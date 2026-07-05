Цветанов: Атанасова e изведена през служебен вход и е качена на самолета на Пеевски

Бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов коментира в "120 минути" политическите последици от данни за полети, разминавания между институционални справки и приложението на системата PNR, използвана за анализ на пътнически данни.

Цветанов подчертава, че информацията от PNR е основен източник за проверка на пътнически движения: „За мен това е достоверната информация, която беше представена от министър Демерджиев там няма как да има грешка относно пътниците.“

Той допълва, че системата позволява възстановяване на реалната картина чрез пътнически манифести. „Когато приключи цялата обработка на пътниците се изготвя пътнически манифест, с който разполага системата PNR.“

Според него именно това дава възможност за „насрещни проверки“ и установяване на фактическите обстоятелства около полети.

По повод различията между данни от Гранична полиция и PNR системата, Цветанов посочва:

„Справката на Гранична полиция се вижда, че Десислава Атанасова лети с Turkish Airline, но тук няма способност да се прави автоматична проверка в PNR“, каза Цветанов, като постави акцент върху различната степен на надеждност между системите и възможността за непълнота на едната справка.

Той представи хипотеза относно начина на качване на частен полет:

„По всяка вероятност някой е извел Десислава Атанасова през служебен вход и я е качил на частния самолет на Делян Пеевски“, казва Цветанов, като уточнява, че това е извод, базиран на липса на съвпадение в манифестите.

„Предполагам, защото няма как тя да не фигурира в пътническия манифест.“

Цветан Цветанов свързва анализа на пътуванията с потенциални разследвания за икономическо влияние.

„Колко от тях са печелили обществени поръчки и дали е имало политическа конфигурация, която е подпомогнала това да се случи“, каза той, като допълни:

„Можем да направим извод, че е имало лобиране и търсене на икономически ползи за сметка на обществения интерес.“

Цветан Цветанов определя случая като сериозен политически удар.

„Това е тежка репутационна щета, особено за ГЕРБ“, каза Цветанов, като критикува политическата последователност на партията.

„ГЕРБ се разминава от принципната си позиция, която е декларирала преди“, каза той.