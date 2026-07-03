Мъж се удави на плаж "Нестинарка"

71-годишен мъж от София се е удавил на плаж "Нестинарка", съобщиха от полицията.
Вчера малко лед 12:00 ч. в РПУ - Царево е получено съобщение, че на споменатата ивица в морското градче от морето е извадено тяло.
Впоследвствие е установена самоличността на мъжа.
Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
09:45 03.07.2026
2 Ами да, те
09:48 03.07.2026
3 Морски
Коментиран от #6, #8
09:53 03.07.2026
4 Георгиев
09:55 03.07.2026
5 Хм.....
09:56 03.07.2026
6 Ей морския
До коментар #3 от "Морски":Май си от Ямбол или Сливен
09:56 03.07.2026
7 Много черна Коса !
С Ккаво ?
Я Боядисва ?
09:57 03.07.2026
8 Пич
До коментар #3 от "Морски":Напълно те подкрепям! Морето и реката (също много опасна за плуване), не са басейн!
Коментиран от #13
09:58 03.07.2026
9 Джихади Йово
10:18 03.07.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
10:29 03.07.2026
11 Така става,
10:36 03.07.2026
12 греда
10:53 03.07.2026
13 Гларус
До коментар #8 от "Пич":А защо тогава хората които живеят до морето се дават в пъти по малко?
Не че навлизат да плуват а знаят кога и къде.
А останалите като невидели юруш
10:57 03.07.2026