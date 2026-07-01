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Шишков: Договорите за мантинели са сключвани 2022 г. във връзка с търгове и конкурси, провеждани от кабинети преди нас

Шишков: Договорите за мантинели са сключвани 2022 г. във връзка с търгове и конкурси, провеждани от кабинети преди нас

1 Юли, 2026 18:51 708 31

  • иван шишков-
  • договори-
  • мантинели-
  • апи

Регионалният министър съобщи, че има информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), че е финализирала процедурата и в момента има вече официално писмо за прекратяване на поръчката

Шишков: Договорите за мантинели са сключвани 2022 г. във връзка с търгове и конкурси, провеждани от кабинети преди нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Договорите за мантинелите са били сключвани 2022 г. във връзка с търгове и конкурси, които са провеждани в предишни кабинети преди нас. Те са изтекли октомври месец 2025 г. Интересното е, че договорите са били за 300 млн., оказва се в един момент, че по тези договори са платени 500 млн. Това заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков преди заседанието на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

„2025 г. са подписани поредица анекси, с които е надвишена многократно стойността по тези договори“, каза Шишков. По думите му договорите са изтекли времево в края на 2025 г. „Знаете, че беше направен опит за една поръчка, която беше за 1 млрд. Виждате разликата - става поръчка за 300 млн., изразходвани 500 млн. В един момент се прави опит тези същите мантинели да започнат да струват 1 млрд.“, добави той.

Регионалният министър съобщи, че има информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), че е финализирала процедурата и в момента има вече официално писмо за прекратяване на поръчката.

„2022 г. казах, че е имало конкурси и търгове, които са били по времето на министър Караджов“, уточни Шишков.

Индексациите и актуализациите, които са правени на 3-годишните договори, ще бъдат обект на проверка, потвърди той. „Ние в момента проверяваме всичко. Повдигането на темата за мантинелите не е само трагедията, която се случи, а това е, защото ние направихме две неща - обявихме и го направихме да прекратим поръчката за 1 млрд., със сигурност това означава загуба на финансов интерес за определени групи хора, и това, че сме започнали проверка точно за тези договори, защото е странно, да не кажа съмнително, да се надвишават стойностите“, добави регионалният министър.

Шишков подчерта, че има много въпроси, те винаги намират своя отговор и обикновено се стига до сигнал до прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупости

    32 6 Отговор
    Ха , ха , не мога се запра ! Какво стана с ядките , защо не са в прокуратурата , мошеник !

    18:53 01.07.2026

  • 2 ОСТАВКА, БЕ

    39 6 Отговор
    МОШЕНИЦИ КРАДЛИВИ!!!

    18:56 01.07.2026

  • 3 Баце

    32 6 Отговор
    Алоо, некъпания, на една голяма част от тези договори стои ТВОЯТ ПОДПИС, ти Министър ли си или Тик-Ток сейрджия, защо тогава не си стопирал процедурите и не си искал преразглеждане и отговорност от служебните лица договаряли тези боклуци???
    Или имаше "бонбони", както казва варненското корумпе Коцев и за теб та подписа аджамийската?
    За затвор си, не ами за БЕ-ЛЕ-НЕ.

    Коментиран от #6

    18:57 01.07.2026

  • 4 Чума

    10 24 Отговор
    Интересен казус! Гербовете постоянно повтарят, че освен тях никой нищо не е построил, но стане ли някой гаф, веднага показват документи, че всичко е построено от някой друг! Не се оплаквайте, а работете!

    18:58 01.07.2026

  • 5 Коментар

    5 23 Отговор
    Герберската върхушка има право на мнение и обяснения единствено на ГМ Димитров

    18:59 01.07.2026

  • 6 Коментар

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "Баце":

    Ескорт към затвора в град Яши Румъния по случай рождения ден на главатака Методиев. Делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на псевдо прокурорите започва и НЕ трябва да се възпрепятства разследването в България

    Коментиран от #13

    19:02 01.07.2026

  • 7 Стенли

    27 3 Отговор
    Лидерът на партия ПП (Продължаваме промяната) Асен Василев получил на парламентарните избори равни гласове с партия ГЕРБ е публикува гласуването преди няколко часа! Предложението на Асен е майките да получават 100% от тяхното майчинство през 2-та година! Предложението е подкрепено от ГЕРБ, ДБ, ДПС и ВЪЗРАЖДАНЕ. Но е отхвърлено с гласовете на ПБ на Радев които имат в Народното събрание пълно мнозинство.

    Коментиран от #11, #29

    19:03 01.07.2026

  • 8 Г-н Шишков...

    23 1 Отговор
    Партия ГЕРБ са публикували данните по години ..Разкрит сте

    19:04 01.07.2026

  • 9 Анонимен

    24 1 Отговор
    Стига стелъгали вие защо получавате заплати да лъжете ли или да работите Оставка некадърниците разрушители на държавата ни Оставка избори

    19:05 01.07.2026

  • 10 Виж сега,

    24 1 Отговор
    Кабинетът преди вас пак беше на кРадев.След това изявление Шишкото може да хвръкне

    19:05 01.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пинко

    8 23 Отговор
    Тиквата-проклятието на България!!!

    19:06 01.07.2026

  • 13 Анонимен

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "Коментар":

    А защо този шикото ядката не казва че в момента текат дела по тези мантинели образувани от самите участници защо лъжете некадърници служебни и нищо никъде не е плащане и всичката му,приказка по медиите е огромна невиждана лъжа и това е проверимо

    19:08 01.07.2026

  • 14 Няма

    20 0 Отговор
    оправдания , бе ! Стига плещи едни и същи простотии и се гъбарка с хората ! Ще си носиш греховете , а кармата работи за поколенията !

    19:10 01.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Разкрит си шишка тотално

    21 1 Отговор
    Регионалният министър Гроздан Караджов от ИТН в правителствата на Кирил Петков и Росен Желязков е разкрил изцяло договора за мантинелите. Подписан е през 2023 г.от регионалния министър тогава в правителството на Гълъб Донев и регионален министър в момента в правителството на Румен Радев - арх.Иван Шишков. И след като договора с турската "Боташ" е ощетил страната и населението с над 6 млрд.лв , договора за мантинелите от правителството на Гълъб Донев ощетява държавата и народа с половин млрд.лв. И води до смъртни случаи...Кошмар

    Коментиран от #19

    19:13 01.07.2026

  • 17 шишко

    16 0 Отговор
    щом не се казва за кражби и разследване
    значи всичко е изрядно
    хорицата поръчкари са били загрижени за шоферите да не правят по големи сакатлъци
    макар да не са ги удържали много

    19:14 01.07.2026

  • 18 Хмммм

    21 0 Отговор
    май ще гоним гълъбите и гугутките с тояги!

    19:16 01.07.2026

  • 19 тиквата: после викате че аз крал само

    18 0 Отговор

    До коментар #16 от "Разкрит си шишка тотално":

    "Боташ" е ощетил страната и населението с над 6 млрд.л

    19:17 01.07.2026

  • 20 Един

    12 0 Отговор
    Ей, вчера гледах бг филмът Ятаган. Ама този ми е като главен герой от този филм. Пълен шмекер, само на само да усвои парите от наши хора.

    19:21 01.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Крадевците са ПОЗОР!

    14 0 Отговор
    ОСТАВКА, СЪД, ЗАТВОР!!!

    Коментиран от #26

    19:23 01.07.2026

  • 23 Разследвайте

    3 6 Отговор
    И всички в затвора

    Коментиран от #25

    19:24 01.07.2026

  • 24 Ще гледаш

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Баце ви съм":

    У Беляне

    19:25 01.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Свинарника

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "Крадевците са ПОЗОР!":

    В затвора

    Коментиран от #28

    19:26 01.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гълъбарника

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Свинарника":

    у Белене!!!

    19:27 01.07.2026

  • 29 Военната хунта на Мунчо,

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    работи за олигарсите и Путлер!

    19:31 01.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Софи

    0 0 Отговор
    Покажете наводнението в София.Стига с този грозен човек който приказва едно и също.Или вече работното време приключи.Градинката Кристал с изкоренени дървета,спрели тока в центъра.Потоп.

    19:36 01.07.2026

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