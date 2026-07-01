Пламен Димитров: Сега има 700 млн. евро по-малко за заплати, отколкото имаше миналата година

Бюджет 2026 вече не е просто таблица с числа. Той се превръща във фронтова линия между държавата, бизнеса и хората, които работят.
"Няма как да ни харесва нещо, което се оказва по-лошо от това, което имахме на 17 декември миналата година - второто издание на неприетия бюджет тогава. Ако погледнем двата бюджета, разходите за издръжка и за капитал са пораснали спрямо 2025 г. с 5,1 млрд. евро. 3,5 млрд. повече капиталови разходи и 1,6 млрд. евро издръжка повече, което отново се изразява в неплатени фактури и ремонти по пътищата. Това формира този дефицит над 3%. Рамката не е много в ред", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в "Денят ON AIR".
Бюджетен дефицит и неплатени фактури
Според него е невъзможно да изпълним цялото пето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.
"На 7 млрд. евро възлиза дефицитът. Сега има 700 млн. евро по-малко за заплати, отколкото имаше миналата година. Поискахме да ни дадат писмено отговор къде отиват финансите и се надяваме да го получим черно на бяло. Да не правим стъпки, които взривяват част от администрацията. Имаме въпроси за неплатените фактури - двете числа, които се споменават - 1,9 млрд. евро в капиталовите и 1,6 млрд. евро в текущата издръжка, правят колосални суми - Гълъб Донев говореше за 2 млрд. и нещо евро", допълни Димитров за Bulgaria ON AIR.
По негови думи има 304 административни структури - редно е да видим колко са излишни и колко имат дублирани длъжности.
"Подкрепяме да се сложи таван на заплатите в администрацията - да не може да взимат по-голяма заплата от президента. Можем да го направим и съм убеден. Правим уж административна реформа, а когато дойдат големите пари, обяснение няма. Двете силови ведомства харчат около 2,5-3 млрд. евро на година. Трябва да има мярка и еднакъв аршин", посочи гостът.
Проблеми в силовите ведомства и автоматизми
Автоматизмът в силовите ведомства, както и някои други, е редно да изпадне, убеден е Димитров.
"Проблемът на бюджета е дали в крайна сметка имаме обосновка как като на полугодието сме похарчили 1/3 от капиталовата програма, как ще похарчим останалите 2/3 до края на годината? Би трябвало да се коментира публично в парламента още утре. Няма щедрост в социалните плащания, има замразяване. Това е бюджет, който не може да се нарече разточителен. Продължаваме да ядем едни от най-скъпите продукти в ЕС. За много продукти сезонният фактор е елиминиран. Хубав пазар, но не работи. Нека най-накрая има санкции", коментира президентът на КНСБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
07:57 01.07.2026
2 Беро
софри, но за работата е просто забрави!
07:59 01.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 анаатема тикво проклета
08:01 01.07.2026
5 Невидима заплата
08:04 01.07.2026
6 НА Г-н ДИМИТРОВ
08:06 01.07.2026
7 Последния Софиянец
08:06 01.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1488
08:08 01.07.2026
10 Стига с вашите заплати
Лично бих замразил всички заплати и пенсии.
2027 бих намалял заплати, бюджетна сфера над 2000 лв.
и въвел прогресивна данъчна с-ма с НЕОБЛАГАЕМ минимум.
Бих намалил парите в обращение, това не са пари
изработени от реална икономика.
Само при БАНКИ падане от праг резерви с Юрото,
влязоха с мултиплициращ ефект 30 млрд. лева,
при 30 млрд. в обращение преди юрото.
С увеличаване на данък дивидент, с който се плащат парите в пликове.
Увеличение корпоративен данък.
Не може върху най-бедните да стоварвате всички разходи.
Не може, искате швейцарско правило увеличение над7%,
тогава швейцарски данъци, единадесет скали на данъчно облагане.
Увеличаване на такси концесии, злато, ЕРП-та, вериги, мобилни, води,
чисто да печелят годишно първите сто фирми над 500 милиона лева
и да плащат 2% концесионна такса. А банките над 2 милиарда печалба.
като 50% се изнасят към държави майки.
Или БВП-то не ни е 220 млрд лева, а 120 млрд.
Но ПБ няма да направят кардинални реформи.
Коментиран от #26
08:12 01.07.2026
11 ибанкостоф циганина
08:12 01.07.2026
12 Дааааа
08:13 01.07.2026
13 Бай Георги
Коментиран от #17
08:13 01.07.2026
14 И остава какво?
08:14 01.07.2026
15 Жильо Фашиста
При комунизма хаос, безвремие, грабежи сляпо изпълнение на заповедите на Москва, корупция, безхаберие... фалит след фалита. Комунизмът ражда паразити.
Коментиран от #18
08:15 01.07.2026
16 Какво си Направил Бе ?
Синдикатите Не Са Само За Заплати !
А За Защита на правата на Гражданите които Представляват !
Какво да прави Пенсионираната Маса от хора ?
Чийто права, Тези Синдикати !
Уж Трябва Да Защитават ?
08:15 01.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хайде! Холъм !
До коментар #15 от "Жильо Фашиста":Като Че ли Тези Неща !
Никъде Другаде Ги Няма !
Особено В България Днес !
Коментиран от #20
08:18 01.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Във Фашистка Германия !
До коментар #18 от "Хайде! Холъм !":Също !
08:19 01.07.2026
21 ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ
08:19 01.07.2026
22 Кую
08:20 01.07.2026
23 Шаран БГ
08:22 01.07.2026
24 До кога
08:23 01.07.2026
25 такъв е живота в територията
08:24 01.07.2026
26 Като
До коментар #10 от "Стига с вашите заплати":има необлагаем минимум, суми които подлежат на облагане се разхвърлят по фиктивни грждански договори, договори за наеми, и куп още тарикатлъци, до размера на необлагаемия минимум. В хазната нищо не влиза. Cepceмuтe си мислят, че като вдигнат на едни данъка, и тия пари някой на тях ще ги даде. Нищо няма да им даде, ами ще им го подаде.... необлечения.
08:25 01.07.2026
27 Дзак
08:32 01.07.2026
28 Анонимен
08:33 01.07.2026
29 Айде , гербаджия крадлив.
09:05 01.07.2026