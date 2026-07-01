Новини
България »
Куюмджиев за договорката за "Лукойл": Заслужава адмирации

Куюмджиев за договорката за "Лукойл": Заслужава адмирации

1 Юли, 2026 19:14 1 259 16

  • явор куюмджиев-
  • договорка-
  • лукойл-
  • литаско

Остават рисковете, разбира се, защото финансовите средства, необходими за един оборот, са колосални и периодът на обръщане на парите е дълъг

Куюмджиев за договорката за "Лукойл": Заслужава адмирации - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Над 90% от световните търговци на петролни стоки са регистрирани в Швейцария по две прости причини - ниски данъчни ставки, много добра инфраструктура за работа – застраховки, юридически услуги и прочие, което довежда на практика до невъзможност на нашата рафинерия да търгува. На практика ѝ остават 10-15% търговци, които не са в Швейцария. Това наистина беше през последните години много голям проблем."

Това каза за БНР експертът по енергийни въпроси и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев относно съобщението, че рафинерията в Бургас вече ще може да работи с базирани в Швейцария търговци след срещата на управляващите с представители на "Литаско" и "Лукойл", на която беше договорено "Литаско" да оттегли забраната "Лукойл Нефтохим Бургас" да търгува петрол от регистрирани в Швейцария фирми.

"Уговорката на новите управляващи това да приключи е наистина похвална и заслужава адмирации. Също така и факта, че го направиха прозрачно, открито, пред цялото общество. Оттук нататък проблемите пред рафинерията, а пък и пред целия "Лукойл" продължават, защото дерогацията, изключението, дадено от финансовото министерство на САЩ, е до края на октомври - големият "Лукойл" да си продаде активите извън Русия. Това все още не се е случило. Вече сме юли".

Чрез споразумението "се отпушва един затворен досега канал за доставка на подходящи сортове петрол за по-добра и дълбока преработка в нашата рафинерия. Остават рисковете, разбира се, защото финансовите средства, необходими за един оборот, са колосални и периодът на обръщане на парите е дълъг".

Оценката за активите на цялата "Лукойл" е около "20 и няколко милиарда евро", коментира той.

"Логичното, от гледна точка на собственика, е по-скоро да продаде пакетно всички активи. Само те са твърде различни. Трябва може би да уточним, че "Лукойл" е вертикално интегрирана компания от глобален мащаб. Такива в света не са много. Вертикално интегриране означава, че те имат от най-ниското ниво - находища в различни държави, включително Ирак и Либия; имат нефтопреработвателни комбинати, най-големият в България, но също така имат в Румъния и в Нидерландия минолитарен дял; и, съответно, дистрибуция, включително верига от над 1500 бензиностанции в цял свят, включително и в Щатите. По тази причина бизнесът е сложен за неопитни играчи и не е интересен за по-малки играчи"

Запитан дали "Литаско" ще се откаже от иска си за огромни суми, който смята, че България дължи на компанията, Куюмджиев отговори: "Вицепремиерът Пулев вчера каза, че това е първата стъпка към оттегляне на иска. Само че, в каквито и да било отношения, търговски, за да направиш нещо, трябва да получиш нещо друго. Може би трябва да си зададем въпрос какво друго ще получат".

Ако няма продажба на активите на Лукойл, вероятно може да има удължаване на срока на дерогацията, защото целта на американските санкции не е да вредят на съюзниците, прогнозира Куюмджиев.

Той изрази притеснение за ефекта върху цените на петрола от ново възпламеняване на конфликта между САЩ и Иран:

"Войната май приключи, ако приключи, в много подходящ момент, защото запасите, които имаше по света, общо взето започнаха да се изчерпват. Не трябва да забравяме също, че разрушените инсталации по време на размяната на удари ще отнемат доста време за възстановяването им. Например катарският министър на енергетика още през април заяви, че за възстановяване на най-голямото съоръжение за втечняване на газ в света, което беше разрушено от иранските удари, ще са необходими над 5 години. Тоест енергийната криза засега е овладяна, но не е окончателно отминала".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    Хубаво е че ще купуваме руски нефт от Швейцария.От Иракския нефт Нефтохим Бургас се е задръстил и ще спре.

    19:16 01.07.2026

  • 3 Щом

    5 10 Отговор
    комундетата са доволни,значи не са добре нещата за България !

    Коментиран от #5

    19:18 01.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 14 Отговор
    Рафинерята трябва да се национализира и блатните терористи да се изгонят заедно с лакея им рублен боташович.

    Коментиран от #10

    19:22 01.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Щом":

    Така е, червената чума винаги е на страната на враговете на България.

    19:23 01.07.2026

  • 6 оня с коня

    8 11 Отговор
    До като не прекъснем всякакви връзки с калния хаганат и не изгоним копейките България няма бъдеще!

    Коментиран от #8

    19:24 01.07.2026

  • 7 Виж му

    8 4 Отговор
    акъла и му крой шапка !

    19:26 01.07.2026

  • 8 Бай Араб

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Това е най-точното определение

    19:31 01.07.2026

  • 9 Атина Палада

    7 4 Отговор
    По продажно, бездарно, гладно, подло, пошло и завистливо от копейката е само пияния му робовладелец от блатата!

    19:36 01.07.2026

  • 10 Водач на молитви

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Това го кажи на драгалевския патладжан щото той я подари"продаде". Човката в калта ......това ви остана. Мдааа

    19:40 01.07.2026

  • 11 кюмурджиев

    2 1 Отговор
    В Швейцария били ниски данъчните ставки и привличали регистрацията на енергийни дружества, ами да внедрим нисъки данъчни ставки чрез прогресивни данъци и да станем Швейцария на Балканите!

    19:45 01.07.2026

  • 12 кокор спецова

    3 3 Отговор
    моят любим сигурно е за затвор ?

    19:57 01.07.2026

  • 13 Не е както

    3 1 Отговор
    изглежда. Не са за "браво". Иск не е оттеглян. Предстои да видим ще има ли извънсъдебно споразумение и на каква цена. Далече са от "браво"

    20:35 01.07.2026

  • 14 Отстрани

    0 2 Отговор
    Браво на правителството на Радев!

    20:44 01.07.2026

  • 15 И тоя

    2 0 Отговор
    Как така се изказва? Какво разбира?

    20:44 01.07.2026

  • 16 Поредната

    1 0 Отговор
    Кремълска Мастия!

    20:53 01.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове