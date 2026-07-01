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Депутатите решиха: Шефът на ДАНС да предостави на НС информация за управителя и подуправителя на НЗОК

Депутатите решиха: Шефът на ДАНС да предостави на НС информация за управителя и подуправителя на НЗОК

1 Юли, 2026 13:10 738 9

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Проекторешението, внесено от „Демократична България“ беше прието със 191 гласа „за“, един глас „против“, без „въздържал се".

Депутатите решиха: Шефът на ДАНС да предостави на НС информация за управителя и подуправителя на НЗОК - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите приеха проекторешение, с което се задължава председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да предостави на Народното събрание информация относно данни и проверки, отнасящи се до дейността на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - д-р Петко Стефановски и проф. Момчил Мавров. Проекторешението, внесено от „Демократична България“ беше прието със 191 гласа „за“, един глас „против“, без „въздържал се"., предават от БТА.

Георги Петров от „Прогресивна България" направи предложение за промени, с които да са се добави и дейността на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски, както и да се задължи председателя на ДАНС да предостави на Народното събрание информация, свързана с отношенията и обвързаности на д-р Стефановски и проф. Мавров с бивши и настоящи народни представители, както и бивши членове на Министерския съвет.

Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички факти и обстоятелства, без да се стеснява кръгът от лица и данни, които могат да имат значение за информирано решение. Това ще даде обща картина за цялостната ситуация, отбеляза Георги Петров.

Парите за здравеопазване са изключително много и апетитите за тях ще продължат, затова е важно ДАНС да предостави тази информация, каза Божидар Божанов от „Демократична България". Въпросът е не просто да освободим Момчил Мавров, а да установим всичко по отношение на потенциална незаконна дейност, както и с кои лица е оперирал като съдружници, добави той.

В комисията за контрол над службите за сигурност постъпи предложение да се гледа дейността на управителя и подуправителя на НЗОК като комплект от управленски действия, каза Румен Миланов от „Прогресивна България“. Контролът се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание, затова предложението ни е на база на данни, които ще получи комисията, да внесем доклад. Аз ще гласувам против при обсъждането на това предложение в зала, посочи Миланов.

Божанов отговори, че Конституцията ясно казва, че контролът се осъществява от Народното събрание, парламентарните комисии са помощни органи. Законът за защита на класифицираната информация и Конституцията ясно казват, че можем и понякога трябва да вземем тези решения в пленарна зала, коментира той.

Според мотивите предоставянето на документите следва да се извърши при спазване на Закона за защита на класифицираната информация. Искането не цели публично разгласяване на класифицирана информация, а нейното предоставяне на народните представители, които имат право на достъп, да могат да се запознаят с относимите материали. Проекторешението е необходимо с оглед принципите на публичност, отчетност, законност и защита на обществения интерес при управлението на публични средства в системата на здравеопазването, посочват вносителите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Радев оряза майчинските.Довечера в цяла България майки с колички излизат на протест.

    Коментиран от #4

    13:13 01.07.2026

  • 2 Пак Лични Разпри !

    1 5 Отговор
    Вместо !

    Да Разрешават !

    Проблеми !

    С Една Дума !

    ИЗМЕТ !

    13:14 01.07.2026

  • 3 Позор

    4 2 Отговор
    Радев иска да даде пътищата на концесия но османците, както Костов разпродаде заводите.

    Коментиран от #5

    13:17 01.07.2026

  • 4 Кривчо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Теб май яко те е засегнало Слънцето!!! То не бяха половин милион протестиращи, то не бе чудо. Сега пък майки с колички из цяла България!

    Коментиран от #6

    13:18 01.07.2026

  • 5 Кривчо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Позор":

    Те пък ще си открият крайпътни заведения и така се почва!

    13:20 01.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Кривчо":

    Мен като мъж ме е срам пред тези майки.Би трябвало и тебе също.

    13:22 01.07.2026

  • 7 Емигрант

    4 1 Отговор
    Който и да ви хване ще си играе с вас, без значение е колко е про(с)ст ! Единствената държава сте в ЕС в която в държавните болници ви таксуват като парче месо в търговски магазин ! Никъде в ЕС не се плаща в държавни болници нито цент било то за преглед, операция, консултация и каквото и да е - НИКЪДЕ, но нали сте от знаещите, можещите, толерантните и търпеливите освен, че ви се удържа здравно осигуряване, като влезете в кабинета на лекарят /търговецът на здраве и смърт/ си плащате отново за да получават шефовете на здравни заведения заплати по-големи и от на Президента ха ха ха, будали !

    13:27 01.07.2026

  • 8 Монополисти не трябва да има освен

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    Държавата. Да се премахне частната собственост на Монополистите. Например Операторите на услуги. Те да едни нагли Кожодератори.

    13:28 01.07.2026

  • 9 Шапкаря

    1 0 Отговор
    Питам № 1 при боко пак ли беше мъж?

    13:33 01.07.2026

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