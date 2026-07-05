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Цветанов: Атанасова e изведена през служебен вход и е качена на самолета на Пеевски

Цветанов: Атанасова e изведена през служебен вход и е качена на самолета на Пеевски

5 Юли, 2026 19:50, обновена 5 Юли, 2026 18:53 3 137 54

  • цветан цветанов-
  • десислава атанасова-
  • делян пеевски

Той определя случая като сериозен политически удар

Цветанов: Атанасова e изведена през служебен вход и е качена на самолета на Пеевски - 1
Снимка: bTV
bTV bTV Телевизия бТВ

Бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов коментира в "120 минути" политическите последици от данни за полети, разминавания между институционални справки и приложението на системата PNR, използвана за анализ на пътнически данни.

Цветанов подчертава, че информацията от PNR е основен източник за проверка на пътнически движения: „За мен това е достоверната информация, която беше представена от министър Демерджиев там няма как да има грешка относно пътниците.“

Той допълва, че системата позволява възстановяване на реалната картина чрез пътнически манифести. „Когато приключи цялата обработка на пътниците се изготвя пътнически манифест, с който разполага системата PNR.“

Според него именно това дава възможност за „насрещни проверки“ и установяване на фактическите обстоятелства около полети.

По повод различията между данни от Гранична полиция и PNR системата, Цветанов посочва:

„Справката на Гранична полиция се вижда, че Десислава Атанасова лети с Turkish Airline, но тук няма способност да се прави автоматична проверка в PNR“, каза Цветанов, като постави акцент върху различната степен на надеждност между системите и възможността за непълнота на едната справка.

Той представи хипотеза относно начина на качване на частен полет:

„По всяка вероятност някой е извел Десислава Атанасова през служебен вход и я е качил на частния самолет на Делян Пеевски“, казва Цветанов, като уточнява, че това е извод, базиран на липса на съвпадение в манифестите.

„Предполагам, защото няма как тя да не фигурира в пътническия манифест.“

Цветан Цветанов свързва анализа на пътуванията с потенциални разследвания за икономическо влияние.

„Колко от тях са печелили обществени поръчки и дали е имало политическа конфигурация, която е подпомогнала това да се случи“, каза той, като допълни:

„Можем да направим извод, че е имало лобиране и търсене на икономически ползи за сметка на обществения интерес.“

Цветан Цветанов определя случая като сериозен политически удар.

„Това е тежка репутационна щета, особено за ГЕРБ“, каза Цветанов, като критикува политическата последователност на партията.

„ГЕРБ се разминава от принципната си позиция, която е декларирала преди“, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирише

    67 2 Отговор
    Мирише бе

    Коментиран от #54

    18:55 05.07.2026

  • 2 Дориана

    77 9 Отговор
    Защо Атанасова лъже? От срам или неудобство прикрива истината . Защото такъв човек няма място в ВВС. Трябва да си подаде оставката и да си понесе последиците от действията.

    Коментиран от #45

    18:58 05.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Без майтап

    64 4 Отговор
    Цветанов казва че Пеевски има частен самолет. Сега чакаме Калин Стоянов да каже че ще го съдят за клевета.

    19:01 05.07.2026

  • 5 павела митова

    48 4 Отговор
    шиши и е казал - НИКАКВА ОСТАВКА ...тая няма полезен ход

    Коментиран от #53

    19:02 05.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдаа

    53 7 Отговор
    Гледах интервюто, направо закопа с факти Калинката и дуловската.

    Коментиран от #20

    19:03 05.07.2026

  • 8 Ддд

    14 52 Отговор
    Много обичам лица на които любовта им се е превърнала в омраза, да помагат в лъжите на Демерджиев.
    А да казва такова нещо, значи в конспирацията , трябва да са участвали служители на митнически власти и служители от службите им, т няколко държави, за да угодят на Пеевски.
    Толкова ТЪПО звучи.
    не напразно вървят слухове че Цветанов е седнал в скута на Радев.

    Коментиран от #17, #18, #29

    19:04 05.07.2026

  • 9 Тренчо

    6 14 Отговор
    Аз, като Пешо, от "Навсеки километър" ,
    невиждам разлика между самолет и хурка?
    Все е нещо за рупане! Летене и къртене!
    Само Пеевски знае, има ли разлика?

    19:04 05.07.2026

  • 10 Ха ха ха

    12 40 Отговор
    Колко ниско може да падне Цветанчо да разпространява клюки

    19:04 05.07.2026

  • 11 Кочо

    34 9 Отговор
    Герб са знаели какви ги върши и се отърваха от нея, като я пратиха в КС! Правилно професор Костадин Ангелов казва, че тя е напуснала Герб и не може да отговаря за нейните деяния! Иначе, би трябвало, ако е нормален пътник, летището и авиопревозвачите да имат списък на пасажерите си! Стига секретност и антитерористични системи!

    19:05 05.07.2026

  • 12 Питаха Борисов,как ще коментира...?!

    39 2 Отговор
    Борисов :
    ,,Десислава Атанасова,нито съм я чувал,нито съм я виждал...!"...!

    19:08 05.07.2026

  • 13 От нея

    33 3 Отговор
    и всички нейни покровители всичко може да се очаква ! А за изпита ѝ за конституционен съдия , никога няма да забравя позора , който видяха гражданите и света ! На първия въпрос "отговори" , четейки криво ляво написаното ѝ на някакви листи , на втория и третия не намери след дълго прелистване тези с отговорите , защото не разбра въпросите и каза........че ЩЕ ГИ ПРЕДСТАВЯЛА ПИСМЕНО ! И никой не възрази !

    19:08 05.07.2026

  • 14 Механик

    32 2 Отговор
    Вече нищо не знам... Едно обаче знам със сигурност- оплели сте се като свински черва. Където и да ръчнеш, гной ще потече и ще смърди.
    Такава 40-годишна гангерна се лекува само с ампутация на всичките глави на хидрата. Но това няма как да стане.

    19:08 05.07.2026

  • 15 Ти да видиш

    26 3 Отговор
    Един престъпник обсъжда други престъпници сякаш е ни лук ял ни лук мирисал.
    Всички са за затвора!

    19:08 05.07.2026

  • 16 Мария

    11 28 Отговор
    Бога ми, няма такава държава, в която провалени политици и зли хора, като Цветанов, да говорят небивалици, да бъдат стимулирани от журналисти и медии в борба за произвеждане на новина, дори и фейк. Този крадец с асансьора до личния си апартамент и ум на физкултурник, използва всеки повод да мъсти на ГЕРБ, Борисов и всеки, за когото го попитат.

    19:08 05.07.2026

  • 17 Кочо

    16 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ддд":

    Беевски е ДПС, а ДПС в Турция означава нещо! За какво спорите! Миналата година тук имаше подмятания, че очакват бебе и това бе толкова нелепо, имайки предвид телосложенията на въпросните влюбени, че го таксувахме като форумна измишльотина! Публична тайна! Бойко се отръвава от опасни дами - Герб, като ги изпраща в Европарламента и други важни институции!

    Коментиран от #37

    19:10 05.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 големдебил

    19 7 Отговор
    Ех тоя асансьор бе,докато можеше,цицаше яко покрай Баце,сега сигурно получава душевен оргазъм само ако чуе че има нещо негативно покрай ГЕРБ.Няма такъв мизерабъл.

    19:12 05.07.2026

  • 20 големдебил

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    а оргазъм получи ли докато го гледаше?

    19:13 05.07.2026

  • 21 хихи

    14 0 Отговор
    а пък на мен ми е интересно за какво си говорят след като правят Кекс в самолета...

    19:13 05.07.2026

  • 22 Доротея

    14 3 Отговор
    А филм от Дубайския филмов център искате ли, за да кажете, че е монтаж!? Кирил Петков за един битов епизод го направихте дармадан, а тук имате не обикновен парапет, изготвен от Стомана Перник, а Турските авиолинии - най престижния превозвач в света! Силвия Кристел не е имала толкова впечатляващи роли!

    Коментиран от #25

    19:17 05.07.2026

  • 23 айдеее

    20 1 Отговор
    Дуловската - бек ту Дулово завинаги! Все ще се намери място за пропаднал юрист в някоя прашна канцелария с мебели то социализма за 1000 евро месечно. В София има и други източници на отровно миризливо обгазяване, та ако може един по-малко.

    19:21 05.07.2026

  • 24 ЗНАЧИ

    14 2 Отговор
    ПРЕЗ СЛУЖЕНИЯ ИЗХОД Я КАЧИЛИ НА САМОЛЕТА НА ДЕЛЯН И ТОЙ ГО ВДИГНАЛ!

    19:23 05.07.2026

  • 25 Наме

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Доротея":

    Ама малките пишлегари курментатори не знаят коя е Силви кристел

    Коментиран от #34

    19:26 05.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 е да

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "евислава шишеносова":

    Той щото иначе е Хален Делон :)

    19:31 05.07.2026

  • 29 Пъпеша

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ддд":

    Този ортак с дявола ще стане само за да се добера отново до някаква власт.Той разследващ орган ли е?Като какъв му давате трибуна?Че пък знае откъде влязла,откъде излязла.Този е ченге.Инплантиран беше в Герб от службите.Когато напредна беше готов да открадне партията на Борисов което беше и целта.Превземане на Герб от вътре.И Борисов му заби шута в задника.ДНес ходи немил-недраг и е готов на всичко което носи пари.

    19:33 05.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 манджа с мерудия

    3 0 Отговор
    Щом и обиденият на ГЕРБ физкултурник и морален стожер, прави хипотези към служебни входове по истамбулските летища, значи нещата стават или-или.

    19:34 05.07.2026

  • 32 Цеци

    3 0 Отговор
    и е носил торбичките Била!

    19:35 05.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Доротея

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Наме":

    И по добре, че не знаят! Сега има къде по изявени актриси!

    19:37 05.07.2026

  • 35 Източна ромелия

    5 0 Отговор
    Най-лесния начин да се разбере , когато нашите торизирани органи поискат информация от властите в ОАЕ дали Атанасова е посещавала Дубай, защото при престигане на територията на ОАЕ се слага входна виза

    Коментиран от #38

    19:37 05.07.2026

  • 36 Голяма подводница

    6 0 Отговор
    Е Деса Сфирката!!!

    19:38 05.07.2026

  • 37 Ддд

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кочо":

    Тъпотии не ми се четат , от рода " робинята Изаура".
    Турските и Дубайските власти власти, няма да си плюят на репутацията, да пускат с влизане и излизане лица в държавите си. Но за таква като тебе, може да повярвате че Пеевски и Атанасова, са ходили на пътешествие до Луната, но се е пазило в тайна от няколко държави, за кефа на Пеевски.

    19:38 05.07.2026

  • 38 Кочо

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Източна ромелия":

    Ако ползва друг документ, преотстъпен или фалшив, нищо няма да има! Колко му е да има и турско гражданство, както много сънародници!

    Коментиран от #42

    19:40 05.07.2026

  • 39 Факт

    4 1 Отговор
    Цецо ,макар и с много слабости,е единствения след 44та година който вкара с доживотни ,висши престъпници мафиоти,

    19:42 05.07.2026

  • 40 Биско Чекмеджето

    3 0 Отговор
    И както казват във Варна: лайто падна във вентилатора. От тук на татък кого ще опръска не се знае

    19:43 05.07.2026

  • 41 Секретна комуникация и охрана

    6 1 Отговор
    Дубай обслужва висшия международен криминалнитет,дават инфо само на ЦРУ ,щото те бият много лошо,там се крият престъпниците с милиони

    19:45 05.07.2026

  • 42 Ддд

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Кочо":

    Как ще ползва друг документ, вие тотално изпращяхте да вярвате на подобни конспирации , да се стигне до фалшиви паспорти. Честно трябва въобще да не мислите трезво, че няколко държави ще участват в схеми които Демержиев излъга пред журналисти и в НС

    19:45 05.07.2026

  • 43 Атанасова

    0 0 Отговор
    е знаела,че ПБ ще управлява 2026 и Демерджиев ще я разследва !

    19:47 05.07.2026

  • 44 ЦВЪ-ЦВЪ

    3 0 Отговор
    Тоя не беше ли вожд на най-голямата политическа сила - Републиканци за България. Е затова му давате трибуна. Нас безпартийните ни цензурирате и орязвате. Сиреч, сме безгласни букви.
    Демокрация.....

    19:48 05.07.2026

  • 45 Тончо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Какво е това ВВС?

    19:49 05.07.2026

  • 46 Петрохан

    4 0 Отговор
    приключихме!Започнахме Дубай!А !,И Баба Алино !

    19:49 05.07.2026

  • 47 Перо

    3 2 Отговор
    Цвъки разигра шпионски сценарии, но в задачата се пита на кого е нужно това, да се оставят няколко свидетели служители и авиационен персонал. Те могат да се видят инкогнито в БГ, в Турция или друга страна. Защо са нужни такива гимнастики, освен това жена му живее в Дубай! Даже и да се установят други пътувания с еднакви излитания и кацания, ако не са в един самолет, също е недоказана конспирация! Атанасова е една от многото КС, какво зависи от нея. Членовете на ВСС са много по-важни например за дейността на Пеевски!

    19:49 05.07.2026

  • 48 Честито

    1 1 Отговор
    Цветанов арестува един руски шпионин Хасан деревонной Омерова,който цял живот се представяше с агентурния си псевдоним Алексей трактора,това е неоспорим факт,тоя Хасан е бил зам шеф на данс

    19:52 05.07.2026

  • 49 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 1 Отговор
    А не може ли да се поиска справка от Турция, кацнала ли е в Истанбул?
    Същата справка да се поиска и от Дубай за самолета с Дебелян Пеевски...

    19:54 05.07.2026

  • 50 А МНОГО ПРЕДИ ТОВА

    1 1 Отговор
    Шиши е вдигнал самолета и Десито се била качила на него. И така доста пъти докато я набутат във върховния съд.

    19:56 05.07.2026

  • 51 Електра

    2 1 Отговор
    И Цв. Цв. асансьора обслужи мазния дето е точен с парите...

    19:57 05.07.2026

  • 52 Майора

    1 0 Отговор
    Истински ли са думите на физкултурника със 6 апартамента и асансьор в един от тях! Трябват факти , а не предполагам , тоя чул , оня казал! И може лу дасе вярва на “ Бях точен с парите..”!

    20:06 05.07.2026

  • 53 Код 400

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "павела митова":

    Ще й измислят някакъв. Хаха. Дебора 2.

    20:10 05.07.2026

  • 54 Мирише

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мирише":

    На претоплена манджа..
    Това ли е най важния въпрос в държавата?

    20:11 05.07.2026

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