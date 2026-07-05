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Георги Клисурски: В бюджета няма нито едно евро за следващите три години за Националната детска болница

Георги Клисурски: В бюджета няма нито едно евро за следващите три години за Националната детска болница

5 Юли, 2026 11:01 877 42

  • георги клисурски-
  • разплащания-
  • национална детска болница

Липсват средства за Околовръстния път; програмата за инфраструктурни инвестиции на общините под риск от еднолични субективни решения

Георги Клисурски: В бюджета няма нито едно евро за следващите три години за Националната детска болница - 1
Кадър Евроком
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник кметът по финанси на столицата Георги Клисурски изрази дълбоко безпокойство от липсата на финансова подкрепа за София в проекта за държавен бюджет за 2026 г., което поставя под риск стратегически национални обекти и сигурността на гражданите.

Освен пълното отсъствие на средства за Националната детска болница, бюджетната рамка игнорира финансирането на Софийския околовръстен път, създава предпоставки за административен произвол чрез промяна в инвестиционната програма за общините и не адресира забавените разплащания към София в размер на близо 30 млн. евро. Това каза в интервю за предаването „ЕвроДиков“ Клисурски.

Националната детска болница: „Приоритет само на хартия“

Въпреки че изграждането на болницата е заложено като стратегическа цел в управленската програма, в бюджетната прогноза за следващите три години липсва каквото и да е финансиране за обекта.

„Ние като община вече правим отчуждавания на имотите за терените, за прокарване на общинския път от Околовръстното до детската болница и за самия терен на болницата. Вече изплащаме обезщетения на собствениците, за да може този проект да се реализира. Същевременно виждаме как държавата не залага никакви средства за детската болница не само през 2026 г., а и през 2027 и 2028 г. Те явно не предвиждат нито едно евро за детската болница до 2028 г.“

Софийският околовръстен път: Липса на връзка към болницата

Клисурски обърна внимание, че липсата на средства за югозападната дъга на Околовръстното (от Бояна до Люлин) пряко засяга достъпа до бъдещото лечебно заведение.

„Това е национален обект, който засяга трафика на половин милион софиянци, включително и трафика за детската болница. Пак няма предвидени средства нито за 2026-а, нито за 2027-а, нито за 2028-а, въпреки че държавата пое ангажимент.“

Инвестиционната програма (Чл. 113): Риск от субективен подбор

Заместник-кметът алармира за промяна в модела на финансиране, която премахва прозрачността и контрола на Народното събрание върху общинските проекти.

„Досега в държавния бюджет имаше ясен списък за всеки един проект на всяка една община и Народното събрание го одобряваше. Сега са задраскали целия този списък и предвиждат министърът на регионалното развитие по свое усмотрение да преценява кои проекти да финансира. Няма как без никакви обективни критерии един министър да избира проектите за всички общини. София има да получава между 20 и 30 милиона евро неразплатени средства и сега не е ясно кои от тях ще бъдат одобрени.“

Неразплатените средства към Столична община

Клисурски подчерта, че София има да получава значителни суми по вече реализирани или стартирали проекти, чието бъдеще е неясно при новите правила.

„София има да получава десетки милиони, може би между 20 и 30 милиона евро неразплатени средства. И сега не е ясно кои от тези проекти ще бъдат одобрени.“

Витоша: Възможност за бързо обновяване на лифтовете

В края на интервюто Георги Клисурски коментира и състоянието на лифтовете на Витоша, като подчерта, че няма нужда от десетилетно чакане за нови планове, ако държавата и частният собственик поемат ясни ангажименти.

„Според мен има начин частният собственик с държавата да изработи такъв проект за нов лифт, например Симеоновския, че той наистина да бъде одобрен в рамките на следващата една година да започне подмяната. Напълно възможно е, няма нужда да се чака 10 години за нов план за управление. Ако собственикът каже, че има парите и предвиди екологични кабинки, буквално другата есен може да започне подмяната на Симеоновския лифт, а след това и на Драгалевския“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васко ДС-то

    16 3 Отговор
    Да не се притеснява мандата им свършва, а друг няма да има за розовите понита

    Коментиран от #14

    11:04 05.07.2026

  • 2 36 години

    15 0 Отговор
    гeноцида си бичи и така до последния българин

    Коментиран от #30

    11:06 05.07.2026

  • 3 Спонсорите

    18 2 Отговор
    им , олигарси и други с пари от въздуха , нямат интерес , а те диктуват къде да се инвестира , всъщност там , където имат интерес ! За лековерните избиратели остават лъжите !

    11:07 05.07.2026

  • 4 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    15 5 Отговор
    Да, но в бюджета има пари за 10 годишното спорсзумение с укрия..

    11:13 05.07.2026

  • 5 Станковски

    6 1 Отговор
    Що Ви е ? Деца имате ли ? Какви и на кого правите ? На едни дето никак нищо не са плащали, защото няма кой да им потърси сметка след като им е плащал за избори.

    11:14 05.07.2026

  • 6 Стратега

    5 11 Отговор
    Национална мегаломания! Отчуждаване за път?
    България има нужда от детски болници по региони а не една огромна в София! С хеликоптер ли ще карат болни деца от Кърджали или от Русе?
    Бъкгария не е само един град: София!
    По времето на Бойко имаше пари и за метро и за околоврръстния! Ама забравихте и само хленчите!

    Коментиран от #39

    11:14 05.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мотото на ... почти всеки политик

    15 0 Отговор
    "Никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая."

    11:18 05.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 джаба блеефски

    8 0 Отговор
    не думай, как стана така ?

    11:19 05.07.2026

  • 11 хаха

    10 2 Отговор
    Сглобенкякът чупи тъпомера.

    Колкото намери лекари за педиатричните ти отделения и родилните а? Хахаха!
    Лекарите масово му напускаха детските отделения на общинските болници, но байганьовеца се плюнчи там на амбразурата.

    Типична Тиква от Блатото.

    11:21 05.07.2026

  • 12 За кой околовръстен път?

    8 1 Отговор
    За Пловдив ли,за София ли?Кое по напред?

    11:22 05.07.2026

  • 13 мишок

    12 1 Отговор
    а що мълчахте преди и не се обаждахте за надутите ненужни общ поръчки и пак копче не казвате за крадците че са безнаказани4733

    11:22 05.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тъй ли

    7 2 Отговор
    Но за стари американски оръжия и а милиарди, нали?
    И новите са като предишните.

    11:26 05.07.2026

  • 16 Павел пенев

    10 2 Отговор
    Има готова построена от социализма която може да бъде завършена бе простак. Вие какво направихте в последните 35 години? Докарахте положението пак до "Отново братя не купувайте".Изроди демократични.

    Коментиран от #36

    11:26 05.07.2026

  • 17 Васко ДС-то

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Оборот":

    Яхвай тротинетката и ходи да цоцкаш биричка на прайда хахах

    11:27 05.07.2026

  • 18 реалистъ

    4 3 Отговор
    Тази болница е една популистка дъвка. Щяло да има 400 легла, които ще стоят на 60-70% незаети, което значи излишни разходи, дългове и фалит. Сега като няма детска болница, децата да не би да не се лекуват?

    11:27 05.07.2026

  • 19 За делаверите с болници.

    6 1 Отговор
    И лапачите на милиони от най скъпо построяване.

    11:28 05.07.2026

  • 20 Приоритет

    3 2 Отговор
    Розовите понита са при теб. Не и съмнявай, че мандатът му ще продължи, ама твоя е на привършване. А пък радев каза, че детската болница е приоритет.

    11:28 05.07.2026

  • 21 прогресивна олигархия

    4 3 Отговор
    Грабим от народа и захранваме олигархията.Това е на практика на теория внушаваме обратното.Който не вярва да види делата ни да сега.

    Коментиран от #37

    11:29 05.07.2026

  • 22 Защото няма нужда от такава детска

    3 2 Отговор
    Болница. Повечето хора не искаме такива нещо да се строи и да се създава. Тъпи ли сте че не разбирате ?

    Коментиран от #25, #41

    11:31 05.07.2026

  • 23 Отново !

    4 1 Отговор
    Серията от Малоумни !

    Се Подриди В Парламента !

    11:33 05.07.2026

  • 24 името на ВИМЕТО

    6 1 Отговор
    Ами ако се национализират чекмеджетата с кюлчета на банкянския Тулуп и откраднатото от КТБ и Булгартабак от шорарестия Магнит ?
    Ще стигнат за болници , че даже и за магистрала чааааак до Китай !

    11:36 05.07.2026

  • 25 Грешка

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Защото няма нужда от такава детска":

    Обявена е от радев за приоритет. Има го и в праграмата.

    11:37 05.07.2026

  • 26 Дара Прайда

    10 1 Отговор
    Важното е, че има 30 милиона евро за Гейвизия.

    11:39 05.07.2026

  • 27 София е строена когато се чакаше по

    8 0 Отговор
    15 години за автомобил а преди 2СВ когато селяните бълваха селскостопанска продукция и лева имаше златен стандарт

    Коментиран от #32

    11:39 05.07.2026

  • 28 свиреп ОХЛЮВ

    6 0 Отговор
    Медицината и всичко около нея е една бездънна яма , която колкото и да пълниш и все не стига да се напълни !
    И това храни и ояжда отлично определени хора и партиите-Шайки , които ги държат на власт !

    11:40 05.07.2026

  • 29 Васил

    7 3 Отговор
    Ама за евровизия веднага извадиха 100 милиона.

    11:46 05.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мурка

    3 1 Отговор
    а това НЕЩО на снимката -на КОЛКО Е

    11:49 05.07.2026

  • 32 На БАБА фърчилото

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "София е строена когато се чакаше по":

    Не само София , а почти цяла сегашна България е направена тогава и т0 0т "лошия и ненавистен режим на БКП" !
    Колкото и да звучи противно , особено в ушите на новите "демократо-либерали" , каквото и да погледнат очите ти , /болшинството/ е построено тогава - заводи , училища , градини , ясли , спортни зали , стадиони , поликлиники , болници , пътища , театри , библиотеки , читалища , кина ..............
    Така че няма само БЯЛО и ЧЕРНО. Има доста нюанси , които обаче не са в "правилната политкоректна насока " !

    11:49 05.07.2026

  • 33 Вижте кво става в колабиралата Александр

    8 0 Отговор
    ..Александровска, един престъпник Йонков краде по 60000 евро заплати, които сам си гладува, а останалия персонал оставен на гладно доизживяване като роби, а сградите и двора на болницата превърнати е потънало в мърсотия, разруха и гнусотия гето...това е "медицината" на територията на законните ОПГта навсякъде из "институциите" на територията, известна до 1989 като "република България"

    Коментиран от #38

    11:50 05.07.2026

  • 34 !!!?

    8 0 Отговор
    "Национална детка болница"...!???
    Вместо няколко регионални детски клиники отново някакъв мастодонт за цялата територия...!!!?

    11:51 05.07.2026

  • 35 Джонванезе

    4 0 Отговор
    Щом, като сте толкова загрижени и все за тая балница говорите, защо не се използва съществуваща сграда? Ето, правителствена има неизпалзваемо крило, то не става ли? Кое е приоритет!? Самият строеж или здравето на децата, защото многопрофилна детска има, но да не би целта на посоката на средствата да е съвсем друга то пък?

    11:54 05.07.2026

  • 36 Нека те поправя

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Павел пенев":

    онази недовършаната от соца я взривиха преди 2 или 3 години, за да си разчиатят терен за други строителни далавери. Така че даже и недовършена детска болница няма.

    Коментиран от #42

    11:54 05.07.2026

  • 37 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "прогресивна олигархия":

    ИСКАМЕ ВОДОПАДИ ----ДЖЪРНИ ТУ ДУБАЙ-----ПРИВАТИЗАЦИЯ НА АЕЦа И ДРАГАЛЕВСКИЯТ ДА СТАНЕ ЦАР И ШАЛОМОН ТРАБАНТА НА ПАМЕТНИК

    11:55 05.07.2026

  • 38 Коце Ботокса, 0ПГ ГРАБ

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Вижте кво става в колабиралата Александр":

    Александровска я фалира още ковидарскяи идиот Коце Ботокса - на баце от любимите пажове.

    11:56 05.07.2026

  • 39 Ако има такова предложение

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стратега":

    за по-малки регионални детски клиники, то изглежда по-удачно. Но педиатри откъде ще се вземат? Има и друг също голям проблем. У нас най-първо се изхожда от това, колко ще могат да откраднат властимащите. Няма ли далавера силните на деня да лапнат поне няколко милиона, забрави за проекта.

    12:02 05.07.2026

  • 40 Европчанин

    3 1 Отговор
    Важното е да има за Страйкърите.

    12:13 05.07.2026

  • 41 Тъй ли

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Защото няма нужда от такава детска":

    Пусна ли референдум, че да говориш от името на повечето хора?

    12:14 05.07.2026

  • 42 Никси

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Нека те поправя":

    Глупости на търкалета , в двора на Александровска Болница точно до Майчин Дом има направена сграда като груб строеж още от Строителни Войски тя е с пълзящ кураж , ако една Строителна Фирма я подхване гарантирам ти че до Септември/Октомври ще заработи , нито има корозия нито е покътнато и бетона и желязото даже на входа на тази сграда има естакада за Линейките , около нея е така обрасло у храсталаци и шумаци че да ти се приреве от некадърщината и идиотите които не си помръднаха пръста 37 години да я възстановят напълно , както и в други провинциални градове пълно безхаберие !!!.

    12:47 05.07.2026

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