Цветанов: Атанасова e изведена през служебен вход и е качена на самолета на Пеевски

Бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов коментира в "120 минути" политическите последици от данни за полети, разминавания между институционални справки и приложението на системата PNR, използвана за анализ на пътнически данни.
Цветанов подчертава, че информацията от PNR е основен източник за проверка на пътнически движения: „За мен това е достоверната информация, която беше представена от министър Демерджиев там няма как да има грешка относно пътниците.“
Той допълва, че системата позволява възстановяване на реалната картина чрез пътнически манифести. „Когато приключи цялата обработка на пътниците се изготвя пътнически манифест, с който разполага системата PNR.“
Според него именно това дава възможност за „насрещни проверки“ и установяване на фактическите обстоятелства около полети.
По повод различията между данни от Гранична полиция и PNR системата, Цветанов посочва:
„Справката на Гранична полиция се вижда, че Десислава Атанасова лети с Turkish Airline, но тук няма способност да се прави автоматична проверка в PNR“, каза Цветанов, като постави акцент върху различната степен на надеждност между системите и възможността за непълнота на едната справка.
Той представи хипотеза относно начина на качване на частен полет:
„По всяка вероятност някой е извел Десислава Атанасова през служебен вход и я е качил на частния самолет на Делян Пеевски“, казва Цветанов, като уточнява, че това е извод, базиран на липса на съвпадение в манифестите.
„Предполагам, защото няма как тя да не фигурира в пътническия манифест.“
Цветан Цветанов свързва анализа на пътуванията с потенциални разследвания за икономическо влияние.
„Колко от тях са печелили обществени поръчки и дали е имало политическа конфигурация, която е подпомогнала това да се случи“, каза той, като допълни:
„Можем да направим извод, че е имало лобиране и търсене на икономически ползи за сметка на обществения интерес.“
Цветан Цветанов определя случая като сериозен политически удар.
„Това е тежка репутационна щета, особено за ГЕРБ“, каза Цветанов, като критикува политическата последователност на партията.
„ГЕРБ се разминава от принципната си позиция, която е декларирала преди“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мирише
Коментиран от #54
18:55 05.07.2026
2 Дориана
Коментиран от #45
18:58 05.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Без майтап
19:01 05.07.2026
5 павела митова
Коментиран от #53
19:02 05.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мдаа
Коментиран от #20
19:03 05.07.2026
8 Ддд
А да казва такова нещо, значи в конспирацията , трябва да са участвали служители на митнически власти и служители от службите им, т няколко държави, за да угодят на Пеевски.
Толкова ТЪПО звучи.
не напразно вървят слухове че Цветанов е седнал в скута на Радев.
Коментиран от #17, #18, #29
19:04 05.07.2026
9 Тренчо
невиждам разлика между самолет и хурка?
Все е нещо за рупане! Летене и къртене!
Само Пеевски знае, има ли разлика?
19:04 05.07.2026
10 Ха ха ха
19:04 05.07.2026
11 Кочо
19:05 05.07.2026
12 Питаха Борисов,как ще коментира...?!
,,Десислава Атанасова,нито съм я чувал,нито съм я виждал...!"...!
19:08 05.07.2026
13 От нея
19:08 05.07.2026
14 Механик
Такава 40-годишна гангерна се лекува само с ампутация на всичките глави на хидрата. Но това няма как да стане.
19:08 05.07.2026
15 Ти да видиш
Всички са за затвора!
19:08 05.07.2026
16 Мария
19:08 05.07.2026
17 Кочо
До коментар #8 от "Ддд":Беевски е ДПС, а ДПС в Турция означава нещо! За какво спорите! Миналата година тук имаше подмятания, че очакват бебе и това бе толкова нелепо, имайки предвид телосложенията на въпросните влюбени, че го таксувахме като форумна измишльотина! Публична тайна! Бойко се отръвава от опасни дами - Герб, като ги изпраща в Европарламента и други важни институции!
Коментиран от #37
19:10 05.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 големдебил
19:12 05.07.2026
20 големдебил
До коментар #7 от "Мдаа":а оргазъм получи ли докато го гледаше?
19:13 05.07.2026
21 хихи
19:13 05.07.2026
22 Доротея
Коментиран от #25
19:17 05.07.2026
23 айдеее
19:21 05.07.2026
24 ЗНАЧИ
19:23 05.07.2026
25 Наме
До коментар #22 от "Доротея":Ама малките пишлегари курментатори не знаят коя е Силви кристел
Коментиран от #34
19:26 05.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 е да
До коментар #27 от "евислава шишеносова":Той щото иначе е Хален Делон :)
19:31 05.07.2026
29 Пъпеша
До коментар #8 от "Ддд":Този ортак с дявола ще стане само за да се добера отново до някаква власт.Той разследващ орган ли е?Като какъв му давате трибуна?Че пък знае откъде влязла,откъде излязла.Този е ченге.Инплантиран беше в Герб от службите.Когато напредна беше готов да открадне партията на Борисов което беше и целта.Превземане на Герб от вътре.И Борисов му заби шута в задника.ДНес ходи немил-недраг и е готов на всичко което носи пари.
19:33 05.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 манджа с мерудия
19:34 05.07.2026
32 Цеци
19:35 05.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Доротея
До коментар #25 от "Наме":И по добре, че не знаят! Сега има къде по изявени актриси!
19:37 05.07.2026
35 Източна ромелия
Коментиран от #38
19:37 05.07.2026
36 Голяма подводница
19:38 05.07.2026
37 Ддд
До коментар #17 от "Кочо":Тъпотии не ми се четат , от рода " робинята Изаура".
Турските и Дубайските власти власти, няма да си плюят на репутацията, да пускат с влизане и излизане лица в държавите си. Но за таква като тебе, може да повярвате че Пеевски и Атанасова, са ходили на пътешествие до Луната, но се е пазило в тайна от няколко държави, за кефа на Пеевски.
19:38 05.07.2026
38 Кочо
До коментар #35 от "Източна ромелия":Ако ползва друг документ, преотстъпен или фалшив, нищо няма да има! Колко му е да има и турско гражданство, както много сънародници!
Коментиран от #42
19:40 05.07.2026
39 Факт
19:42 05.07.2026
40 Биско Чекмеджето
19:43 05.07.2026
41 Секретна комуникация и охрана
19:45 05.07.2026
42 Ддд
До коментар #38 от "Кочо":Как ще ползва друг документ, вие тотално изпращяхте да вярвате на подобни конспирации , да се стигне до фалшиви паспорти. Честно трябва въобще да не мислите трезво, че няколко държави ще участват в схеми които Демержиев излъга пред журналисти и в НС
19:45 05.07.2026
43 Атанасова
19:47 05.07.2026
44 ЦВЪ-ЦВЪ
Демокрация.....
19:48 05.07.2026
45 Тончо
До коментар #2 от "Дориана":Какво е това ВВС?
19:49 05.07.2026
46 Петрохан
19:49 05.07.2026
47 Перо
19:49 05.07.2026
48 Честито
19:52 05.07.2026
49 Бойкот на О.Л.Хлъц
Същата справка да се поиска и от Дубай за самолета с Дебелян Пеевски...
19:54 05.07.2026
50 А МНОГО ПРЕДИ ТОВА
19:56 05.07.2026
51 Електра
19:57 05.07.2026
52 Майора
20:06 05.07.2026
53 Код 400
До коментар #5 от "павела митова":Ще й измислят някакъв. Хаха. Дебора 2.
20:10 05.07.2026
54 Мирише
До коментар #1 от "Мирише":На претоплена манджа..
Това ли е най важния въпрос в държавата?
20:11 05.07.2026