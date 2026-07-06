Николай Стайков: Основният въпрос за полетите на Делян Пеевски е откъде идват парите за това

Основният въпрос по отношение на полетите на Делян Пеевски е откъде идват парите за това. Кой с кого е летял е лична тема. Но ние не знаем нищо за неговия бизнес. Имаме право да питаме това и дали тези средства не са от публичен ресурс, защото данните водят до хипотезата, че всичко води дотам. Това каза Николай Стайков, журналист от платформата „Извън ефира”, в студиото на „Здравей, България”.
„Данните, с които разполагаме, обвързват Пеевски с „Булгартабак”, а ние не знаем кой беше истинският собственик. Много хора казват, че това е забравена история – фабриките не работят от около 10 години. Но това не трябва да е така, защото и досега има необслужван заем към Българската банка за развитие за десетки милиони”, допълни той.
„Полетите са 213 за периода 2015 – 2022 г. На практика една цяла година Пеевски е прекарал в Дубай, а не в парламента”, допълни журналистът.
„Какво стана с „Булгартабак”? През 2011 г. е продаден на фирма с неизвестен собственик по скандална процедура. Никой не отговори на въпроса на кого е продаден. Тогава от опозицията – БСП, казаха, че им е забранено от ръководството да говорят за „Булгартабак”. Т.е. има надпартийна схема за мълчание, като това се не превърна в скандал. Връзката на Пеевски с „Булгартабак” никога не беше доказана, въпреки че много следи водеха натам. Но никой никога не отговори кой е истинският собственик и защо му е отпуснат заем от 140 милиона от единствената държавна банка в нарушение. ББР няма право да кредитира фирми с неизвестни собственици”, разказа още Стайков.
Стайков коментира и казуса с паспорта на Десислава Атанасова. Той посочи, че се е случвало да „имаме работа с политици, които имат културата на това да укриват документалните си следи”. И допълни, че все още не е ясно дали точно случаят с Атанасова е такъв, или не, „но не бих се учудил на номера с използване на паспортите и манипулация на данните”. Затова призова да бъде представена цялата информация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как от къде?
09:07 06.07.2026
2 Не разбрал
Коментиран от #6, #11
09:10 06.07.2026
3 Овчар
Коментиран от #7
09:10 06.07.2026
4 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ
09:11 06.07.2026
5 Фен
09:11 06.07.2026
6 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "Не разбрал":Когато има разминаване около 100 млн лева въобще не е глупав, а е за прокурор.
Коментиран от #10
09:12 06.07.2026
7 Е как знаете ?
До коментар #3 от "Овчар":Виж го този умник не знае ! Покажи някакви документи белким научи и той .
09:13 06.07.2026
8 Гробар
09:15 06.07.2026
9 селяк
09:15 06.07.2026
10 Хи хи
До коментар #6 от "СВО 1 593 дни РЕЗИЛ":Къде го това разминаване и как го разбра , дай някакви документи ! Аз помня и едни 10 милиарда дето се крадяха всяка година ама никой не можа да ги намери и вече пета година теглим заем след заем . Дай ги документите и ще те призная !
09:16 06.07.2026
11 Хаха
До коментар #2 от "Не разбрал":Не е декларирал пееФ, че полетите се плащат от някаква адвокатска кантора, а е длъжен да го направи пред КПКОМПИ!
Намагнитеният няма право да ползва своите сметки и сам да си плаща и не знам кви дивиденти и от къде има, но по магнит същите подлежат на запор...
Коментиран от #14, #16
09:16 06.07.2026
12 парите ок
09:16 06.07.2026
13 Пеевски трябва да бъде разследван,
Не ми е първият проблем откъде са милионите на Пеевски, защото вече са по офшорки и няма да се върнат. Но могат да върнат парите от Боташ и други далавери. Както и да поработят малко за хората. Предизборната президентска кампания ли е най-големият приоритет на на българите в този момент?
На политиците може би, но на народа – не.
Да почнат да бачкат, че инак България ще им се види тясна.
09:18 06.07.2026
14 Смях
До коментар #11 от "Хаха":Магнита е само в твоята глава и на Демерджиев , според последният даже действал в България !Адвокат та дрънка и не знае решението на ВАС от 2021 година .
Коментиран от #18
09:19 06.07.2026
15 Емигрант
09:20 06.07.2026
16 Хи хи
До коментар #11 от "Хаха":Ама Демерджиев показа ли документ от чия сметка са теглени парите , това е по важно в случая , сметката !
Коментиран от #19
09:22 06.07.2026
17 Това се знае
09:25 06.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хаха
До коментар #16 от "Хи хи":На тебе искаш да ги покаже документите, така ли!?
Ти прокурор, разследващ полицай ли си или адвокат на Йориста пееФ!?
Коментиран от #22
09:28 06.07.2026
20 Не бе ,
До коментар #18 от "Хаха":не съм адвокат на Шиши , дори ми е нелицеприятен ,но ИСТИНАТА ми е по важна !Сега и завряни пари в офшорки ! Човече , вече олекваш с фантасмагориите си !
09:30 06.07.2026
21 Шиши
09:30 06.07.2026
22 Не бе ,
До коментар #19 от "Хаха":явно на теб ти ги е показал , защото ти твърдиш някакви неща и аз допускам , че ги имаш тези документи , виждал си ги . Само на бля, бля , как да ти вярвам ?
09:31 06.07.2026
23 Виж сега,
Коментиран от #25
09:36 06.07.2026
24 Бизнеса на Свинята!
За всвка Свиня идва Коледа .
Бай Ставри ги чака с Мутрата заедно и Прокопиев ...
09:45 06.07.2026
25 Грешиш
До коментар #23 от "Виж сега,":По време на НРБ имаше едно ОФ, което надничаше под юрганите.
09:48 06.07.2026
26 Гълъбарника
Коментиран от #29
10:02 06.07.2026
27 Факт
10:10 06.07.2026
28 Нексус
10:16 06.07.2026
29 Нексус
До коментар #26 от "Гълъбарника":Шшшшт, колега, това са наши хора.... .
10:16 06.07.2026