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Върховният главнокомандващ на въоръжените сили на НАТО в Европа - на посещение у нас

Върховният главнокомандващ на въоръжените сили на НАТО в Европа - на посещение у нас

1 Юли, 2026 07:14 843 63

  • върховен главнокомандващ на нато-
  • европа-
  • посещение-
  • българия

Визитата му е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и се осъществява във важен момент – непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара.

Върховният главнокомандващ на въоръжените сили на НАТО в Европа - на посещение у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич пристига днес на посещение в България, съобщават от Нова телевизия.

Визитата му е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и се осъществява във важен момент – непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара.

Очакванията на Турция за срещата на върха на НАТО са за повече единство и солидарност между съюзниците

По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на Югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧЕСТИТО

    11 1 Отговор
    Кухни включват в месомелачката.

    07:21 01.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баце

    21 1 Отговор
    Стегайте са. Мешки, якички, повиквателни, само не знам за джендърята ще има ли превръзки и тампони в боекомплекта или сами ще си ги носят?
    П.П. Тоя еФтим го запомнете за призовка за Пийпъл Съд :)

    Коментиран от #24

    07:25 01.07.2026

  • 4 Млад българин

    26 3 Отговор
    Пак ще ни инструктират какво да подарим на Украйна и какви отпадъци да си закупим на космическа цена.

    07:27 01.07.2026

  • 5 Защо

    5 5 Отговор
    Не си го покани в Ню йорк или в Москва?

    07:27 01.07.2026

  • 6 Пич

    19 1 Отговор
    Ще се изфукат как са префасонирали напълно не оборудваните Ф-16 да пускат гюлета! Като няма бомби и ракети, прелитат над руснака, режат канапа където е вързано гюлето, и дрън - по каската на вечния враг!
    Ако уцелят...

    Коментиран от #17, #50

    07:30 01.07.2026

  • 7 Не разбрал

    17 6 Отговор
    Чий го търси тука ?

    Коментиран от #32, #52

    07:32 01.07.2026

  • 8 Хм...

    19 4 Отговор
    Какво ще иска? Друго летище за самолетите им? Разполагане на повече американски войски под предлог ,, учение"? Да ни продадат още рециклирани самолети? Или директно да ни ползват територията за нападения?! Как само се само подарихме...

    Коментиран от #11, #54

    07:34 01.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БЪЛГАРИЯ ОТ 35 ГОДИНИ НЕ Е ДЪРЖАВА

    14 1 Отговор
    Тя е просто транзитна територия и голямо летище за войните на сатанистите. Разчистването на българите продължава - от 9 милиона вече сме 5.5 от които милион неграмотни калашници.

    Коментиран от #13, #51

    07:35 01.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НОТО ЩЯЛО ДА НИ ПРОДАВА

    15 3 Отговор
    БТР-и без гуми и самолети без крила на четворна цена.

    07:37 01.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НАТОВЕЦА Е ДОШЪЛ

    12 1 Отговор
    Да види какво става с договора за милиард за ракети за старите ф-ки.

    07:38 01.07.2026

  • 15 Морски

    16 2 Отговор
    Не лъжете!Никой не го е канил,а се е самопоканил.Кой знае какво пак ще искат тези л@@@нари

    07:42 01.07.2026

  • 16 Мдаа...

    14 4 Отговор
    Ще се пробват да ни хвърлят под влака. Заедно с пАляците, румънците и балтийските минипинчери.

    07:43 01.07.2026

  • 17 Баце

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    само една корекция, не "самолети F-16", a самолета, в единствено число :)

    Коментиран от #43

    07:43 01.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 То е ясно защо

    12 2 Отговор
    Алианса започва военно - морски учения " Бриз" под ръководството на ВМФ на България. Готвят се са нападат Русия . После да няма "а нас за что "

    07:45 01.07.2026

  • 20 Уникална държава сме!

    13 2 Отговор
    Флот,може и да си нямаме...!
    НО!
    Адмирал си имаме!
    И то какъв...!

    Коментиран от #30, #53

    07:45 01.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ксаниба

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Баце":

    Якички и повиквателни щяхме да получаваме ако бяхме руски роби.Моасква винаги използва братушките за пушечно месо.

    Коментиран от #44, #55

    07:52 01.07.2026

  • 25 Питане

    7 3 Отговор
    А главнокомандващия войските на Варшавския договор кога ще ни посети ?

    Коментиран от #31

    07:52 01.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Камчия

    5 11 Отговор
    НАТО ни брани. Иначе путин отдавна да ни е направил една Камчийска република! Искаме бази и воиски на НАТО !

    Коментиран от #56, #59

    07:53 01.07.2026

  • 29 Жорко

    7 2 Отговор
    Ко става превзехме ли Москва?

    Коментиран от #34, #41

    07:54 01.07.2026

  • 30 Немаора

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Уникална държава сме!":

    Много вождове има в бг армията, но няма индианци.

    07:54 01.07.2026

  • 31 Варшавски Офицери

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Питане":

    Родните офицери от Варшавския договор са в партията на радев!

    Коментиран от #40, #57

    07:55 01.07.2026

  • 32 Тук

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Не разбрал":

    е по покана на ма кя ти !

    А честито !!!

    Коментиран от #47

    07:56 01.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Варшавски Офицери":

    Като кажеш ,,а",кажи и ..,,в"...?
    А Вашият Тагарев,какъв е...?!
    Завършил...- ,,Московската Военна академия"...

    Коментиран от #58

    07:59 01.07.2026

  • 41 Димяща ушанка

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Жорко":

    Утре влизам в Киев!С 200!С Груз 200.

    Коментиран от #46, #60

    08:01 01.07.2026

  • 42 Зелко се изгуби във...

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Путкер се удави в Донбаската кал":

    ...високата и гъста тревна растителност на Донбас...!
    Само нашите дръгливи ценчета се правят на неразбрали.

    08:02 01.07.2026

  • 43 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Баце":

    Баце, дочитай "Винету", и може би ще се научиш да четеш!!! Споменатото от теб не фигурира в моя коментар!

    Коментиран от #48

    08:05 01.07.2026

  • 44 ВЕрвай си!

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ксаниба":

    Очаквай повиквателна заповед,след посещението на този висшестоящ натовски генерал...!
    И после да не забравиш да питаш дежурното :
    ,,А где МОЧАТ-а?!"...🤣🤣🤣🤣

    08:06 01.07.2026

  • 45 усс.ран русофил

    0 3 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    08:08 01.07.2026

  • 46 Димящ Кримски мост!

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Димяща ушанка":

    Утре веч го събарям тоз омразен мост!Не се смей!Този път съм сериозен...!

    08:09 01.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гресирана ватенка

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Пич":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁

    08:10 01.07.2026

  • 49 А бре,

    2 0 Отговор
    помислих, че е на ба. ща. ти !

    08:10 01.07.2026

  • 50 Да, те Фи 16,

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    сайде за постамент стават. Вчера при прехвана на пътнически самолет е вдигнат бойния верен кон МиГ 29,щот Фи 16 не моят да го вдигнат. В случая и Прастамал Уно не мой да вдигне самолета. Както казват старите мъдри хора, "умрял кон не рита".

    08:19 01.07.2026

  • 51 То, ако бяхме 5,5

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "БЪЛГАРИЯ ОТ 35 ГОДИНИ НЕ Е ДЪРЖАВА":

    ще е добре, ами сме около 4 млн., като 2+ са у кестени ята набеден за столица.

    08:21 01.07.2026

  • 52 факуса

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не разбрал":

    ами иска пари за нато да се дават още,бая оръжие отпадна от арабските бази,требе се пласира някъде,да не е на загуба говедарника

    08:22 01.07.2026

  • 53 факуса

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Уникална държава сме!":

    ама как няма, натю нъл неколко гумени лодки ни продаде,и дрон ги не лови

    08:25 01.07.2026

  • 54 Хм Хм

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хм...":

    "Да ни продадат още рециклирани самолети?"

    Ф-16 Блок 70 няма рециклиран. Разбира се това е руска опорка. Истината е, че Блок 70 е с авионика прицели и радар от Ф-35 и е невъзможно тези неща да се закачат на старо окабеляване. А окабеляването е няколко десетки километра и подмяната с ново струва толкова труд и материали, че сметката излиза по висока от цената на нов самолет.
    Но Мурзи вярва на руснаците, защото така се чувства по-добре.

    Коментиран от #61

    08:27 01.07.2026

  • 55 Цървул съдран и неграмотен,

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ксаниба":

    стратегията едно време бе, нашата армия да задържи от 2 до 6 часа противниковата, до като руската се дислоцира при нас и поеме контрола и овъгли противника, за това на ковшулука им трепепеха гащите и не сме еха и гък да кажат. Сега сме скъсани потури и цървули без армия и ще те ползват както ползват насила хванати те и метна ти в месомелачката на фронта укро питеци. За друго не си им необходим. Ако си мислиш, че американец, германец,нагличани и там останалите некадърници ша дойдат да се бият вместо теб, си в дълбоко заблуждение. Ние сме им буфера, който ще посрещне пръв удара, а той ще е смазва за нас и никой пръста си няма да си мръдне за теб, въобще не ги е еня за нас.

    08:29 01.07.2026

  • 56 Ако имаше намерение

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Камчия":

    Путин да те превзема гольовеца, да го е направил и никакво увиснал и дпаружено НАТО, нямаше да се намеси,заради теб скъсаняк бедняшки. За Путин тбние сме му воденимен камък, който трябва да влачи без всякаква полза от него. Твърде си не умен за да ги знаеш тия неща.

    08:35 01.07.2026

  • 57 От Варшавския

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Варшавски Офицери":

    нито един не остана, всите са минали през краварника да им изтрият липсващото в кухите хралупи на раменете и да им налеят от тяхната помия, че единствено трябва да слушат за да има папкане. Това е тактиката на морков и магарето.

    08:38 01.07.2026

  • 58 Как какъв фурнаджийски лопата.

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    Преди 10.11.89г.,на власт, след това през краварника за изтриване на старата лента и налива не на нов бълвоча и пак на власт. Като layно, от където и да го обърнеш е все такова и все на повърхността. Ако, дойдат руснаците, хипотетично, той пак ще извади от нафталина старите одежди и пак ще е отгоре и ще плюе по предишните. Ако и извън земни дойдат пак ще се нагоди и ша реве от кога ви чакахме да дойдете и пак ще е сред избраните. Имаше една песен на Слави Трифонов,..... аз съм с таз, която е на власт....., та и той, а и другите са като него.

    08:44 01.07.2026

  • 59 Наивник тъпоумен.

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Камчия":

    Ку,ку, НАТО себе се може да опази,камо ли друг.Видяхме какво стана с базите на НАТО в арабските държави и как “Патриотите” пропускат ракетите.Нато може да подбутват други и да се крие зад гърба на послушниците и ги правят на месо.Премиер- Украйна.Останали една “шепа” хора.

    08:45 01.07.2026

  • 60 По броя на белите чували за 15

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Димяща ушанка":

    обмена, груз 200 отиде с 200 към Киев ката раз по 1000,за Москва числото е от 27 при последния обмен до 45 най-много.

    08:47 01.07.2026

  • 61 Ох да те окабеля при попа.

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Хм Хм":

    Няма как в самолет от 3 то ++поколение да сложиш, каквото и да е от такъв от 5-то поколение. Нямаш си на идея въобще от авиация и модернизацията и. Румънците модертизираха своите МиГ 21 с израелска авионика и ги докараха до тавбв, че да са равни с Фи 16 но до блок 30,със следващите блокове им отстъпнаха, а това са от едно поколение самолети, като Фи 16 е правен в противовес на МиГ 21 след, като Фи 4 е неуспешен във Виетнамската война срещу МиГ-а. От самолет 3++поколение да натъпчеш всичко от такъв от 5-то поколение е невъзможно. Блок 70 е да талашит като нас. За дай си въпроса, защо краварите и исрал елците не ги ползват, а и западналите ги даряват на наркомана киевски. Хич не си умен, ама хич.

    Коментиран от #63

    08:57 01.07.2026

  • 62 Централно командване Гаета Италия

    1 0 Отговор
    Шшш ТИХО сайлънс плийз да НЕ дойдат корабите наVI САЩФлот във Варна и да стане ТФУС като във ВЕНЕЦУЕЛА

    08:58 01.07.2026

  • 63 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ох да те окабеля при попа.":

    "F-16 е изтребител от 4-то поколение, като най-модерните му версии (като Block 70, закупени от България) се класифицират като поколение 4+ или 4.5. Тези модернизирани варианти интегрират авионика, радари и системи, прицели, заимствани от изтребителите от пето поколение."
    За разлика от тебе аз не си измислям, а първо ползвам търсачка за неща, в които не съм сигурен.
    Друг е въпросът, че Ф-16 Блок 20 на Украйна свали СУ-35. Ако не вярваш провери.

    09:07 01.07.2026

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