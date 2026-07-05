МВР министърът: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен

МВР министърът Иван Демерджиев бе събеседник на Иво Никодимов в предаването "Интервюто" на БНТ.

Защо ще се получи това разминаване? Вие обявихте, че Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай в началото на април 2024 година. Конституционният съдия пък извади документ от МВР, който казва, че е пътувала с редовен полет на турските авиолинии само до Истанбул. И в двата случая данните излизат от МВР, но си противоречат.

Данните излизат от различни системи и в различните системи данните са отразени по различен начин. Правим пълна проверка, като фокусът на проверката по отношение на стотиците полети на Пеевски не е върху това, кой е пътувал с него. Разбира се, и това се изяснява косвено в хода на работата по случая. Основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства – кой ги е давал, на какво основание. Заобикаляни ли са по някакъв начин санкциите по глобалния закон „Магнитски“, наложени по отношение на Пеевски. Впрочем той призна, че средствата били на неговото семейство – нещо, което ще изясним, разбира се. Призна и че санкциите не са се прилагали дълго време на територията на България – нещо много смущаващо за мен като вътрешен министър.

И понеже считаме от момента, в който стъпихме в длъжност, ние ясно обявихме като приоритет стриктното и строго спазване на закона. Едно от тези проявления на този принцип е фактът, че санкциите по „Магнитски“ ще се прилагат в България. И ако господин Пеевски не го е разбрал, е време да го разбере, както и всички останали, които имат наложени такива санкции.

Така че много важно ще бъде да се установи пълният размер на средствата, които са стрували тези полети. Има ли спестяване на средства от страна на хората, предоставили самолетите на Пеевски. Какви са били основанията да има спестяване на тези средства. Част от пасажерите също са интересни – визирам адвокат Ангелов, който се появява и покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания.

Работата продължава и ще бъде изяснена. А що се касае до данните – данните са точно такива, каквито ги изнесох от трибуната на Народното събрание. Възложил съм проверка на дирекция „Вътрешна сигурност“, за да се провери дали в някои от системите има изкривяване на данни и дали това се дължи на действия на някой служител на Министерството на вътрешните работи.

Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия, и личния си паспорт при тези пътувания. Нека има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Пеевски и за госпожата Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите.

Възможно ли е да се ползват двата паспорта в рамките на едно пътуване?

Възможно е. Не е редно, но е възможно.

Личният паспорт все още ли е валиден?

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: Но е интересно, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен през април месец тази година, което, сами разбирате, има различни последици. Но нека не се тревожат госпожа Атанасова и господин Пеевски. Ще направим всичко необходимо и възможно, ще добием цялата информация, включително от международните партньори, и ще изясним всички факти, защото те са толкова важни.

Казахте вече, че всъщност фокусът е финансирането на тези пътувания. Но да ви попитам – в рамките на какво производство правите тези проверки и по подозрение за какви престъпления?

Има подадени сигнали, при това не един. Доста са подробни сигналите, доста са обстоятелствени. Оттам нататък останалите неща са въпрос на някаква хигиена на информацията. На този етап няма как да я поднеса. При нездравия интерес на адвоката на господин Пеевски, който е и народен представител – господин Хамид Хамид, който на няколко пъти много живо се интересува кои са конкретните служители, които работят – с имена и длъжности. Нещо абсолютно необяснимо за мен. И нещо, което ме навежда на мисълта, че по този косвен начин, с това постоянно пресиране и разпитване кои са хората, дръзнали да работят по отношение на информация, свързана с Пеевски, навява на мисълта, че се прави опит да се оказва натиск върху тези хора.

С какви основания и мотиви сте ползвали данните на PNR, т.нар. резервационни данни?

Аз лично не съм ползвал нищо. В рамките на проверката ГДБОП имат указания да съберат всички доказателства, оттам нататък те са преценили и събрали какви данни да използват. Те знаят най-добре. А на този етап аз не смятам за уместно да изнасяме всички подробности по тези проверки.

Позицията на Десислава Атанасова и насрещните действия

Конституционният съдия Десислава Атанасова категорично отхвърли твърденията на вътрешния министър като неверни и манипулативни. Тя публикува официално удостоверение от Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР. Според документа, в периода 5 – 8 април 2024 г. тя е летяла по маршрута София – Истанбул – София с редовен граждански полет на Turkish Airlines и е пребивавала единствено в Турция, а не в Дубай с частен самолет.

В резултат на публичните обвинения Атанасова обяви, че завежда съдебно дело срещу Иван Демерджиев за разпространение на невярна информация. Паралелно с това от ДПС съобщиха, че сезират прокуратурата с аргумента, че информацията за движението на Делян Пеевски е събирана напълно незаконосъобразно от страна на вътрешното министерство.