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Мъж се удави на плаж "Нестинарка"

Мъж се удави на плаж "Нестинарка"

3 Юли, 2026 09:41 1 409 13

  • удавен-
  • нестинарка

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас

Мъж се удави на плаж "Нестинарка" - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

71-годишен мъж от София се е удавил на плаж "Нестинарка", съобщиха от полицията.

Вчера малко лед 12:00 ч. в РПУ - Царево е получено съобщение, че на споменатата ивица в морското градче от морето е извадено тяло.

Впоследвствие е установена самоличността на мъжа.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    4 1 Отговор
    Вчера малко След 12:00 ч. ....... Малко лед си слагам в чаша с вода,когато ми е много топло.

    09:45 03.07.2026

  • 2 Ами да, те

    5 1 Отговор
    така правят мъжете от София - давят се...

    09:48 03.07.2026

  • 3 Морски

    7 2 Отговор
    Трябва по телевизията, да има някаква разяснителна кампания, за плуването в Черно море. Влизаш само до кръста и това е, завлече ли те, мъртво течение, дори и да знаеш, как да се измъкнеш, настрани по посока дължината на плажа, пак не е по силите на 71 годишен. Басейна е за плуване, а не морето. По карибските държави, има вътрешни плажове с кристална вода и без мъртво течение, там става за плуване, Черно море не става.

    Коментиран от #6, #8

    09:53 03.07.2026

  • 4 Георгиев

    6 0 Отговор
    И с тази снимка по впечатляващи ли сте? Също като снимката на Луканов в моргата. Имате ли пипе?

    09:55 03.07.2026

  • 5 Хм.....

    4 1 Отговор
    Нестинарка е една птехвалена чорба с мръсотия! Идете на Аркутино в делничен ден, защото в уикендите се довлича селянията от около морето! Подозрително суросинкява...

    09:56 03.07.2026

  • 6 Ей морския

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Морски":

    Май си от Ямбол или Сливен

    09:56 03.07.2026

  • 7 Много черна Коса !

    1 0 Отговор
    Има Тоя !

    С Ккаво ?

    Я Боядисва ?

    09:57 03.07.2026

  • 8 Пич

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Морски":

    Напълно те подкрепям! Морето и реката (също много опасна за плуване), не са басейн!

    Коментиран от #13

    09:58 03.07.2026

  • 9 Джихади Йово

    1 3 Отговор
    От къде е извадено тялото след като се е удавил на плажа, а и същото се вижда и на снимката???

    10:18 03.07.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 4 Отговор
    Бог да го прости!Дано поне органите му да могат да се използват за трансплантация. 🦧😪🦧

    10:29 03.07.2026

  • 11 Така става,

    1 0 Отговор
    когато някои дебили си мислят, че Черно море е по-солено от Средиземно. В по-сладката вода много по-трудно се плува, или казано - задържа. Тези, които са расли по планините и плували в реките, добре го знаят.

    10:36 03.07.2026

  • 12 греда

    0 1 Отговор
    Ей,не успя да дочака увеличението на пенсията човека.

    10:53 03.07.2026

  • 13 Гларус

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    А защо тогава хората които живеят до морето се дават в пъти по малко?
    Не че навлизат да плуват а знаят кога и къде.
    А останалите като невидели юруш

    10:57 03.07.2026

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