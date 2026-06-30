Новини
България »
Пламен Димитров: Трудно ми е да видя какво нередно ще се намери в пенсионната система

Пламен Димитров: Трудно ми е да видя какво нередно ще се намери в пенсионната система

30 Юни, 2026 13:42 683 30

  • пламен димитров-
  • пенсионна система

Струва си да се фокусира вниманието върху медицинската експертиза за ТЕЛК – дали там има нарушения и повлияване върху инвалидните пенсии и средствата, които се отпускат за лицата с увреждания, в това число личните асистенти

Пламен Димитров: Трудно ми е да видя какво нередно ще се намери в пенсионната система - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трудно ми е да видя какво ще намерят нередно и неизрядно в пенсионната система, каза президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров пред журналисти относно внесените от „Прогресивна България“ проекти на решение за одит на състоянието на държавните финанси в няколко сфери, сред които и пенсионната.

Струва си да се фокусира вниманието върху медицинската експертиза за ТЕЛК – дали там има нарушения и повлияване върху инвалидните пенсии и средствата, които се отпускат за лицата с увреждания, в това число личните асистенти, коментира Димитров.

Той подчерта, че синдикатите и работодателите са категорични, че тристълбовият пенсионен модел няма алтернатива. По думите му одит в пенсионната система не може да открие нещо, което вече не се знае.

Всички одити са полезни, особено когато има нова власт и иска да започне на чисто, коментира президентът на КНСБ, информира БТА.

В Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) си струва да се направят по-сериозни одити, посочи също Димитров.

По-рано днес от КНСБ представиха последното си изследване за цените на продуктите в малката потребителска кошница.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Нередното е африканските пенсии.

    13:44 30.06.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    10 0 Отговор
    Един комунист без очила не вижда.
    А и да сложи очила през тях вижда само в червено, в най-лошия случай в розово

    13:46 30.06.2026

  • 3 Овчар

    10 1 Отговор
    Този е най голямата мърша в България, човек без никакво достойнство и социално мислене..! Въпрос на време е да изкарат клиповете с проститутките. .! Аз вече ги гледах но не в тази мрежа..

    Коментиран от #8

    13:46 30.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Новичок

    12 1 Отговор
    На вас все ви е трудно, Пфу... Когато и да ви закрият все ще е късно.

    13:47 30.06.2026

  • 6 Оооо

    10 3 Отговор
    Тоя ветропоказател оцелява десетилетия наред с угодничеството си с всички управляващи и с привидната си неприязън към работодателите.

    13:47 30.06.2026

  • 7 Държавата на шараните

    10 1 Отговор
    Не се чуди Чудят се как да орежат пенсиите Жена с 42 г стаж се пенсионира с 322 .48 ев пенсия, Мога да покажа документ 640131,,,,

    13:48 30.06.2026

  • 8 Покажи

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    ги на "стадото", за да се видят комунистите !!!

    Коментиран от #14

    13:48 30.06.2026

  • 9 гост

    6 4 Отговор
    Oлигархичното управление на крaдливия мyнчо кayнов бoташа удари тежко още в началото пенсионерите,майките ,работещите в частния сектор и най yязвимите социални групи. В същото време нeреално високите заплати на администрация ,силови ведомства ,бордове на директори продължават да се увеличават.С техните гласове депутатските заплати бяха увеличени с 25% до около 10 хил.евро основна а после уж замразени. Както каза Янка Тянкова от ПГ на ПБ "нaшите заплати няма да спрат инфлaцията". След като населението в огромната си част започна да негодува, кликaта на мyнчо Крaдев бoташа премина на първия eтап от кризисния си пиар че уж спирали военната помощ за Украйна. Външно министерство на Украйна излезе с данни и цифри че от много години страната им не получава безвъзмездна военна помощ от България. Военните ни заводи работят на пълен капацитет и продават продукцията си на западни фирми които после помагат на Украинската държава. А продукцията от военните ни заводи формира 6% от нашия БВП.И като некадърните мунчови кayни бяха разкрити ,преминаха на следващия кризисен пиар. Вътрешния министър Демерджиев обяви че разследвали доходите на Делян Славчев Пеевски. Нов още по плитък кризисен пиар след като ПГ на ДПС -Ново начало са единствените които гласуват компактно заедно с ПБ на мунчо кayнов боташов. Пример- за изтеглянето на новия огромен дълг от близо 4 млрд.евро гласуваха "ЗА" единствено от ПБ на мунчо Крадев и ДПС пеевски. 119 депутата от ПБ гласуваха за него а 12 от

    13:50 30.06.2026

  • 10 Има ни пак

    9 1 Отговор
    Тулупа само може да завиди на този синдикален лидер. Няколко пъти пада от власт, но този синдикалист е вечен. Заедно с другия негов колега.

    Коментиран от #23

    13:51 30.06.2026

  • 11 Без име

    5 1 Отговор
    Голям гнусср. Един ден ще е в Бе@ене.

    13:52 30.06.2026

  • 12 Тост

    9 1 Отговор
    Няма ци г анка без ТЕЛК!!
    Тоя сайт тотално е деградирал... Троловете също са станали страшно агресивни и вече не може да се прочете едно истинско мнение!

    13:52 30.06.2026

  • 13 Трол

    6 0 Отговор
    Най-нередното нещо в пенсионната система, е пенсионната система.

    13:52 30.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 България е на плюс от бежанците

    6 3 Отговор
    България никога не е подарявала оръжие на Украйна! Няколкото ни военни завода работят на пълен капацитет и продаваме оръжие на западни оръжейни компании които след това или подаряват или продават на Украйна. Нашата страна печели милиарди евро които постъпват в бюджета за социални плащания. Kayна мунчо след грандиозния му провал за цени ,доходи ,битка с олигархията, назначаване на калинки,след назначаването в ЦИК на дама чийто син живее с дъщеря му ,след целия този провал мунчо боташа стигна до кризисния пиар че " спира помощта за Украйна". България съвсем затъва икономически и финансово и зимата обявява дефолт. А и от Украинските бежанци страната е на плюс. Дали сме за тях около 20 млн.евро а ето колко сме получили. Друг е въпроса дали влязоха в бюджета или са откраднати от олигарси.
    От БНТ -
    България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
    Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.

    България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).

    13:53 30.06.2026

  • 16 Лост

    6 0 Отговор
    И какво му е редното на това ,ако си станал на 65 години,а имаш 36 години стаж.Не е ли по редно да си вземаш пенсия за тези 36 години?

    Коментиран от #20

    13:53 30.06.2026

  • 17 пенсионер от Варна

    6 0 Отговор
    много са нередностите , но ще посоча само една : наличието на минимална пенсия, което води до изравняване на стотици хиляди пенсии и обезсмислянето на осигуряването върху реалните доходи ! всекиму според приноса - това е истинското правило ! на когото не му стигат и е нефелен да си добавя доходи или няма други от ренти , наеми , дивиденти и т.н. да се обръща към социалното подпомагане , което няма нищо общо с пенсионната система !

    13:58 30.06.2026

  • 18 604

    3 1 Отговор
    Парите ги няма...няма ко да съ гледъ...

    14:00 30.06.2026

  • 19 НЕРЕДНОТО Е,

    2 0 Отговор
    ЧЕ МНОГО КРАДЕТЕ ОТ ПАРИТЕ ЗА ПЕНСИИ.
    И Е ВРЕМЕ ТОЗИ ТАКА НАРЕЧЕН ТАВАН ДА ОТПАДНЕ.

    14:02 30.06.2026

  • 20 пенсионер от Варна

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    напълно сте прав ! внасяш, внасяш, внасяш 30 години и ..... накрая един джуч ! както казах и преди : всекиму според приноса ! имаш 10 години стаж, получаваш след навършване на пенс.възраст пенсия изчислена върху 10 години, дори и да е 20 евро ! те са си твои !

    14:03 30.06.2026

  • 21 Как

    2 1 Отговор
    Какво има и фалшиви пенсии и фалшиви ТЕЛК-ове

    14:03 30.06.2026

  • 22 Истината

    2 1 Отговор
    ТРУДНО МИ БЕШЕ ,НО СИ СПОМНИХ ЧЕ ТЕ ВИДЯХ ЗАЕДНО С БАНКЯРЯ НА МИТИНГ НА ГЕРБ КАКЪВ СИНДИКАЛИСТ СИ КАТО ХОДИШ ЗАЕДО НА МИТИНГИ С ЛИДЕРА НА ГЕРБ

    14:10 30.06.2026

  • 23 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Има ни пак":

    И Янка дето назначава директорите

    14:11 30.06.2026

  • 24 хайде вече

    2 0 Отговор
    ченгето Батуров, зам-директор на НЕЛК, да установи колко са фалшившти телкови решения

    14:14 30.06.2026

  • 25 Благой

    3 1 Отговор
    ЩОМ СЕ ПРАВИШ НА НА ОТВОРЕН КАЖИ СИНДИКАТА НА КОЛКО ХОРА Е ПОМОГНАЛ ИЛИ ГЛЕДАТЕ САМО ДЖОБОВЕТЕ СИ

    14:15 30.06.2026

  • 26 Тома

    1 0 Отговор
    Много интересно е че за бедните работищи искат 40 години трудов стаж и ако нямаш отиваш на 67 години да се пенсионираш.Измислили са го че за две години ще умрат хората и парите им ще ги приберат

    14:15 30.06.2026

  • 27 Телковете

    1 0 Отговор
    Там е заровено кучето!

    14:23 30.06.2026

  • 28 Хмм

    1 0 Отговор
    нередното е да увеличиш максималната пенсия с 200%, а на останалите 10%, както направи Нинова, защото депутатите са тези, които ще получават максимална пенсия, може би затова оттогава не е пипната

    14:26 30.06.2026

  • 29 Психодинспансер

    0 0 Отговор
    По принцип твоята структура много мисли за пенсионерите!!!!!!!!

    14:28 30.06.2026

  • 30 Токо

    0 0 Отговор
    Ти си част от самата система, а за системата, тя си работи перфектно за държавните служители, осигуровки, заплати, бонуси и накрая шапка с пари за пенсиониране! Като ви е трудно, изравнете условията в частния сектор с тези на държавния служител! Държава от хрантутници, а Пламката, блещи ли, блещи!

    14:28 30.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове