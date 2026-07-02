Димитър Стоянов се срещна с Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили на НАТО в Европа ген. Гринкевич

България работи активно за затвърждаването на принципите на единство, солидарност и утвърждаване на НАТО като най-силната отбранителна организация. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на среща с Върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич.

Двамата обсъдиха актуалната среда за сигурност и новите, по-високи изисквания към възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса. „Променящият се начин на водене на бойни действия изисква придобиването на ефективни способности от страните в НАТО“, заяви министър Стоянов. Той посочи, че предстоящата Среща на върха в Анкара трябва да покаже и политическата воля за трансформация на Алианса към Стратегията НАТО 3.0.

„Трудните времена са за лидерите“, заяви той и допълни, че устойчивият финансов ресурс, необходим в дългосрочен план за постигането на тази цел, е предизвикателство за много от съюзниците, включително за България, но отговорността изисква изпълнение на ангажиментите, развитие на отбранителните способности и силна индустрия.

Генерал Гринкевич подчерта, че България е ключов и надежден съюзник. Той оцени усилията на страната по увеличаване на разходите за отбрана и превръщането им в реални способности, активното участие в мерките и дейностите на НАТО по възпиране и отбрана на източния фланг, както и участието на българските въоръжени сили в мисията на НАТО в Косово.

На срещата присъстваха още началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министрите на отбраната Любомир Монов и Катерина Граматикова-Иванова.