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ГЕРБ: Ще съдим Иван Демерджиев

ГЕРБ: Ще съдим Иван Демерджиев

30 Юни, 2026 14:08 2 519 79

  • герб-
  • договори-
  • мантинели-
  • демерджиев

Действащите договори за мантинелите са подписани от кабинета "Донев"

ГЕРБ: Ще съдим Иван Демерджиев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Демерджиев, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото си иска. От момента, в който стана вътрешен министър, трябва да говори с факти и доказателства. Имаше и други министри, които правеха същото като него и резултатът е нулев. Това каза депутатът на ГЕРБ Тома Биков пред журналисти по повод изнесената от Иван Демерджиев информация, че се изяснява дали двете дружества, които доставят мантинели за българските пътища, имат връзка с Бойко Борисов.

"Демерджиев мълчи по други теми като „Петрохан-Околчица”, „Боташ” и „Пътят на Копринката” и ако ще работи с предположения, трябва да предполага и по всички останали въпроси", посочи още депутатът. И допълни, че след Борисов България е имала около десетима премиери, при които същите фирми са подписвали договори за мантинели. Ето защо от ГЕРБ очакват вътрешният министър да провери всички тези министър-председатели.

Депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков каза, че има действащи договори за мантинели, подписани от Иван Шишков през 2022 г., като това са последно сключваните договори от тогавашния кабинет на Гълъб Донев.

Нанков запита още какво се случва с договора за пътя Ботевград - Мездра. И допълни, че през 2022 г. Шишков го е анексирал и са започнали междинни плащания. В този ред на мисли попита още дали Демерджиев проучва и този казус.

"Най-големите плащания към тези фирми по договорите, слючвани от кабинета "Донев", са извършвани по времето на Шишков", заяви още Нанков.

Той каза още, че кабинетът "Радев" с Иван Шишков е извършил процедура по инхаус за доставка на мантинели.

Двамата депутати бяха категорични, че ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за направените от него твърдения за договорите за мантинелите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    82 16 Отговор
    Тези на снимката ще ги скъсам каза бай Ставри

    14:10 30.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хасковски каунь

    96 14 Отговор
    Където и да бръкнеш - БОКО или ШИШИ

    14:11 30.06.2026

  • 4 МАНТИНЕЛ

    53 6 Отговор
    ТИЯ МАНТИНЕЛИ КОИТО СЪМ ПОСТАВИЛ ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ БОЯДИСАТЕ

    14:11 30.06.2026

  • 5 анонимен

    84 14 Отговор
    ГЕРБ не може да съди Демерджиев, само Бойко Борисов за клевета, но ако Демерджиев докаже пред съда, че това е истина, Бойко губи делото. Явно е истина, иначе защо Бойко не излезе да опровергае изявлението, а активират куция пиар на Биков.

    14:15 30.06.2026

  • 6 Мръсните свине от ГЕРБ

    68 18 Отговор
    Трябва до един да бъдат вкарани в затвора до живот без право на замяна

    Коментиран от #68

    14:15 30.06.2026

  • 7 Гласове от зайчарника в Банкя

    76 12 Отговор
    Всички пътища водят, към Банкя😉

    14:16 30.06.2026

  • 8 Орач

    55 8 Отговор
    От целия ГЕРБ най яд ме е, че изпуснах да изплющя Фидосова.

    14:16 30.06.2026

  • 9 гост

    70 12 Отговор
    Време е да се съберат доказателства срещу банкянският иди.т и да отива където му емястото!

    Коментиран от #71

    14:17 30.06.2026

  • 10 Гост

    63 9 Отговор
    Бичето и куфара от задната седалка първи защитници на мутрата! Само сачо липсва

    14:18 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сила

    32 4 Отговор
    Гузни !!! Защо ?!?
    Може да става въпрос за Луканов или Косов , не за Тиквата ...!!? Кой каза в прав текст , че е Тиквата ...??!

    14:19 30.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    52 9 Отговор
    За ГЕРБ -Народен съд.

    14:20 30.06.2026

  • 14 Винаги ще питам

    21 30 Отговор
    А кога ще разследва Б Рашков за онези 20 имота получени от наследство Разбрахме вече че за горещото време в Европа за безводието за бюджета и всичко останало са виновни Б Борисов и Пеевски

    14:20 30.06.2026

  • 15 ПЕНКО

    30 4 Отговор
    ... НИЕ СМ ЗА ДАЛАВЕРАТА --- НИЕ СМЕ ДАЛАВЕРАТА-- -ГЕРБ И СИЕ-нце!!!!!!!!!!!!

    14:21 30.06.2026

  • 16 Абе не осъзнавате ли

    18 26 Отговор
    какви некадърници и неможачи си избрахте?

    Коментиран от #41

    14:21 30.06.2026

  • 17 Всички редовни членове на Герб и ДПС

    37 8 Отговор
    Трябва да бъдат разследвани и вкарани в затвора, защото участието в тези мафиотски кръгове е само с една цел - кражба, кражба и пак кражба.
    Даже затвора за всички тези боклуци е твърде малко наказание.

    14:22 30.06.2026

  • 18 Хораааа

    34 8 Отговор
    Кога ще се отървем веднъж завинаги от тия двамата рептили и ш......ната им партия.....????? .....

    14:23 30.06.2026

  • 19 Търновец

    21 6 Отговор
    Малко факти и всеки може сам да си направи изводи за какви хора гласувахте и на кои дадохте власт? Преди 8 г.в нашия град Велико Търново Австрийски консорциум откри фирма за преработка на дървесина "Кроношпан". В нашия град и в Бургас. В Бургас преди известно време завода им го закриха. В сайта факти ,в големите телевизии и други медии имаше репортажи за протестите на Търновци срещу отровите които бълва този завод.Целия град мирише на лепило и трови населението. Преди 10 г.по време на 2-ия мандат на Борисов със здравен министър Петър Москов за директор на РЗИ Велико Търново е назначена една безработна в момента Евгения Недева -Гечевска. И така никакви мерки срещу отровите на "Кроношпан" въпреки масовите протести. Края на миналата година д-р Костадинов Ангелов избран за депутат от Търновски регион ,зам.председател на НС и председател на здравната комисия в парламента дойде в нашия град и поиска оставката на директорката на РЗИ Евгения Гечевска с мотив за корупция и е пример " за формализма на РЗИ". Г-жа Гечевска отказа да я подаде с мотив че не се поддава на натиск и излезе в болничен. Д-р Ангелов призова министъра на здравеопазването да я уволни незабавно или ще поиска и неговата оставка и увери че ще разследва лекарите които са й дали болничен. Линията на "Кроношпан" беше спряна. И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевск

    Коментиран от #35

    14:23 30.06.2026

  • 20 Темида е сляпа

    17 2 Отговор
    В България няма справедливост и нормален съдебен процес , така че по -добре не се хабете на празно.

    14:23 30.06.2026

  • 21 Търновец

    19 1 Отговор
    И сега епилога - на изборите края на м.април в листата на ПБ на радев беше включен и избран за депутат съпруга на уволнената директорка на РЗИ Евгения Гечевска - Валентин Гечевски. Как мислите- дали съпруга е платил на радев и копринков да го включат с получените пари от "Кроношпан". Между другото завода им отново работи с пълен капацитет въпреки гнева на търновци и протестите.

    Коментиран от #33

    14:24 30.06.2026

  • 22 Иван Ментарджиев

    18 6 Отговор
    Биче, недей! Може да се разберем нещо, ще бъда точен с парите!

    14:24 30.06.2026

  • 23 хаха

    23 4 Отговор
    Аууу! Мантинелко Тиквов се разлюти нещо! Ц-ц-ц!

    14:25 30.06.2026

  • 24 Анонимен

    17 21 Отговор
    Много точно и правилно партия ГЕРБ ще съди Демерджиев и Радев по негова заповед Донев открадна парите за Мартин ели половин Милиард оставка и съд червени олигарси крадци Оставка Оставка Оставка и затвор за Радев и олигархията

    Коментиран от #25, #29

    14:26 30.06.2026

  • 25 хаха

    14 7 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Леко бе Мантинелко! Леко да не те опъне менискусчето.

    14:27 30.06.2026

  • 26 Бай ставри

    14 5 Отговор
    Тези ше ги осеменявам без плюнка!

    Коментиран от #67

    14:27 30.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тикво проклета

    9 7 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Ти ли си, бе, майка ти да ххх

    14:28 30.06.2026

  • 30 дядото

    7 2 Отговор
    вие - него,той вас,да видим. все истина ще излезе,особено за силно посраната страна

    14:28 30.06.2026

  • 31 Прогресивна България

    15 7 Отговор
    Смешковци. Иван коли и беси вече в България

    14:29 30.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мислим,

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Търновец":

    че си т@п. Не си успял да се уредиш и сега се моралист.

    Коментиран от #36

    14:32 30.06.2026

  • 34 защо

    4 0 Отговор
    триете бе ------ факти

    14:32 30.06.2026

  • 35 Живков

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Търновец":

    Да това е сега прогресивното да си купиш и да станеш депутат с имунитет А тези които живеят на Пишмана и Зоната да дишат дълбоко рано сутрин особено вв събота и неделя когато няма кой да замерва въздуха

    Коментиран от #37

    14:33 30.06.2026

  • 36 Мислим

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мислим,":

    И сега се правиш на моралист.

    14:34 30.06.2026

  • 37 Доказано

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Живков":

    Живков и Търновец-с един и същи адрес...

    Коментиран от #42, #43

    14:37 30.06.2026

  • 38 анонимен

    13 4 Отговор
    Все още се чудя на кого да връча приза "разгромител на България". Иван Костов съсипа индустрията , селското стопанство и разпродаде де що имаше работещо. Борисов окраде еврофондовете и мафиотизира България. И за двамата няма да има правосъдие на земята.

    14:37 30.06.2026

  • 39 ВЯРВАМ

    13 8 Отговор
    На Демерджиев.Гербаджийте сте за затвор.Щели да съдят министъра,ха,ха.мешници.Не се оправдавайте.Искаме изявление от Бойко Борисов.

    14:38 30.06.2026

  • 40 стига стари дъвки

    9 1 Отговор
    Пак започнахме да демонстрираме доброто и лошото ченге, а това упражнение го играем вече от над 35 години.

    14:38 30.06.2026

  • 41 симптоматично

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Абе не осъзнавате ли":

    Все още не е ясно защо стоят като препарирани, но скоро ще се разбере.
    Още преди изборите имаше някакви индикации...

    14:40 30.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Доказано

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Доказано":

    Че си прooЗт ,тAп и нacccccрaaн в ямaaта😂🤣😅

    Коментиран от #44

    14:41 30.06.2026

  • 44 Да ти

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Доказано":

    е сладко каквото хапваш от ямаата🤭. Не съм ти душманин.

    14:43 30.06.2026

  • 45 пери

    2 4 Отговор
    Само се чудите кого да съдите. Ама пък и вашите дела доста бързо ги решават и приключват. За разлика от тези на простосмъртните.

    14:43 30.06.2026

  • 46 Прави са

    5 3 Отговор
    Бойко Борисов :
    Минавам само да напомня за:
    1. „Боташ“

    13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка.

    2. Санкциите срещу Русия

    В кампанията се кълнеше във вярност към Европа. След изборите - опит да саботира санкции срещу Русия. Пред хората - европеец. На практика - жалка копейка.

    3. Бюджетът

    Преди да стане премиер, ревеше срещу бюджета и повтаряше като папагал думичките „дефицит“ и „заеми“. Като го избраха, направи бюджет със същия проблем. Само че с още по-дебел заем.

    Та, докато се плюнчи, че всичко е за ваше добро - Мунчо супер тарикатски ви ограбва, пичове.

    Затова - оставка, пичове!

    14:43 30.06.2026

  • 47 Коментар

    10 6 Отговор
    Борисов ще бъде екстрадиран в румънския затвор на град Яши за да не пречи на разследването. Томето Биков ще бъде разследван, защото си е купувал имоти при съмнителни обстоятелства от Мартин Божанов

    14:47 30.06.2026

  • 48 анонимен

    5 4 Отговор
    Хайде бързо го завеждайте това дело , че съдът ще излезе във ваканция. Та всички да разберем Бойко прибирал ли е поста от нафелните мантинели и има ли съпричастност към смъртните случаи по пътищата.

    14:53 30.06.2026

  • 49 Ще съдите вие...?!

    6 8 Отговор
    Дръжки ще съдите!
    Безобразни крадци и мошеници сте от ГЕРБ,начело с вожда ви...!

    14:54 30.06.2026

  • 50 Нострадамус

    7 9 Отговор
    Методиев Борисов е замесен е убийства на съучастници и в трафик на детски органи. Проблемът с мантинелите му е най -малкото зло. Чака се само новият главен прокурор.

    14:55 30.06.2026

  • 51 Цвете

    9 6 Отговор
    БИКОВ, А ВАС ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ВИ ОСЪДИ ЗА " ХЕМУС ". МАНТИНЕЛИТЕ ГИ ЗАПОЧНАХА ВЪВ ВАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО. ДОСТА ТИ Е КЪСА ПАМЕТТА, МАЙ? НЕ ЗАЩИТАВАМ НИКОГО, КОГАТО БЪРКАТЕ ДЪЛБОКО В МЕДА И ВИЕ СИ ГО ЗНАЕТЕ.15 ГОДИНИ, КОЕ Е НАЙ КАЧЕСТВЕНОТО КОЕТО ИЗГРАДИХТЕ ? МАГИСТРАЛА " ТРАКИЯ " Е СЪЩАТА ЮФКА. КОЛКО РЕМОНТА НАПРАВИХТЕ ,СЛЕД ПОСТРОЯВАНЕТО Й ? СЕГА СЕ ПРАВИШ НА УМРЯЛА ЛИСИЦА, НО ТОЗИ НОМЕР НЕ МИНАВА. ВРЪЩАЙТЕ ПАРИТЕ. КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ? ПАРИТЕ НА БУЛГАРТАБАК? ЗАТОВА СТЕ В КОФТИ ПОЗИЦИЯ И ПАДАТЕ ОЩЕ ПО НАДОЛУ.ВИДЯ СЕ С ПРОСТО ОКО, КОГО ПОДКРЕПЯТЕ В НЕРАЗУМНИТЕ РЕШЕНИЯ ДНЕС. 🐷🎃✈️🤦‍♂️🤷‍♀️

    14:56 30.06.2026

  • 52 Прави са

    7 1 Отговор
    От партия ГЕРБ

    14:59 30.06.2026

  • 53 Артилерист

    9 8 Отговор
    Гербаджийската шайка се мобилизира да се брани, защото знае, че са сбирщина от мутрагени, начело с баш мутрата Борисов. Борисов още е нагледен пример на уреден от баща си посредствен ученик за пожарникар в милиционерската школа в Симеоново. Още по-интересно е, че този представител на пожарникарските войски беше удостоен с генералско звание от милиционерските войски, за които няма никаква квалификация...

    14:59 30.06.2026

  • 54 СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА

    6 5 Отговор
    Но за всичко са виновни Путин и Радев.

    15:00 30.06.2026

  • 55 Той е точен

    3 4 Отговор
    и вие сте точни, разберете се! Нали щяхте безусловно да подкрепяте партия "Боташ", което значи и пътя на копринката. Черничкият говори, каквото му наредят и също като вас удобно мълчи по "интересни" казуси. С тях сте си браточки

    15:04 30.06.2026

  • 56 Анонимен

    1 0 Отговор
    Баф баф

    15:09 30.06.2026

  • 57 До Цвете

    4 3 Отговор
    Ами точно казваш, че те бяха първите , които започнаха да правят нещо за пътищата в България ! За болшинството превозни средства мантинелите са ефективни , и са предотвратили много нещастия , а отделен е въпросът , че на някои места трябва да бъдат подсилени - нека за това помислят тия , които управляват в момента !

    15:11 30.06.2026

  • 58 Коя кочина

    5 1 Отговор
    я "тресе страх". Една кочина смени друга кочина. Николай Василев онагледи и двете кочини. Едната прави "маймунски" бюджет, другата прави "свинщина". Никоя кочина не се тресе от страх Тресат се от алчност за власт и се гордеят, че тя няма кой да ги накаже

    15:12 30.06.2026

  • 59 Никой

    5 5 Отговор
    ГЕРБ - прокуратурата е наша . Косъм няма да падне от задните части на нашия вожд защото е на галавата бос . Мунчо и кохорта сме се разбрали, нали в една ложа членуваме .

    15:13 30.06.2026

  • 60 Емигрант

    6 3 Отговор
    Ха ха ха политическата про(сс)ститутка Биков щял да съди Демерджиев, а аз питам Тиквата кога ще осъди Биков за говоренето му преди години против банкянския михлюзин ? Тези герберасти не са политици, това са престъпници във власт, това е мафията която постави българите в положение "паркер" и в тотална мизерия от всякакво естество, като се започне от природата и се стигне до скотския живот в България ! Наглост и безскрупулност от мутрите ОПГ-ГЕРБ, виновникът е един - НАРОДЪТ който им разреши всичко чрез избор !

    15:21 30.06.2026

  • 61 До дълбоки старини

    4 4 Отговор
    На мама момчето и щатен навигатор на джипката, отново гледа висините. Тома, завършил актьорство и драматичен театър в Благоевград, не е неверни. Съучредител и член на Движение България на гражданите, съосновател на Реформаторски блок. От 2017 г е в ГЕРБ. Това показва търсачката. Не е необходима човек да мисли, трябва само да провери!

    15:22 30.06.2026

  • 62 Да го осъдят

    5 3 Отговор
    Договорите за мантинелите е подписал Шишков по време на служебния кабинет на гълъба. А сега Демерджиев лъже, че бате Бойко е виновен.

    Коментиран от #70

    15:24 30.06.2026

  • 63 Съдете бе

    3 4 Отговор
    Той и Дилов с да и до къде стигна
    Много го броните тиквоча
    Я се захващайте за работа за народно добро
    Само ядете и с. ..Те

    15:28 30.06.2026

  • 64 Тома

    4 4 Отговор
    Тоя вместо да се скрие в миша дупка само лае. Най големите крадци познати в историята ни.

    15:29 30.06.2026

  • 65 Дориана

    4 3 Отговор
    Типично за Борисов и ГЕРБ когато да уплашени и настъпени изпаднали в ужас, че ежедневно се разкриват корупционните им сделки навсякъде във всички сектори да заплашват със Съд. Не за първи път заплашват Така заплашваха и когато спираха и изсветляваха купуването и кражбата на гладове от Служебното правителство. Тотално са провалени и ще продължават да падат надолу на следващите избори. Да са наясно ,че техния корупционен мафиотски модел ще бъде унищожен , въпреки техните заппахи и съпротива. Много им се услади властта да се облагодетелстват на гърба на народа.

    15:31 30.06.2026

  • 66 Емигрант

    4 3 Отговор
    Ей мекере Биков, вие трябва да бъдете осъдени с "ДОЖИВОТНИ" по две основни причини първата е, че разрешихте със закон народът да бъде хранен с ХИМИКАЛИ, а не с истинска и чиста храна - ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, и втората е, че нагло по МУТРЕНСКИ пак със закон и учудващо и за света го мамите и обирате с "РЕМОНТ НА РЕМОНТА НА РЕМОНТА" ! В коя цивилизация в 21 век управляващи си позволяват такава нагла подигравка със суверен ?

    15:32 30.06.2026

  • 67 Румен

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бай ставри":

    То на бай ти Ставри вече трябва да е станал на стафида
    За толкова години, нито един не са пратили при него

    15:33 30.06.2026

  • 68 Дориана

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мръсните свине от ГЕРБ":

    Спокойно,провала и политическото унищожение на Борисов и ГЕРБ вече е заложен, точно в тази посока се подреждат събитията. Ще падат и още по- надолу.

    15:36 30.06.2026

  • 69 Павел пенев

    3 3 Отговор
    Ако ГЕРБ бъде изхвърлен от ВСС и прокуратурата може да осъдите Демерджиев ама друг път.

    15:36 30.06.2026

  • 70 И какво като

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "Да го осъдят":

    Шишков е подписал договорите, да не би Шишков да е произвел и поставил тези имитиращи мантинели железа ? Две са фирмите лицензирани за производство на тези тенекии и те са под контрола на Тиквата ! Започнала е разплатата с престъпниците докарали България до просията !

    15:36 30.06.2026

  • 71 Дориана

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Борисов напуска Парламента и политиката . Той е един от най- мразените политици довели България до икономическо дъно чрез кражби, корупция , рекети и пълзяща диктатура.

    15:39 30.06.2026

  • 72 Наглост ГЕРБерастка

    5 2 Отговор
    Можете ли да забравите тези две жалки и смешни нищожества на снимката, дето се правят на "матросовци" и бранянт СИКаджийския си главатар Боко Кухата тиква от Банкя? Можете ли да забраивте Бик томов, нищожество, та дрънка и фурнаджийска лопата, който наричаше Боко Тиквата "карикатура на мутра" и щеше да го вкарва в затвора, ама припълзя на трапезата в банкя, пълзи като червей в СИКаджийските маратонки на мутрата и вече 10 години не спира да плюска? А можете ли да забаривте другото нищожество до него, Боковия "министър" Нанков, дето се возеше акто куфар в джипката с Мутрата от СИК и дето отдавна трябваше да гледа небето през решетки заради престъпленията и кражибте като министър? Ха-ха-ха! Вървете да плашите гаргите бе, нищожества нагли, нечистоплътни и грозни! Няма значение кой какво е подписвал бе, банкянски теляци на Тиквата, има значение КОИ СИКаджийски фирми са откраданли стоатици милиони и вместо мантинели са монтирали вафли! Това има значение бе, нищожество БИКтомово, дето си се образовало за куклен карагьозчия! Че ако съзнавате какви жалки нищожества сте, досега да сте сте се гръмнали бе, чистачи на зайчарниак!

    15:40 30.06.2026

  • 73 Надзирател

    6 3 Отговор
    Всички крадливи и корумпирани гербери в затвора !!!

    15:41 30.06.2026

  • 74 Перо

    3 2 Отговор
    Демерджиев, в служебното правителство беше най-некадърния вътрешен министър за всички времена! Трябва положението да е супер трагично за да бъде отново назначен! До сега има само локуми за престъпления и повече от 24-72 ч., никой не е задържан, никой не е съден! За нелегалното строителство във Варна, всеки документ с невярно съдържание има подпис, дата и печат, какво е затруднението да се намери автора, освен ако не е покойник!

    15:44 30.06.2026

  • 75 Ако аз бях дете

    3 1 Отговор
    на Биков бих потънал в земята от срам, баща ми е такава про...сти...тутка !

    15:47 30.06.2026

  • 76 гЕРП,

    2 1 Отговор
    аве,калатаци,вас трябва да съдят,че опоскахте държавата,крадливи ме ке ре та!Най-вече вашият вожд и всичките клакьорки около него.

    15:50 30.06.2026

  • 77 Анонимен

    1 0 Отговор
    Хора се хвърлят от терасите си в държавата на червените другари зловещо

    15:53 30.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Умни българ

    1 0 Отговор
    Няма значение кой е виновен,важното да се обвинява Бойко,народа да се кефи.

    15:58 30.06.2026

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