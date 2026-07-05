Георги Клисурски: В бюджета няма нито едно евро за следващите три години за Националната детска болница

Заместник кметът по финанси на столицата Георги Клисурски изрази дълбоко безпокойство от липсата на финансова подкрепа за София в проекта за държавен бюджет за 2026 г., което поставя под риск стратегически национални обекти и сигурността на гражданите.
Освен пълното отсъствие на средства за Националната детска болница, бюджетната рамка игнорира финансирането на Софийския околовръстен път, създава предпоставки за административен произвол чрез промяна в инвестиционната програма за общините и не адресира забавените разплащания към София в размер на близо 30 млн. евро. Това каза в интервю за предаването „ЕвроДиков“ Клисурски.
Националната детска болница: „Приоритет само на хартия“
Въпреки че изграждането на болницата е заложено като стратегическа цел в управленската програма, в бюджетната прогноза за следващите три години липсва каквото и да е финансиране за обекта.
„Ние като община вече правим отчуждавания на имотите за терените, за прокарване на общинския път от Околовръстното до детската болница и за самия терен на болницата. Вече изплащаме обезщетения на собствениците, за да може този проект да се реализира. Същевременно виждаме как държавата не залага никакви средства за детската болница не само през 2026 г., а и през 2027 и 2028 г. Те явно не предвиждат нито едно евро за детската болница до 2028 г.“
Софийският околовръстен път: Липса на връзка към болницата
Клисурски обърна внимание, че липсата на средства за югозападната дъга на Околовръстното (от Бояна до Люлин) пряко засяга достъпа до бъдещото лечебно заведение.
„Това е национален обект, който засяга трафика на половин милион софиянци, включително и трафика за детската болница. Пак няма предвидени средства нито за 2026-а, нито за 2027-а, нито за 2028-а, въпреки че държавата пое ангажимент.“
Инвестиционната програма (Чл. 113): Риск от субективен подбор
Заместник-кметът алармира за промяна в модела на финансиране, която премахва прозрачността и контрола на Народното събрание върху общинските проекти.
„Досега в държавния бюджет имаше ясен списък за всеки един проект на всяка една община и Народното събрание го одобряваше. Сега са задраскали целия този списък и предвиждат министърът на регионалното развитие по свое усмотрение да преценява кои проекти да финансира. Няма как без никакви обективни критерии един министър да избира проектите за всички общини. София има да получава между 20 и 30 милиона евро неразплатени средства и сега не е ясно кои от тях ще бъдат одобрени.“
Неразплатените средства към Столична община
Клисурски подчерта, че София има да получава значителни суми по вече реализирани или стартирали проекти, чието бъдеще е неясно при новите правила.
„София има да получава десетки милиони, може би между 20 и 30 милиона евро неразплатени средства. И сега не е ясно кои от тези проекти ще бъдат одобрени.“
Витоша: Възможност за бързо обновяване на лифтовете
В края на интервюто Георги Клисурски коментира и състоянието на лифтовете на Витоша, като подчерта, че няма нужда от десетилетно чакане за нови планове, ако държавата и частният собственик поемат ясни ангажименти.
„Според мен има начин частният собственик с държавата да изработи такъв проект за нов лифт, например Симеоновския, че той наистина да бъде одобрен в рамките на следващата една година да започне подмяната. Напълно възможно е, няма нужда да се чака 10 години за нов план за управление. Ако собственикът каже, че има парите и предвиди екологични кабинки, буквално другата есен може да започне подмяната на Симеоновския лифт, а след това и на Драгалевския“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Васко ДС-то
Коментиран от #14
11:04 05.07.2026
2 36 години
Коментиран от #30
11:06 05.07.2026
3 Спонсорите
11:07 05.07.2026
4 Добре дошли в еврозоната глупаци!
11:13 05.07.2026
5 Станковски
11:14 05.07.2026
6 Стратега
България има нужда от детски болници по региони а не една огромна в София! С хеликоптер ли ще карат болни деца от Кърджали или от Русе?
Бъкгария не е само един град: София!
По времето на Бойко имаше пари и за метро и за околоврръстния! Ама забравихте и само хленчите!
Коментиран от #39
11:14 05.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мотото на ... почти всеки политик
11:18 05.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 джаба блеефски
11:19 05.07.2026
11 хаха
Колкото намери лекари за педиатричните ти отделения и родилните а? Хахаха!
Лекарите масово му напускаха детските отделения на общинските болници, но байганьовеца се плюнчи там на амбразурата.
Типична Тиква от Блатото.
11:21 05.07.2026
12 За кой околовръстен път?
11:22 05.07.2026
13 мишок
11:22 05.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тъй ли
И новите са като предишните.
11:26 05.07.2026
16 Павел пенев
Коментиран от #36
11:26 05.07.2026
17 Васко ДС-то
До коментар #14 от "Оборот":Яхвай тротинетката и ходи да цоцкаш биричка на прайда хахах
11:27 05.07.2026
18 реалистъ
11:27 05.07.2026
19 За делаверите с болници.
11:28 05.07.2026
20 Приоритет
11:28 05.07.2026
21 прогресивна олигархия
Коментиран от #37
11:29 05.07.2026
22 Защото няма нужда от такава детска
Коментиран от #25, #41
11:31 05.07.2026
23 Отново !
Се Подриди В Парламента !
11:33 05.07.2026
24 името на ВИМЕТО
Ще стигнат за болници , че даже и за магистрала чааааак до Китай !
11:36 05.07.2026
25 Грешка
До коментар #22 от "Защото няма нужда от такава детска":Обявена е от радев за приоритет. Има го и в праграмата.
11:37 05.07.2026
26 Дара Прайда
11:39 05.07.2026
27 София е строена когато се чакаше по
Коментиран от #32
11:39 05.07.2026
28 свиреп ОХЛЮВ
И това храни и ояжда отлично определени хора и партиите-Шайки , които ги държат на власт !
11:40 05.07.2026
29 Васил
11:46 05.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мурка
11:49 05.07.2026
32 На БАБА фърчилото
До коментар #27 от "София е строена когато се чакаше по":Не само София , а почти цяла сегашна България е направена тогава и т0 0т "лошия и ненавистен режим на БКП" !
Колкото и да звучи противно , особено в ушите на новите "демократо-либерали" , каквото и да погледнат очите ти , /болшинството/ е построено тогава - заводи , училища , градини , ясли , спортни зали , стадиони , поликлиники , болници , пътища , театри , библиотеки , читалища , кина ..............
Така че няма само БЯЛО и ЧЕРНО. Има доста нюанси , които обаче не са в "правилната политкоректна насока " !
11:49 05.07.2026
33 Вижте кво става в колабиралата Александр
Коментиран от #38
11:50 05.07.2026
34 !!!?
Вместо няколко регионални детски клиники отново някакъв мастодонт за цялата територия...!!!?
11:51 05.07.2026
35 Джонванезе
11:54 05.07.2026
36 Нека те поправя
До коментар #16 от "Павел пенев":онази недовършаната от соца я взривиха преди 2 или 3 години, за да си разчиатят терен за други строителни далавери. Така че даже и недовършена детска болница няма.
Коментиран от #42
11:54 05.07.2026
37 Мурка
До коментар #21 от "прогресивна олигархия":ИСКАМЕ ВОДОПАДИ ----ДЖЪРНИ ТУ ДУБАЙ-----ПРИВАТИЗАЦИЯ НА АЕЦа И ДРАГАЛЕВСКИЯТ ДА СТАНЕ ЦАР И ШАЛОМОН ТРАБАНТА НА ПАМЕТНИК
11:55 05.07.2026
38 Коце Ботокса, 0ПГ ГРАБ
До коментар #33 от "Вижте кво става в колабиралата Александр":Александровска я фалира още ковидарскяи идиот Коце Ботокса - на баце от любимите пажове.
11:56 05.07.2026
39 Ако има такова предложение
До коментар #6 от "Стратега":за по-малки регионални детски клиники, то изглежда по-удачно. Но педиатри откъде ще се вземат? Има и друг също голям проблем. У нас най-първо се изхожда от това, колко ще могат да откраднат властимащите. Няма ли далавера силните на деня да лапнат поне няколко милиона, забрави за проекта.
12:02 05.07.2026
40 Европчанин
12:13 05.07.2026
41 Тъй ли
До коментар #22 от "Защото няма нужда от такава детска":Пусна ли референдум, че да говориш от името на повечето хора?
12:14 05.07.2026
42 Никси
До коментар #36 от "Нека те поправя":Глупости на търкалета , в двора на Александровска Болница точно до Майчин Дом има направена сграда като груб строеж още от Строителни Войски тя е с пълзящ кураж , ако една Строителна Фирма я подхване гарантирам ти че до Септември/Октомври ще заработи , нито има корозия нито е покътнато и бетона и желязото даже на входа на тази сграда има естакада за Линейките , около нея е така обрасло у храсталаци и шумаци че да ти се приреве от некадърщината и идиотите които не си помръднаха пръста 37 години да я възстановят напълно , както и в други провинциални градове пълно безхаберие !!!.
12:47 05.07.2026