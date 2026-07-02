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Антон Кутев: Основната цел на този бюджет е да овладее дефицита и да спре рязкото нарастване на разходите

Антон Кутев: Основната цел на този бюджет е да овладее дефицита и да спре рязкото нарастване на разходите

2 Юли, 2026 09:41 548 18

  • антон кутев-
  • бюджет-
  • основна цел-
  • дефицит-
  • разходи

До края на годината ще станат ясни всички неотчетени задължения на държавата, тъй като в момента текат одити в ключови институции, коментира още депутатът от "Прогресивна България"

Антон Кутев: Основната цел на този бюджет е да овладее дефицита и да спре рязкото нарастване на разходите - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

До края на годината ще станат ясни всички неотчетени задължения на държавата, тъй като в момента текат одити в ключови институции. Това заяви народният представител от ПГ на “Прогресивна България” Антон Кутев в ефира на „Здравей, България“.
"Настоящият бюджет няма как да реши натрупаните с години проблеми, а основната му цел е да овладее дефицита и да спре рязкото нарастване на разходите”, смята той.
„Не сме очаквали опозицията да ни хареса бюджета, защото той е ключовият документ, който показва разликата между управление и опозиция“, каза Кутев по повод критиките към фискалната рамка. Той отхвърли твърденията, че Министерският съвет необосновано е увеличил разходите си, като уточни, че близо 8,5 млн. лева са свързани с решения на предишното правителство - основно за изплащане на обезщетения по съдебни дела и за охрана на демонтирания Паметник на Съветската армия.
Кутев подчерта, че кабинетът не се „презастрахова“ с допълнителни средства, а се стреми да овладее публичните финанси: „Сваляме дефицита от над 7% до 5,8%. Не съм убеден, че всички плащания са на масата. Скритите задължения ще излизат до края на годината.“ По думите му именно затова са възложени одити, основно в Агенция „Пътна инфраструктура“, за да бъдат установени всички реални задължения на държавата.

Според Кутев него реформите няма как да бъдат реализирани с настоящата план-сметка. „Това е бюджет на реалността. Голямата ни цел е да спрем експоненциалното нарастване на разходите“, заяви той и допълни, че работата по бюджета за 2027 г. ще започне още в края на август или началото на септември.
Представителят на управляващото мнозинство коментира още, че кабинетът вече отчита известно поевтиняване на горивата и сезонните плодове и зеленчуци, но призна, че предизборното обещание за овладяване на цените все още не е изпълнено. По думите му държавата трябва да осигури по-строг контрол върху пазара, да насърчи българското производство и да ограничи нелоялните практики на търговските вериги.

По повод предстоящите президентски избори Кутев заяви, че все още няма партия “Прогресивна България”, която да е взела решение за кандидат за президентските избори, но определи Илияна Йотова като „напълно реален такъв, който може да спечели изборите“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    23 млрд лв повече за олигарсите на Бойко и Шиши.Така ли се овладява дефицит?

    Коментиран от #10

    09:42 02.07.2026

  • 2 Анонимен

    24 3 Отговор
    Безочие червено наглост комунистическа лъжи огромни от бкп червените другари Българи кога е имало избори и бкп са спечелили че този червен и още много много завладяха държавата ни Как стана че червените бкп владеят цялата власт

    09:44 02.07.2026

  • 3 Дефицит !

    12 1 Отговор
    С Дефицит !

    Не се Бори !


    Нито Инфлация !

    С Генерирането на Нова !

    Инфлация !

    Коментиран от #6

    09:47 02.07.2026

  • 4 честен ционист

    21 1 Отговор
    Бюджетът е войнишки, да ви направи още по-бедни. Само глупак би си натресъл военен за диктатор. "Войната не е предназначена да бъде спечелена, тя е предназначена да бъде непрекъсната. Йерархичното общество е възможно единствено въз основа на бедността и невежеството."

    09:48 02.07.2026

  • 5 Трол

    7 3 Отговор
    Целта на този бюджет е да се намалеят разходите на самозабравили се пенсионери, майки и лелки на гише.

    09:51 02.07.2026

  • 6 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дефицит !":

    Да дръпнем още някой кредит ли предлагаш?

    09:57 02.07.2026

  • 7 Роки

    14 0 Отговор
    Затова наливате колосални суми - МИЛИАРДИ ЕВРО в капиталовите разходи, щото вече требва да захлебят не само фирмите на Боко и Шиши, но и на чичо Румен. Преди крадяха двама тулупа, сега станаха трима. ДОГОВОРНЯК! Как върви борбата с олигархията, серсем - кога ще опандизите пенсионерите, майките и децата?

    09:57 02.07.2026

  • 8 Шайкаджийска Държава !

    5 2 Отговор
    Шайката На СДС !

    Шайката На Иван Костов !

    Шайката На ПП - ДБ !

    Шайката На Демократична България !

    Шайката На Синя България !

    -- -- -- -- ---

    И Сега !

    Шайката На Румен Радев !

    09:58 02.07.2026

  • 9 Без майтап

    8 0 Отговор
    Една лъжа казана сто пъти става истина. Всекидневно ,различни личности от новото мнозинство бълват лъжи по различните медии с една цел ,лъжата да стане истина.

    10:02 02.07.2026

  • 10 смях в залата

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бойко и Шиши ли му платиха на зеления чорап предизборната кампания. Плати му я комунистическата олигархия с обещание да не я пипа като му дава възможност да си направи своя нова такава.Затова има увеличение на дефицита за новата олигархия.

    10:05 02.07.2026

  • 11 Плямпалото

    10 0 Отговор
    Кутев защо се изказва. Какво разбира този съветски възпитаник от бюджет? Аман от неграмотници и ренегати на БКП. Най- голямата грешка, че не ги лустрирахме. И БКП трябваше да се разпусне като партия. Сега паразитират върху демокрацията.

    10:06 02.07.2026

  • 12 Наглост Кутевска

    6 0 Отговор
    Нагъл, много ангъл, до инизъм нагъл е атзи червена кратуна, в която още дрънчат ръждясали сърпове и чукове! Да, Кутево нищожество, да! Никаква разлика няма между "модела Борисов - Пеевски" и вашия модел! Дори вашият е по-страшен, защото е двуличен и коварен! Защо назначавате на висши длъжности все хора на Тиквата и на Прасето бе, Кутев наглецо?! Нари щяхте да се "бэрите" срещу таях? Видяхме как се "борите"! До откат им лижеет дебелите задн...и! Наглеци и лицемеир! Лъжци и измамници!

    10:08 02.07.2026

  • 13 Един друг

    8 0 Отговор
    Според този мултипартиен функционер, огъня се гаси най-добре ако добавим бензин.
    Така излиза, щял да намалява разходите, като ги увеличи още повече. Това по Маркс и Енгелс ли е?

    10:12 02.07.2026

  • 14 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ОТПАДЪЦИ ПРОСТИ

    10:21 02.07.2026

  • 15 Основна цел да има средства за кражба

    3 0 Отговор
    Мафията иска да краде

    10:23 02.07.2026

  • 16 Как ще

    2 0 Отговор
    овладееш дефицита,като го увеличаваш още повече бре,нагъл гаден русофилитико?!

    10:34 02.07.2026

  • 17 Видя ! Видя !

    2 0 Отговор
    Видя !

    Върви си при Майка си Момче !

    Имаш още Да Сучеш !

    От Майка си !

    10:36 02.07.2026

  • 18 Българи!

    1 0 Отговор
    Само един изхозд има да се отървем от тоав червено и в червата нищоожество, от цялата ДС- пасмина от деца и внуци на активни борци и най-вече - от фатмака със зелените чорапи, със змийските очички, с огромната брадавица на мутрата и с дългия нос, дето върви два метра пед него! Само едн изход има и той е всички, всички до един утре на портеста, и всеки ден да портестираме докато не изметем червената напаст, надвиснала над държавата ни!

    10:39 02.07.2026

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