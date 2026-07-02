Димитър Стоянов се срещна с Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили на НАТО в Европа ген. Гринкевич

България работи активно за затвърждаването на принципите на единство, солидарност и утвърждаване на НАТО като най-силната отбранителна организация. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на среща с Върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич.
Двамата обсъдиха актуалната среда за сигурност и новите, по-високи изисквания към възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса. „Променящият се начин на водене на бойни действия изисква придобиването на ефективни способности от страните в НАТО“, заяви министър Стоянов. Той посочи, че предстоящата Среща на върха в Анкара трябва да покаже и политическата воля за трансформация на Алианса към Стратегията НАТО 3.0.
„Трудните времена са за лидерите“, заяви той и допълни, че устойчивият финансов ресурс, необходим в дългосрочен план за постигането на тази цел, е предизвикателство за много от съюзниците, включително за България, но отговорността изисква изпълнение на ангажиментите, развитие на отбранителните способности и силна индустрия.
Генерал Гринкевич подчерта, че България е ключов и надежден съюзник. Той оцени усилията на страната по увеличаване на разходите за отбрана и превръщането им в реални способности, активното участие в мерките и дейностите на НАТО по възпиране и отбрана на източния фланг, както и участието на българските въоръжени сили в мисията на НАТО в Косово.
На срещата присъстваха още началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министрите на отбраната Любомир Монов и Катерина Граматикова-Иванова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И като
Коментиран от #4, #8
16:36 02.07.2026
2 Смър на НАТО
Коментиран от #12
16:36 02.07.2026
3 Питане
Да не би....... Аааа ?
Коментиран от #13
16:37 02.07.2026
4 Точи го за
До коментар #1 от "И като":евро-атлантиците. Всички знаем, че обичате да гнявите грездея
16:37 02.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
Няма само аз caмoтната и сьъдрана кoпeйка да се мъчa без радост и смислен живот по цели нощи тук в сайта - денонощно..
16:38 02.07.2026
7 Ами
Ние имаме едни които не ни трябват.
За цената ще се спазарим :)
16:40 02.07.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "И като":"keep (or have) in your pocket" на английски е идиом, който означава, че държите някого изцяло под контрол или зависимост.
И Баце така се носи пред началниците.
16:41 02.07.2026
9 Атина Палада
16:44 02.07.2026
10 😂😂😂😂
16:46 02.07.2026
11 Рамбо
Коментиран от #19
16:52 02.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ти ли питаш
17:24 02.07.2026
15 Другарят стоянов
17:25 02.07.2026
16 отан
17:34 02.07.2026
17 Иван Венков
Да неговорим, че Гринкевич е от белоруски произход.
17:39 02.07.2026
18 Агов
17:44 02.07.2026
19 Сила
До коментар #11 от "Рамбо":Знаят , затова се гаврят с него ....само виж снимката , как изглежда мунчовеца до натовеца ....
17:45 02.07.2026
20 ПБо(га)таш
17:46 02.07.2026
21 Кака Мара
17:56 02.07.2026