Мъж се удави на плаж "Нестинарка"

71-годишен мъж от София се е удавил на плаж "Нестинарка", съобщиха от полицията.

Вчера малко лед 12:00 ч. в РПУ - Царево е получено съобщение, че на споменатата ивица в морското градче от морето е извадено тяло.

Впоследвствие е установена самоличността на мъжа.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.