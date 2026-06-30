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Ивайло Мирчев: Това правителство няма политика, няма управленска програма. И реформи няма

Ивайло Мирчев: Това правителство няма политика, няма управленска програма. И реформи няма

30 Юни, 2026 19:08 1 047 69

  • ивайло мирчев-
  • правителство-
  • реформи-
  • политика-
  • управленска програма

„Искаме правителството да оттегли бюджета, защото той не е релевантен на това, което се случва в страната", коментира още депутатът от ДБ

Ивайло Мирчев: Това правителство няма политика, няма управленска програма. И реформи няма - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Искаме правителството да оттегли бюджета, защото той не е релевантен на това, което се случва в страната. Очевидно е, че това управление няма план и вкарвайки бюджет, който е с дефицит 5,7%, единственото, до което може да доведе, са проблеми и влизане в дългова спирала“, каза в „Лице в лице“ по bTV съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

„Само че този стил ми е познат. През 2023 г. същият този екип – Гълъб Донев, Росица Велкова и г-жа Петкова - бяха във финансовото министерство. Донев беше премиер. Тогава притеснени имахме среща с тях. Казаха, че нещата са много зле – бяха доста остри и крайни в оценките си. Месец по-късно минаха изборите, направи се бюджет с 3% дефицит. Годината приключи с реален 2% дефицит“, обясни Мирчев.

„Тук въпросът е дали е имало гениално управление, или тези, които ни плашеха с фалит и с 6-7% дефицит, са лъгали“, допълни той.

„Това правителство по принцип няма политика, няма управленска програма. И реформи няма това правителство. Не се затвориха кранчетата, няма борба с модела „Пеевски-Борисов“, заяви още Мирчев.

„Искахме комисия, която да изследва защо се разминават с над 100 милиона лева това, което е декларирал Пеевски, и това, което са декларирали като дивидент неговите компании, в които има собственост“, посочи депутатът от „Демократична България“.

„Има данни, че Пеевски лети с частни самолети, включително на конкретни хора от хазартния бизнес. Той нарушава закона, защото като депутат няма право да получава подаръци – полети с такива самолети. А той няма как да си плати, тъй като не би трябвало да извършва банкови транзакции“, обясни Мирчев.

„Той трябваше да даде обяснение как е плащал, защото той не може да плати за това. Някой друг е платил тези полети. И тогава борбата с модела щеше да стане истинска“, допълни той.

По думите му се сменя фасадата, а отдолу всичко продължава постарому.

„Кой е най-яркият пример за това – 9,3 милиарда евро за капиталови разходи. До момента са изхарчени около 1 милиард евро. Идват по Плана за възстановяване 4-5 – стават грубо 6 милиарда. Остават 3,3 милиарда. До края на годината, ако сметнем, че август е отпускарски, след приемането на бюджета остават 4 месеца“, изтъкна Ивайло Мирчев.

„Как се харчат 3 милиарда евро? Тези пари са предвидени за същите тези мрежи от фирми, които захранваха модела „Пеевски-Борисов“ и те ще бъдат доволни“, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирчев е много готин

    78 11 Отговор
    Как да не му биеш един шамар дори и да не си разносвач на пица и храна.

    Коментиран от #42, #43

    19:10 30.06.2026

  • 2 8888

    17 59 Отговор
    Колкото и да не ми е симпатичен, в случая е прав.

    19:11 30.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    67 12 Отговор
    Тръгнало едно жалко, крадливо комунде като мирчев да дава акъл!
    Видяхме ви и вас - добри сре в гюбеците и танците в скута - айде изчезвайте сега!

    19:12 30.06.2026

  • 4 Кабакрадев

    36 1 Отговор
    Бившият кмет на Калофер......шеф на борд с ку...пена диплома.

    19:14 30.06.2026

  • 5 Айляк

    31 6 Отговор
    Да, ама поне не се дърлят на разносвачи на храна.

    19:15 30.06.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 39 Отговор
    ПРАВ Е ЗАТОВА МИРЧЕВ :)))
    ...
    И ДРУГ ПРОБЛЕМ Е ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА РУМЕН РАДЕВ ЗА ДОГОВОРА С "БОТАШ" :))) ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИЯ С 6.7 МЛРД.ЛВ
    .....
    ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
    ....
    ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))

    ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
    ...
    ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))

    19:17 30.06.2026

  • 7 Факт

    12 39 Отговор
    Бойко Борисов :
    Минавам само да напомня за:
    1. „Боташ“

    13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка.

    2. Санкциите срещу Русия

    В кампанията се кълнеше във вярност към Европа. След изборите - опит да саботира санкции срещу Русия. Пред хората - европеец. На практика - жалка копейка.

    3. Бюджетът

    Преди да стане премиер, ревеше срещу бюджета и повтаряше като папагал думичките „дефицит“ и „заеми“. Като го избраха, направи бюджет със същия проблем. Само че с още по-дебел заем.

    Та, докато се плюнчи, че всичко е за ваше добро - Мунчо супер тарикатски ви ограбва, пичове.

    Затова - оставка, пичове!

    Коментиран от #56

    19:17 30.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гробар

    28 8 Отговор
    Марш фашист червен!

    19:18 30.06.2026

  • 10 Стенли

    9 39 Отговор
    Единствено ПП/ДБ могат да изритат ПБ на Радев. ГЕРБ няма подкрепа ,никой няма да излезе защото гласоподавателите им са тези с купения и корпоративен вот. Тях на площадите ги няма никакви. ДПС ги видяхме с техните контрапротести?! Само няколко докарани с автобуси роми! Единствено ПП/ДБ могат да свалят мунчо и да го прогонят.

    Коментиран от #57

    19:19 30.06.2026

  • 11 Сталин

    11 27 Отговор
    След като предишните им пиар акции на мунчовци се провалиха като уж спирали военната помощ за Украйна и с кординираните с пеевски акции уж арест на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и след като са ужасени от надигащото се народно недоволство вчера на протеста, мунчовци минаха на етап мантинели и " замесен бивш премиер"...Оставка и затвор за вас некадърници

    Коментиран от #13, #18

    19:20 30.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прав сте

    9 26 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Ако броим последните 5 години (от средата на 2021 г. до средата на 2026 г.), президентът Румен Радев е назначил 6 служебни правителства.
    Те са:
    Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
    Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
    Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
    Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
    Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
    Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
    Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
    Румен Радев съсипа България за 5 г.!!

    19:22 30.06.2026

  • 14 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    31 6 Отговор
    Има обаче понита, като Лама Мирчев, които цвилят е тъй заради цвиленето!

    19:22 30.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нищо бе...?!

    37 5 Отговор
    Важното е,че Ти имаш програма и политика за борба с...доставчиците на храна по домовете...🫢!

    19:22 30.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами какво чакате бе. жълтопаветки?

    21 9 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Кокорчо опера ли не може да пее през лятото? Парички за сцена ли няма вече? Грантовете ли ви спряха? Или в новия бюджет вече има много за крадене през "зелените далавери" и за Прокопи също ще има голям пай там?!

    19:23 30.06.2026

  • 19 Мунчо от село Бузовград

    21 4 Отговор
    Изпитание на психиката е да слушаш и гледаш такива дарадонки.

    19:24 30.06.2026

  • 20 Васил

    8 21 Отговор
    Програмата на Радев е някаква илюзия явно живее в някаква матрица.

    19:26 30.06.2026

  • 21 хаха

    22 5 Отговор
    Ама сериозно ли думаш Тъпирчев? Ти откакто "спечели" онази "обществена" поръчка с китайските рутери по селските училища с по 5 ученика много започна да ги разбираш нещата бе Сглобеняк.

    Я кажи как е родителското тяло, които се бараха за правоверни БКПари?

    19:28 30.06.2026

  • 22 хаха

    15 4 Отговор
    Приет е за член на БКП през август 1983 г.
    Няколко месеца по-късно вече е сред най-обещаващите партийни пропагандисти
    През февруари 1984 г., едва 7 (седем) месеца след приемането му в БКП, той става инструктор към Общинския съвет на БКП (ОбПК)-Крушари
    Две години по-късно, в началото на 1986 г., той светкавично е издигнат за секретар на Общинския комитет на БКП-Крушари, става член и на Бюрото на комитета

    Глей глей...БКП КрушарЕ какви са умни само! "БКПар си беше татко, БКПар шъ съм и аС!"
    Ама от онези "пропагандистите" БКПари де.

    Коментиран от #30

    19:31 30.06.2026

  • 23 БеГемот

    18 6 Отговор
    Ми свалете го и да се сглобите пак със тиквата и шопара за да ни е програмно...

    19:34 30.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гошо

    22 6 Отговор
    Ивайло трябва да разбереш ,че каквото и колкото и да дърдориш,нито Радев ще падне ,нито Украйна ще спечели

    19:36 30.06.2026

  • 26 9ти септември

    10 4 Отговор
    А ти Какво имаш ве комуняга

    19:38 30.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 РАДЕВ СЕ СГОВОРИ С МАФИЯТА

    4 13 Отговор
    Но поне НПО-тата трябва да закрие.

    19:39 30.06.2026

  • 29 Да така е !

    19 6 Отговор
    А вие сте още по зле и от тях !
    Така че не лайте много ! ВидЕли сме ви и вас !
    Вие докарахте страната до ръба на пропастта на ПБ се пада честта да направи крачка напред ! 😀

    Коментиран от #51

    19:42 30.06.2026

  • 30 Анонимен

    7 9 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Радев е БКП и Йотова БКП са тандем всичките са бкп червени другари как удобно заграбиха цялата държава власт тук настаниха се удобно в демократичната ни държава много многобкп червени другари с невиждани лъжи

    Коментиран от #32

    19:43 30.06.2026

  • 31 Ний ша Ва упрайм

    11 5 Отговор
    от де го изкопахте тоя пискюл Ве???

    19:44 30.06.2026

  • 32 хаха

    11 3 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    Ама сериозно ли бе Мантинелко Тиквова???

    Как е дрОгаря Филия с Мас? Пак ли е по опашките за Хумана?
    Само леко с напъването да не опънеш някой менискус.

    Коментиран от #36

    19:46 30.06.2026

  • 33 Вие щото

    4 3 Отговор
    имате. Дилетанти. Комунистически отрочето.

    19:46 30.06.2026

  • 34 Анонимен

    3 7 Отговор
    Радев е БКП и Йотова БКП са тандем всичките са бкп червени другари как удобно заграбиха цялата държава власт тук настаниха се удобно в демократичната ни държава много многобкп червени другари с невиждани лъжи

    19:46 30.06.2026

  • 35 Иван

    12 1 Отговор
    Да но има мнозинство а вие като суверена не ви даде нищо ще си траеш

    19:47 30.06.2026

  • 36 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "хаха":

    Нямам никакво намерение да влизам в спор с дежурните безделници тук при това мързеливци Дерзайте хахахахаха

    Коментиран от #41

    19:48 30.06.2026

  • 37 Шоп

    10 6 Отговор
    В, кат сте толкова умни и можещи що не управлявате???

    19:48 30.06.2026

  • 38 ШЕФА

    14 5 Отговор
    Горкото недоразумение на природата което понеже е уникално т.по не може да осъзнае колко е жалко.

    19:49 30.06.2026

  • 39 Анонимен

    14 6 Отговор
    Каквото и са кажеш по добри са от вас

    19:49 30.06.2026

  • 40 Най- умния

    13 3 Отговор
    Най- красивия, да ти се прииска да го утепаш!

    19:49 30.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Амии готин!

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мирчев е много готин":

    Неандерталец в костюм!😋

    19:50 30.06.2026

  • 43 ПРАВ СИ...!

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мирчев е много готин":

    Че чак да му изпънеш бръчките на ниското чело,дето все го бърчи...😆!

    19:54 30.06.2026

  • 44 Жорко

    10 3 Отговор
    Ама колко си гнусен,не знам какъв плъх те е родил, нещастник!

    19:55 30.06.2026

  • 45 Дориана

    10 5 Отговор
    Ивайло Мирчев и Асен Василев ги изяжда отвътре политическата завист още не са осъзнали, че народа ги изхвърли от управлението. За това още от първия ден саботират работата на Прогресивна България, без да осъзнават , че вредят на България и народа и. И за това си получават заслуженото на следващите избори народа ще ги изхвърли и от Парламента.

    Коментиран от #52

    19:56 30.06.2026

  • 46 Изключително тъп примат

    12 3 Отговор
    И изключително безполезен и неадекватен

    19:56 30.06.2026

  • 47 Мирчев

    7 3 Отговор
    Ама и теб те няма в правителството, да мълчиш , рапон

    19:58 30.06.2026

  • 48 Замислен

    7 3 Отговор
    На тоя кой му носи пици?Изпи Оземпика на диабетиците.

    19:59 30.06.2026

  • 49 Иван Иванов

    6 3 Отговор
    Мирчев - Гловото! ххаха лъжец

    20:01 30.06.2026

  • 50 Я къш

    7 4 Отговор
    Нискочел хижар

    20:02 30.06.2026

  • 51 Дориана

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "Да така е !":

    Да , точно така ППДБ угаждаха с рабополепие на ЕС , спряха евтиния руски газ, преекспонираха с политическа угода темата за Евроатлантизъм , вкараха заедно с коалиция Магнитски Бэългария в еврозоната без референдум, теглиха заеми като за Световно, направиха бюджет с огромни разходи и като резултат докараха Свръх Дефицит. И сега най. много крещят в хор с Борисов и Пеевски.

    20:03 30.06.2026

  • 52 Кога

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Дориана":

    точно е имало протести срущу Асен Василев. Нямате ли вечерен час, в лудницата.

    20:07 30.06.2026

  • 53 регулировчик движение, БКП-ДБ с.Крушари

    2 2 Отговор
    Готови сме за сглобка 3 с нашите хора Шиши и Буци, само да свалим от влас Боташа!

    20:09 30.06.2026

  • 54 дядото

    6 3 Отговор
    вие до преди 2 месеца имахте всичко това, но освен за личните си сметки от друго не се интересувахте

    20:10 30.06.2026

  • 55 Зеления

    3 2 Отговор
    Програмата за деня:
    1. Малтин се жали от бюджета
    2. Статия на ниското чело относно инициативата: "как да станем регулировчик в Лозенец"
    3. Преди обед статия на гном-генерал с препоръки "как да изгоним Путин из под леглото ни"
    4. Платена статия за Вигенин, под която не може да се коментира
    6. Около обед статия на Илиян Василев за руската пропаганда
    7. Статия за ДАРА /опсс, за да сме по-готини я пишем на латиница DARA /
    8 . В ранния следобяд, тъй като не сме прогонили руската пропаганда, чрез статията на Илиян Василев, пускаме статия на Евгений Кънев с продължението
    9. Време е за следобедно кафе по розов пеньоар
    10. Наше момче - евролибералче е Крум Зарков нека пуснем една статия и за него
    11. Около 15:00 часа третополова журналистка напомня за себе си от страницата на DW
    12. За разтуха следва статия за "Любима на Неймар" или "Отказала на Роналдо" разпуска на плажа /със снимки/

    20:14 30.06.2026

  • 56 Пламен

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Че, кои иска санкции срещу Русия?? 6%сте, малко, много малко.

    20:18 30.06.2026

  • 57 Зеления

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    "Единствено ПП/ДБ могат да изритат ПБ на Радев. ГЕРБ няма подкрепа ,никой няма да излезе защото гласоподавателите им са тези с купения и корпоративен вот. Тях на площадите ги няма никакви. ДПС ги видяхме с техните контрапротести?! Само няколко докарани с автобуси роми! Единствено ПП/ДБ могат да свалят мунчо и да го прогонят."

    Ако ти си оригиналния Стенли, не би написал такова нещо, защото си привърженик на Възраждане
    Има два варианта
    1. Пише друг с никнейма Стенли
    2. Оригиналния Стенли вече не подкрепя Възраждане, а ППДБ

    Кое е вярно?

    20:18 30.06.2026

  • 58 Фикри

    4 2 Отговор
    Тия, наглите, дето съсипага държавата сега трябва да мълчат и да се не обаждат, че хората ги помнят още ...

    Коментиран от #62

    20:18 30.06.2026

  • 59 Хитър Петър

    3 1 Отговор
    Грозен да ти - Е П М.
    Скрий се и не с епоказвай, охлЮв.

    20:22 30.06.2026

  • 60 Ха ха

    3 1 Отговор
    Един комунист дава акъл на други крадливи комунисти акъл.Всички комунисти да вземат по една капза и да си сложат в задниците само това ще ги спаси от алчноста

    20:22 30.06.2026

  • 61 Ти да видиш

    3 2 Отговор
    А Мирчев няма чело горкичкият дебил, нали се сещате колко мозък се крие зад тези два пръста.
    Всяка седмица си заработва хонорара с плюене по Радев, но още малко и Радев ще им затвори всички кранчета и ще приеме закона за чуждестранните агенти и всички подобни отпадъци остават без работа.

    20:23 30.06.2026

  • 62 Като

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Фикри":

    помниш много, тебе кой те кръщава през 89-та.

    20:24 30.06.2026

  • 63 Исторически парк

    2 2 Отговор
    Няма и парапети

    20:26 30.06.2026

  • 64 Калин

    2 2 Отговор
    Генерал Радев направи дебилите и педофилите от ПП и ДБ напълно ненужни и сега те изглеждат направо жалки и безпомощни. Техния банкянски ментор и той ги отразя отвсякъде и сега жълтопаветниците летят в безтегловност.

    20:28 30.06.2026

  • 65 Иван 1

    2 0 Отговор
    Да пита дядо и татко и после да пише,ако не на село.

    20:33 30.06.2026

  • 66 Тралала

    2 0 Отговор
    Партия пед,, али и партньори, от време на време, отвово се изкакаха.

    20:33 30.06.2026

  • 67 ХиХи

    1 0 Отговор
    Мисирчо свирчев от крушари под чертата. Лош избирател Русофил

    20:33 30.06.2026

  • 68 Бъдеще

    0 0 Отговор
    Нискочелия, оФците те чакат на село...

    20:34 30.06.2026

  • 69 Реалист

    0 0 Отговор
    Колкото и да се напъва този нискочел евролиберален украинец , ППДБ никога повече няма да минат 7-8% . От такива смешни атаки печели само Радев .

    20:37 30.06.2026

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