Шишков: Договорите за мантинели са сключвани 2022 г. във връзка с търгове и конкурси, провеждани от кабинети преди нас

Договорите за мантинелите са били сключвани 2022 г. във връзка с търгове и конкурси, които са провеждани в предишни кабинети преди нас. Те са изтекли октомври месец 2025 г. Интересното е, че договорите са били за 300 млн., оказва се в един момент, че по тези договори са платени 500 млн. Това заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков преди заседанието на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

„2025 г. са подписани поредица анекси, с които е надвишена многократно стойността по тези договори“, каза Шишков. По думите му договорите са изтекли времево в края на 2025 г. „Знаете, че беше направен опит за една поръчка, която беше за 1 млрд. Виждате разликата - става поръчка за 300 млн., изразходвани 500 млн. В един момент се прави опит тези същите мантинели да започнат да струват 1 млрд.“, добави той.

Регионалният министър съобщи, че има информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), че е финализирала процедурата и в момента има вече официално писмо за прекратяване на поръчката.

„2022 г. казах, че е имало конкурси и търгове, които са били по времето на министър Караджов“, уточни Шишков.

Индексациите и актуализациите, които са правени на 3-годишните договори, ще бъдат обект на проверка, потвърди той. „Ние в момента проверяваме всичко. Повдигането на темата за мантинелите не е само трагедията, която се случи, а това е, защото ние направихме две неща - обявихме и го направихме да прекратим поръчката за 1 млрд., със сигурност това означава загуба на финансов интерес за определени групи хора, и това, че сме започнали проверка точно за тези договори, защото е странно, да не кажа съмнително, да се надвишават стойностите“, добави регионалният министър.

Шишков подчерта, че има много въпроси, те винаги намират своя отговор и обикновено се стига до сигнал до прокуратурата.