Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Полицаи спасиха деца от аварирал автобус на магистрала „Тракия“

Полицаи спасиха деца от аварирал автобус на магистрала „Тракия“

15 Юли, 2026 13:41 1 045 13

  • закъсал-
  • автобус-
  • деца-
  • тракия

Туроператорът подава сигнал на тел.112 с молба за спешно съдействие. Броени минути по-късно на място пристига патрулен екип на ОДМВР-София

Полицаи спасиха деца от аварирал автобус на магистрала „Тракия“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобус, превозващ деца, прибиращи се от летен лагер, е принуден да спре в аварийната лента поради възникнала лека техническа повреда. Това съобщиха от полицията.

Туроператорът подава сигнал на тел.112 с молба за спешно съдействие. Броени минути по-късно на място пристига патрулен екип на ОДМВР-София.

Полицаите Хаджийски и Кулински веднага създават организация, обезопасяват района и регулират трафика до пристигането на резервния автобус, подсигурявайки максимално безопасността на децата по време на престоя им в района на магистралата.

„Двамата служители активно участваха в безопасното прехвърляне на децата, като помогнаха и с пренасянето на багажа. Благодарение на тяхната отлична организация и координация всички продължиха пътуването си спокойно и се прибраха благополучно в София в светлата част на деня“, посочват в писмото си туроператорът и родителите на децата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на

    2 2 Отговор
    Милицията молодць.

    13:46 15.07.2026

  • 2 Без име

    7 3 Отговор
    Да им дадат ордени СТАРА ПЛАНИНА за проявен героизъм. И по един парцел на морето, както дадоха на Дара. Разбира се и доживотни билети за музеите.

    13:46 15.07.2026

  • 3 Сатана Z

    5 7 Отговор
    Полицейщина.От какво са ги спасили ? От педофили ли?

    Коментиран от #9

    13:47 15.07.2026

  • 4 Покрай Мунчовия кух пи-ар

    5 4 Отговор
    беше време и за малко реклама на бандитите в униформи.

    13:48 15.07.2026

  • 5 БРАВО НА ПОЛИЦАИТЕ!

    8 1 Отговор
    Прочетох текстчето…родната полиция си е свършила работата…полицаите са направили нещо за което им се плащат заплатите без особен риск на живота, без някаква особена специфика на казуса…буквално нищо особено!!! ПИтам се ако почнем да информираме хората за подобни ежедневни задачи на учители, лекари, инжинери, данъчни и т.н.колколи нещо ще се изпише безмислено?!

    13:53 15.07.2026

  • 6 хехе

    6 2 Отговор
    И как точно са ги спасили като шофьора на автобуса е спрял безаварийно и децата са живи здрави благодарение на него

    13:54 15.07.2026

  • 7 Полицаите

    2 0 Отговор
    са си свършили работата, няма какво толкова да се прави топ новина или че се е случило нещо изключително. По скоро е похвална реакцията на туроператора или на шофьора.

    13:55 15.07.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Браво и на туроператора и на полицията.

    13:59 15.07.2026

  • 9 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Къ те не е срам да ги пишеш тиа глу пости. Ми ако твоето дете беше у рейса?

    14:01 15.07.2026

  • 10 Цвете

    3 0 Отговор
    РОДИТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА БЛАГОДАРЯТ ,НО ПО ВАЖНО Е, КАКВО НАЛАГА ОТНОВО ДА ИМА ПРОБЛЕМА С АВТОБУСИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ? ВЪЗМОЖНО ЛИ Е АВТОБУСИ НА ПО 30 ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ ,ЗАКУПЕНИ ВТОРА УПОТРЕБА ДА СЕ ПОЛЗВАТ В БЪЛГАРИЯ? ТОВА Е КОНСТАТАЦИЯ ОТ МНОГО ВРЕМЕ. ИЛИ ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ПЪТУВАНИЯТА НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ.👨‍👩‍👧‍👧🤼‍♀️🛌

    14:20 15.07.2026

  • 11 До къде сме го докарали -

    3 0 Отговор
    Полицаи направили това, което трябва да правят всеки ден и ние сме изумени и ги сочим за герои!

    14:20 15.07.2026

  • 12 1234

    2 0 Отговор
    добре е, че няма загинал полицай

    14:21 15.07.2026

  • 13 редник

    0 1 Отговор
    Браво на полицаите - свършили са си работата, децата са се прибрали спокойно!

    14:27 15.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове