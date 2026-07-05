МВР министърът: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен

МВР министърът Иван Демерджиев бе събеседник на Иво Никодимов в предаването "Интервюто" на БНТ.
Защо ще се получи това разминаване? Вие обявихте, че Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай в началото на април 2024 година. Конституционният съдия пък извади документ от МВР, който казва, че е пътувала с редовен полет на турските авиолинии само до Истанбул. И в двата случая данните излизат от МВР, но си противоречат.
Данните излизат от различни системи и в различните системи данните са отразени по различен начин. Правим пълна проверка, като фокусът на проверката по отношение на стотиците полети на Пеевски не е върху това, кой е пътувал с него. Разбира се, и това се изяснява косвено в хода на работата по случая. Основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства – кой ги е давал, на какво основание. Заобикаляни ли са по някакъв начин санкциите по глобалния закон „Магнитски“, наложени по отношение на Пеевски. Впрочем той призна, че средствата били на неговото семейство – нещо, което ще изясним, разбира се. Призна и че санкциите не са се прилагали дълго време на територията на България – нещо много смущаващо за мен като вътрешен министър.
И понеже считаме от момента, в който стъпихме в длъжност, ние ясно обявихме като приоритет стриктното и строго спазване на закона. Едно от тези проявления на този принцип е фактът, че санкциите по „Магнитски“ ще се прилагат в България. И ако господин Пеевски не го е разбрал, е време да го разбере, както и всички останали, които имат наложени такива санкции.
Така че много важно ще бъде да се установи пълният размер на средствата, които са стрували тези полети. Има ли спестяване на средства от страна на хората, предоставили самолетите на Пеевски. Какви са били основанията да има спестяване на тези средства. Част от пасажерите също са интересни – визирам адвокат Ангелов, който се появява и покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания.
Работата продължава и ще бъде изяснена. А що се касае до данните – данните са точно такива, каквито ги изнесох от трибуната на Народното събрание. Възложил съм проверка на дирекция „Вътрешна сигурност“, за да се провери дали в някои от системите има изкривяване на данни и дали това се дължи на действия на някой служител на Министерството на вътрешните работи.
Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия, и личния си паспорт при тези пътувания. Нека има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Пеевски и за госпожата Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите.
Възможно ли е да се ползват двата паспорта в рамките на едно пътуване?
Възможно е. Не е редно, но е възможно.
Личният паспорт все още ли е валиден?
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: Но е интересно, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен през април месец тази година, което, сами разбирате, има различни последици. Но нека не се тревожат госпожа Атанасова и господин Пеевски. Ще направим всичко необходимо и възможно, ще добием цялата информация, включително от международните партньори, и ще изясним всички факти, защото те са толкова важни.
Казахте вече, че всъщност фокусът е финансирането на тези пътувания. Но да ви попитам – в рамките на какво производство правите тези проверки и по подозрение за какви престъпления?
Има подадени сигнали, при това не един. Доста са подробни сигналите, доста са обстоятелствени. Оттам нататък останалите неща са въпрос на някаква хигиена на информацията. На този етап няма как да я поднеса. При нездравия интерес на адвоката на господин Пеевски, който е и народен представител – господин Хамид Хамид, който на няколко пъти много живо се интересува кои са конкретните служители, които работят – с имена и длъжности. Нещо абсолютно необяснимо за мен. И нещо, което ме навежда на мисълта, че по този косвен начин, с това постоянно пресиране и разпитване кои са хората, дръзнали да работят по отношение на информация, свързана с Пеевски, навява на мисълта, че се прави опит да се оказва натиск върху тези хора.
С какви основания и мотиви сте ползвали данните на PNR, т.нар. резервационни данни?
Аз лично не съм ползвал нищо. В рамките на проверката ГДБОП имат указания да съберат всички доказателства, оттам нататък те са преценили и събрали какви данни да използват. Те знаят най-добре. А на този етап аз не смятам за уместно да изнасяме всички подробности по тези проверки.
Позицията на Десислава Атанасова и насрещните действия
Конституционният съдия Десислава Атанасова категорично отхвърли твърденията на вътрешния министър като неверни и манипулативни. Тя публикува официално удостоверение от Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР. Според документа, в периода 5 – 8 април 2024 г. тя е летяла по маршрута София – Истанбул – София с редовен граждански полет на Turkish Airlines и е пребивавала единствено в Турция, а не в Дубай с частен самолет.
В резултат на публичните обвинения Атанасова обяви, че завежда съдебно дело срещу Иван Демерджиев за разпространение на невярна информация. Паралелно с това от ДПС съобщиха, че сезират прокуратурата с аргумента, че информацията за движението на Делян Пеевски е събирана напълно незаконосъобразно от страна на вътрешното министерство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Фен
20:26 05.07.2026
4 в дпс-гроб
Коментиран от #6, #43
20:28 05.07.2026
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6 кокор спецова
До коментар #4 от "в дпс-гроб":ний пък с киру острото сме с канадски
20:30 05.07.2026
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11 Мдаа
Опит за прикриване на доказателства. Всички по веригата трябва да си понесат отговорността.
Коментиран от #14
20:31 05.07.2026
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14 Източна ромелия
До коментар #11 от "Мдаа":Е дори да е предаден на МВР то ако не е унищожен, ше се дидят печатите от визите в Дубай
20:35 05.07.2026
15 Ерр. Доган
20:35 05.07.2026
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25 Публичен разстрел
20:40 05.07.2026
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34 нннн
Истината в интересна. Кой с кого как в пътувал, кой плаща, последствията от договореното.
Коментиран от #72
20:43 05.07.2026
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42 И Киев е Руски
20:46 05.07.2026
43 Каракачанина
До коментар #4 от "в дпс-гроб":Там така не продават пасоши, както в територията срещу 4 хилядо евра.
Коментиран от #56
20:47 05.07.2026
44 хай ван
20:47 05.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 И Киев е Руски
20:48 05.07.2026
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49 Деса,пътувала с Шиши,
20:48 05.07.2026
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56 даа там е друго
До коментар #43 от "Каракачанина":подаряват ги за заслуги на продажници
20:51 05.07.2026
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59 Една,
20:52 05.07.2026
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65 лов на вещици
Не е разбираемо какво престъпление е пътуването? Само относително морални индивидуални упреци. много медийна пара във тромбата на парния самолет за замъгляване на рекордните бюджетни харчове със заеми.
20:55 05.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 оня с коня
До коментар #61 от "Явно народа много е набрал на кауните":3 Пъти си КАСТРИХ Коментара за Действията на Демерджиев,накрая остана само 1 изречение и то дори не бе допуснато.
Коментиран от #69
20:57 05.07.2026
68 Курд Околянов
21:00 05.07.2026
69 сен Зор
До коментар #67 от "оня с коня":Сега на мода са други властници, не бива се говори пряко.
21:02 05.07.2026
70 Кафе
21:03 05.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Оптимист
До коментар #34 от "нннн":Дали е истина, зависи от това кой и как дава информацията
21:06 05.07.2026
73 Старшина Боташ
21:08 05.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 54321
21:12 05.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Избирател
От юрисконсулт в Психодиспансера Русе, стана депутат, че и Министър на Здравеопазването !!!!!
После щеф на Парламентарната група на ГЕРБ.
И изненада.... конституционен съдия.
Коментиран от #88
21:19 05.07.2026
79 Въпрос
21:20 05.07.2026
80 Айляк
Че нямаш акъл в главата, това е ясно на всички в България.
Но поне подай оставка.
Иначе...ефектът на доминото е много опасен по високите етажи на властта..
Тогава е възможно и някой да пропее, а след това - и да го прекуцат.
Ми така, де. И ниЙ сме гледали филми:))
Имаше един филм навремето - Саламандър, с Франко Неро.
Все хубави хора там, също кат нашите тулупи и пра сета:)
21:22 05.07.2026
81 Асен Василев довърши копейките
Митът за Русия като суперсила рухна. Щяха да превземат Киев за три дни и да стигнат след още три до Берлин. А закъсаха до две украински села и не могат да ги превземат вече пета година. Не могат да си опазят рафинериите край Москва и чак до Урал. Нямат суверенитет на собственото си въздушно пространство.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, трикратен министър на финансите.
Коментиран от #93
21:25 05.07.2026
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83 Браво на г-н Демерджиев
21:27 05.07.2026
84 Ууштетен
2018 влизам Бг за 10 дни в отпуск.
2019 се прибирам окончателно НОИ иска доказатество за това време .
Отивам в МВР издават ми справка в която написано че съм влизъл в Бг 2018 и след десет дни съм излезнал ,2019 отново съм влезнал и до тук.
А че съм излезнал 2013 няма данни.Територията е пробита отвсякъде . .
21:27 05.07.2026
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86 Етова е
21:28 05.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
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89 Обикновен Гражданин!
,,Колкото повече ръчкаш едно л...но,то още повече мирише!"
Така,че в интерес на Д.Атанасова и Пеевски ,да спрат да ръчкат,щото още повече им излизат наяве кирливите ризи,че са наредили заличаване на данни,от пъруването,когато службите са били на тяхно подчинение ...!
21:31 05.07.2026
90 Интересен е коментарът на Борисов!
-Борисов :
,,Десислава Атанасова,нито съм я чувал,нито съм я виждал...!"...!
🤣😂😆🤣😂😆
21:34 05.07.2026
91 Иво
Коментиран от #92
21:38 05.07.2026
92 И освен това...!
До коментар #91 от "Иво":Размахвайки етническата карта,да манипулира ония бедни и вярващи хорица от кърджалъка,че той ще е ,,ангелът-спасител",мислещ единствено и само за...,,Хората"...!
21:43 05.07.2026
93 Кой-Кокочо ли...?!
До коментар #81 от "Асен Василев довърши копейките":Видяхме го и него...!
Направо цъфнахме и вързахме,кога бе финансов министър...!
Въздух под налягане!
Не ми го Фали...!
Хубава вечер ..!
21:46 05.07.2026