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Времето днес, прогноза за понеделник, 6 юли: Слънчево, краткотрайни превалявания в източните райони

Времето днес, прогноза за понеделник, 6 юли: Слънчево, краткотрайни превалявания в източните райони

6 Юли, 2026 03:00, обновена 6 Юли, 2026 02:10 405 1

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Седмицата започва с предимно ясно време, летни температури и слаб вятър в по-голямата част от страната

Времето днес, прогноза за понеделник, 6 юли: Слънчево, краткотрайни превалявания в източните райони - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в България ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 27° и 32°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. Нощта срещу понеделник ще бъде ясна и почти тиха.

Около и след обяд над страната ще се развива купеста облачност. Синоптиците прогнозират краткотрайни локални валежи на отделни места, главно в източните и планинските райони. Опасни метеорологични явления и интензивни гръмотевични бури не се очакват, тъй като нестабилността в атмосферата от началото на месеца вече отслабва.

Времето по региони

  • София и Западна България: Очаква се предимно слънчево време. Максималната температура в столицата ще бъде около 27° - 28°.
  • Черноморие: По морето ще има временни увеличения на облачността. Във Варна и Бургас термометрите ще достигнат около 28°. Има малка вероятност за кратък следобеден дъжд в североизточните райони.
  • Планини: Условията за туризъм ще бъдат сравнително добри. Следобед ще се развие купеста облачност с изолирани превалявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, а на 2000 метра – около 14°.
  • Вятър: Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Тенденция за месеца

Този понеделник бележи преход към по-стабилен период. Прогнозите за второто и третото десетдневие на юли сочат сериозно затопляне. Очакват се продължителни горещи вълни с температури на места между 38° и 43°.

Източници: НИМХ, БНТ, NOVA


България
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  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    милене, кажи коя мисирка прави най-хубавите минeти? всички знаем че ти го лапaт със сипенето и гълтат семето ама все пак коя

    02:22 06.07.2026

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