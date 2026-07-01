Върховният главнокомандващ на въоръжените сили на НАТО в Европа - на посещение у нас

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич пристига днес на посещение в България, съобщават от Нова телевизия.
Визитата му е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и се осъществява във важен момент – непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара.
Очакванията на Турция за срещата на върха на НАТО са за повече единство и солидарност между съюзниците
По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на Югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧЕСТИТО
07:21 01.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Баце
П.П. Тоя еФтим го запомнете за призовка за Пийпъл Съд :)
Коментиран от #24
07:25 01.07.2026
4 Млад българин
07:27 01.07.2026
5 Защо
07:27 01.07.2026
6 Пич
Ако уцелят...
Коментиран от #17, #50
07:30 01.07.2026
7 Не разбрал
Коментиран от #32, #52
07:32 01.07.2026
8 Хм...
Коментиран от #11, #54
07:34 01.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БЪЛГАРИЯ ОТ 35 ГОДИНИ НЕ Е ДЪРЖАВА
Коментиран от #13, #51
07:35 01.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 НОТО ЩЯЛО ДА НИ ПРОДАВА
07:37 01.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 НАТОВЕЦА Е ДОШЪЛ
07:38 01.07.2026
15 Морски
07:42 01.07.2026
16 Мдаа...
07:43 01.07.2026
17 Баце
До коментар #6 от "Пич":само една корекция, не "самолети F-16", a самолета, в единствено число :)
Коментиран от #43
07:43 01.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 То е ясно защо
07:45 01.07.2026
20 Уникална държава сме!
НО!
Адмирал си имаме!
И то какъв...!
Коментиран от #30, #53
07:45 01.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ксаниба
До коментар #3 от "Баце":Якички и повиквателни щяхме да получаваме ако бяхме руски роби.Моасква винаги използва братушките за пушечно месо.
Коментиран от #44, #55
07:52 01.07.2026
25 Питане
Коментиран от #31
07:52 01.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Камчия
Коментиран от #56, #59
07:53 01.07.2026
29 Жорко
Коментиран от #34, #41
07:54 01.07.2026
30 Немаора
До коментар #20 от "Уникална държава сме!":Много вождове има в бг армията, но няма индианци.
07:54 01.07.2026
31 Варшавски Офицери
До коментар #25 от "Питане":Родните офицери от Варшавския договор са в партията на радев!
Коментиран от #40, #57
07:55 01.07.2026
32 Тук
До коментар #7 от "Не разбрал":е по покана на ма кя ти !
А честито !!!
Коментиран от #47
07:56 01.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #31 от "Варшавски Офицери":Като кажеш ,,а",кажи и ..,,в"...?
А Вашият Тагарев,какъв е...?!
Завършил...- ,,Московската Военна академия"...
Коментиран от #58
07:59 01.07.2026
41 Димяща ушанка
До коментар #29 от "Жорко":Утре влизам в Киев!С 200!С Груз 200.
Коментиран от #46, #60
08:01 01.07.2026
42 Зелко се изгуби във...
До коментар #39 от "Путкер се удави в Донбаската кал":...високата и гъста тревна растителност на Донбас...!
Само нашите дръгливи ценчета се правят на неразбрали.
08:02 01.07.2026
43 Пич
До коментар #17 от "Баце":Баце, дочитай "Винету", и може би ще се научиш да четеш!!! Споменатото от теб не фигурира в моя коментар!
Коментиран от #48
08:05 01.07.2026
44 ВЕрвай си!
До коментар #24 от "Ксаниба":Очаквай повиквателна заповед,след посещението на този висшестоящ натовски генерал...!
И после да не забравиш да питаш дежурното :
,,А где МОЧАТ-а?!"...🤣🤣🤣🤣
08:06 01.07.2026
45 усс.ран русофил
08:08 01.07.2026
46 Димящ Кримски мост!
До коментар #41 от "Димяща ушанка":Утре веч го събарям тоз омразен мост!Не се смей!Този път съм сериозен...!
08:09 01.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Гресирана ватенка
До коментар #43 от "Пич":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁
08:10 01.07.2026
49 А бре,
08:10 01.07.2026
50 Да, те Фи 16,
До коментар #6 от "Пич":сайде за постамент стават. Вчера при прехвана на пътнически самолет е вдигнат бойния верен кон МиГ 29,щот Фи 16 не моят да го вдигнат. В случая и Прастамал Уно не мой да вдигне самолета. Както казват старите мъдри хора, "умрял кон не рита".
08:19 01.07.2026
51 То, ако бяхме 5,5
До коментар #10 от "БЪЛГАРИЯ ОТ 35 ГОДИНИ НЕ Е ДЪРЖАВА":ще е добре, ами сме около 4 млн., като 2+ са у кестени ята набеден за столица.
08:21 01.07.2026
52 факуса
До коментар #7 от "Не разбрал":ами иска пари за нато да се дават още,бая оръжие отпадна от арабските бази,требе се пласира някъде,да не е на загуба говедарника
08:22 01.07.2026
53 факуса
До коментар #20 от "Уникална държава сме!":ама как няма, натю нъл неколко гумени лодки ни продаде,и дрон ги не лови
08:25 01.07.2026
54 Хм Хм
До коментар #8 от "Хм...":"Да ни продадат още рециклирани самолети?"
Ф-16 Блок 70 няма рециклиран. Разбира се това е руска опорка. Истината е, че Блок 70 е с авионика прицели и радар от Ф-35 и е невъзможно тези неща да се закачат на старо окабеляване. А окабеляването е няколко десетки километра и подмяната с ново струва толкова труд и материали, че сметката излиза по висока от цената на нов самолет.
Но Мурзи вярва на руснаците, защото така се чувства по-добре.
Коментиран от #61
08:27 01.07.2026
55 Цървул съдран и неграмотен,
До коментар #24 от "Ксаниба":стратегията едно време бе, нашата армия да задържи от 2 до 6 часа противниковата, до като руската се дислоцира при нас и поеме контрола и овъгли противника, за това на ковшулука им трепепеха гащите и не сме еха и гък да кажат. Сега сме скъсани потури и цървули без армия и ще те ползват както ползват насила хванати те и метна ти в месомелачката на фронта укро питеци. За друго не си им необходим. Ако си мислиш, че американец, германец,нагличани и там останалите некадърници ша дойдат да се бият вместо теб, си в дълбоко заблуждение. Ние сме им буфера, който ще посрещне пръв удара, а той ще е смазва за нас и никой пръста си няма да си мръдне за теб, въобще не ги е еня за нас.
08:29 01.07.2026
56 Ако имаше намерение
До коментар #28 от "Камчия":Путин да те превзема гольовеца, да го е направил и никакво увиснал и дпаружено НАТО, нямаше да се намеси,заради теб скъсаняк бедняшки. За Путин тбние сме му воденимен камък, който трябва да влачи без всякаква полза от него. Твърде си не умен за да ги знаеш тия неща.
08:35 01.07.2026
57 От Варшавския
До коментар #31 от "Варшавски Офицери":нито един не остана, всите са минали през краварника да им изтрият липсващото в кухите хралупи на раменете и да им налеят от тяхната помия, че единствено трябва да слушат за да има папкане. Това е тактиката на морков и магарето.
08:38 01.07.2026
58 Как какъв фурнаджийски лопата.
До коментар #40 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":Преди 10.11.89г.,на власт, след това през краварника за изтриване на старата лента и налива не на нов бълвоча и пак на власт. Като layно, от където и да го обърнеш е все такова и все на повърхността. Ако, дойдат руснаците, хипотетично, той пак ще извади от нафталина старите одежди и пак ще е отгоре и ще плюе по предишните. Ако и извън земни дойдат пак ще се нагоди и ша реве от кога ви чакахме да дойдете и пак ще е сред избраните. Имаше една песен на Слави Трифонов,..... аз съм с таз, която е на власт....., та и той, а и другите са като него.
08:44 01.07.2026
59 Наивник тъпоумен.
До коментар #28 от "Камчия":Ку,ку, НАТО себе се може да опази,камо ли друг.Видяхме какво стана с базите на НАТО в арабските държави и как “Патриотите” пропускат ракетите.Нато може да подбутват други и да се крие зад гърба на послушниците и ги правят на месо.Премиер- Украйна.Останали една “шепа” хора.
08:45 01.07.2026
60 По броя на белите чували за 15
До коментар #41 от "Димяща ушанка":обмена, груз 200 отиде с 200 към Киев ката раз по 1000,за Москва числото е от 27 при последния обмен до 45 най-много.
08:47 01.07.2026
61 Ох да те окабеля при попа.
До коментар #54 от "Хм Хм":Няма как в самолет от 3 то ++поколение да сложиш, каквото и да е от такъв от 5-то поколение. Нямаш си на идея въобще от авиация и модернизацията и. Румънците модертизираха своите МиГ 21 с израелска авионика и ги докараха до тавбв, че да са равни с Фи 16 но до блок 30,със следващите блокове им отстъпнаха, а това са от едно поколение самолети, като Фи 16 е правен в противовес на МиГ 21 след, като Фи 4 е неуспешен във Виетнамската война срещу МиГ-а. От самолет 3++поколение да натъпчеш всичко от такъв от 5-то поколение е невъзможно. Блок 70 е да талашит като нас. За дай си въпроса, защо краварите и исрал елците не ги ползват, а и западналите ги даряват на наркомана киевски. Хич не си умен, ама хич.
Коментиран от #63
08:57 01.07.2026
62 Централно командване Гаета Италия
08:58 01.07.2026
63 Хм Хм
До коментар #61 от "Ох да те окабеля при попа.":"F-16 е изтребител от 4-то поколение, като най-модерните му версии (като Block 70, закупени от България) се класифицират като поколение 4+ или 4.5. Тези модернизирани варианти интегрират авионика, радари и системи, прицели, заимствани от изтребителите от пето поколение."
За разлика от тебе аз не си измислям, а първо ползвам търсачка за неща, в които не съм сигурен.
Друг е въпросът, че Ф-16 Блок 20 на Украйна свали СУ-35. Ако не вярваш провери.
09:07 01.07.2026