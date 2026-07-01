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Пламен Димитров: Сега има 700 млн. евро по-малко за заплати, отколкото имаше миналата година

Пламен Димитров: Сега има 700 млн. евро по-малко за заплати, отколкото имаше миналата година

1 Юли, 2026 07:55 1 062 29

  • пламен димитров-
  • заплати-
  • 700 млн.евро-
  • миналата година

"Имаме въпроси за неплатените фактури - двете числа, които се споменават - 1,9 млрд. евро в капиталовите и 1,6 млрд. евро в текущата издръжка, правят колосални суми - Гълъб Донев говореше за 2 млрд. и нещо евро", допълни лидерът на КНСБ

Пламен Димитров: Сега има 700 млн. евро по-малко за заплати, отколкото имаше миналата година - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2026 вече не е просто таблица с числа. Той се превръща във фронтова линия между държавата, бизнеса и хората, които работят.

"Няма как да ни харесва нещо, което се оказва по-лошо от това, което имахме на 17 декември миналата година - второто издание на неприетия бюджет тогава. Ако погледнем двата бюджета, разходите за издръжка и за капитал са пораснали спрямо 2025 г. с 5,1 млрд. евро. 3,5 млрд. повече капиталови разходи и 1,6 млрд. евро издръжка повече, което отново се изразява в неплатени фактури и ремонти по пътищата. Това формира този дефицит над 3%. Рамката не е много в ред", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в "Денят ON AIR".
Бюджетен дефицит и неплатени фактури
Според него е невъзможно да изпълним цялото пето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.
"На 7 млрд. евро възлиза дефицитът. Сега има 700 млн. евро по-малко за заплати, отколкото имаше миналата година. Поискахме да ни дадат писмено отговор къде отиват финансите и се надяваме да го получим черно на бяло. Да не правим стъпки, които взривяват част от администрацията. Имаме въпроси за неплатените фактури - двете числа, които се споменават - 1,9 млрд. евро в капиталовите и 1,6 млрд. евро в текущата издръжка, правят колосални суми - Гълъб Донев говореше за 2 млрд. и нещо евро", допълни Димитров за Bulgaria ON AIR.

По негови думи има 304 административни структури - редно е да видим колко са излишни и колко имат дублирани длъжности.

"Подкрепяме да се сложи таван на заплатите в администрацията - да не може да взимат по-голяма заплата от президента. Можем да го направим и съм убеден. Правим уж административна реформа, а когато дойдат големите пари, обяснение няма. Двете силови ведомства харчат около 2,5-3 млрд. евро на година. Трябва да има мярка и еднакъв аршин", посочи гостът.

Проблеми в силовите ведомства и автоматизми
Автоматизмът в силовите ведомства, както и някои други, е редно да изпадне, убеден е Димитров.

"Проблемът на бюджета е дали в крайна сметка имаме обосновка как като на полугодието сме похарчили 1/3 от капиталовата програма, как ще похарчим останалите 2/3 до края на годината? Би трябвало да се коментира публично в парламента още утре. Няма щедрост в социалните плащания, има замразяване. Това е бюджет, който не може да се нарече разточителен. Продължаваме да ядем едни от най-скъпите продукти в ЕС. За много продукти сезонният фактор е елиминиран. Хубав пазар, но не работи. Нека най-накрая има санкции", коментира президентът на КНСБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    27 3 Отговор
    Не смогваме да изкараме за хрантутниците, трябва да се съкратят доста държавни позиции. В дигитална ера да държим 4 лелки на пенсионна възраст на 2 гишета за да бият печати е смешна работа

    07:57 01.07.2026

  • 2 Беро

    22 5 Отговор
    На този в главата му са само пари, заплати
    софри, но за работата е просто забрави!

    07:59 01.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 анаатема тикво проклета

    18 3 Отговор
    закопа ни живи

    08:01 01.07.2026

  • 5 Невидима заплата

    9 2 Отговор
    Заплатите увеличават инфлацията, затова робите трябва да бачкат повече без да мрънкат, само срещу купони за храна (ваучери за хранителните вериги) и да се радват на бананите на промоция.

    08:04 01.07.2026

  • 6 НА Г-н ДИМИТРОВ

    18 2 Отговор
    ТРЯБВА ДА МУ ДАДАТ ДА УПРАВЛЯВА ЕДНО КВАРТАЛНО МАГАЗИНЧЕ С ДВАМА СЛУЖИТЕЛЯ И АКО НЕ ФАЛИРА ДО ЕДНА ГОДИНА,ТОГАВА ДА СЕ УПРАЖНЯВА ВЪРХУ ОСТАНАЛИТЕ!!!

    08:06 01.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Важното е че за олигарсите на Бойко и Шиши има 23 млрд лв повече.

    08:06 01.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    10 6 Отговор
    след радев и потоп

    08:08 01.07.2026

  • 10 Стига с вашите заплати

    11 1 Отговор
    Не можеш да теглиш заеми за текущи разходи.
    Лично бих замразил всички заплати и пенсии.
    2027 бих намалял заплати, бюджетна сфера над 2000 лв.
    и въвел прогресивна данъчна с-ма с НЕОБЛАГАЕМ минимум.
    Бих намалил парите в обращение, това не са пари
    изработени от реална икономика.
    Само при БАНКИ падане от праг резерви с Юрото,
    влязоха с мултиплициращ ефект 30 млрд. лева,
    при 30 млрд. в обращение преди юрото.
    С увеличаване на данък дивидент, с който се плащат парите в пликове.
    Увеличение корпоративен данък.
    Не може върху най-бедните да стоварвате всички разходи.
    Не може, искате швейцарско правило увеличение над7%,
    тогава швейцарски данъци, единадесет скали на данъчно облагане.
    Увеличаване на такси концесии, злато, ЕРП-та, вериги, мобилни, води,
    чисто да печелят годишно първите сто фирми над 500 милиона лева
    и да плащат 2% концесионна такса. А банките над 2 милиарда печалба.
    като 50% се изнасят към държави майки.
    Или БВП-то не ни е 220 млрд лева, а 120 млрд.
    Но ПБ няма да направят кардинални реформи.

    Коментиран от #26

    08:12 01.07.2026

  • 11 ибанкостоф циганина

    7 2 Отговор
    кви заплати търсите бе ? нарязах повечето фабрики

    08:12 01.07.2026

  • 12 Дааааа

    10 2 Отговор
    Ем кво очаквате от Гугутка Донева...мммм?

    08:13 01.07.2026

  • 13 Бай Георги

    8 1 Отговор
    Не може всички фирми да работят за държавния чиновник,искали фирми и др.ми направете си но минете от другата страна.

    Коментиран от #17

    08:13 01.07.2026

  • 14 И остава какво?

    3 2 Отговор
    Остана им за кеф и да запалят държавата като Нерон, и да се кефят как се възнасяме с песни в прослава на Мунчо.

    08:14 01.07.2026

  • 15 Жильо Фашиста

    4 2 Отговор
    Тази държава може да я оправи само фашистка диктатура. При фашизма има ред, дисциплина и патриотизъм - всички работят за слава на отечеството и и българи и роми и турци.

    При комунизма хаос, безвремие, грабежи сляпо изпълнение на заповедите на Москва, корупция, безхаберие... фалит след фалита. Комунизмът ражда паразити.

    Коментиран от #18

    08:15 01.07.2026

  • 16 Какво си Направил Бе ?

    9 2 Отговор
    Башибозук !

    Синдикатите Не Са Само За Заплати !

    А За Защита на правата на Гражданите които Представляват !

    Какво да прави Пенсионираната Маса от хора ?

    Чийто права, Тези Синдикати !

    Уж Трябва Да Защитават ?

    08:15 01.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хайде! Холъм !

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Жильо Фашиста":

    Като Че ли Тези Неща !

    Никъде Другаде Ги Няма !

    Особено В България Днес !

    Коментиран от #20

    08:18 01.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Във Фашистка Германия !

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хайде! Холъм !":

    Също !

    08:19 01.07.2026

  • 21 ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ

    4 0 Отговор
    Журналиста Георги йфандиев наричаше България ЕДНА ОГРОМНА ЛУДНИЦА ...бедни болни отчаяни хора развеждат се самоубиват се но нищо спете спокойно...БКП ПАРТИЯТА МАЙКА МИСЛИ ЗА ВАС ...

    08:19 01.07.2026

  • 22 Кую

    4 1 Отговор
    Отиват във чувала на Копринката.

    08:20 01.07.2026

  • 23 Шаран БГ

    5 0 Отговор
    Глей ти !!По-малко за заплати !? А колко в по-вече има за крадене ??

    08:22 01.07.2026

  • 24 До кога

    5 3 Отговор
    въпросният , сучещ от 99 места , ще се разнася из студията ?

    08:23 01.07.2026

  • 25 такъв е живота в територията

    3 1 Отговор
    еми нормално миналта година заплатите на депутатите бяха по-ниски от тази …

    08:24 01.07.2026

  • 26 Като

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стига с вашите заплати":

    има необлагаем минимум, суми които подлежат на облагане се разхвърлят по фиктивни грждански договори, договори за наеми, и куп още тарикатлъци, до размера на необлагаемия минимум. В хазната нищо не влиза. Cepceмuтe си мислят, че като вдигнат на едни данъка, и тия пари някой на тях ще ги даде. Нищо няма да им даде, ами ще им го подаде.... необлечения.

    08:25 01.07.2026

  • 27 Дзак

    4 3 Отговор
    Ало за това са поискали външен одит, срещу което вчера плакахте с Корнелия.

    08:32 01.07.2026

  • 28 Анонимен

    5 0 Отговор
    Тогава по-добре да не приемат нов бюджет!

    08:33 01.07.2026

  • 29 Айде , гербаджия крадлив.

    0 0 Отговор
    Мафиотски профсъюзи.

    09:05 01.07.2026

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