Ивайло Мирчев: Това правителство няма политика, няма управленска програма. И реформи няма

„Искаме правителството да оттегли бюджета, защото той не е релевантен на това, което се случва в страната. Очевидно е, че това управление няма план и вкарвайки бюджет, който е с дефицит 5,7%, единственото, до което може да доведе, са проблеми и влизане в дългова спирала“, каза в „Лице в лице“ по bTV съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

„Само че този стил ми е познат. През 2023 г. същият този екип – Гълъб Донев, Росица Велкова и г-жа Петкова - бяха във финансовото министерство. Донев беше премиер. Тогава притеснени имахме среща с тях. Казаха, че нещата са много зле – бяха доста остри и крайни в оценките си. Месец по-късно минаха изборите, направи се бюджет с 3% дефицит. Годината приключи с реален 2% дефицит“, обясни Мирчев.

„Тук въпросът е дали е имало гениално управление, или тези, които ни плашеха с фалит и с 6-7% дефицит, са лъгали“, допълни той.

„Това правителство по принцип няма политика, няма управленска програма. И реформи няма това правителство. Не се затвориха кранчетата, няма борба с модела „Пеевски-Борисов“, заяви още Мирчев.

„Искахме комисия, която да изследва защо се разминават с над 100 милиона лева това, което е декларирал Пеевски, и това, което са декларирали като дивидент неговите компании, в които има собственост“, посочи депутатът от „Демократична България“.

„Има данни, че Пеевски лети с частни самолети, включително на конкретни хора от хазартния бизнес. Той нарушава закона, защото като депутат няма право да получава подаръци – полети с такива самолети. А той няма как да си плати, тъй като не би трябвало да извършва банкови транзакции“, обясни Мирчев.

„Той трябваше да даде обяснение как е плащал, защото той не може да плати за това. Някой друг е платил тези полети. И тогава борбата с модела щеше да стане истинска“, допълни той.

По думите му се сменя фасадата, а отдолу всичко продължава постарому.

„Кой е най-яркият пример за това – 9,3 милиарда евро за капиталови разходи. До момента са изхарчени около 1 милиард евро. Идват по Плана за възстановяване 4-5 – стават грубо 6 милиарда. Остават 3,3 милиарда. До края на годината, ако сметнем, че август е отпускарски, след приемането на бюджета остават 4 месеца“, изтъкна Ивайло Мирчев.

„Как се харчат 3 милиарда евро? Тези пари са предвидени за същите тези мрежи от фирми, които захранваха модела „Пеевски-Борисов“ и те ще бъдат доволни“, допълни той.