Ивайло Мирчев: Това правителство няма политика, няма управленска програма. И реформи няма

„Искаме правителството да оттегли бюджета, защото той не е релевантен на това, което се случва в страната. Очевидно е, че това управление няма план и вкарвайки бюджет, който е с дефицит 5,7%, единственото, до което може да доведе, са проблеми и влизане в дългова спирала“, каза в „Лице в лице“ по bTV съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
„Само че този стил ми е познат. През 2023 г. същият този екип – Гълъб Донев, Росица Велкова и г-жа Петкова - бяха във финансовото министерство. Донев беше премиер. Тогава притеснени имахме среща с тях. Казаха, че нещата са много зле – бяха доста остри и крайни в оценките си. Месец по-късно минаха изборите, направи се бюджет с 3% дефицит. Годината приключи с реален 2% дефицит“, обясни Мирчев.
„Тук въпросът е дали е имало гениално управление, или тези, които ни плашеха с фалит и с 6-7% дефицит, са лъгали“, допълни той.
„Това правителство по принцип няма политика, няма управленска програма. И реформи няма това правителство. Не се затвориха кранчетата, няма борба с модела „Пеевски-Борисов“, заяви още Мирчев.
„Искахме комисия, която да изследва защо се разминават с над 100 милиона лева това, което е декларирал Пеевски, и това, което са декларирали като дивидент неговите компании, в които има собственост“, посочи депутатът от „Демократична България“.
„Има данни, че Пеевски лети с частни самолети, включително на конкретни хора от хазартния бизнес. Той нарушава закона, защото като депутат няма право да получава подаръци – полети с такива самолети. А той няма как да си плати, тъй като не би трябвало да извършва банкови транзакции“, обясни Мирчев.
„Той трябваше да даде обяснение как е плащал, защото той не може да плати за това. Някой друг е платил тези полети. И тогава борбата с модела щеше да стане истинска“, допълни той.
По думите му се сменя фасадата, а отдолу всичко продължава постарому.
„Кой е най-яркият пример за това – 9,3 милиарда евро за капиталови разходи. До момента са изхарчени около 1 милиард евро. Идват по Плана за възстановяване 4-5 – стават грубо 6 милиарда. Остават 3,3 милиарда. До края на годината, ако сметнем, че август е отпускарски, след приемането на бюджета остават 4 месеца“, изтъкна Ивайло Мирчев.
„Как се харчат 3 милиарда евро? Тези пари са предвидени за същите тези мрежи от фирми, които захранваха модела „Пеевски-Борисов“ и те ще бъдат доволни“, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мирчев е много готин
Коментиран от #42, #43
19:10 30.06.2026
2 8888
19:11 30.06.2026
3 ДрайвингПлежър
Видяхме ви и вас - добри сре в гюбеците и танците в скута - айде изчезвайте сега!
19:12 30.06.2026
4 Кабакрадев
19:14 30.06.2026
5 Айляк
19:15 30.06.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
И ДРУГ ПРОБЛЕМ Е ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА РУМЕН РАДЕВ ЗА ДОГОВОРА С "БОТАШ" :))) ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИЯ С 6.7 МЛРД.ЛВ
.....
ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
....
ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))
ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
...
ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))
19:17 30.06.2026
7 Факт
Минавам само да напомня за:
1. „Боташ“
13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка.
2. Санкциите срещу Русия
В кампанията се кълнеше във вярност към Европа. След изборите - опит да саботира санкции срещу Русия. Пред хората - европеец. На практика - жалка копейка.
3. Бюджетът
Преди да стане премиер, ревеше срещу бюджета и повтаряше като папагал думичките „дефицит“ и „заеми“. Като го избраха, направи бюджет със същия проблем. Само че с още по-дебел заем.
Та, докато се плюнчи, че всичко е за ваше добро - Мунчо супер тарикатски ви ограбва, пичове.
Затова - оставка, пичове!
Коментиран от #56
19:17 30.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гробар
19:18 30.06.2026
10 Стенли
Коментиран от #57
19:19 30.06.2026
11 Сталин
Коментиран от #13, #18
19:20 30.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Прав сте
До коментар #11 от "Сталин":Ако броим последните 5 години (от средата на 2021 г. до средата на 2026 г.), президентът Румен Радев е назначил 6 служебни правителства.
Те са:
Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
Румен Радев съсипа България за 5 г.!!
19:22 30.06.2026
14 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
19:22 30.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нищо бе...?!
19:22 30.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами какво чакате бе. жълтопаветки?
До коментар #11 от "Сталин":Кокорчо опера ли не може да пее през лятото? Парички за сцена ли няма вече? Грантовете ли ви спряха? Или в новия бюджет вече има много за крадене през "зелените далавери" и за Прокопи също ще има голям пай там?!
19:23 30.06.2026
19 Мунчо от село Бузовград
19:24 30.06.2026
20 Васил
19:26 30.06.2026
21 хаха
Я кажи как е родителското тяло, които се бараха за правоверни БКПари?
19:28 30.06.2026
22 хаха
Няколко месеца по-късно вече е сред най-обещаващите партийни пропагандисти
През февруари 1984 г., едва 7 (седем) месеца след приемането му в БКП, той става инструктор към Общинския съвет на БКП (ОбПК)-Крушари
Две години по-късно, в началото на 1986 г., той светкавично е издигнат за секретар на Общинския комитет на БКП-Крушари, става член и на Бюрото на комитета
Глей глей...БКП КрушарЕ какви са умни само! "БКПар си беше татко, БКПар шъ съм и аС!"
Ама от онези "пропагандистите" БКПари де.
Коментиран от #30
19:31 30.06.2026
23 БеГемот
19:34 30.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гошо
19:36 30.06.2026
26 9ти септември
19:38 30.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 РАДЕВ СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА
19:39 30.06.2026
29 Да така е !
Така че не лайте много ! ВидЕли сме ви и вас !
Вие докарахте страната до ръба на пропастта на ПБ се пада честта да направи крачка напред ! 😀
Коментиран от #51
19:42 30.06.2026
30 Анонимен
До коментар #22 от "хаха":Радев е БКП и Йотова БКП са тандем всичките са бкп червени другари как удобно заграбиха цялата държава власт тук настаниха се удобно в демократичната ни държава много многобкп червени другари с невиждани лъжи
Коментиран от #32
19:43 30.06.2026
31 Ний ша Ва упрайм
19:44 30.06.2026
32 хаха
До коментар #30 от "Анонимен":Ама сериозно ли бе Мантинелко Тиквова???
Как е дрОгаря Филия с Мас? Пак ли е по опашките за Хумана?
Само леко с напъването да не опънеш някой менискус.
Коментиран от #36
19:46 30.06.2026
33 Вие щото
19:46 30.06.2026
34 Анонимен
19:46 30.06.2026
35 Иван
19:47 30.06.2026
36 Анонимен
До коментар #32 от "хаха":Нямам никакво намерение да влизам в спор с дежурните безделници тук при това мързеливци Дерзайте хахахахаха
Коментиран от #41
19:48 30.06.2026
37 Шоп
19:48 30.06.2026
38 ШЕФА
19:49 30.06.2026
39 Анонимен
19:49 30.06.2026
40 Най- умния
19:49 30.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Амии готин!
До коментар #1 от "Мирчев е много готин":Неандерталец в костюм!😋
19:50 30.06.2026
43 ПРАВ СИ...!
До коментар #1 от "Мирчев е много готин":Че чак да му изпънеш бръчките на ниското чело,дето все го бърчи...😆!
19:54 30.06.2026
44 Жорко
19:55 30.06.2026
45 Дориана
Коментиран от #52
19:56 30.06.2026
46 Изключително тъп примат
19:56 30.06.2026
47 Мирчев
19:58 30.06.2026
48 Замислен
19:59 30.06.2026
49 Иван Иванов
20:01 30.06.2026
50 Я къш
20:02 30.06.2026
51 Дориана
До коментар #29 от "Да така е !":Да , точно така ППДБ угаждаха с рабополепие на ЕС , спряха евтиния руски газ, преекспонираха с политическа угода темата за Евроатлантизъм , вкараха заедно с коалиция Магнитски Бэългария в еврозоната без референдум, теглиха заеми като за Световно, направиха бюджет с огромни разходи и като резултат докараха Свръх Дефицит. И сега най. много крещят в хор с Борисов и Пеевски.
20:03 30.06.2026
52 Кога
До коментар #45 от "Дориана":точно е имало протести срущу Асен Василев. Нямате ли вечерен час, в лудницата.
20:07 30.06.2026
53 регулировчик движение, БКП-ДБ с.Крушари
20:09 30.06.2026
54 дядото
20:10 30.06.2026
55 Зеления
1. Малтин се жали от бюджета
2. Статия на ниското чело относно инициативата: "как да станем регулировчик в Лозенец"
3. Преди обед статия на гном-генерал с препоръки "как да изгоним Путин из под леглото ни"
4. Платена статия за Вигенин, под която не може да се коментира
6. Около обед статия на Илиян Василев за руската пропаганда
7. Статия за ДАРА /опсс, за да сме по-готини я пишем на латиница DARA /
8 . В ранния следобяд, тъй като не сме прогонили руската пропаганда, чрез статията на Илиян Василев, пускаме статия на Евгений Кънев с продължението
9. Време е за следобедно кафе по розов пеньоар
10. Наше момче - евролибералче е Крум Зарков нека пуснем една статия и за него
11. Около 15:00 часа третополова журналистка напомня за себе си от страницата на DW
12. За разтуха следва статия за "Любима на Неймар" или "Отказала на Роналдо" разпуска на плажа /със снимки/
20:14 30.06.2026
56 Пламен
До коментар #7 от "Факт":Че, кои иска санкции срещу Русия?? 6%сте, малко, много малко.
20:18 30.06.2026
57 Зеления
До коментар #10 от "Стенли":"Единствено ПП/ДБ могат да изритат ПБ на Радев. ГЕРБ няма подкрепа ,никой няма да излезе защото гласоподавателите им са тези с купения и корпоративен вот. Тях на площадите ги няма никакви. ДПС ги видяхме с техните контрапротести?! Само няколко докарани с автобуси роми! Единствено ПП/ДБ могат да свалят мунчо и да го прогонят."
Ако ти си оригиналния Стенли, не би написал такова нещо, защото си привърженик на Възраждане
Има два варианта
1. Пише друг с никнейма Стенли
2. Оригиналния Стенли вече не подкрепя Възраждане, а ППДБ
Кое е вярно?
20:18 30.06.2026
58 Фикри
Коментиран от #62
20:18 30.06.2026
59 Хитър Петър
Скрий се и не с епоказвай, охлЮв.
20:22 30.06.2026
60 Ха ха
20:22 30.06.2026
61 Ти да видиш
Всяка седмица си заработва хонорара с плюене по Радев, но още малко и Радев ще им затвори всички кранчета и ще приеме закона за чуждестранните агенти и всички подобни отпадъци остават без работа.
20:23 30.06.2026
62 Като
До коментар #58 от "Фикри":помниш много, тебе кой те кръщава през 89-та.
20:24 30.06.2026
63 Исторически парк
20:26 30.06.2026
64 Калин
20:28 30.06.2026
65 Иван 1
20:33 30.06.2026
66 Тралала
20:33 30.06.2026
67 ХиХи
20:33 30.06.2026
68 Бъдеще
20:34 30.06.2026
69 Реалист
20:37 30.06.2026