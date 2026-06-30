ГЕРБ: Ще съдим Иван Демерджиев

Демерджиев, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото си иска. От момента, в който стана вътрешен министър, трябва да говори с факти и доказателства. Имаше и други министри, които правеха същото като него и резултатът е нулев. Това каза депутатът на ГЕРБ Тома Биков пред журналисти по повод изнесената от Иван Демерджиев информация, че се изяснява дали двете дружества, които доставят мантинели за българските пътища, имат връзка с Бойко Борисов.
"Демерджиев мълчи по други теми като „Петрохан-Околчица”, „Боташ” и „Пътят на Копринката” и ако ще работи с предположения, трябва да предполага и по всички останали въпроси", посочи още депутатът. И допълни, че след Борисов България е имала около десетима премиери, при които същите фирми са подписвали договори за мантинели. Ето защо от ГЕРБ очакват вътрешният министър да провери всички тези министър-председатели.
Депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков каза, че има действащи договори за мантинели, подписани от Иван Шишков през 2022 г., като това са последно сключваните договори от тогавашния кабинет на Гълъб Донев.
Нанков запита още какво се случва с договора за пътя Ботевград - Мездра. И допълни, че през 2022 г. Шишков го е анексирал и са започнали междинни плащания. В този ред на мисли попита още дали Демерджиев проучва и този казус.
"Най-големите плащания към тези фирми по договорите, слючвани от кабинета "Донев", са извършвани по времето на Шишков", заяви още Нанков.
Той каза още, че кабинетът "Радев" с Иван Шишков е извършил процедура по инхаус за доставка на мантинели.
Двамата депутати бяха категорични, че ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за направените от него твърдения за договорите за мантинелите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
14:10 30.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хасковски каунь
14:11 30.06.2026
4 МАНТИНЕЛ
14:11 30.06.2026
5 анонимен
14:15 30.06.2026
6 Мръсните свине от ГЕРБ
Коментиран от #68
14:15 30.06.2026
7 Гласове от зайчарника в Банкя
14:16 30.06.2026
8 Орач
14:16 30.06.2026
9 гост
Коментиран от #71
14:17 30.06.2026
10 Гост
14:18 30.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сила
Може да става въпрос за Луканов или Косов , не за Тиквата ...!!? Кой каза в прав текст , че е Тиквата ...??!
14:19 30.06.2026
13 Последния Софиянец
14:20 30.06.2026
14 Винаги ще питам
14:20 30.06.2026
15 ПЕНКО
14:21 30.06.2026
16 Абе не осъзнавате ли
Коментиран от #41
14:21 30.06.2026
17 Всички редовни членове на Герб и ДПС
Даже затвора за всички тези боклуци е твърде малко наказание.
14:22 30.06.2026
18 Хораааа
14:23 30.06.2026
19 Търновец
Коментиран от #35
14:23 30.06.2026
20 Темида е сляпа
14:23 30.06.2026
21 Търновец
Коментиран от #33
14:24 30.06.2026
22 Иван Ментарджиев
14:24 30.06.2026
23 хаха
14:25 30.06.2026
24 Анонимен
Коментиран от #25, #29
14:26 30.06.2026
25 хаха
До коментар #24 от "Анонимен":Леко бе Мантинелко! Леко да не те опъне менискусчето.
14:27 30.06.2026
26 Бай ставри
Коментиран от #67
14:27 30.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тикво проклета
До коментар #24 от "Анонимен":Ти ли си, бе, майка ти да ххх
14:28 30.06.2026
30 дядото
14:28 30.06.2026
31 Прогресивна България
14:29 30.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мислим,
До коментар #21 от "Търновец":че си т@п. Не си успял да се уредиш и сега се моралист.
Коментиран от #36
14:32 30.06.2026
34 защо
14:32 30.06.2026
35 Живков
До коментар #19 от "Търновец":Да това е сега прогресивното да си купиш и да станеш депутат с имунитет А тези които живеят на Пишмана и Зоната да дишат дълбоко рано сутрин особено вв събота и неделя когато няма кой да замерва въздуха
Коментиран от #37
14:33 30.06.2026
36 Мислим
До коментар #33 от "Мислим,":И сега се правиш на моралист.
14:34 30.06.2026
37 Доказано
До коментар #35 от "Живков":Живков и Търновец-с един и същи адрес...
Коментиран от #42, #43
14:37 30.06.2026
38 анонимен
14:37 30.06.2026
39 ВЯРВАМ
14:38 30.06.2026
40 стига стари дъвки
14:38 30.06.2026
41 симптоматично
До коментар #16 от "Абе не осъзнавате ли":Все още не е ясно защо стоят като препарирани, но скоро ще се разбере.
Още преди изборите имаше някакви индикации...
14:40 30.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Доказано
До коментар #37 от "Доказано":Че си прooЗт ,тAп и нacccccрaaн в ямaaта😂🤣😅
Коментиран от #44
14:41 30.06.2026
44 Да ти
До коментар #43 от "Доказано":е сладко каквото хапваш от ямаата🤭. Не съм ти душманин.
14:43 30.06.2026
45 пери
14:43 30.06.2026
46 Прави са
Минавам само да напомня за:
1. „Боташ“
13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка.
2. Санкциите срещу Русия
В кампанията се кълнеше във вярност към Европа. След изборите - опит да саботира санкции срещу Русия. Пред хората - европеец. На практика - жалка копейка.
3. Бюджетът
Преди да стане премиер, ревеше срещу бюджета и повтаряше като папагал думичките „дефицит“ и „заеми“. Като го избраха, направи бюджет със същия проблем. Само че с още по-дебел заем.
Та, докато се плюнчи, че всичко е за ваше добро - Мунчо супер тарикатски ви ограбва, пичове.
Затова - оставка, пичове!
14:43 30.06.2026
47 Коментар
14:47 30.06.2026
48 анонимен
14:53 30.06.2026
49 Ще съдите вие...?!
Безобразни крадци и мошеници сте от ГЕРБ,начело с вожда ви...!
14:54 30.06.2026
50 Нострадамус
14:55 30.06.2026
51 Цвете
14:56 30.06.2026
52 Прави са
14:59 30.06.2026
53 Артилерист
14:59 30.06.2026
54 СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА
15:00 30.06.2026
55 Той е точен
15:04 30.06.2026
56 Анонимен
15:09 30.06.2026
57 До Цвете
15:11 30.06.2026
58 Коя кочина
15:12 30.06.2026
59 Никой
15:13 30.06.2026
60 Емигрант
15:21 30.06.2026
61 До дълбоки старини
15:22 30.06.2026
62 Да го осъдят
Коментиран от #70
15:24 30.06.2026
63 Съдете бе
Много го броните тиквоча
Я се захващайте за работа за народно добро
Само ядете и с. ..Те
15:28 30.06.2026
64 Тома
15:29 30.06.2026
65 Дориана
15:31 30.06.2026
66 Емигрант
15:32 30.06.2026
67 Румен
До коментар #26 от "Бай ставри":То на бай ти Ставри вече трябва да е станал на стафида
За толкова години, нито един не са пратили при него
15:33 30.06.2026
68 Дориана
До коментар #6 от "Мръсните свине от ГЕРБ":Спокойно,провала и политическото унищожение на Борисов и ГЕРБ вече е заложен, точно в тази посока се подреждат събитията. Ще падат и още по- надолу.
15:36 30.06.2026
69 Павел пенев
15:36 30.06.2026
70 И какво като
До коментар #62 от "Да го осъдят":Шишков е подписал договорите, да не би Шишков да е произвел и поставил тези имитиращи мантинели железа ? Две са фирмите лицензирани за производство на тези тенекии и те са под контрола на Тиквата ! Започнала е разплатата с престъпниците докарали България до просията !
15:36 30.06.2026
71 Дориана
До коментар #9 от "гост":Борисов напуска Парламента и политиката . Той е един от най- мразените политици довели България до икономическо дъно чрез кражби, корупция , рекети и пълзяща диктатура.
15:39 30.06.2026
72 Наглост ГЕРБерастка
15:40 30.06.2026
73 Надзирател
15:41 30.06.2026
74 Перо
15:44 30.06.2026
75 Ако аз бях дете
15:47 30.06.2026
76 гЕРП,
15:50 30.06.2026
77 Анонимен
15:53 30.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Умни българ
15:58 30.06.2026