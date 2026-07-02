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Околовръстното на Пловдив и водоснабдяването от "Доспат-Въча" са главните приоритети на МРРБ за региона

Околовръстното на Пловдив и водоснабдяването от "Доспат-Въча" са главните приоритети на МРРБ за региона

2 Юли, 2026 21:07 588 2

  • мррб-
  • доспат-въча-
  • царацово

Междуведомствени работни групи с експерти форсират двата обекта, всеки месец ще отчитат постигнатото

Околовръстното на Пловдив и водоснабдяването от "Доспат-Въча" са главните приоритети на МРРБ за региона - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Междуведомственa работна група с представители на всички отговорни институции ще форсира изграждането на околовръстния път на Пловдив. Това решиха на работна среща днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и областният управител на Пловдив Георги Янев. Тя ще е под ръководството на областния управител. Всеки месец членовете ще представят отчет за изпълнението на поставените задачи, ще дискутират възникнали казуси в хода работата и ще дискутират предстоящите дейности.

„Околовръстният път на Пловдив е обект от национално значение и изключително важна връзка. Той ще улесни придвижването на гражданите и бизнеса от три области и ще допринесе изключително за подобряване на пътната безопасност и разтоварването на трафика във втория по големина български град“, отбеляза арх. Шишков. Той посочи, че за съжаление, както и при други инфраструктурни обекти, се наблюдава забавяне, защото процедурите са били изоставени. „Имаме да провеждаме редица екологични и технически процедури, отчуждения на имоти и проектиране, защото имаме частични действия само за около 2 км от трасето“, коментира министър Шишков. По негова оценка процедурите ще отнемат около година – година и половина, но при максимална мобилизация срокът може да бъде преизчислен.

Проектът за удвояване на съществуващия югозападен обходен път на Пловдив е с обща дължина 18,720 км и обхваща участъка от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел „Царацово“. Съществуващото едно пътно платно трябва да бъде приведено към габарит Г23,5 и да стане с две платна за движение. Агенция „Пътна инфраструктура“ е провела обществена поръчка за изработване на технически проект и ПУП–ПП по три обособени позиции. Първата е за 2,1 км от магазин „Джъмбо“ до края на моста над р. Марица – юг, включително два нови моста и пътен възел Пазарджишко шосе – естакада над кръговото. Втората е с дължина от 2,66 км – от магазин „Джъмбо“ до пътен възел „Царацово“. Обособена позиция 3 се отнася за 14 км от края на моста над р. Марица – юг до кръговото на Асеновградско шосе. Част от проекта е и Югоизточният обход на Пловдив – от пътен възел „Скобелева майка“ до кръговото на Асеновградско шосе.

„Изграждането на Околовръстния път е стратегическа задача за Пловдив и региона. Благодаря на министър Шишков за разбирането обектът да стане приоритет за държавата, защото регионът заслужава модерна инфраструктура, безопасен трафик и условия за устойчиво икономическо развитие“, заяви областният управител Георги Янев.

Двамата обсъдиха и последващи действия за реализацията на другия стратегически обект за област Пловдив – водоснабдяване от каскада „Доспат-Въча“. Георги Янев подчерта, че ще бъде актуализиран съставът на работната група, която работи по реализацията на проекта. Той подчерта, че ще се ползват всички налични разработки за изпълнение, част от които са още от 80-те години на миналия век. Министър Шишков увери, че обектът е в плановете на МРРБ и гаранция за това е, че в новия състав ще бъдат включени заместник-министър Павлета Пеловска и представители на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. „Това е стратегически проект на правителството на Румен Радев, който ще реши проблемите с водоснабдяването на Пловдив и Хасково. Важен е за хората, които ще имат достъп до чиста и качествена вода. Ще се намалят и разходите на ВиК оператора, който плаща огромни сметки за ток, за да доставя вода от кладенци до населените места“, посочи инж. Шишков.


България
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  • 1 Шишков,

    2 1 Отговор
    муньовият пудел колко време ще си набелязва приоритети? Кога ще ги изпълнява. Ама той така си работи с набелязване и дотам.

    21:23 02.07.2026

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Защо Доспат, който има собствен водоизточник, плаща една от най-скъпите води в страната?

    22:02 02.07.2026

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