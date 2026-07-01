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Румен Христов: Асен Василев отвори кутията на Пандора

Румен Христов: Асен Василев отвори кутията на Пандора

1 Юли, 2026 21:43 1 572 28

  • румен христов-
  • бюджет-
  • майчински

Трупането на дългове води до 1 млрд. евро лихви годишно. Подкрепяме всичко, което е полезно за българските граждани, стига да не е антипазарно

Румен Христов: Асен Василев отвори кутията на Пандора - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След остри сблъсъци в парламента за обезщетенията на майките и обвиненията в политическо лицемерие - какво показа този спор за истинските приоритети на държавата?

"Подкрепих предложението за това майките, които се връщат по-рано на работа, да получават 100% обезщетение. Търсим възможност да привлечем опитните кадри част по-скоро да се върнат на работа и от друга страна даваме възможност на майките да се развиват. Обезщетението за втората година да е 70% също е много важно. Майчинството за първата година е свързано с осигурителната система", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов в "Денят ON AIR".

По думите му всички майчински са изравнени и не е честно - редно е тези, които внасят повече, да получават повече.

"Ако бъдат удовлетворени исканията на майките, това е крачка напред. При тази демографска криза всичко, което е в полза на майката, трябва да бъде направено. Тези 100 дни, които се дават на всяко правителство, не са изминали - полза от скандали в парламента няма. Минали сме през много трудности и продължаваме да бъдем толерантни", добави той за Bulgaria ON AIR.

Според депутата 5,7% бюджетен дефицит е нещо силно притеснително.

"България не прави мащабни ремонти на пътя, а кърпи дупки - пари за там трябват. Веднъж дадена социална услуга, няма как да бъде съкратена - трябва да внимаваме. Помощта трябва да бъде таргетирана и да отива при тези, които имат нужда от нея. Ако имаше бомби от кабинета "Желязков", щеше да се чуе още в кабинета "Гюров", коментира гостът. Влизаме в процедура на свръхдефицит и ако продължаваме така, ще натрупаме дълг, който ще ни вкара в процедурата по надскачане на лимита, убеден е той.

"Асен Василев отвори кутията на Пандора. Трупането на дългове води до 1 млрд. евро лихви годишно. Подкрепяме всичко, което е полезно за българските граждани, стига да не е антипазарно. Не можем да продължим с този проточил се Висш съдебен съвет, трябва нов. Ако се наложи ще подкрепим "Прогресивна България", изтъкна Христов.

Христов уточни, че специалният управител на "Лукойл" не е съобщил, че има запор над рафинерията.

"За Демерджиев тепърва ще прегледаме фактите и ще решим", добави той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    24 5 Отговор
    Рециклирате го тоя отпадък и не ни занимавайте с него...Вече нямало да се кандидатира за председател на СДС,че и втория член на сектата да стане председател най на после...Нищо,че са рода.

    Коментиран от #4

    21:46 01.07.2026

  • 2 Давидов

    24 1 Отговор
    Щял да " решава " за Демерджиев. Нищо и никога не може да решиш подлог на Цар Господар та и на двама.

    21:53 01.07.2026

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    8 11 Отговор
    писна ни от туй руско мекере румен
    тука не е москва

    Коментиран от #18

    21:54 01.07.2026

  • 4 Прав си!

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Този е милионер, натрупал парите си с кражби, далавери и от безделие. А като високоплатен депутат в продължение на двадесетина години, не е свършил нищо полезно за никого.

    Коментиран от #8

    21:55 01.07.2026

  • 5 коркоран

    13 3 Отговор
    отвори кутията на Пандора
    а вие румба
    кога ще отворите чекмеджетата и върнете скътаното в ошушканата хазна

    21:57 01.07.2026

  • 6 Гост

    10 1 Отговор
    Сега човека като се откаже от лидерския пост на двучленната партия СДС остава другия член на партията Ал. Йорданов да стане шеф, а Румбата ако не се откаже да остане единствения член.

    22:01 01.07.2026

  • 7 Коментар

    7 1 Отговор
    Отивай направо на ГМ Димитров с адвокат и дай показания как си си плащал данъците на главанак Методиев, вместо на НАП. Дължиш три милиона на фиска

    22:02 01.07.2026

  • 8 Шумналия

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Прав си!":

    На времето открадна 12 милиона от хибридния център по свиневъдство в Шумен и го затри и 3 години се кри чак в Лондон!

    22:04 01.07.2026

  • 9 Отговор

    6 1 Отговор
    Дебелият Сашо Йорданов го е накиснал много здраво

    22:05 01.07.2026

  • 10 Мнение

    7 1 Отговор
    Един противен дебел плъх, който цял живот не е работил, само мишкувал и крал за любовници и извънбрачни деца

    22:07 01.07.2026

  • 11 Без майтап

    3 0 Отговор
    Това казва и Радев . Това казва пропагандата . Това казват медиите под контрол. ТОВА трябва да се внуши. Това ли е действителността или този е българският политик под крилото на ГЕРБ за пример и подражание на младежкото ГЕРБ, с което ще се гордее?

    22:14 01.07.2026

  • 12 БЕЗРАБОТНИЯ СДС-АР

    6 0 Отговор
    Вече всеки ден е у факти да ръси простотии.

    22:18 01.07.2026

  • 13 НЕ И ВЪРВИ С РУМЕНОВЦИТЕ

    3 0 Отговор
    На България.

    22:19 01.07.2026

  • 14 Коста

    5 4 Отговор
    Асан Василев да не дрънка много! Той освен милиарди да изтегли друго не направи! Сега трябват нови заеми за съжаление. Няма ефективно работеща икономика. Всичко е алъш вериш!

    22:25 01.07.2026

  • 15 Мда

    5 0 Отговор
    Доста плоско, както винаги. Румене, отивай да се редиш с пенсионерите сабалям за евтино кисело мляко с палмово масло, което е продукт на сдс и герб.

    22:26 01.07.2026

  • 16 Саде да попитам!

    6 0 Отговор
    Тоя нали е единственият член на СДС,щото за друг-не се сещам...?!
    И след като се налапа,с години,покрай Бочко, сега пък щял да напуска потъвашият кораб...!
    Ми6ок такъв...!

    22:27 01.07.2026

  • 17 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    1 2 Отговор
    Не разбирам защо българите, вместо да се радват на живота и да спят с момчетата, години наред слушат тези възрастни старци!

    22:28 01.07.2026

  • 18 Тогава

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Отивай в Украйна.

    22:32 01.07.2026

  • 19 Маринов

    0 0 Отговор
    О БОЖЕ,
    Твърде НЕСЕРИОЗНО е,
    да се СМЯТА
    че Тези Майки
    ТРЯБВА
    да ЛЕЖИТЕ
    на ГЪРБА
    на БЕДНИЯ Български Данъкоплатец
    и на ЗАЕМИ
    които ТРЯБВА да Изплащат
    Поколенията ни !

    22:35 01.07.2026

  • 20 9689

    3 0 Отговор
    Крадците дават акъл.

    22:35 01.07.2026

  • 21 те па едни кадри

    1 0 Отговор
    90% от тези които се интересуват от въпроса майчински-отпуск-връщане на работа са на държавна ясла. Нищо не правят освен сплетни, интриги, себеобслужване и слугинаж в полза на батката - ченгето - мутрата които са ги уредили на съответната позиция.
    Не майчинските решават доброто детство, а заплатите на работещите - в най-добрия случай това е бащата. Другото са извращения.
    И да, антипазарни са от а до я.

    22:36 01.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дрън-дрън-дрън

    1 0 Отговор
    „Ако майките получават повече, това ще реши демографската криза.“
    Няма доказателства за такава причинно-следствена връзка.
    Изследвания на международни организации показват, че решенията за раждане на деца зависят от множество фактори:
    жилищна сигурност;
    доходи;
    достъп до детски градини;
    качество на здравеопазването;
    баланс между работа и семейство;
    икономическа предвидимост.
    По-високите обезщетения могат да помогнат на семействата, но сами по себе си не обръщат демографските тенденции

    22:41 01.07.2026

  • 24 Радул

    1 0 Отговор
    „Всички майчински са изравнени и не е честно.. .ЛЪЖА!!!!
    Обезщетението за първата година майчинство в България не е еднакво за всички. То е 90% от среднодневния осигурителен доход за определен период назад и зависи от размера на осигуровките. По-високо осигуряваните майки вече получават по-високо обезщетение (до законовия максимум).
    Еднакво за всички е обезщетението през втората година, което е фиксирана сума, независимо от дохода.
    Следователно твърдението, че „всички майчински са изравнени“, е неточно.

    22:42 01.07.2026

  • 25 Мнение

    1 0 Отговор
    „5,7% бюджетен дефицит е силно притеснителен.“
    Това е политическа оценка, а не факт.
    Факт е, че критерият от Маастрихт е бюджетен дефицит до 3% от БВП.
    Но дали 5,7% е "силно притеснителен" зависи от:
    икономическия цикъл;
    причините за дефицита;
    размера на държавния дълг;
    временния или постоянен характер на разходите.
    Много държави от ЕС са имали значително по-високи дефицити след пандемията.

    22:43 01.07.2026

  • 26 Възмутен

    1 0 Отговор
    „Влизаме в процедура на свръхдефицит.“
    Това не става автоматично.
    Процедурата зависи от:
    официалните данни на Европейска комисия;
    оценката дали превишението е временно;
    решението на Съвет на Европейския съюз.
    Следователно това е прогноза, а не установен факт.

    22:43 01.07.2026

  • 27 Име

    0 0 Отговор
    Боже, Боже!

    22:46 01.07.2026

  • 28 Той на некадърниците все Асен Василев им

    1 0 Отговор
    е виновен! Няма дрега дъвка, ама и тази се изтърка вече. Когато не можеш да обориш някого с аргументи, факти и числа, го удряш със съмнение, с клевети, с мръсни интриги.

    „Асен Василев отвори кутията на Пандора.“
    Това е политическа метафора.
    Не съществува икономически факт, който доказва подобно твърдение.

    22:48 01.07.2026

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