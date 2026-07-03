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Контрера: Управлението на София няма посока. То не знае какво иска и как да го постигне

Контрера: Управлението на София няма посока. То не знае какво иска и как да го постигне

3 Юли, 2026 21:26 451 9

  • карлос контрера-
  • софия-
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  • посока

Общинският съветник от ВМРО коментира недостига на средства за градския транспорт и забавените инфраструктурни проекти

Контрера: Управлението на София няма посока. То не знае какво иска и как да го постигне - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управлението на София няма посока. То не знае какво иска и как да го постигне. Това заяви общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.
Той коментира предупреждението на Столична община, че има риск за градския транспорт, ако не бъдат преразгледани параметрите на бюджета и не бъдат осигурени още 25,4 млн. евро. „Не е тайна, че общественият транспорт в София от години е недофинансиран, така че до известна степен Столичната община и кметът Васил Терзиев имат основания да поискат повече средства от държавата по линия на компенсациите”, каза Контрера.
По думите му част от исканите средства са напълно основателни, тъй като са свързани с охраната на метрото. „Тези средства би трябвало всяка година да се предвиждат и да се плащат от държавата към общината. Смениха се много правителства, но никога този разход не влиза като базов в държавния бюджет. Това е недопустимо както от гледна точка на публичните финанси, така и на сигурността”, подчерта той.
Контрера постави под съмнение искането за допълнително финансиране на транспортната дейност. Според него има противоречие в действията на администрацията. „Общината иска още 23 милиона евро за движението на метрото, автобусите, тролеите и трамваите. В същото време има 121 милиона евро преходен остатък – неусвоени средства от миналата година. Логично е хората да питат защо не се направи по-добра организация на бюджета и част от тези средства не се насочат към транспорта”, заяви общинският съветник.

Общинският съветник коментира още и забавените ремонти на ключови улици и булеварди в София. По думите му това е резултат от работата на общинската администрация. „За съжаление, през този мандат много важни инфраструктурни проекти се забавиха, а други изобщо няма да започнат. Ремонтът на булевард „Мария Луиза” например се отложи с близо две години”, заяви той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма посока. То не знае какво иска

    2 1 Отговор
    как да не знае
    навсякъде се опитват чекмеджета да пълнят

    21:32 03.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Единственото хубаво нещо в София е....
    ТАБЕЛАТА за ВАРНА❗

    21:33 03.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бабатунде

    2 0 Отговор
    София е африканско гето от 15 години. Края на панелките, некачественото ново строителство и изписаните по документи, ремонти приключва. Какво следва след това? Може би като във Хаити и Венецуела след заметресение!?

    21:47 03.07.2026

  • 5 Кубинските болшевики

    2 2 Отговор
    Тоя е кубински джипси,няма нито ден работен,кубинец в бг парламента

    21:47 03.07.2026

  • 6 Бай Желю шумкаря русофили Бургас

    4 0 Отговор
    Кубинеца Контрера,руснаците братушки Станишев и Вигенин ,кви голи вечеринки си прайхме на петрохан

    21:53 03.07.2026

  • 7 Що не се

    2 0 Отговор
    пробва за кмет като друтото сиган. Или в СОС е далаверата. За нищо не си отговорен, лапачката си я бива и лаеш в студиата да те броят за жив

    21:59 03.07.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Хайде сега пък градски транспорт ще се превърне в следващата бездънна дупка за пари. Как в провинцията са на самоиздръжка, а цените са по-ниски?

    22:10 03.07.2026

  • 9 Писна

    1 0 Отговор
    Ни от този разбирач.Скрий се плювалник,не си актуален.Само стари коментари.Правите само мизерии на Терзиев.Затова ви плащат вашите лобита

    22:11 03.07.2026

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