Калин Стоянов за полетите на Пеевски: Ще допълним сигнала в прокуратурата, нарушени са международни договори

Предстои да допълним сигнала в прокуратурата спрямо проверката на Делян Пеевски с нови факти и обстоятелства. Става въпрос за международни договори, регламенти и директиви, които категорично са нарушени. Това каза депутатът от ДПС Калин Стоянов пред журналисти, който коментира изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев за манипулиране на данни относно полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова.
Предстоят действия от нас, с които ще бъдат уведомени всички партньорски служби. Това е изключително чувствителна информация и не би следвало да се използва за политически цели, каза Стоянов.
Скандалът с незаконните действия от страна на вътрешния министър и длъжностни лица от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Държавна агенция "Национална сигурност" набира сериозна скорост и още утре ще бъде изнесен и на международната сцена. Явно започва да се спекулира по някакъв начин и да се внушава, че едва ли не се е случило нещо нередно, добави той.
В случая стана ясно, че се използват международни регистри от овластени хора, като информацията се използва не за друго, а за политическа цял и политическа борба с тези, които са отсреща - опозицията, коментира депутатът от ДПС.
Ние искаме да разберем на какво основание МВР използва международни регистри, в които се събира, съхранява, обработва и анализира информация, която следва да се използва за пресичане, предотвратяване, разкриване и преследване по наказателни производства предимно за престъпления, тероризъм, както и тежка организирана престъпност, каквато е трафика на наркотици, хора и оръжия, каза Стоянов.
Не разбрахме какво се разследва и по какво наказателно производство. Хубавото е, че проверките от страна на прокуратурата ще докажат кой и по какъв начин е разпоредил проверката, на които служители, в кои регистри са бъркали и защо, каза още Калин Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #4
14:14 05.07.2026
2 Педя човек, лакът брада
Коментиран от #26
14:16 05.07.2026
3 Без майтап
14:18 05.07.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "пръц":Прав си..... Но тоя корумпиран неграмотник ми е адски противен.... А още повече това нищожество е било и министър....
Коментиран от #18
14:18 05.07.2026
5 Разбира
14:19 05.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Толкова просто
14:21 05.07.2026
8 Евгени от Алфапласт
14:21 05.07.2026
9 А бе вие като черва се точите
Вземете да свършите някоя работа че да сте полезни
14:24 05.07.2026
10 Българин
14:28 05.07.2026
11 Калинке
Коментиран от #14
14:29 05.07.2026
12 Елементарно
14:31 05.07.2026
13 Стефко
14:33 05.07.2026
14 пръц
До коментар #11 от "Калинке":Как чий го крепи шиши в Дубай наглеждал си е имотите които е купил след като си е продал стария Опел.
14:34 05.07.2026
15 Оооо
Коментиран от #27
14:38 05.07.2026
16 Лъжливото овчарче
14:39 05.07.2026
17 Критикар
14:42 05.07.2026
18 Без майтап
До коментар #4 от "Европеец":Шефа му Пеевски се обгражда със себеподобни.
14:45 05.07.2026
19 Не симпатизирам на
Коментиран от #21, #28
14:45 05.07.2026
20 Пуделът
14:50 05.07.2026
21 Миризлив пор
До коментар #19 от "Не симпатизирам на":Проблема в случая е, че дебелия е депутат от опозицията с имунитет, а Деса дуловска и тя няма криминални прояви. Единствения случай за бъдат разследвани и събрана такава информация това е "тероризъм", всичко друго отива към "политическа репресия" и накрая няма да плаща министъра а данъкоплатците.
14:50 05.07.2026
22 колчо
14:53 05.07.2026
23 Като ми пееш
Помпай, мазнико, трябва да си отработиш депоьатското място!
14:56 05.07.2026
24 хахаха
14:56 05.07.2026
25 Лост
14:56 05.07.2026
26 Зачервени очички
До коментар #2 от "Педя човек, лакът брада":И има зачервени очички от шмЪркане. Бандит.
14:57 05.07.2026
27 Ку-ку
До коментар #15 от "Оооо":Ако искаш може и екскременти да ти донесе от хотела, където е била настанена....🤣🤣🤣.....не е истина какви кухи лейки има и вярват.....ей, Богу защото сме на този хал... 🤣🤣🤣
Коментиран от #29
14:58 05.07.2026
28 Но е Свещено прасе
До коментар #19 от "Не симпатизирам на":Не е свещена крава ШишУ , но е Свещено прасе за ДеПеСе.
15:02 05.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
15:03 05.07.2026