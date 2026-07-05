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Калин Стоянов за полетите на Пеевски: Ще допълним сигнала в прокуратурата, нарушени са международни договори

Калин Стоянов за полетите на Пеевски: Ще допълним сигнала в прокуратурата, нарушени са международни договори

5 Юли, 2026 14:11 860 30

  • калин стоянов-
  • делян пеевски-
  • десислава атанасова-
  • полети-
  • мвр

Ние искаме да разберем на какво основание МВР използва международни регистри, каза той

Калин Стоянов за полетите на Пеевски: Ще допълним сигнала в прокуратурата, нарушени са международни договори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предстои да допълним сигнала в прокуратурата спрямо проверката на Делян Пеевски с нови факти и обстоятелства. Става въпрос за международни договори, регламенти и директиви, които категорично са нарушени. Това каза депутатът от ДПС Калин Стоянов пред журналисти, който коментира изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев за манипулиране на данни относно полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова.

Предстоят действия от нас, с които ще бъдат уведомени всички партньорски служби. Това е изключително чувствителна информация и не би следвало да се използва за политически цели, каза Стоянов.

Скандалът с незаконните действия от страна на вътрешния министър и длъжностни лица от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и Държавна агенция "Национална сигурност" набира сериозна скорост и още утре ще бъде изнесен и на международната сцена. Явно започва да се спекулира по някакъв начин и да се внушава, че едва ли не се е случило нещо нередно, добави той.

В случая стана ясно, че се използват международни регистри от овластени хора, като информацията се използва не за друго, а за политическа цял и политическа борба с тези, които са отсреща - опозицията, коментира депутатът от ДПС.

Ние искаме да разберем на какво основание МВР използва международни регистри, в които се събира, съхранява, обработва и анализира информация, която следва да се използва за пресичане, предотвратяване, разкриване и преследване по наказателни производства предимно за престъпления, тероризъм, както и тежка организирана престъпност, каквато е трафика на наркотици, хора и оръжия, каза Стоянов.

Не разбрахме какво се разследва и по какво наказателно производство. Хубавото е, че проверките от страна на прокуратурата ще докажат кой и по какъв начин е разпоредил проверката, на които служители, в кои регистри са бъркали и защо, каза още Калин Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    41 2 Отговор
    Явно Демерджиев е уцелил десятката след като толкова реват за шиши и дуловското недоразумение.

    Коментиран от #4

    14:14 05.07.2026

  • 2 Педя човек, лакът брада

    24 1 Отговор
    Този има две педи чело.

    Коментиран от #26

    14:16 05.07.2026

  • 3 Без майтап

    29 2 Отговор
    Народа не го интерисува МВР министъра в какви регистри е бъркал ,,народа се интересува Пеевски на Деса къде е бъркал.

    14:18 05.07.2026

  • 4 Европеец

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Прав си..... Но тоя корумпиран неграмотник ми е адски противен.... А още повече това нищожество е било и министър....

    Коментиран от #18

    14:18 05.07.2026

  • 5 Разбира

    20 1 Отговор
    ти главата от международни договори ?!

    14:19 05.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Толкова просто

    21 1 Отговор
    Пеевски и тези покрай Пеевски започват да усещат какво значи да си НИКОЙ.

    14:21 05.07.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    18 3 Отговор
    Газ! Всичкото гербесък и п.о.м.а.к на амбразурата да брани с.ф.и.н.ч.у и смрадливата му любовница!🤣🤣🤣

    14:21 05.07.2026

  • 9 А бе вие като черва се точите

    13 1 Отговор
    да плюете и да злобеете
    Вземете да свършите някоя работа че да сте полезни

    14:24 05.07.2026

  • 10 Българин

    13 2 Отговор
    Хаха.Санкционирания по Магнитски на международната сцена.Сега ще стане ясно какъв е произхода на парите на Шиши.Калине,и тебе трябва да разследват за много неща,ама едно по едно.Демерджиев си знае работата.

    14:28 05.07.2026

  • 11 Калинке

    14 2 Отговор
    Я да ни обЯснишчий го е крепил Шопара в Дубай ПРЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ?И щом за това време получава заплата от нас, значи имаме право да знаем къде хойка!

    Коментиран от #14

    14:29 05.07.2026

  • 12 Елементарно

    6 1 Отговор
    Дългият път от юмрук до бутонче на Шиши вече е извървян.

    14:31 05.07.2026

  • 13 Стефко

    11 0 Отговор
    Пълни глупости говори този човек. Явно не е наясно със законодателството и у нас и на международно ниво, а беше министър на МВР! За това и народа такива ги нарича Калинки. Също явно все още разчитат на изпиране от своята си прокуратура, както беше през годините назад.

    14:33 05.07.2026

  • 14 пръц

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Калинке":

    Как чий го крепи шиши в Дубай наглеждал си е имотите които е купил след като си е продал стария Опел.

    14:34 05.07.2026

  • 15 Оооо

    11 0 Отговор
    Защо Деса не представи документи или свидетели къде е нощувала в Истанбул?

    Коментиран от #27

    14:38 05.07.2026

  • 16 Лъжливото овчарче

    9 0 Отговор
    В кои международни договори пише, че може да се краде безнаказано?

    14:39 05.07.2026

  • 17 Критикар

    9 0 Отговор
    Това го разказвай на баба си, " другарю". Хората не са " прости" като....... . Вече повечето, са достатъчно интелигентни и информирани и вашите манипулации и внушения са жалки и лъжливи. Никой не ви вярва.

    14:42 05.07.2026

  • 18 Без майтап

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Шефа му Пеевски се обгражда със себеподобни.

    14:45 05.07.2026

  • 19 Не симпатизирам на

    7 0 Отговор
    Дерменджиев, но в конкретния случай си е свършил перфектно разследването. Пеевски да не е свещена крава, че да не го безпокоят. А Калин Стоянов тръгнал да проверява...кой е предоставил информацията, ха...Хората просто си вършат работата. А за него жалко, че не е разбрал какво се разследва.

    Коментиран от #21, #28

    14:45 05.07.2026

  • 20 Пуделът

    5 0 Отговор
    Се задейства да спасява шефа. Много рев, значи има нещо.🤪

    14:50 05.07.2026

  • 21 Миризлив пор

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Не симпатизирам на":

    Проблема в случая е, че дебелия е депутат от опозицията с имунитет, а Деса дуловска и тя няма криминални прояви. Единствения случай за бъдат разследвани и събрана такава информация това е "тероризъм", всичко друго отива към "политическа репресия" и накрая няма да плаща министъра а данъкоплатците.

    14:50 05.07.2026

  • 22 колчо

    5 0 Отговор
    крадците се защитават майко Българийо!

    14:53 05.07.2026

  • 23 Като ми пееш

    3 0 Отговор
    Пенке ле, кой ли ми те слуша?
    Помпай, мазнико, трябва да си отработиш депоьатското място!

    14:56 05.07.2026

  • 24 хахаха

    4 0 Отговор
    Тоя брадат Калинчо не беше ли кандидат за при бай Ставри ? Оня банкенския се е скрил в миша дупка и всичко подкрепя,само да не влезе в клетката.

    14:56 05.07.2026

  • 25 Лост

    3 0 Отговор
    Калинке ,кажи като беше в МВР как търсихте Митьо Очите?Как турците ви го арестуваха за 24 часа в Истанбул.После как очите,орева орталъка да го приберете в България и тук като ви го върнаха , много бързо го пуснаха?

    14:56 05.07.2026

  • 26 Зачервени очички

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Педя човек, лакът брада":

    И има зачервени очички от шмЪркане. Бандит.

    14:57 05.07.2026

  • 27 Ку-ку

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Оооо":

    Ако искаш може и екскременти да ти донесе от хотела, където е била настанена....🤣🤣🤣.....не е истина какви кухи лейки има и вярват.....ей, Богу защото сме на този хал... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    14:58 05.07.2026

  • 28 Но е Свещено прасе

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не симпатизирам на":

    Не е свещена крава ШишУ , но е Свещено прасе за ДеПеСе.

    15:02 05.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тоя Стоянов все повече заприличва на Пеевски, нали?

    15:03 05.07.2026

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