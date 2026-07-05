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МВР министърът: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен

МВР министърът: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен

5 Юли, 2026 21:15, обновена 5 Юли, 2026 21:29 3 190 93

  • иван демерджиев-
  • мвр-
  • министър-
  • десислава атанасова

МВР проверява за изтрити данни за полетите на Десислава Атанасова, пътувала с два паспорта, заяви Иван Демерджиев

МВР министърът: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

МВР министърът Иван Демерджиев бе събеседник на Иво Никодимов в предаването "Интервюто" на БНТ.

Защо ще се получи това разминаване? Вие обявихте, че Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай в началото на април 2024 година. Конституционният съдия пък извади документ от МВР, който казва, че е пътувала с редовен полет на турските авиолинии само до Истанбул. И в двата случая данните излизат от МВР, но си противоречат.

Данните излизат от различни системи и в различните системи данните са отразени по различен начин. Правим пълна проверка, като фокусът на проверката по отношение на стотиците полети на Пеевски не е върху това, кой е пътувал с него. Разбира се, и това се изяснява косвено в хода на работата по случая. Основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства – кой ги е давал, на какво основание. Заобикаляни ли са по някакъв начин санкциите по глобалния закон „Магнитски“, наложени по отношение на Пеевски. Впрочем той призна, че средствата били на неговото семейство – нещо, което ще изясним, разбира се. Призна и че санкциите не са се прилагали дълго време на територията на България – нещо много смущаващо за мен като вътрешен министър.

И понеже считаме от момента, в който стъпихме в длъжност, ние ясно обявихме като приоритет стриктното и строго спазване на закона. Едно от тези проявления на този принцип е фактът, че санкциите по „Магнитски“ ще се прилагат в България. И ако господин Пеевски не го е разбрал, е време да го разбере, както и всички останали, които имат наложени такива санкции.

Така че много важно ще бъде да се установи пълният размер на средствата, които са стрували тези полети. Има ли спестяване на средства от страна на хората, предоставили самолетите на Пеевски. Какви са били основанията да има спестяване на тези средства. Част от пасажерите също са интересни – визирам адвокат Ангелов, който се появява и покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания.

Работата продължава и ще бъде изяснена. А що се касае до данните – данните са точно такива, каквито ги изнесох от трибуната на Народното събрание. Възложил съм проверка на дирекция „Вътрешна сигурност“, за да се провери дали в някои от системите има изкривяване на данни и дали това се дължи на действия на някой служител на Министерството на вътрешните работи.

Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия, и личния си паспорт при тези пътувания. Нека има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Пеевски и за госпожата Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите.

Възможно ли е да се ползват двата паспорта в рамките на едно пътуване?

Възможно е. Не е редно, но е възможно.

Личният паспорт все още ли е валиден?

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: Но е интересно, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен през април месец тази година, което, сами разбирате, има различни последици. Но нека не се тревожат госпожа Атанасова и господин Пеевски. Ще направим всичко необходимо и възможно, ще добием цялата информация, включително от международните партньори, и ще изясним всички факти, защото те са толкова важни.

Казахте вече, че всъщност фокусът е финансирането на тези пътувания. Но да ви попитам – в рамките на какво производство правите тези проверки и по подозрение за какви престъпления?

Има подадени сигнали, при това не един. Доста са подробни сигналите, доста са обстоятелствени. Оттам нататък останалите неща са въпрос на някаква хигиена на информацията. На този етап няма как да я поднеса. При нездравия интерес на адвоката на господин Пеевски, който е и народен представител – господин Хамид Хамид, който на няколко пъти много живо се интересува кои са конкретните служители, които работят – с имена и длъжности. Нещо абсолютно необяснимо за мен. И нещо, което ме навежда на мисълта, че по този косвен начин, с това постоянно пресиране и разпитване кои са хората, дръзнали да работят по отношение на информация, свързана с Пеевски, навява на мисълта, че се прави опит да се оказва натиск върху тези хора.

С какви основания и мотиви сте ползвали данните на PNR, т.нар. резервационни данни?

Аз лично не съм ползвал нищо. В рамките на проверката ГДБОП имат указания да съберат всички доказателства, оттам нататък те са преценили и събрали какви данни да използват. Те знаят най-добре. А на този етап аз не смятам за уместно да изнасяме всички подробности по тези проверки.

Позицията на Десислава Атанасова и насрещните действия

Конституционният съдия Десислава Атанасова категорично отхвърли твърденията на вътрешния министър като неверни и манипулативни. Тя публикува официално удостоверение от Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР. Според документа, в периода 5 – 8 април 2024 г. тя е летяла по маршрута София – Истанбул – София с редовен граждански полет на Turkish Airlines и е пребивавала единствено в Турция, а не в Дубай с частен самолет.

В резултат на публичните обвинения Атанасова обяви, че завежда съдебно дело срещу Иван Демерджиев за разпространение на невярна информация. Паралелно с това от ДПС съобщиха, че сезират прокуратурата с аргумента, че информацията за движението на Делян Пеевски е събирана напълно незаконосъобразно от страна на вътрешното министерство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фен

    24 40 Отговор
    Бях точен с парите яко се омаза. Явно са му докладвали кой е летял на едни и същи дати с Пеевски, но не знае с кой полет. Иначе ще излезе, че Деса с единият паспорт е летяла за Дубай с Пеевски, с другият е кацнала в Истанбул с нормален полет.

    20:26 05.07.2026

  • 4 в дпс-гроб

    42 6 Отговор
    според мен има и с турски паспорти

    Коментиран от #6, #43

    20:28 05.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кокор спецова

    31 6 Отговор

    До коментар #4 от "в дпс-гроб":

    ний пък с киру острото сме с канадски

    20:30 05.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мдаа

    60 11 Отговор
    Едновременна употреба на два документа... "Личният паспорт на Атанасова вече не е валиден. По нейно изрично настояване той е бил върнат и унищожен през април тази година"

    Опит за прикриване на доказателства. Всички по веригата трябва да си понесат отговорността.

    Коментиран от #14

    20:31 05.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Източна ромелия

    30 5 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    Е дори да е предаден на МВР то ако не е унищожен, ше се дидят печатите от визите в Дубай

    20:35 05.07.2026

  • 15 Ерр. Доган

    27 4 Отговор
    Доволен съм от Деси и Делян.Бойко не става

    20:35 05.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 Публичен разстрел

    27 5 Отговор
    За всеки злоупотребил с народни средства!

    20:40 05.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 нннн

    25 3 Отговор
    Кк е събрана информацията не ме интересува.
    Истината в интересна. Кой с кого как в пътувал, кой плаща, последствията от договореното.

    Коментиран от #72

    20:43 05.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 И Киев е Руски

    8 5 Отговор
    Т.иййй теее да и .......та.Всички гледни точки

    20:46 05.07.2026

  • 43 Каракачанина

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "в дпс-гроб":

    Там така не продават пасоши, както в територията срещу 4 хилядо евра.

    Коментиран от #56

    20:47 05.07.2026

  • 44 хай ван

    5 5 Отговор
    дермоджиеф

    20:47 05.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 И Киев е Руски

    5 3 Отговор
    Мил.н е Г.Й

    20:48 05.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Деса,пътувала с Шиши,

    15 6 Отговор
    Решетников одобрил Мунчо Боташов за президент!

    20:48 05.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 даа там е друго

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Каракачанина":

    подаряват ги за заслуги на продажници

    20:51 05.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Една,

    3 2 Отговор
    Господ ще раздаде правосъдието, хаха изобщо няма и съмнение....

    20:52 05.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 лов на вещици

    10 8 Отговор
    Пътувала или не е пътувала е въпрос на декларация и после на доказване заложено доверие.
    Не е разбираемо какво престъпление е пътуването? Само относително морални индивидуални упреци. много медийна пара във тромбата на парния самолет за замъгляване на рекордните бюджетни харчове със заеми.

    20:55 05.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 оня с коня

    8 2 Отговор

    До коментар #61 от "Явно народа много е набрал на кауните":

    3 Пъти си КАСТРИХ Коментара за Действията на Демерджиев,накрая остана само 1 изречение и то дори не бе допуснато.

    Коментиран от #69

    20:57 05.07.2026

  • 68 Курд Околянов

    17 5 Отговор
    Дуловската принцеса този път го закъса яко, защото със сигурност се намесват и американските служби заради Пеевски. Те се занимават с Пеевски, но покрай него цъфти и умното Деси. От това се възползва Демерджиев, демек съдейства на американците за Пеевски.

    21:00 05.07.2026

  • 69 сен Зор

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "оня с коня":

    Сега на мода са други властници, не бива се говори пряко.

    21:02 05.07.2026

  • 70 Кафе

    13 1 Отговор
    Деса вече и дипломат станала,пътува с дипломатически паспорт,абе тия си правят каквото си искат на гърба на народа,но не са виновни те

    21:03 05.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Оптимист

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "нннн":

    Дали е истина, зависи от това кой и как дава информацията

    21:06 05.07.2026

  • 73 Старшина Боташ

    6 2 Отговор
    Тази все по две обича ....ненаситна и е двуцевката ..обикновена п.оста к.рва

    21:08 05.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 54321

    7 2 Отговор
    Чета ,че на сайта на КС има официално съобщение, че посещението на Атанасова на посочената дата е служебно.Имало е международен форум на К.Съдии в Истанбул. Възможно ли е министъра да не знае за това съобщение на сайта на КС.???

    21:12 05.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Избирател

    12 3 Отговор
    Как и с какви качества дамата расте в кариерата
    От юрисконсулт в Психодиспансера Русе, стана депутат, че и Министър на Здравеопазването !!!!!
    После щеф на Парламентарната група на ГЕРБ.
    И изненада.... конституционен съдия.

    Коментиран от #88

    21:19 05.07.2026

  • 79 Въпрос

    4 6 Отговор
    А бе да пътува с каквото ще. Това ли е важно и какво ни интересува. Поредната дъвка.

    21:20 05.07.2026

  • 80 Айляк

    4 2 Отговор
    Десо, подавай оставка, мъ.
    Че нямаш акъл в главата, това е ясно на всички в България.
    Но поне подай оставка.
    Иначе...ефектът на доминото е много опасен по високите етажи на властта..
    Тогава е възможно и някой да пропее, а след това - и да го прекуцат.
    Ми така, де. И ниЙ сме гледали филми:))

    Имаше един филм навремето - Саламандър, с Франко Неро.
    Все хубави хора там, също кат нашите тулупи и пра сета:)

    21:22 05.07.2026

  • 81 Асен Василев довърши копейките

    5 2 Отговор
    Българите искат европейски стандарт на живот – заплати, пенсии, коли. А не руски. Руският стандарт е много по нисък от сегашния у нас.

    Митът за Русия като суперсила рухна. Щяха да превземат Киев за три дни и да стигнат след още три до Берлин. А закъсаха до две украински села и не могат да ги превземат вече пета година. Не могат да си опазят рафинериите край Москва и чак до Урал. Нямат суверенитет на собственото си въздушно пространство.

    Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, трикратен министър на финансите.

    Коментиран от #93

    21:25 05.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Браво на г-н Демерджиев

    5 2 Отговор
    Закривай свинарника

    21:27 05.07.2026

  • 84 Ууштетен

    3 0 Отговор
    2013 уведомявам НОИ че заминавам с 5 годишен договор за работа в страна не членка на ЕС.
    2018 влизам Бг за 10 дни в отпуск.
    2019 се прибирам окончателно НОИ иска доказатество за това време .
    Отивам в МВР издават ми справка в която написано че съм влизъл в Бг 2018 и след десет дни съм излезнал ,2019 отново съм влезнал и до тук.
    А че съм излезнал 2013 няма данни.Територията е пробита отвсякъде . .

    21:27 05.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Етова е

    1 0 Отговор
    Изключително прогресивен д е б и ллл.

    21:28 05.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Обикновен Гражданин!

    6 0 Отговор
    Народът го е казал!
    ,,Колкото повече ръчкаш едно л...но,то още повече мирише!"
    Така,че в интерес на Д.Атанасова и Пеевски ,да спрат да ръчкат,щото още повече им излизат наяве кирливите ризи,че са наредили заличаване на данни,от пъруването,когато службите са били на тяхно подчинение ...!

    21:31 05.07.2026

  • 90 Интересен е коментарът на Борисов!

    10 0 Отговор
    -Г-н Борисов,как ще коментирате случая...?!
    -Борисов :
    ,,Десислава Атанасова,нито съм я чувал,нито съм я виждал...!"...!
    🤣😂😆🤣😂😆

    21:34 05.07.2026

  • 91 Иво

    2 0 Отговор
    кой може да отговори на въпроса: защо Пеевски се насочи именно към ДПС? Много добре измислено< Опита по всякакъв начин да се отърси от Магнитски и реши, че най добре и безболезнено ще стане, като си смени гражданството или като почетен председател на ДПС да получи турско гражданство, за да си реши проблема.

    Коментиран от #92

    21:38 05.07.2026

  • 92 И освен това...!

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Иво":

    Размахвайки етническата карта,да манипулира ония бедни и вярващи хорица от кърджалъка,че той ще е ,,ангелът-спасител",мислещ единствено и само за...,,Хората"...!

    21:43 05.07.2026

  • 93 Кой-Кокочо ли...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Асен Василев довърши копейките":

    Видяхме го и него...!
    Направо цъфнахме и вързахме,кога бе финансов министър...!
    Въздух под налягане!
    Не ми го Фали...!
    Хубава вечер ..!

    21:46 05.07.2026

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