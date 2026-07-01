Куюмджиев за договорката за "Лукойл": Заслужава адмирации

"Над 90% от световните търговци на петролни стоки са регистрирани в Швейцария по две прости причини - ниски данъчни ставки, много добра инфраструктура за работа – застраховки, юридически услуги и прочие, което довежда на практика до невъзможност на нашата рафинерия да търгува. На практика ѝ остават 10-15% търговци, които не са в Швейцария. Това наистина беше през последните години много голям проблем."

Това каза за БНР експертът по енергийни въпроси и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев относно съобщението, че рафинерията в Бургас вече ще може да работи с базирани в Швейцария търговци след срещата на управляващите с представители на "Литаско" и "Лукойл", на която беше договорено "Литаско" да оттегли забраната "Лукойл Нефтохим Бургас" да търгува петрол от регистрирани в Швейцария фирми.

"Уговорката на новите управляващи това да приключи е наистина похвална и заслужава адмирации. Също така и факта, че го направиха прозрачно, открито, пред цялото общество. Оттук нататък проблемите пред рафинерията, а пък и пред целия "Лукойл" продължават, защото дерогацията, изключението, дадено от финансовото министерство на САЩ, е до края на октомври - големият "Лукойл" да си продаде активите извън Русия. Това все още не се е случило. Вече сме юли".

Чрез споразумението "се отпушва един затворен досега канал за доставка на подходящи сортове петрол за по-добра и дълбока преработка в нашата рафинерия. Остават рисковете, разбира се, защото финансовите средства, необходими за един оборот, са колосални и периодът на обръщане на парите е дълъг".

Оценката за активите на цялата "Лукойл" е около "20 и няколко милиарда евро", коментира той.

"Логичното, от гледна точка на собственика, е по-скоро да продаде пакетно всички активи. Само те са твърде различни. Трябва може би да уточним, че "Лукойл" е вертикално интегрирана компания от глобален мащаб. Такива в света не са много. Вертикално интегриране означава, че те имат от най-ниското ниво - находища в различни държави, включително Ирак и Либия; имат нефтопреработвателни комбинати, най-големият в България, но също така имат в Румъния и в Нидерландия минолитарен дял; и, съответно, дистрибуция, включително верига от над 1500 бензиностанции в цял свят, включително и в Щатите. По тази причина бизнесът е сложен за неопитни играчи и не е интересен за по-малки играчи"

Запитан дали "Литаско" ще се откаже от иска си за огромни суми, който смята, че България дължи на компанията, Куюмджиев отговори: "Вицепремиерът Пулев вчера каза, че това е първата стъпка към оттегляне на иска. Само че, в каквито и да било отношения, търговски, за да направиш нещо, трябва да получиш нещо друго. Може би трябва да си зададем въпрос какво друго ще получат".

Ако няма продажба на активите на Лукойл, вероятно може да има удължаване на срока на дерогацията, защото целта на американските санкции не е да вредят на съюзниците, прогнозира Куюмджиев.

Той изрази притеснение за ефекта върху цените на петрола от ново възпламеняване на конфликта между САЩ и Иран:

"Войната май приключи, ако приключи, в много подходящ момент, защото запасите, които имаше по света, общо взето започнаха да се изчерпват. Не трябва да забравяме също, че разрушените инсталации по време на размяната на удари ще отнемат доста време за възстановяването им. Например катарският министър на енергетика още през април заяви, че за възстановяване на най-голямото съоръжение за втечняване на газ в света, което беше разрушено от иранските удари, ще са необходими над 5 години. Тоест енергийната криза засега е овладяна, но не е окончателно отминала".