Пламен Димитров: Трудно ми е да видя какво нередно ще се намери в пенсионната система

Трудно ми е да видя какво ще намерят нередно и неизрядно в пенсионната система, каза президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров пред журналисти относно внесените от „Прогресивна България“ проекти на решение за одит на състоянието на държавните финанси в няколко сфери, сред които и пенсионната.
Струва си да се фокусира вниманието върху медицинската експертиза за ТЕЛК – дали там има нарушения и повлияване върху инвалидните пенсии и средствата, които се отпускат за лицата с увреждания, в това число личните асистенти, коментира Димитров.
Той подчерта, че синдикатите и работодателите са категорични, че тристълбовият пенсионен модел няма алтернатива. По думите му одит в пенсионната система не може да открие нещо, което вече не се знае.
Всички одити са полезни, особено когато има нова власт и иска да започне на чисто, коментира президентът на КНСБ, информира БТА.
В Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) си струва да се направят по-сериозни одити, посочи също Димитров.
По-рано днес от КНСБ представиха последното си изследване за цените на продуктите в малката потребителска кошница.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:44 30.06.2026
2 АГАТ а Кристи
А и да сложи очила през тях вижда само в червено, в най-лошия случай в розово
13:46 30.06.2026
3 Овчар
Коментиран от #8
13:46 30.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Новичок
13:47 30.06.2026
6 Оооо
13:47 30.06.2026
7 Държавата на шараните
13:48 30.06.2026
8 Покажи
До коментар #3 от "Овчар":ги на "стадото", за да се видят комунистите !!!
Коментиран от #14
13:48 30.06.2026
9 гост
13:50 30.06.2026
10 Има ни пак
Коментиран от #23
13:51 30.06.2026
11 Без име
13:52 30.06.2026
12 Тост
Тоя сайт тотално е деградирал... Троловете също са станали страшно агресивни и вече не може да се прочете едно истинско мнение!
13:52 30.06.2026
13 Трол
13:52 30.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 България е на плюс от бежанците
От БНТ -
България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.
България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).
13:53 30.06.2026
16 Лост
Коментиран от #20
13:53 30.06.2026
17 пенсионер от Варна
13:58 30.06.2026
18 604
14:00 30.06.2026
19 НЕРЕДНОТО Е,
И Е ВРЕМЕ ТОЗИ ТАКА НАРЕЧЕН ТАВАН ДА ОТПАДНЕ.
14:02 30.06.2026
20 пенсионер от Варна
До коментар #16 от "Лост":напълно сте прав ! внасяш, внасяш, внасяш 30 години и ..... накрая един джуч ! както казах и преди : всекиму според приноса ! имаш 10 години стаж, получаваш след навършване на пенс.възраст пенсия изчислена върху 10 години, дори и да е 20 евро ! те са си твои !
14:03 30.06.2026
21 Как
14:03 30.06.2026
22 Истината
14:10 30.06.2026
23 Факт
До коментар #10 от "Има ни пак":И Янка дето назначава директорите
14:11 30.06.2026
24 хайде вече
14:14 30.06.2026
25 Благой
14:15 30.06.2026
26 Тома
14:15 30.06.2026
27 Телковете
14:23 30.06.2026
28 Хмм
14:26 30.06.2026
29 Психодинспансер
14:28 30.06.2026
30 Токо
14:28 30.06.2026