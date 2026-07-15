Полицаи спасиха деца от аварирал автобус на магистрала „Тракия“

Автобус, превозващ деца, прибиращи се от летен лагер, е принуден да спре в аварийната лента поради възникнала лека техническа повреда. Това съобщиха от полицията.
Туроператорът подава сигнал на тел.112 с молба за спешно съдействие. Броени минути по-късно на място пристига патрулен екип на ОДМВР-София.
Полицаите Хаджийски и Кулински веднага създават организация, обезопасяват района и регулират трафика до пристигането на резервния автобус, подсигурявайки максимално безопасността на децата по време на престоя им в района на магистралата.
„Двамата служители активно участваха в безопасното прехвърляне на децата, като помогнаха и с пренасянето на багажа. Благодарение на тяхната отлична организация и координация всички продължиха пътуването си спокойно и се прибраха благополучно в София в светлата част на деня“, посочват в писмото си туроператорът и родителите на децата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на
13:46 15.07.2026
2 Без име
13:46 15.07.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #9
13:47 15.07.2026
4 Покрай Мунчовия кух пи-ар
13:48 15.07.2026
5 БРАВО НА ПОЛИЦАИТЕ!
13:53 15.07.2026
6 хехе
13:54 15.07.2026
7 Полицаите
13:55 15.07.2026
8 007 лиценз ту кил
13:59 15.07.2026
9 Абе
До коментар #3 от "Сатана Z":Къ те не е срам да ги пишеш тиа глу пости. Ми ако твоето дете беше у рейса?
14:01 15.07.2026
10 Цвете
14:20 15.07.2026
11 До къде сме го докарали -
14:20 15.07.2026
12 1234
14:21 15.07.2026
13 редник
14:27 15.07.2026