесионерите са откраднали миналата година злато и минерали за 90 млрд.Злато газим - бедни ходим.

    Коментиран от #15, #18, #22, #33

    12:39 30.06.2026

  • 4 Оня под Коня

    22 35 Отговор
    Уви не, няма го вече в активната политика големият Иван Костов. Няма кой да пребори инфлацията, няма кой да повиши доходите, няма и няма....

    Коментиран от #96

    12:39 30.06.2026

  • 5 Кой

    52 2 Отговор
    вярва на лъжци парекселанс , че ще си хвърли парите в България ? Да не говорим за доверие в правосъдието и институциите ! Ще даде някой пари , за да му вземат и парите , и бизнеса ?!

    Коментиран от #9

    12:40 30.06.2026

  • 6 Боруна Лом

    48 3 Отговор
    ПО ДОБРЕ АГРЕСИВНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ВКАРВАНЕ НА АЙДУЦИТЕ В ЗАТВОРА!

    12:40 30.06.2026

  • 7 Няма как да стане, глупако

    44 12 Отговор
    С тая политика всички ще избягат от България. Ще доведе руски инвестиции, което не е никак добре.

    12:40 30.06.2026

  • 8 Балканджи Йово

    43 3 Отговор
    Ще продаде Майка България на Турция.

    Коментиран от #26, #49, #117

    12:40 30.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    38 6 Отговор

    До коментар #5 от "Кой":

    Идват само крадци в България да грабят.Като Дънди Прешъс.

    Коментиран от #16, #37

    12:41 30.06.2026

  • 10 аааа

    60 3 Отговор
    Тръпки ме побиват от подобни агресивни изказвания от човек, който не е привлякъл 1 стотинка инвестиция през живота си, не е платил и една заплата и не е платил и една стотинка данък печалба, ами цял живот е бил хрантутник, също като министрите си (повечето).

    12:41 30.06.2026

  • 11 инвеститор

    40 6 Отговор
    зелен чорап с чифте станал агресивен,демек лаком за инвестиции от русия!

    12:42 30.06.2026

  • 12 !!!?

    53 4 Отговор
    Агресивна инвестиция - нов "Боташ"...!!!?

    12:42 30.06.2026

  • 13 Пламен

    47 3 Отговор
    Мунчо си мисли ,че милиардерите се прости , като него, и ще хукнат да ни зариват с пари.:)
    Кой ще дойде тука бе, след като види кой управлява?

    12:43 30.06.2026

  • 14 Жен-шен

    37 2 Отговор
    ,,Първо прескочи, после хоп кажи"

    12:43 30.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 инвеститор

    42 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    в корумпирана мутро-комунистическа територия какво да дойде?

    12:44 30.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    22 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не само канадските мародери и също немските мародери влачат мед за 5 милиарда на година

    12:45 30.06.2026

  • 19 Ха,ха,ха,

    36 3 Отговор
    другарят кеш ще привлича инвестиции...!?!??Па те не могат да ти смогнат на подкупи бре!Лайнодумец.

    12:45 30.06.2026

  • 20 Сливналия

    26 2 Отговор
    Агресивно или прогресивно?

    12:46 30.06.2026

  • 21 РУМЕН Е АЛА БАЛА

    41 2 Отговор
    Румене, какво ще предложиш за да привлечеш инвестиции бе??
    Обучените от соца хора ги няма
    Енергията скъпа и прескъпа
    Индустриална база разбита и разграбена
    Селско стопанство унищожено
    Туризма превзет от мутри
    Водата подарена на евреите
    Няма пътна инфраструктура
    И т.н и т.н.

    Коментиран от #24

    12:46 30.06.2026

  • 22 !!!?

    23 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Концесионерите не крадат...луд е този който и дава баницата !!!?

    12:47 30.06.2026

  • 23 Курдо Коленков

    36 1 Отговор
    Той тоз сам не си верва, ама нали трябва да изръси поредната си простотия!

    12:47 30.06.2026

  • 24 ХАХАХА😂

    26 1 Отговор

    До коментар #21 от "РУМЕН Е АЛА БАЛА":

    Румбата има трици, сега почва търсене на маймуни за ловене👍🤣

    12:48 30.06.2026

  • 25 Ха-ха-ха!

    28 7 Отговор
    А ние, селяндурино от Славяново, фантмак нагъл и кремълска подлоог, дето унижаваш с грозния си слугинаж към кремълския злодей великата ни някога държава, ние, фатмако със зелените чораип, ние започваем агресивни действия, за да те изметем от властта! И ще те изметем, селяндурино с грозанта брадавица на мутрата, със змийските очичики и дългия нос , който върви два метлра пред теб! Ще те изметем!

    Коментиран от #104

    12:48 30.06.2026

  • 26 Тошко

    12 8 Отговор

    До коментар #8 от "Балканджи Йово":

    Дали пък някой въобще иска да ни купи. Проклет народ сме.

    Коментиран от #31

    12:49 30.06.2026

  • 27 Бялджип

    10 4 Отговор
    Ако се обърне към Китай, мисля че ще е добър ход за България.

    12:50 30.06.2026

  • 28 Без име

    16 2 Отговор
    Турски инвестиции. Магистрала Черно море, примерно.

    12:50 30.06.2026

  • 29 !!!?

    26 0 Отговор
    Румен Кеша издиша...само горещ въздух !
    ...вече ликвидира мутрите, а сега "олигархията"...!!!?

    12:50 30.06.2026

  • 30 инвеститор

    15 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    златния пръст се обади,но беше компрометирано поскомунистическо чучело и няма моралното право да бъде подкрепен!

    Коментиран от #43

    12:52 30.06.2026

  • 31 Моето мнение

    15 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тошко":

    Може да сме проклет народ, но за сметка на това -мнооого продажен.

    12:52 30.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    бря..смятай тогава бай Тошо колко е откраднал

    12:53 30.06.2026

  • 34 Премахвайте ВЕИ-та

    14 1 Отговор
    бетони, арматури, безжизнена земя, унищожаване биоразнообразие, тонове пластмаса, високи цени - натоварване ел. мрежа.. Закон 20 декара ВЕИ-та арендатори, получават 60 000 евро, 20% ги облагайте с данък, и да си изнасят и рекултивиране след тях.
    Задача едно ВОДА. Инвестиции в зеленчукопроизводство и възстановяване на избитите от ГЕРБ породи животни и СЕМЕНА. Садово са подарили всичките семена ЧУДОВИЩНО. Срамота няма български ябълки. Набирайте доброволци да берат реколта от череши и др. Лично безплатно събота и неделя ще помагам на производители. Разровете Сопот загуби от един милиард приходи. И ЛБ мляко, защо фалира най-ценното.
    Задача 2 стройте Белене, без евтина вода, храна и енергия сме загубени.
    Инвеститор на СКЪПА енергия няма да дойде.
    Но, няма да го направите.
    Задача 3. ЗАБРАНА ГМО , биопродукти загиват до ГМО, производители и потребители няма да знаят.
    Задача 4. Намаляте с 50% бюджет НЗОК - източва се чудовищно, това са 6 милиарда лева, спестени.
    И Референдум за запазване Кеш, кавито прие Швейцария, закони Франция и редица други държави.

    12:53 30.06.2026

  • 35 ЗНАНИЯТА НА РУМЕН ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

    24 0 Отговор
    Е на ниво кратък вечерен курс по интернет от югоизточния университет.

    12:53 30.06.2026

  • 36 Анонимен

    18 1 Отговор
    РР това да не са ти твоите невежи гласоподаватели Колко може да си неадекватен че да говориш по този начин В Брюксел така се перчеше и край с парите от Европа Оставка боташи нови избори Върви другаде да агресирашПри онези руските Оставка нови избори който и да дойде е къде по добре от този през живота си нищо не работил лежи на държавна издръжка

    12:54 30.06.2026

  • 37 оня с коня

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    то като им чуеш само името на фирмата и да се отвратиш

    колко злато вече крадат от майка българия?

    и никой нищо не казва, всеки мълчи

    12:54 30.06.2026

  • 38 аве да питам

    21 1 Отговор
    От къде мога да си купя една германска електричка правена в Ловеч, за която преди 5 години Служебното правителство на Кирил Петков отпусна над 52 милиона лева пари на данъкоплатците? Подобни "инвестиции" ли ще привличаме? И после ще ги прехвърляме в графата "лоши"....

    12:56 30.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Георги

    22 0 Отговор
    Мошеник!

    12:57 30.06.2026

  • 41 От къде?

    7 7 Отговор
    Китай и Блатаристан? Не ги щем.

    12:58 30.06.2026

  • 42 селяк

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    кат и тиа 11 минуса дек имаш дося

    12:58 30.06.2026

  • 43 Сталин

    10 6 Отговор

    До коментар #30 от "инвеститор":

    Яж сега кравешки г0вна тогава ,за запад му казват - да си отрежеш носа да си наплюеш лицето

    Коментиран от #56

    12:58 30.06.2026

  • 44 РАДЕВ СИ БЕШЕ ДОБРЕ КАТО ПРЕЗИДЕНТ

    19 1 Отговор
    Нищо не прави по цял ден и от време на време излезе по телевизията да се направи на важен.
    Кой го подлъга да става министър председател на тая провалена държава - нито има знанията, нито уменията, нито организацията, нито парите.

    12:58 30.06.2026

  • 45 Оня под Коня

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Волен Сидеров е добра алтернатива, но не е готов на компромиси. Защо не може да намери диалог между Атака и Възраждане? Иван Костов успя да "седне" начело в СДС или ОДС, давам го като пример. Патриотична коалиция има основание, има потенциал. Възраждане на БКП също, Стига Радев да отмени закона за забрана на комунистически партии. Нямам впредвид Корнелия и Крум...

    Коментиран от #97

    12:59 30.06.2026

  • 46 г€ ор ги г€р гов

    18 0 Отговор
    БРАВО румбЪ, БРАВО рад€в , ДОБР€ $и ЛА ПАЛ МОЯТ " Б А Х У Р"!

    Коментиран от #111

    12:59 30.06.2026

  • 47 а Радев: Започвате агресивно привличане

    16 0 Отговор
    под съдебна отговорност за кражбите за които говориш от миналата седмица

    а правете нещо
    не само общи приказки
    на гол тумбак чифте пищови
    с дефицит и нови заеми и ненаказана корупция и най висока инфлация в европа
    ще ловите лапнишарани инвеститори

    13:00 30.06.2026

  • 48 Този празнодумец

    26 0 Отговор
    и скудоумник обещава на всички всичко. Пълен лешпер.

    13:01 30.06.2026

  • 49 Оня под Коня

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Балканджи Йово":

    Ако вече не е продадена.... Турците проспаха....

    Коментиран от #91

    13:01 30.06.2026

  • 50 Фатмак продажен,

    19 0 Отговор
    кажи за "високотехнологичния" барут! Май даже и него няма да го бъде 😂😂

    13:01 30.06.2026

  • 51 инвеститор

    10 8 Отговор
    Само Китай може да бъде голям инвеститор у нас . Европеиските инвеститори ги видяхме , без държавна дотация са нула .Викаме китайците , стягаме се и работим .

    Коментиран от #150

    13:01 30.06.2026

  • 52 Така го виждам

    21 0 Отговор
    Ниски заплати, работници от Узбекистан и Пакистан. Това е в главата на държавнияТ ни глава. Предишния месия обещаваше за 700 дни. Сегашния не уточнява. Иска 4 години застой за работниците и повече от сегашните 2 милиардера. Ура другари.

    13:01 30.06.2026

  • 53 Инвестиции не се привличат само с

    5 3 Отговор
    обещания, а с реални условия

    Добре е, че отново се говори за инвестиции, износ и подобряване на бизнес средата. България наистина има нужда от икономически растеж, нови производства, модерна инфраструктура и повече работни места с висока добавена стойност.

    Но големият въпрос е как точно ще привлечем тези инвестиции.

    Само с общи послания за по-добра администрация и публично-частни партньорства няма да стане. Днес България се конкурира не само с Румъния, Гърция и Полша, а и с Турция, Сърбия, Унгария, Чехия, Виетнам, Малайзия и Сингапур. Много от тези държави вече предлагат конкретни стимули – данъчни облекчения, субсидии, индустриални зони, помощ за обучение, по-бързи разрешителни и държавна инфраструктура до парцела.

    България има предимство с ниския корпоративен данък от 10%. Това е силен аргумент. Но той вече не е достатъчен. Инвеститорът гледа целия пакет – ДДС, осигуровки, цена на електроенергията, разрешителни, срокове, инфраструктура, достъп до работна ръка, съдебна сигурност, индустриални зони, логистика и държавна подкрепа.

    Полша например развива модел на инвестиционни зони, при който компании могат да получават освобождаване от данък върху дохода за нови инвестиции почти в цялата страна. Полската инвестиционна зона е изградена като инструмент за привличане на нови производства и технологични проекти, а не само като административна реклама. (Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.)

    Чехия също използва активен модел – корпоративни да

    13:02 30.06.2026

  • 54 Грийн сок

    24 0 Отговор
    С агресия нищо не ства
    Требе малко акъл.

    13:02 30.06.2026

  • 55 1412311

    17 9 Отговор
    Хубаво започва, но никой няма да иска да влага пари в държава, управлявана от комунисти и населена от крайни мързеливци, това е обречено начинание.

    Коментиран от #86

    13:02 30.06.2026

  • 56 инвеститор

    7 11 Отговор

    До коментар #43 от "Сталин":

    връщай се в периода преди 1989г, там ти е мястото!

    13:03 30.06.2026

  • 57 Един

    14 7 Отговор
    От Гундяев ли чакаш инвестиции? Щото с тая политика западни инвестиции няма много да има.

    Коментиран от #75

    13:03 30.06.2026

  • 58 България е диктатура

    17 0 Отговор
    В България президента си е министър-председател и има 100% подкрепа на парламента. Това е диктатура. Военна диктатура.

    13:03 30.06.2026

  • 59 банкеръ

    18 1 Отговор
    Ясно ! Продадени сме на Турция . Не им трябваме , но им трябват водите ни и затова ще ни вземат .

    13:03 30.06.2026

  • 60 Инвестиции не се привличат само с

    2 2 Отговор
    Чехия също използва активен модел – корпоративни данъчни облекчения, подкрепа за нови работни места, субсидии за обучение и преквалификация, капиталови грантове и възможност за предоставяне на земя при преференциални условия. (PwC Tax Summaries⁠￼)

    Сърбия, която не е член на ЕС, привлича инвеститори с много агресивен пакет. Там за големи проекти може да има 10-годишна данъчна ваканция при определени условия за инвестиция и нови работни места. (Развојна агенција Србије⁠￼)

    Унгария използва нисък корпоративен данък, инвестиционни стимули и данъчни облекчения за развойна дейност. За научноизследователска и развойна дейност могат да се прилагат специални данъчни стимули, а за определени инвестиции има развитие на система за данъчни кредити. (Hawksford⁠￼)

    В Азия конкуренцията е още по-силна. Сингапур предлага различни стимули за компании, които развиват високотехнологична и стратегическа дейност, като всяко заявление се оценява според реалния бизнес план и икономическите ангажименти на инвеститора. (Economic Development Board⁠￼)

    Виетнам предлага данъчни ваканции и намаления за определени приоритетни инвестиции, а в някои случаи и облекчения за наем на земя в насърчавани райони. (PwC Tax Summaries⁠￼)

    Малайзия използва „Pioneer Status“ и инвестиционни данъчни облекчения, при които компании в приоритетни сектори могат да получат значително освобождаване от данък върху дохода или данъчно приспадане за капиталови разходи. (MIDA⁠￼)

    На този фон Българи

    Коментиран от #89

    13:04 30.06.2026

  • 61 анонимен

    5 11 Отговор
    Инвестиции можеха да дойдат преди еврото . Сега вече нямаме никакво конкурентно предимство

    Коментиран от #70, #71

    13:05 30.06.2026

  • 62 Защо са ви чужди лешояди

    13 3 Отговор
    Чуждите инвестиции ни експлоатират и крадат, няма да коментирам колко са "чужди". Трябва да се задържат българските капитали в България, а не да "отичат" в чужбина. Трябва да се премахне изтичането на печалбата на чуждите фирми чрез привилегията за двойното данъчно облагане, щом печалбата е в България, данък печалба да остава в България. И за какво са тези чужди капитали като ще внесат и мигранти уж да работят. Инкриминирайте робовладелците за внос на работна ръка, вижте на какво заприличаха курортите по морето.

    13:05 30.06.2026

  • 63 хахаха

    23 1 Отговор
    Зеления Чорап обвинява предишните Редовни праителства ,а Служебните, които той ги състави? Пет Служебни правителства състави, и отделно ни докара Кокорчо и Кирчо....и никаква отговорност. Наглост, шапкарска, комунистическа.....

    13:05 30.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ЧИЧО РУМЕНЕ

    16 0 Отговор
    Къде отиде Деса вевееса. Съвсем се загуби нещо.

    13:06 30.06.2026

  • 66 ГОСПОДИН РАДЕВ

    20 0 Отговор
    По-добре си мълчете защото се излагате.

    13:07 30.06.2026

  • 67 Търсят се балъци

    16 0 Отговор
    Да ги грабят и после политиците да пишат километър път 10 милиарда без ддс и гаранция 4 дена🤣🤣🤣

    13:08 30.06.2026

  • 68 Преводач от бо(га)ташки новоговор

    16 0 Отговор
    Концесиите за вечени времена към Туркието Моше Крадвеще ги пише "инвестиции".

    13:08 30.06.2026

  • 69 Инвестиции не се привличат само с

    1 1 Отговор
    Мнение: Как България може да стане по-привлекателна за инвестиции

    България има важно предимство с ниския корпоративен данък, но в днешната конкуренция това вече не е достатъчно. Инвеститорите гледат целия пакет – инфраструктура, срокове, администрация, електроенергия, кадри, индустриални терени, логистика и предвидимост.

    Ако искаме повече производства с висока добавена стойност, центрове за данни, електроника, автомобилни компоненти, роботика, батерии, софтуер и научноизследователска дейност, е необходимо да предложим по-ясна и по-практична рамка.

    Добра посока би била създаването на по-силен режим за стратегически инвестиции. В него могат да се включат проекти, които създават работни места, износ, нови технологии, производство и развитие на по-слабо развитите региони.

    Важно е да има реално работещо „едно гише“, което да координира процедурите между институциите. Инвеститорът трябва да има ясен път, ясни срокове и предвидими изисквания.

    Добре би било да се обсъдят и стимули за машини, оборудване, роботи, сървъри, енергийни системи и високотехнологични активи. Това може да стане чрез допустими европейски механизми – ускорена амортизация, данъчни облекчения за научноизследователска дейност, подкрепа за обучение на кадри и инфраструктура до индустриалните зони.

    Особено внимание трябва да се обърне на Северозападна България. Видин, Монтана, Враца, Лом и Оряхово имат нужда от по-силен инвестиционен режим, защото там стандартните мерки не са дос

    13:08 30.06.2026

  • 70 Султан Ердоган

    10 2 Отговор

    До коментар #61 от "анонимен":

    При нас измамно € или левро няма. Честни сме в турцки лири!

    13:09 30.06.2026

  • 71 напротив

    6 13 Отговор

    До коментар #61 от "анонимен":

    Инвестициите са по-сигурни в страна с Евро, отколкото в страна с Валутен Борд.

    13:09 30.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 РУМЕН РАДЕВ ИМАШЕ САМО ЕДНА ЗАДАЧА

    19 2 Отговор
    Да вкара главите на мафията в ареста и за започне истинско разследване. Проста и ясна задача като за военен. Той обаче и с нея не се справи. Сега тръгнал да привлича инвестиции - явно е спазарил вече някоя част от България.

    Коментиран от #76

    13:10 30.06.2026

  • 74 Дончо

    21 1 Отговор
    Румбурак! Трябва агресивно рязане на търтеи в държавната администрация, трябва агресивно рязане на крадците, които са във ВСЯКА сфера в държавата и накрая, но не на последно място ТРЯБВА ДЕБЕЛАЦИ В ЗАТВОРА иначе заминаваш скоропостижно, и година на власт няма да изкараш!

    13:11 30.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 стига де

    20 0 Отговор

    До коментар #73 от "РУМЕН РАДЕВ ИМАШЕ САМО ЕДНА ЗАДАЧА":

    Как ще вкара в затвора мафията която го докара на власт?
    Изкара мутрите от дупките им и им върна България.

    13:11 30.06.2026

  • 77 Жеро

    14 2 Отговор
    Рундьо, по добре използвай опита на Унгария с 50% намаление на заплатите на
    държавните хрантутници!От парламент, ведомства, структури и предприятия в държавата! Полша е друга бира, там има едро земеделско производство в частния сектор! На изтърбушена България, с твоето упраелени е нужен фишека! Понял, Рундьо!

    13:11 30.06.2026

  • 78 ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ ЖЪЛТОПАВЕТНИ ЮРОФЕНОВЕ

    12 5 Отговор
    Да инвестират агресивно и за всичките си пари да си купят български облигации.

    13:12 30.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Браво

    9 9 Отговор
    Ще привлече най вече Копейки ?

    13:12 30.06.2026

  • 81 ТО И БАБА АЛИНО

    16 0 Отговор
    Си е агресивно привличане на чуждестранни инвестиции.

    13:13 30.06.2026

  • 82 Тия университети какви кадри готвят

    5 4 Отговор
    Само на листа да развиват въпроси от конспекта могат да преписват

    13:14 30.06.2026

  • 83 ЮДОМАСОНСТВОТО

    11 1 Отговор
    Се е раздвижило. Ще изкупува България.

    13:15 30.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Как така държавата печата пари от 1997

    7 0 Отговор
    И сега честните частници по богати от държавата

    13:16 30.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 к @ П +++ У -- Т

    12 0 Отговор
    На !
    --

    С р !

    --„„

    ра !

    --

    Сов !

    13:16 30.06.2026

  • 88 своге

    17 0 Отговор
    Фатмака ще свърши зле. Мноооооого зле. Радвам се за милион и половина кухороги. Инвестиции ще има за всички от сърце...

    13:17 30.06.2026

  • 89 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    9 0 Отговор

    До коментар #60 от "Инвестиции не се привличат само с":

    🤑 10 години Безсрочна данъчна ваканция?🤩 Ами после? 🤡

    13:17 30.06.2026

  • 90 Като !

    20 0 Отговор
    "Боташ" Ли ?

    13:17 30.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Долна !

    20 1 Отговор
    Гнъс !

    13:19 30.06.2026

  • 93 Комбайнер

    11 1 Отговор
    Сега почваме жътвата.От аукрайна ще инвестираме наесен няколко баби Алини.

    13:19 30.06.2026

  • 94 Гост

    8 0 Отговор
    А някаква агресивна справедливост за хората ще има ли, господа разбираш, че много се открадна, на няколко поколения парите??!! Или, по тая линия, няма да се прави нищо

    13:20 30.06.2026

  • 95 Абсурдистан

    15 1 Отговор
    Мамникът дали разбира какви ги плещи. Вероятно е нещо свързано с навеждане и събличане, но от народа.

    13:25 30.06.2026

  • 96 За КРАДЕЦА Костов ли става дума?

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Оня под Коня":

    И добре, че не е в политиката,защото той положи основите на съсипването на икономиката и окраде пенсионерите.

    13:29 30.06.2026

  • 97 оня с коня

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "Оня под Коня":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    13:30 30.06.2026

  • 98 Аааааа

    1 7 Отговор
    Масово се плюе по Радев, да се включа и аз.
    Инвестиции щял да търси - грешка. Тук роболепните свикнаха да се хранят от ръката божия, пардон, Борисова. Върти цял с колата из страната, пари раздава и богославя. А и инвеститори намери - масло и мляко директно от Германия, за без пари. (Не били с животински произход, тъй казват злите езици).
    ,,Момчето" стана собственик на половината производства в страната, що ли?
    Аз сядам и чакам, Урсулата ще ни оправи, нали затуй влязохме в ЕС, да сме като местните там мигранти, ние па цяла държава. Чакам да ми сервират.

    Коментиран от #102

    13:30 30.06.2026

  • 99 Херито

    16 0 Отговор
    Рундьо, дотук само приказки, напълно излишни и никакви дела! След 100 -те дни,
    ще получиш народно възмездие!
    Можеш да броиш дните, вълната ще те помете, Рундьо!!!

    Коментиран от #105

    13:31 30.06.2026

  • 100 Хаха

    8 4 Отговор
    Инвестициите от началото на годината вече да се увеличили защото Бойко Борисов и Делян Пеевски ни вкараха в еврозоната. Но сега кауна ще се опита да си препише заслугите въпреки, че не си е мръднал пръста.

    13:31 30.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Борисов е тарикат

    13 1 Отговор

    До коментар #98 от "Аааааа":

    Остави Рундьо Радев да изконсумира сам популизма в който е затънал до шия през последните 10 години. После ще се върне на бял кон и със сто процента подкрепа. Той може да чака.

    13:32 30.06.2026

  • 103 Удри

    8 1 Отговор
    Дано само да не е като договора с Боташ.

    13:32 30.06.2026

  • 104 АМИ

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ха-ха-ха!":

    Да ти купя метла,а?

    13:33 30.06.2026

  • 105 блажени са верующите

    11 2 Отговор

    До коментар #99 от "Херито":

    които си мислят, че улицата ще свали диктатора Радев.

    13:33 30.06.2026

  • 106 Беше

    9 1 Отговор
    тъжно, но сега вече е смешно...

    13:34 30.06.2026

  • 107 Турските концесии

    11 1 Отговор
    мистър Кеш и Копринката му ще ги наричат вече "крупни инвестиции" 😂😂

    13:34 30.06.2026

  • 108 Жена

    18 3 Отговор
    Как можахте да изберете тоя с това тъъпашко излъчване....Хич да не го слушаш, само да му видиш физиономията и е ясно колко му е интелигентността, няма нужда от тест.

    13:34 30.06.2026

  • 109 Нямаш !

    7 1 Отговор
    Какво Да Предложиш !

    Ако Роба Откаже ?

    13:35 30.06.2026

  • 110 Иска Да Приватизира !

    4 0 Отговор
    И Нас !

    13:36 30.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 ПАНАИРИ-ДА ЛА В€РИ

    6 1 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на Ко РА на ОЛИГАР$ИТ€, А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А ХУ Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    13:39 30.06.2026

  • 113 Иван Венков

    6 1 Отговор
    Така, обаче, г-н Радев, агресивното привличане на инвестиции, къде прочетохте, че е нещо непременно добро? Как това ще подобри живота на обикновените българи, на уязвимите групи, как ще запази българската природа и ресурси?
    Ако държавата просто осигури евтина работна ръка и данъчни облекчения за големи чужди компании, без да постави условия за високи заплати, трансфер на технологии и развитие на българските региони, рискът е парите да изтичат в чужбина, а за българите да остане само екологичната и социалната тежест.

    13:39 30.06.2026

  • 114 Булката Иска !

    5 1 Отговор
    Да Натика !

    Зорлем !

    Г !

    --

    з !

    --

    А !

    -- Си Някъде !

    13:40 30.06.2026

  • 115 Жалка

    8 1 Отговор
    Рундьо, по-голяма "инвестиция" от грабежа на "Боташ" за теб и за държавата, няма да има! Гледай само и се радвай на зелените чорапи! Опънаха ти килимчето Рундьо, с 6%
    дефицит и гладна Рая, какви инвестиции чакаш! Пътник си на времето, Рундьо!

    13:41 30.06.2026

  • 116 Пламен

    7 2 Отговор
    Шапкар, цял живот на наша сметка

    13:41 30.06.2026

  • 117 Зъл пес

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Балканджи Йово":

    Кога ще е следващият протест?Трябва да побързаме докато не го е направил.Народа пак клъвна на грешната кукичка и ни довлече фатмак боташов за мин.председател ,че малко ни беше президентстването му.

    13:41 30.06.2026

  • 118 хаха

    1 3 Отговор
    Типичният байганьовец (Тиквист-Шопар).

    Целта на "плоския данък" е привличане на инвестиции бе мамул (временна мярка).

    Проблемът е че вие нямате нито правосъдие (съдии и прокурори), нито контрол ("органи на ред" ), нито проверки, нито образУвание, нито модерен транспорт... Администрацията ви е съставена от "бастунджии" от времето на неолита. Пълна ориенталщина.
    Тоест "плоския данък" не изпълнява ролята си, а облагодетелства феодалните ви бАклуци (олигарси).

    На гол тумбак, чифте инвестиции.

    13:42 30.06.2026

  • 119 Моряка

    3 1 Отговор
    Извинете,че не е по темата,но ми писна от този Вигенин да призовава всеки ден за някакви отвлечени добри неща,за да го забележат.Свикна на Европейски комат,не му се изпуска.Я си представете,като му мине мандата,човекът цял живот не е работил нищо конкрено,от какво ще се прехранва.Но точно за Вигенин ФАКТИ не допскат форум,защо ли?

    13:43 30.06.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 тука има, тука нема...

    8 1 Отговор
    Ако и с инвеститорите ще е същото като с Боташ по добре изобщо да не започват.

    13:44 30.06.2026

  • 122 Боримечката

    8 2 Отговор
    Бла-бла-бла. Мунчо, в разградената територия какви инвестиции бе, батка? За почти 37 години нито един завод от стратегическо значение не бе построен. Откъде ще вземете стругари, шлосери, инженери, електрончици? 80 процента от икономиката е в сферата на услугите. Ще крадете, ще вдигате данъци и такси, ще теглите нови заеми, а междувременно най-ценният ресурс на всяка страна - населението, ще намалява. Предатели и родоотстъпници!

    13:44 30.06.2026

  • 123 Тези

    8 3 Отговор
    Вместо да стимулират родното производство ще докарат инвестиции.
    А БГ фирмите ги стрижат от всякъде.
    А инвестициите ще бъдат все руски мафиотски пари.Вечеза изкопават най добрите места.Да си избереш отявлен руски слуга без прикритие даже колко да си у.дефицитен о така изчезват лупавите народи.

    Коментиран от #128

    13:44 30.06.2026

  • 124 хихи

    4 2 Отговор
    Кокорчовците така ни набълбукаха с дългове, че друга да ни управлява....Пари нема действайте...
    Хайде на бас, че Радевите хора до края на годината ще гласуват легализиране на гей браковете и осиновяване на деца от гей двойки...
    Задлъжнелия човек е подчинен.
    Деца не вярваайте на рекламите които ви казват, че след като вземете кредит ставата богати, щастливи и красиви!!!
    Такива стават само тези които ви дават крадит..

    13:44 30.06.2026

  • 125 той

    5 0 Отговор
    Тоя па, май се е взел на сериозно.

    13:47 30.06.2026

  • 126 Иванчо

    7 0 Отговор
    Тоя твърдо е решил да ни продаде на Ердоган. Сключи Боташ, оня ден беше на посещение в Шумен, където Турция разшири алуминиев завод тровещ нивите и храните наоколо, а сега ще му подарява и магистралите.
    Аман от амбициозни простаци и предатели.

    13:48 30.06.2026

  • 127 Феро

    7 0 Отговор
    Инвестиции, подаръци, свежо, ново немско масло, но за военната индустрия ще има от сърце, а за Новата година, Рундьо ще тропнен гладното хорце! Това ни чака!
    Вервайте ми!

    13:49 30.06.2026

  • 128 Госあ

    5 2 Отговор

    До коментар #123 от "Тези":

    Кʼви бг фирми ве братчед ? Кои са тия ? Да влиза истинската индустрия и да дава работа и заплати на хората и да плаща данъци на държавата, а не разни измекяри да въртат далавери

    13:49 30.06.2026

  • 129 ха, ха, ха...

    5 0 Отговор
    Българската мечта!!! Някой който да зареже личните си интерси и да се появи от нищото с единствената цел само да ни подреди живота, докато ние си чоплим носа

    13:50 30.06.2026

  • 130 УдоМача

    4 0 Отговор
    Ама верно?? Дали ще е нещо друго освен вредно производство, или такова източващо ресурсите ни??

    Коментиран от #135

    13:51 30.06.2026

  • 131 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Този е моят Президент, моят Премиер......България видя в него последната сламка на, която да се хване преди да потъне и се удави. Бог да прости БЪЛГАРИЯ, Бог да ни прости, че му гласувахме доверие

    13:53 30.06.2026

  • 132 Другаря с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Качвай се на коня и в галоп към Монголия!

    13:56 30.06.2026

  • 133 Госあ

    0 3 Отговор
    Помиярите от пп-дб, герб и дпс много са се разлаяли ве ! Не спирате от ден 1 ! А сте излезли са скачате, а скачаме и ние - мнозинството. Да ви научим на демокрация

    13:58 30.06.2026

  • 134 Пенчо

    4 1 Отговор
    За 6/шест/ милионна България, най-голямата инвестиция са Борисов, Пеевски и
    безкрайната плеяда от олигарси по всички възлови места на страната!
    Кротките овце в България, просто не знаят какво ги чака? Рундьо е приготвил тотално заколение на Раята! Само гледайте!

    13:59 30.06.2026

  • 135 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "УдоМача":

    За ганче, най вредно е да работи ! 😂 За това е предприемач ! ха ха ха ха

    14:00 30.06.2026

  • 136 :))))))

    4 0 Отговор
    шъ умра от смех...

    14:02 30.06.2026

  • 137 От Русия

    3 0 Отговор
    може би????

    14:04 30.06.2026

  • 138 Кьорчо

    1 0 Отговор
    Очаквайте Боташ 2, но с още по-големи загуби за България!

    14:06 30.06.2026

  • 139 Радев е Мафията

    2 0 Отговор
    Радев е един парцал. Мафията зад Бойко и Пеевски, ще изпере парцалът Бойко, през времето което парцалът Радев ще им служи. ЗА МРЪСНИТЕ ИМ НЕОЛИБЕРАЛНИ НАГОНИ. Мафията на Живков, партизаните, БКП и ДС, сложиха Бойко, но той се измърси и не може да им служи да завършат ПРЕХОДЪТ към неолиберален рай. Не може да има стабилна власт, вече, чрез Бойко. И мафията сложи Радев. Очевидно Бойко и Пеевски са съгласни, като се договарят за имунитет, и обръчите от фирми си остават, лапането да продължи? Сега говоренето за губещи държавни болници и държавни фирми, си е пропаганда за нова приватизация и концесии. Та одеве се сетих за пропагандата на плоският данък, от мафията сменила Москва с Вашингтон, и народовластието с капиталистически интереси. С БАЩА ОТ ЦК на БКП - Красен Станчев каза, че Канада има по-малко постъпления от прогресивен данък, голям данък, отколкото България от плосък данък, малък данък. ФАКТ! ФАКти се използват за манипулация. Този факт, е опорната точка на неолибералният малък плосък данък. Но защо Канада събира нисък прогресивен данък, от бизнеса? Защото бизнесът плаща 80% от добавената стойност за трудови разходи, с останалото си плаща лихвите по взетите заеми за инвестицията. Българският бизнес има голям марж на печалба. Големият данък в кейнсиянската икономика не е за да ограби бизнесът, а да го принуди да инвестира и да дава големи заплати. КАТО ИНВЕСТИРАШ, ЩЕ ИМА И ДЕФИЦИТ НА ТРУД - ЗНАЧИ ЗАПЛАТИТЕ ЩЕ РАСТАТ - И ПОТРЕБЛЕНИЕТО ЩЕ РАСТЕ - ВСЕКИ

    14:07 30.06.2026

  • 140 Лена

    3 0 Отговор
    Рундьо, драги Рундьо тези на които ежедневно плащаме твоя договор с Боташ,
    раздадоха безвъзмездно 160 000 овце на малките и дребни стопани в Турция!
    Ти на народа рано, рано раздаде голата опашка! Глад ще мори добитъка в България!

    14:08 30.06.2026

  • 141 Радев е Мафията

    3 0 Отговор
    Нали плоският данък ще увеличи инвестициите???????? Да, парите в банките с български сметки, не са от работниците, а от бизнесът. Мартин Димитров казваше още 2005г., че с такъв данък ще имаме растеж от над 7% годишно. ИМА ЛИ ГО? До 2005 година изоставаме от народна република България, но след дот-ком балонът, провала на НОВИЯТ ИКОНОМИКС, НЕОЛИБЕРАЛНИЯТ НАПЪН, Буш намали данъците, хазната се изпразни, борсите бяха пред фалит, растеж 0% на БВП, и американската финансова мафия и олигархия прави 11-септември, за да отпуснат много кредитни линии с ниска лихва, и бюджетът да има пари. 11-август 2001 го знаеха, че фалирват, бюджетно и борсово, и след месец. стана това.. Заляха следващите години целият свят с евтини пари, да ги изкарат извън САЩ - да няма инфлация. И стана световен кредитен бум. Така 2005 година България статистически мина БВП на СОЦИАЛИЗМЪТ. Защото потреблението и инвестициите се развиха, чрез кредитите. Така всеки долар се превърна в БВП, а БВП е всяка година. Цените станаха световни, нали това е свободен пазар и твърда валута. И населението забогатя с 1000 милиарда лева, имоти и акциите, си увеличиха цените, а беше взело заеми за 50 милиарда лева.

    14:08 30.06.2026

  • 142 ЧРЕЗ МАСОНСТВО КЪМ ПРОГРЕС

    2 0 Отговор
    Румене, какво ще предложиш за да привлечеш инвестиции бе??
    Обучените от соца хора ги няма
    Енергията скъпа и прескъпа
    Индустриална база разбита и разграбена
    Селско стопанство унищожено
    Туризма превзет от мутри
    Водата подарена на евреите
    Няма пътна инфраструктура
    Търговията подарена на четири немски търговеца
    И т.н и т.н.

    14:09 30.06.2026

  • 143 Вче сме пълноправни членове на ЕС и

    1 0 Отговор
    Еврозоната и шенген и никой не иска вече да ни ухажва както преди сватба
    Вече сме бракувани и всеки трябва да изпълнява съпружеските си задължения

    Коментиран от #146

    14:12 30.06.2026

  • 144 Малък частен дълг е слаба икономика

    1 0 Отговор
    Малък частен дълг е слаба икономика, и бюджетен дефицит, регрес. Ако частният дълг е малък, държавният ще расте. България има малък частен дълг. Капитализмът е финатсова пирамида. Американците карат цял свят да купува техен дълг, облигации, но това държи капитализма да не потъне - движи спестяванията и производство-потребление - БВП в светът. Ако 30% от фирмите в България започнат да дават 70% от добавената стойност за заплати, които имат над 50 000 евро добавена стойност, тоест там 35 000 евро да е средната заплата и 25 000 евро минимална. Ще може чрез тези нови пари в икономиката да се постигне и останалите фирми да дават такива заплати. 95% от спестяванията в банките са на фирми, това го няма никъде по света. Изнасяме 70% от БВП, Китай 20%. В Китай на глава имат 28 000 евро частен дълг, България 7 000 евро. Сингапур 150 000 евро частен и толкова държавен.

    14:12 30.06.2026

  • 145 В Сингапур 60% от БВП се прави от собств

    3 0 Отговор
    В Сингапур 60% от БВП се прави от собственост на правителството, 80% от строителството там е държавно, 40% от болниците са безплатни държавни, останалите болници са финансирани от застраховки платени от работодателите за работно място. Да, има политици и симпатизанти на ПП, ДБ и ДСБ.., които казват, че искат да е като в Германия, но не искат всички закони и данъци да са като в Германия, това е фарисейски квас... Много пъти съм казвал, че има три стълба за добра икономика. 1. 70% от БВП да е за заплати. 2. Да не се изнася земеделска продукция. 3. Пълна забрана на сделки с чужда валута на територията на тази държава. .................... Инак е факт, че си струва само тази икономика която 80% от инвестиции и заводи, всичко, магазини и търговия, е държавна собственост. 40% от БВП всяка година да са инвестиции, държавата да има банки за ипотечни заеми и за малък, среден и едри частни бизнеси... И Профсъюзи за всеки, тоест адвокат на работникът, да иска минималната заплата в предприятието да е 50% от добавената стойност на зает, средната да е 70%.

    14:13 30.06.2026

  • 146 Интересното е ако се изневерява или

    1 1 Отговор

    До коментар #143 от "Вче сме пълноправни членове на ЕС и":

    Да се стигне до развод Бълксит

    14:16 30.06.2026

  • 147 малийййй

    1 0 Отговор
    Като гледам какви инвеститори сме "привлякли" досега, като започнем от Нефтохим Бургас дето превърнаха комбината в единствената в света губеща петролна рафинерия за да не плащат данъци и минем през Елените, комплекс Камчия, Баба Алино, язовир Искър и още ред други, по добре е да се откажем още преди да сме започнали.

    14:20 30.06.2026

  • 148 Румен радев може да гласуват Булексит

    3 0 Отговор
    И да ни направи задунайска губерния

    14:22 30.06.2026

  • 149 ЧИЧО РУМЕНЕ

    3 0 Отговор
    Какво стана. Мафията предаде ли се или още преговаряте.

    14:22 30.06.2026

  • 150 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "инвеститор":

    Стягаме се и работим.Ама кой ще работи?Един милион родни млади мързели не работят,паразитстват.Най много да консумират и препродават наркотици.Вярно е,че Сингапур е за пример,но там за 2 грама наркотик ги бесят.Без помилване.Ако приемем сингапурския закон,първо ще трябва да избесим полицаите- закрилници на дилърите.И прокурорите,и съдиите,и началниците им- Боко и Шиши.

    14:25 30.06.2026

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