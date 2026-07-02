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Димитър Стоянов се срещна с Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили на НАТО в Европа ген. Гринкевич

Димитър Стоянов се срещна с Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили на НАТО в Европа ген. Гринкевич

2 Юли, 2026 16:31 838 21

  • димитър стоянов-
  • алексъс гринкевич-
  • нато

Генерал Гринкевич подчерта, че България е ключов и надежден съюзник

Димитър Стоянов се срещна с Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили на НАТО в Европа ген. Гринкевич - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България работи активно за затвърждаването на принципите на единство, солидарност и утвърждаване на НАТО като най-силната отбранителна организация. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на среща с Върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич.

Двамата обсъдиха актуалната среда за сигурност и новите, по-високи изисквания към възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса. „Променящият се начин на водене на бойни действия изисква придобиването на ефективни способности от страните в НАТО“, заяви министър Стоянов. Той посочи, че предстоящата Среща на върха в Анкара трябва да покаже и политическата воля за трансформация на Алианса към Стратегията НАТО 3.0.

„Трудните времена са за лидерите“, заяви той и допълни, че устойчивият финансов ресурс, необходим в дългосрочен план за постигането на тази цел, е предизвикателство за много от съюзниците, включително за България, но отговорността изисква изпълнение на ангажиментите, развитие на отбранителните способности и силна индустрия.

Генерал Гринкевич подчерта, че България е ключов и надежден съюзник. Той оцени усилията на страната по увеличаване на разходите за отбрана и превръщането им в реални способности, активното участие в мерките и дейностите на НАТО по възпиране и отбрана на източния фланг, както и участието на българските въоръжени сили в мисията на НАТО в Косово.

На срещата присъстваха още началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министрите на отбраната Любомир Монов и Катерина Граматикова-Иванова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И като

    16 3 Отговор
    не знае как да се държи този полиглот , взел та си мушнал ръката в джоба !

    Коментиран от #4, #8

    16:36 02.07.2026

  • 2 Смър на НАТО

    11 7 Отговор
    и всички евро-атлантици в Територията

    Коментиран от #12

    16:36 02.07.2026

  • 3 Питане

    7 6 Отговор
    Комуниста защо се е оклюмал и свил раменцата ???
    Да не би....... Аааа ?

    Коментиран от #13

    16:37 02.07.2026

  • 4 Точи го за

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "И като":

    евро-атлантиците. Всички знаем, че обичате да гнявите грездея

    16:37 02.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    6 9 Отговор
    Искам да Грьъмне АЕЦ-а Кoзлoдyй или земетрecение като във Венецуела да иизбие всички Евро - Aтлантици които живеят луксозно ,с крacиви жeни ,cкъпи кoли и екскурзии и почивки...
    Няма само аз caмoтната и сьъдрана кoпeйка да се мъчa без радост и смислен живот по цели нощи тук в сайта - денонощно..

    16:38 02.07.2026

  • 7 Ами

    9 6 Отговор
    Ако НАТО имат нужда от самолети ...
    Ние имаме едни които не ни трябват.
    За цената ще се спазарим :)

    16:40 02.07.2026

  • 8 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "И като":

    "keep (or have) in your pocket" на английски е идиом, който означава, че държите някого изцяло под контрол или зависимост.

    И Баце така се носи пред началниците.

    16:41 02.07.2026

  • 9 Атина Палада

    4 2 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    16:44 02.07.2026

  • 10 😂😂😂😂

    2 0 Отговор
    Имал си...гол гз.

    16:46 02.07.2026

  • 11 Рамбо

    10 4 Отговор
    Нима в НАТО не знаят, че Митю есемеса, веднага ще прати есемес на рашиското жуже за какво иде реч.

    Коментиран от #19

    16:52 02.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ти ли питаш

    0 2 Отговор
    Петрохански скрибуч, а?

    17:24 02.07.2026

  • 15 Другарят стоянов

    5 1 Отговор
    е направил много силно впечатление - жена в мъжки дрехи.

    17:25 02.07.2026

  • 16 отан

    2 2 Отговор
    Е дошъл да вземе парите за членството- % от БВП,а колко жертви даде България заради тях

    17:34 02.07.2026

  • 17 Иван Венков

    2 0 Отговор
    Приведената стойка на нашия министър на отбраната Стоянов вероятно се дължи на факта, че взема 3 пъти по малка заплата от напомпеният генерал Гринкевич. Гринкевич взема около 20 хил. долара весечно, докато Митко взема около 6 хил. долара. А искат да пращат на война български войници дето вземат по около 1200 долара на месец!
    Да неговорим, че Гринкевич е от белоруски произход.

    17:39 02.07.2026

  • 18 Агов

    1 0 Отговор
    Министър,публична личност а не знае,че когато е изправен горното копче на сакото трябва да е закопчано.Етикета го изисква.А тази тема изобщо не е интересна.Каквото ще става,ще стане.

    17:44 02.07.2026

  • 19 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Рамбо":

    Знаят , затова се гаврят с него ....само виж снимката , как изглежда мунчовеца до натовеца ....

    17:45 02.07.2026

  • 20 ПБо(га)таш

    4 0 Отговор
    На тоя идиот ли му викаха Митьо СМСа?

    17:46 02.07.2026

  • 21 Кака Мара

    0 0 Отговор
    Хаха този натовец вече е обезглавен, чудна снимка.

    17:56 02.07.2026

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