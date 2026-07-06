Времето днес, прогноза за понеделник, 6 юли: Слънчево, краткотрайни превалявания в източните райони

Времето в България ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 27° и 32°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. Нощта срещу понеделник ще бъде ясна и почти тиха.

Около и след обяд над страната ще се развива купеста облачност. Синоптиците прогнозират краткотрайни локални валежи на отделни места, главно в източните и планинските райони. Опасни метеорологични явления и интензивни гръмотевични бури не се очакват, тъй като нестабилността в атмосферата от началото на месеца вече отслабва.

Времето по региони

София и Западна България : Очаква се предимно слънчево време. Максималната температура в столицата ще бъде около 27° - 28° .

: Очаква се предимно слънчево време. Максималната температура в столицата ще бъде около . Черноморие : По морето ще има временни увеличения на облачността. Във Варна и Бургас термометрите ще достигнат около 28° . Има малка вероятност за кратък следобеден дъжд в североизточните райони.

: По морето ще има временни увеличения на облачността. Във Варна и Бургас термометрите ще достигнат около . Има малка вероятност за кратък следобеден дъжд в североизточните райони. Планини : Условията за туризъм ще бъдат сравнително добри. Следобед ще се развие купеста облачност с изолирани превалявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22° , а на 2000 метра – около 14° .

: Условията за туризъм ще бъдат сравнително добри. Следобед ще се развие купеста облачност с изолирани превалявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , а на 2000 метра – около . Вятър: Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Тенденция за месеца

Този понеделник бележи преход към по-стабилен период. Прогнозите за второто и третото десетдневие на юли сочат сериозно затопляне. Очакват се продължителни горещи вълни с температури на места между 38° и 43°.

Източници: НИМХ, БНТ, NOVA