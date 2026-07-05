Калин Стоянов за полетите на Пеевски: Ще допълним сигнала в прокуратурата, нарушени са международни договори

Предстои да допълним сигнала в прокуратурата спрямо проверката на Делян Пеевски с нови факти и обстоятелства. Става въпрос за международни договори, регламенти и директиви, които категорично са нарушени. Това каза депутатът от ДПС Калин Стоянов пред журналисти, който коментира изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев за манипулиране на данни относно полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова.

Предстоят действия от нас, с които ще бъдат уведомени всички партньорски служби. Това е изключително чувствителна информация и не би следвало да се използва за политически цели, каза Стоянов.

Скандалът с незаконните действия от страна на вътрешния министър и длъжностни лица от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Държавна агенция "Национална сигурност" набира сериозна скорост и още утре ще бъде изнесен и на международната сцена. Явно започва да се спекулира по някакъв начин и да се внушава, че едва ли не се е случило нещо нередно, добави той.

В случая стана ясно, че се използват международни регистри от овластени хора, като информацията се използва не за друго, а за политическа цял и политическа борба с тези, които са отсреща - опозицията, коментира депутатът от ДПС.

Ние искаме да разберем на какво основание МВР използва международни регистри, в които се събира, съхранява, обработва и анализира информация, която следва да се използва за пресичане, предотвратяване, разкриване и преследване по наказателни производства предимно за престъпления, тероризъм, както и тежка организирана престъпност, каквато е трафика на наркотици, хора и оръжия, каза Стоянов.

Не разбрахме какво се разследва и по какво наказателно производство. Хубавото е, че проверките от страна на прокуратурата ще докажат кой и по какъв начин е разпоредил проверката, на които служители, в кои регистри са бъркали и защо, каза още Калин Стоянов.