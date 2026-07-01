Шишков: Договорите за мантинели са сключвани 2022 г. във връзка с търгове и конкурси, провеждани от кабинети преди нас

Договорите за мантинелите са били сключвани 2022 г. във връзка с търгове и конкурси, които са провеждани в предишни кабинети преди нас. Те са изтекли октомври месец 2025 г. Интересното е, че договорите са били за 300 млн., оказва се в един момент, че по тези договори са платени 500 млн. Това заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков преди заседанието на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
„2025 г. са подписани поредица анекси, с които е надвишена многократно стойността по тези договори“, каза Шишков. По думите му договорите са изтекли времево в края на 2025 г. „Знаете, че беше направен опит за една поръчка, която беше за 1 млрд. Виждате разликата - става поръчка за 300 млн., изразходвани 500 млн. В един момент се прави опит тези същите мантинели да започнат да струват 1 млрд.“, добави той.
Регионалният министър съобщи, че има информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), че е финализирала процедурата и в момента има вече официално писмо за прекратяване на поръчката.
„2022 г. казах, че е имало конкурси и търгове, които са били по времето на министър Караджов“, уточни Шишков.
Индексациите и актуализациите, които са правени на 3-годишните договори, ще бъдат обект на проверка, потвърди той. „Ние в момента проверяваме всичко. Повдигането на темата за мантинелите не е само трагедията, която се случи, а това е, защото ние направихме две неща - обявихме и го направихме да прекратим поръчката за 1 млрд., със сигурност това означава загуба на финансов интерес за определени групи хора, и това, че сме започнали проверка точно за тези договори, защото е странно, да не кажа съмнително, да се надвишават стойностите“, добави регионалният министър.
Шишков подчерта, че има много въпроси, те винаги намират своя отговор и обикновено се стига до сигнал до прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глупости
18:53 01.07.2026
2 ОСТАВКА, БЕ
18:56 01.07.2026
3 Баце
Или имаше "бонбони", както казва варненското корумпе Коцев и за теб та подписа аджамийската?
За затвор си, не ами за БЕ-ЛЕ-НЕ.
Коментиран от #6
18:57 01.07.2026
4 Чума
18:58 01.07.2026
5 Коментар
18:59 01.07.2026
6 Коментар
До коментар #3 от "Баце":Ескорт към затвора в град Яши Румъния по случай рождения ден на главатака Методиев. Делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на псевдо прокурорите започва и НЕ трябва да се възпрепятства разследването в България
Коментиран от #13
19:02 01.07.2026
7 Стенли
Коментиран от #11, #29
19:03 01.07.2026
8 Г-н Шишков...
19:04 01.07.2026
9 Анонимен
19:05 01.07.2026
10 Виж сега,
19:05 01.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пинко
19:06 01.07.2026
13 Анонимен
До коментар #6 от "Коментар":А защо този шикото ядката не казва че в момента текат дела по тези мантинели образувани от самите участници защо лъжете некадърници служебни и нищо никъде не е плащане и всичката му,приказка по медиите е огромна невиждана лъжа и това е проверимо
19:08 01.07.2026
14 Няма
19:10 01.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Разкрит си шишка тотално
Коментиран от #19
19:13 01.07.2026
17 шишко
значи всичко е изрядно
хорицата поръчкари са били загрижени за шоферите да не правят по големи сакатлъци
макар да не са ги удържали много
19:14 01.07.2026
18 Хмммм
19:16 01.07.2026
19 тиквата: после викате че аз крал само
До коментар #16 от "Разкрит си шишка тотално":"Боташ" е ощетил страната и населението с над 6 млрд.л
19:17 01.07.2026
20 Един
19:21 01.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Крадевците са ПОЗОР!
Коментиран от #26
19:23 01.07.2026
23 Разследвайте
Коментиран от #25
19:24 01.07.2026
24 Ще гледаш
До коментар #11 от "Баце ви съм":У Беляне
19:25 01.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Свинарника
До коментар #22 от "Крадевците са ПОЗОР!":В затвора
Коментиран от #28
19:26 01.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гълъбарника
До коментар #26 от "Свинарника":у Белене!!!
19:27 01.07.2026
29 Военната хунта на Мунчо,
До коментар #7 от "Стенли":работи за олигарсите и Путлер!
19:31 01.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Софи
19:36 01.07.2026