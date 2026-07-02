Антон Кутев: Основната цел на този бюджет е да овладее дефицита и да спре рязкото нарастване на разходите

До края на годината ще станат ясни всички неотчетени задължения на държавата, тъй като в момента текат одити в ключови институции. Това заяви народният представител от ПГ на “Прогресивна България” Антон Кутев в ефира на „Здравей, България“.
"Настоящият бюджет няма как да реши натрупаните с години проблеми, а основната му цел е да овладее дефицита и да спре рязкото нарастване на разходите”, смята той.
„Не сме очаквали опозицията да ни хареса бюджета, защото той е ключовият документ, който показва разликата между управление и опозиция“, каза Кутев по повод критиките към фискалната рамка. Той отхвърли твърденията, че Министерският съвет необосновано е увеличил разходите си, като уточни, че близо 8,5 млн. лева са свързани с решения на предишното правителство - основно за изплащане на обезщетения по съдебни дела и за охрана на демонтирания Паметник на Съветската армия.
Кутев подчерта, че кабинетът не се „презастрахова“ с допълнителни средства, а се стреми да овладее публичните финанси: „Сваляме дефицита от над 7% до 5,8%. Не съм убеден, че всички плащания са на масата. Скритите задължения ще излизат до края на годината.“ По думите му именно затова са възложени одити, основно в Агенция „Пътна инфраструктура“, за да бъдат установени всички реални задължения на държавата.
Според Кутев него реформите няма как да бъдат реализирани с настоящата план-сметка. „Това е бюджет на реалността. Голямата ни цел е да спрем експоненциалното нарастване на разходите“, заяви той и допълни, че работата по бюджета за 2027 г. ще започне още в края на август или началото на септември.
Представителят на управляващото мнозинство коментира още, че кабинетът вече отчита известно поевтиняване на горивата и сезонните плодове и зеленчуци, но призна, че предизборното обещание за овладяване на цените все още не е изпълнено. По думите му държавата трябва да осигури по-строг контрол върху пазара, да насърчи българското производство и да ограничи нелоялните практики на търговските вериги.
По повод предстоящите президентски избори Кутев заяви, че все още няма партия “Прогресивна България”, която да е взела решение за кандидат за президентските избори, но определи Илияна Йотова като „напълно реален такъв, който може да спечели изборите“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
09:42 02.07.2026
2 Анонимен
09:44 02.07.2026
3 Дефицит !
Не се Бори !
Нито Инфлация !
С Генерирането на Нова !
Инфлация !
Коментиран от #6
09:47 02.07.2026
4 честен ционист
09:48 02.07.2026
5 Трол
09:51 02.07.2026
6 провинциалист
До коментар #3 от "Дефицит !":Да дръпнем още някой кредит ли предлагаш?
09:57 02.07.2026
7 Роки
09:57 02.07.2026
8 Шайкаджийска Държава !
Шайката На Иван Костов !
Шайката На ПП - ДБ !
Шайката На Демократична България !
Шайката На Синя България !
-- -- -- -- ---
И Сега !
Шайката На Румен Радев !
09:58 02.07.2026
9 Без майтап
10:02 02.07.2026
10 смях в залата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бойко и Шиши ли му платиха на зеления чорап предизборната кампания. Плати му я комунистическата олигархия с обещание да не я пипа като му дава възможност да си направи своя нова такава.Затова има увеличение на дефицита за новата олигархия.
10:05 02.07.2026
11 Плямпалото
10:06 02.07.2026
12 Наглост Кутевска
10:08 02.07.2026
13 Един друг
Така излиза, щял да намалява разходите, като ги увеличи още повече. Това по Маркс и Енгелс ли е?
10:12 02.07.2026
14 Боруна Лом
10:21 02.07.2026
15 Основна цел да има средства за кражба
10:23 02.07.2026
16 Как ще
10:34 02.07.2026
17 Видя ! Видя !
Върви си при Майка си Момче !
Имаш още Да Сучеш !
От Майка си !
10:36 02.07.2026
18 Българи!
10:39 02.07.2026