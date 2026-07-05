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Демерджиев: Зад двете фирми за мантинели прозира Бойко Борисов

Демерджиев: Зад двете фирми за мантинели прозира Бойко Борисов

5 Юли, 2026 22:11, обновена 5 Юли, 2026 21:29 714 18

  • иван демерджиев-
  • бойко борисов-
  • иво викодимов-
  • мантинели

Издирването на Пепи Еврото се превърна в сапунен сериал, смята министърът. МВР проверява мащаба на казуса „Баба Алино“ във Варна за наличие на политически чадър над незаконното строителство

Демерджиев: Зад двете фирми за мантинели прозира Бойко Борисов - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

МВР министърът Иван Демерджиев бе събеседник на Иво Никодимов в предаването "Интервюто" на БНТ.

Фирмите за мантинели и обвиненията към Бойко Борисов

Защо твърдите, че зад двете фирми за мантинели прозира Бойко Борисов? Какви са основанията Ви за това?

По ред причини – имената, които се свързват с тези дружества... Най-малко смущаващ е фактът, че това са две дружества, които оперират в България. Две дружества, които осигуряват огромни по обем доставки, две дружества, които се включват в страшно много обществени поръчки и поддържат цени, които по данните, с които разполагам, са доста по-високи от пазарните в съседните държави. И така, самите връзки на тези дружества с определени хора, позволяващи им да участват навсякъде и да печелят безпрепятствено, ни водят до извода, че доста високо стоят хората, които фактически стоят зад тях. И най-накрая, в редицата от тези хора, мисля, че стои точно фигурата на Бойко Борисов.

Много важно за нас, извън това кой стои зад тези поръчки, завишени ли са цените, кой се е облагодетелствал, има един много по-важен въпрос – качеството на тези мантинели, начинът на изпълнение, дали те обезпечават пътната безопасност, и дали е допустимо през тях да преминава камион, който няма товар, безпрепятствено, което да доведе до смърт на пътя.

Понеже Карадимов от Комисията за защита на конкуренцията каза, че се изследва и въпросът за манипулация на търговете от самите участници, имате ли данни за начина, по който немска фирма е участвала в търгове и е била отстранена, включително от последния търг?

Всички големи обществени поръчки, свързани със значителен обществен ресурс, които благодарение на системата, която разработи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация – регистърът на обществените поръчки – вече са публични.

Поставили сме задачи на всички структури тези регистри да бъдат внимателно огледани, да бъдат анализирани обществените поръчки в тях на база публичната информация и да бъдат набелязани такива, за които има съмнения за манипулации, изкривяване на резултати и завишаване на цени, които създават предпоставки за неправомерни разплащания. Това е свързано и с авансовите плащания – една доста нездрава практика. При пътните строителства имаше случаи на авансови плащания. Но не можеш да плащаш авансово без дори да имаш проект. Когато нямаш проект, не можеш да направиш количествено-стойностна сметка, не можеш да остойностиш една поръчка.

Нови данни около издирването на Пепи Еврото

Защо издирването на Пепи Еврото става нещо, като сапунен сериал? Имате ли в момента данни, които да бъдат основание да се поиска разрешение от съда за издаване на разрешение за европейска заповед за арест?

Имаме и събираме още данни. Тази фигура е много интересна за българската правосъдна система – знакова фигура. Фигура на човек, който знае твърде много за нездравите практики, довели до развращаването на тази система и довели до състоянието, което ни е познато днес и от което се възмущават с право българските граждани. Така че за нас е много важно тези данни да станат публично достояние, да станат достояние на правоохранителните органи.

Тук ще отворя една скоба и ще припомня, че магистратите, които излизаха в намерените и налични в ГДБОП материали от така наречения архив на въпросния Пепи Еврото, бяха изведени от нас в един списък и бяха изпратени до главния прокурор, до инспектората, до Висшия съдебен съвет с идеята да бъде проверена тяхната дейност, да бъдат проверени данните, на които се натъкваме в архива на въпросния Пепи Еврото. Чакаме все още обратна информация.

Разследванията „Баба Алино“ и „Петрохан“

Изяснихте ли си вече какъв е мащабът на казуса „Баба Алино“ и за какво става въпрос – за политически чадър над незаконното строителство или за корупционно поведение на хора от местната администрация във Варна?

Десетки хора бяха задържани, бяха проведени страшно много разпити, бяха събрани над 140 хиляди страници писмени доказателства. Знаете, че нашите служители влизаха на всички адреси, които са известни на корпорацията КУБ или на свързани с нея хора или дружества. Така че цялата тази огромна маса доказателства е събрана, предоставена на прокуратурата. Имаше известно забавяне в работата на прокуратурата. Това наложи да изпратим там екип на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. На свой ред изпълняващата функцията Главен прокурор изпрати върховни прокурори от ВКП. Не знам защо те престояха там само ден, но това също даде един тласък на процеса. Беше изяснена една много тревожна практика, която касае региона. Това е практика по издаване на удостоверения за търпимост – очевидно неистински удостоверения за търпимост, които удостоверяват незаконно строителство, което не отговаря на изискванията. Но смущаващо е как и местните, и държавните органи до момента на встъпването на новия кабинет сега, в началото на май месец, са мълчали по тази тема.

Какви са съмненията Ви в разследването на случая „Петрохан“?

Искаме да върнем този случай на терена на изясняване на фактите. И правим всичко възможно от дистанцията на времето – нещо, което много ни затруднява. Да попълним липсващите факти с яснота, да отговорим на въпросите на близките на шестимата загинали и на въпросите, които поставя обществото. А те са много. Не мога да ги степенувам, но ако трябва да започна, ще започна с въпроса: можеха ли да бъдат спасени животите поне на трима от тези шестима души?

Следващите въпроси са дали тук се касае за самоубийство или за убийства, и как тази организация успява да се установи на тази територия и да оперира толкова дълго време – очевидно със съдействието на държавни институции. Как е финансирана тази организация? Значителни средства са преминавали през техните сметки. Каква е била целта на това финансиране? Кой го осигурява? Защо го осигурява? Спазен ли е законът при това финансиране?

Аз мога да знам това, което знаят моите служители. Те ми споделят, че знаят доста малко, защото прокуратурата е затворила този случай по нейни причини и съображения, които ще разберем. И не връща към оперативните работници пълна информация за събраните доказателства. Това са множество експертизи и други допълнителни доказателства.

Наскоро имахме среща с един от близките, коментирахме с главния секретар и ще направя такава инициатива, с помощта на изпълняващия функцията главен прокурор – да направим среща на оперативните работници и разследващите с прокурорите, водещи случая, за да си изясним има ли неизяснени аспекти.

Да не забравяме, че хората, които остро ми поставят въпроса в парламентарна комисия какво се прави по този случай, дължат отговори и за това какво се е случило, защото тогава именно политическите сили, които те представляват, бяха сформирали правителство, а вътрешен министър беше Даниел Митов. Първите часове и първите дни са решаващи и действията, които се извършват тогава или не се извършват в момента, предопределят успеха на едно такова разследване.

Заплатите на служителите в МВР

Как ще растат техните заплати и как ще се плащат техните осигуровки – това със сигурност ги вълнува?

Ние водим постоянен диалог със синдикатите в МВР. Правителството се намира в доста тежка ситуация, благодарение на това, че средства, които трябваше да послужат за бюджета за 2026 година, бяха изразходвани авансово. Нашата амбиция е с общи усилия да спрем течовете на ресурс вътре в министерството, за да може остатъкът да позволи да не се повдига въпросът за възнагражденията. Като министър-ресорен в системата аз правя всичко възможно и срещам разбиране сред колегите си и вярвам, че ще продължа да го срещам. А това, което искам от служителите, е тяхната работа да бъде безапелационна, доверието на обществото да расте и да няма съмнение, че служителите на вътрешните работи заслужават възнагражденията си и уважение за работата си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ванка

    7 2 Отговор
    това го знаем всички въпроса е и сега какво?????

    Коментиран от #5

    21:30 05.07.2026

  • 3 Кой ,

    9 2 Отговор
    ако не той ?

    21:32 05.07.2026

  • 4 1488

    7 14 Отговор
    с румен и клика всичко свърши
    на есен ги гониме с мотиките

    21:32 05.07.2026

  • 5 иван диван

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "ванка":

    връщаме бойко на бял кон!

    21:34 05.07.2026

  • 6 Айляк

    7 2 Отговор
    Ставре, приготвяй, освежи килийката, че виден тулупин ще ти гостува за дълго време.

    Буце, Шиши е доста тлъст, за да бяга, ама ще пее ли?
    Ти как мислиш?

    21:38 05.07.2026

  • 7 факт

    9 4 Отговор
    Баце задра лагерите. Това няма да остане без последствия. А, можеше тихо да се оттегли в пенсия и да не се прави на герой. Ама пустата власт е много сладка. Щом не съумя да си седне на четирибуквието, сега ще изкара доста безсънни от притеснение нощи.

    21:39 05.07.2026

  • 8 бкп сега се казва

    5 2 Отговор
    герб сдс дпс израждане пп дб и другите опг затова "демокрацията" в България има такива резултати а тези които не разбират дори това са чалгопитеков планктон!

    21:39 05.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хипотетично

    3 4 Отговор
    😜✔️И най-накрая, в редицата от тези хора, МИСЛЯ, че стои точно фигурата на Бойко Борисов.✔️😜
    Това е показателен пример за обективни полицейски доказателства , основаващи се само и единствено на субективно мислено съждение.
    Но още по-накрая над премиера в йерархията на управлението е президента с осем служебни правителства.

    21:40 05.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Язе

    4 2 Отговор
    Айде бе. Зад най скъпите магистрали на км в Европа, прозирали схеми. Стига бе. Не е верно това. Нема нужда да проверявате

    21:43 05.07.2026

  • 13 Демократ

    6 2 Отговор
    А бе глy пaк Борисов Пеевски и тн те не са проблема а негово следствие. Проблема е че в Бг не се работи по Никакъв Стандарт. Масово хората по училища БАН и университети са малoy мни русофил комyниcти те не знаят какво е стандарт те сатъ пина садник.Малo yмни русофилски уанаби кpe тeни. Навремето през cоца нямаше дори един стандарт Бдс Госстандарт ръ пи руски пияници които са родени с мозъчн и малоформации и се наливат с водка и бият с чука могат ли да направят нещо по стандард бе мaмицaтa ви пpo cтa руско комунистичедка oтпaдък провинциален.

    21:44 05.07.2026

  • 14 Пешо шивача с/у СЦЗ

    3 1 Отговор
    Приготвил съм 2 топа черно-бяло райе, и 20 метра оранжева лента, започвам да шия за всяка шия. За Буци 4XXL, за Шиши 5XXL. Пускам секи божи ден сръбската песен "Я те мекам"

    21:45 05.07.2026

  • 15 Оопаааааа

    2 1 Отговор
    Бойко май ше го заключват.....

    21:47 05.07.2026

  • 16 мунчо

    0 0 Отговор
    ке ви спаса!

    21:49 05.07.2026

  • 17 Николова , София

    1 0 Отговор
    Демерджиев ,загуби ми времето за гладене ,седнах да те гледам а ти нищо не каза !...мисля че си стреснат и уплашен !

    21:49 05.07.2026

  • 18 оня с коня

    0 0 Отговор
    Тоя наистина "хванат от гората" и изтипосан на такава Важна Длъжност явно хал хабер си няма от "Право" ,щото иначе щеше да знае старата като Света Максима че Не е важно какво прозира,а какво може да бъде доказано в Съда!И заявявам Личното си Убеждение:Това Нефелно Правителство категорично е с "Преброени дни" но кога ще се случи това,ще го реши БОРИСОВ.

    21:49 05.07.2026

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