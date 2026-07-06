Новини
България »
Николай Стайков: Основният въпрос за полетите на Делян Пеевски е откъде идват парите за това

Николай Стайков: Основният въпрос за полетите на Делян Пеевски е откъде идват парите за това

6 Юли, 2026 09:06 1 272 29

  • николай стайков-
  • делян-
  • пеевски-
  • полети-
  • булгартабак

Журналистът запита кой е бил истинският собственик на "Булгартабак"

Николай Стайков: Основният въпрос за полетите на Делян Пеевски е откъде идват парите за това - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основният въпрос по отношение на полетите на Делян Пеевски е откъде идват парите за това. Кой с кого е летял е лична тема. Но ние не знаем нищо за неговия бизнес. Имаме право да питаме това и дали тези средства не са от публичен ресурс, защото данните водят до хипотезата, че всичко води дотам. Това каза Николай Стайков, журналист от платформата „Извън ефира”, в студиото на „Здравей, България”.

„Данните, с които разполагаме, обвързват Пеевски с „Булгартабак”, а ние не знаем кой беше истинският собственик. Много хора казват, че това е забравена история – фабриките не работят от около 10 години. Но това не трябва да е така, защото и досега има необслужван заем към Българската банка за развитие за десетки милиони”, допълни той.

„Полетите са 213 за периода 2015 – 2022 г. На практика една цяла година Пеевски е прекарал в Дубай, а не в парламента”, допълни журналистът.

„Какво стана с „Булгартабак”? През 2011 г. е продаден на фирма с неизвестен собственик по скандална процедура. Никой не отговори на въпроса на кого е продаден. Тогава от опозицията – БСП, казаха, че им е забранено от ръководството да говорят за „Булгартабак”. Т.е. има надпартийна схема за мълчание, като това се не превърна в скандал. Връзката на Пеевски с „Булгартабак” никога не беше доказана, въпреки че много следи водеха натам. Но никой никога не отговори кой е истинският собственик и защо му е отпуснат заем от 140 милиона от единствената държавна банка в нарушение. ББР няма право да кредитира фирми с неизвестни собственици”, разказа още Стайков.

Стайков коментира и казуса с паспорта на Десислава Атанасова. Той посочи, че се е случвало да „имаме работа с политици, които имат културата на това да укриват документалните си следи”. И допълни, че все още не е ясно дали точно случаят с Атанасова е такъв, или не, „но не бих се учудил на номера с използване на паспортите и манипулация на данните”. Затова призова да бъде представена цялата информация.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как от къде?

    11 0 Отговор
    От ДС милиционерите!

    09:07 06.07.2026

  • 2 Не разбрал

    7 13 Отговор
    При условие , че Шиши е декларирал почти 21 милиона лева от дивиденти , т.е притежава акции за 2024г , въпросът е много глупав .

    Коментиран от #6, #11

    09:10 06.07.2026

  • 3 Овчар

    17 4 Отговор
    Всички знаем откъде са парите....! Трябва да се работи по чевръсто и да има резултати , затвор ,конфискация на имущество..

    Коментиран от #7

    09:10 06.07.2026

  • 4 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ

    10 2 Отговор
    Това е положението. Вдигаш самолета и потегляш право към целта, а другото са подробности.

    09:11 06.07.2026

  • 5 Фен

    7 21 Отговор
    Основният въпрос е, до къде още може да падне Демерджиев.

    09:11 06.07.2026

  • 6 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Не разбрал":

    Когато има разминаване около 100 млн лева въобще не е глупав, а е за прокурор.

    Коментиран от #10

    09:12 06.07.2026

  • 7 Е как знаете ?

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Виж го този умник не знае ! Покажи някакви документи белким научи и той .

    09:13 06.07.2026

  • 8 Гробар

    6 13 Отговор
    Чорапа ни занимава с глупости, докато тегли милиарди, за да могат търтеите от администрацията и алчните пенсионери да си живеят като царе без да работят.

    09:15 06.07.2026

  • 9 селяк

    13 4 Отговор
    Погнаа Прасчо сега чакаме и Тиквунчо

    09:15 06.07.2026

  • 10 Хи хи

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "СВО 1 593 дни РЕЗИЛ":

    Къде го това разминаване и как го разбра , дай някакви документи ! Аз помня и едни 10 милиарда дето се крадяха всяка година ама никой не можа да ги намери и вече пета година теглим заем след заем . Дай ги документите и ще те призная !

    09:16 06.07.2026

  • 11 Хаха

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Не разбрал":

    Не е декларирал пееФ, че полетите се плащат от някаква адвокатска кантора, а е длъжен да го направи пред КПКОМПИ!
    Намагнитеният няма право да ползва своите сметки и сам да си плаща и не знам кви дивиденти и от къде има, но по магнит същите подлежат на запор...

    Коментиран от #14, #16

    09:16 06.07.2026

  • 12 парите ок

    13 3 Отговор
    но кой с кого е летял НЕ Е ЛИЧНА ТЕМА ВЪОБЩЕ ЧИЧО......когато станеш ВИСШ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ, НЯМА ЛИЧЕН ЖИВОТ СТРИНКО.......Ако не ти харесва не заемаш тези постове... ОСТАВКА НА ДЕСА , А И НА ОНЗИ ПОМАК В ЗАТВОРА.........

    09:16 06.07.2026

  • 13 Пеевски трябва да бъде разследван,

    12 2 Отговор
    но паралелно с другите неотложни дейности в полза на България. А радевчетата са се съсредоточили само върху него, а всичко друго върви на самотек.
    Не ми е първият проблем откъде са милионите на Пеевски, защото вече са по офшорки и няма да се върнат. Но могат да върнат парите от Боташ и други далавери. Както и да поработят малко за хората. Предизборната президентска кампания ли е най-големият приоритет на на българите в този момент?
    На политиците може би, но на народа – не.
    Да почнат да бачкат, че инак България ще им се види тясна.

    09:18 06.07.2026

  • 14 Смях

    5 15 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Магнита е само в твоята глава и на Демерджиев , според последният даже действал в България !Адвокат та дрънка и не знае решението на ВАС от 2021 година .

    Коментиран от #18

    09:19 06.07.2026

  • 15 Емигрант

    5 3 Отговор
    Разследват се полети за "дребни" пари в сравнение приватизацията на Булгартабак или фалитът на КТБ ! Явно е вече, че никой политик не иска да разследват и осъдят Пеевски, въпреки, че САЩ и Великобритания ни помогнаха да посочат, че Пеевски е измамник и корупционер като му забраниха да влиза на териториите им, нима ако е почтен тези държави биха му определили тази строга мярка ? Ясно е, българите ги баламосват и будалкат всички които се появяват като политици, всички те са назначени за политици от мафията която и създава всички политически шайки за да управлява в България със столетия ! Този народ се нуждае от ИСИТИНСКИ ПИНОЧЕТ, а не от имитация !

    09:20 06.07.2026

  • 16 Хи хи

    3 14 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Ама Демерджиев показа ли документ от чия сметка са теглени парите , това е по важно в случая , сметката !

    Коментиран от #19

    09:22 06.07.2026

  • 17 Това се знае

    9 2 Отговор
    Не са изкарани с копаене на лозе.

    09:25 06.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хаха

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    На тебе искаш да ги покаже документите, така ли!?
    Ти прокурор, разследващ полицай ли си или адвокат на Йориста пееФ!?

    Коментиран от #22

    09:28 06.07.2026

  • 20 Не бе ,

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    не съм адвокат на Шиши , дори ми е нелицеприятен ,но ИСТИНАТА ми е по важна !Сега и завряни пари в офшорки ! Човече , вече олекваш с фантасмагориите си !

    09:30 06.07.2026

  • 21 Шиши

    7 1 Отговор
    Пестя от закуски.

    09:30 06.07.2026

  • 22 Не бе ,

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    явно на теб ти ги е показал , защото ти твърдиш някакви неща и аз допускам , че ги имаш тези документи , виждал си ги . Само на бля, бля , как да ти вярвам ?

    09:31 06.07.2026

  • 23 Виж сега,

    3 7 Отговор
    Когато парите не идват от държавата,с какво право се месите в личния живот? Няма да се откажете да надничате в чинията и под юргана на хората. Само съд за вас!

    Коментиран от #25

    09:36 06.07.2026

  • 24 Бизнеса на Свинята!

    0 3 Отговор
    Е да краде държавата и народа !

    За всвка Свиня идва Коледа .

    Бай Ставри ги чака с Мутрата заедно и Прокопиев ...

    09:45 06.07.2026

  • 25 Грешиш

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Виж сега,":

    По време на НРБ имаше едно ОФ, което надничаше под юрганите.

    09:48 06.07.2026

  • 26 Гълъбарника

    3 0 Отговор
    Основният въпрос е защо правителството реши да покрие бюджетната си некадърност с измисления скандал за полети и паспорти. И кой създаде този скандал? Г-н "Бях точен с парите". Та като стана въпрос за санкции по Магнитски, един приятел пита за даренията на Васил Божков за Радевата партия.

    Коментиран от #29

    10:02 06.07.2026

  • 27 Факт

    2 0 Отговор
    Как откъде бе ! ... от теб,от мен ,от други

    10:10 06.07.2026

  • 28 Нексус

    0 0 Отговор
    Държавата е в процес на фалиране, обаче пионките на Мунчо и другите комунисти се захванали с Пеевски......

    10:16 06.07.2026

  • 29 Нексус

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гълъбарника":

    Шшшшт, колега, това са наши хора.... .

    10:16 06.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове