Румен Христов: Асен Василев отвори кутията на Пандора

След остри сблъсъци в парламента за обезщетенията на майките и обвиненията в политическо лицемерие - какво показа този спор за истинските приоритети на държавата?
"Подкрепих предложението за това майките, които се връщат по-рано на работа, да получават 100% обезщетение. Търсим възможност да привлечем опитните кадри част по-скоро да се върнат на работа и от друга страна даваме възможност на майките да се развиват. Обезщетението за втората година да е 70% също е много важно. Майчинството за първата година е свързано с осигурителната система", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов в "Денят ON AIR".
По думите му всички майчински са изравнени и не е честно - редно е тези, които внасят повече, да получават повече.
"Ако бъдат удовлетворени исканията на майките, това е крачка напред. При тази демографска криза всичко, което е в полза на майката, трябва да бъде направено. Тези 100 дни, които се дават на всяко правителство, не са изминали - полза от скандали в парламента няма. Минали сме през много трудности и продължаваме да бъдем толерантни", добави той за Bulgaria ON AIR.
Според депутата 5,7% бюджетен дефицит е нещо силно притеснително.
"България не прави мащабни ремонти на пътя, а кърпи дупки - пари за там трябват. Веднъж дадена социална услуга, няма как да бъде съкратена - трябва да внимаваме. Помощта трябва да бъде таргетирана и да отива при тези, които имат нужда от нея. Ако имаше бомби от кабинета "Желязков", щеше да се чуе още в кабинета "Гюров", коментира гостът. Влизаме в процедура на свръхдефицит и ако продължаваме така, ще натрупаме дълг, който ще ни вкара в процедурата по надскачане на лимита, убеден е той.
"Асен Василев отвори кутията на Пандора. Трупането на дългове води до 1 млрд. евро лихви годишно. Подкрепяме всичко, което е полезно за българските граждани, стига да не е антипазарно. Не можем да продължим с този проточил се Висш съдебен съвет, трябва нов. Ако се наложи ще подкрепим "Прогресивна България", изтъкна Христов.
Христов уточни, че специалният управител на "Лукойл" не е съобщил, че има запор над рафинерията.
"За Демерджиев тепърва ще прегледаме фактите и ще решим", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #4
21:46 01.07.2026
2 Давидов
21:53 01.07.2026
3 к0к0рч0 💋🍌
тука не е москва
Коментиран от #18
21:54 01.07.2026
4 Прав си!
До коментар #1 от "Да,бе":Този е милионер, натрупал парите си с кражби, далавери и от безделие. А като високоплатен депутат в продължение на двадесетина години, не е свършил нищо полезно за никого.
Коментиран от #8
21:55 01.07.2026
5 коркоран
а вие румба
кога ще отворите чекмеджетата и върнете скътаното в ошушканата хазна
21:57 01.07.2026
6 Гост
22:01 01.07.2026
7 Коментар
22:02 01.07.2026
8 Шумналия
До коментар #4 от "Прав си!":На времето открадна 12 милиона от хибридния център по свиневъдство в Шумен и го затри и 3 години се кри чак в Лондон!
22:04 01.07.2026
9 Отговор
22:05 01.07.2026
10 Мнение
22:07 01.07.2026
11 Без майтап
22:14 01.07.2026
12 БЕЗРАБОТНИЯ СДС-АР
22:18 01.07.2026
13 НЕ И ВЪРВИ С РУМЕНОВЦИТЕ
22:19 01.07.2026
14 Коста
22:25 01.07.2026
15 Мда
22:26 01.07.2026
16 Саде да попитам!
И след като се налапа,с години,покрай Бочко, сега пък щял да напуска потъвашият кораб...!
Ми6ок такъв...!
22:27 01.07.2026
17 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
22:28 01.07.2026
18 Тогава
До коментар #3 от "к0к0рч0 💋🍌":Отивай в Украйна.
22:32 01.07.2026
19 Маринов
Твърде НЕСЕРИОЗНО е,
да се СМЯТА
че Тези Майки
ТРЯБВА
да ЛЕЖИТЕ
на ГЪРБА
на БЕДНИЯ Български Данъкоплатец
и на ЗАЕМИ
които ТРЯБВА да Изплащат
Поколенията ни !
22:35 01.07.2026
20 9689
22:35 01.07.2026
21 те па едни кадри
Не майчинските решават доброто детство, а заплатите на работещите - в най-добрия случай това е бащата. Другото са извращения.
И да, антипазарни са от а до я.
22:36 01.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дрън-дрън-дрън
Няма доказателства за такава причинно-следствена връзка.
Изследвания на международни организации показват, че решенията за раждане на деца зависят от множество фактори:
жилищна сигурност;
доходи;
достъп до детски градини;
качество на здравеопазването;
баланс между работа и семейство;
икономическа предвидимост.
По-високите обезщетения могат да помогнат на семействата, но сами по себе си не обръщат демографските тенденции
22:41 01.07.2026
24 Радул
Обезщетението за първата година майчинство в България не е еднакво за всички. То е 90% от среднодневния осигурителен доход за определен период назад и зависи от размера на осигуровките. По-високо осигуряваните майки вече получават по-високо обезщетение (до законовия максимум).
Еднакво за всички е обезщетението през втората година, което е фиксирана сума, независимо от дохода.
Следователно твърдението, че „всички майчински са изравнени“, е неточно.
22:42 01.07.2026
25 Мнение
Това е политическа оценка, а не факт.
Факт е, че критерият от Маастрихт е бюджетен дефицит до 3% от БВП.
Но дали 5,7% е "силно притеснителен" зависи от:
икономическия цикъл;
причините за дефицита;
размера на държавния дълг;
временния или постоянен характер на разходите.
Много държави от ЕС са имали значително по-високи дефицити след пандемията.
22:43 01.07.2026
26 Възмутен
Това не става автоматично.
Процедурата зависи от:
официалните данни на Европейска комисия;
оценката дали превишението е временно;
решението на Съвет на Европейския съюз.
Следователно това е прогноза, а не установен факт.
22:43 01.07.2026
27 Име
22:46 01.07.2026
28 Той на некадърниците все Асен Василев им
„Асен Василев отвори кутията на Пандора.“
Това е политическа метафора.
Не съществува икономически факт, който доказва подобно твърдение.
22:48 01.07.2026