Демерджиев: Зад двете фирми за мантинели прозира Бойко Борисов

МВР министърът Иван Демерджиев бе събеседник на Иво Никодимов в предаването "Интервюто" на БНТ.

Фирмите за мантинели и обвиненията към Бойко Борисов

Защо твърдите, че зад двете фирми за мантинели прозира Бойко Борисов? Какви са основанията Ви за това?

По ред причини – имената, които се свързват с тези дружества... Най-малко смущаващ е фактът, че това са две дружества, които оперират в България. Две дружества, които осигуряват огромни по обем доставки, две дружества, които се включват в страшно много обществени поръчки и поддържат цени, които по данните, с които разполагам, са доста по-високи от пазарните в съседните държави. И така, самите връзки на тези дружества с определени хора, позволяващи им да участват навсякъде и да печелят безпрепятствено, ни водят до извода, че доста високо стоят хората, които фактически стоят зад тях. И най-накрая, в редицата от тези хора, мисля, че стои точно фигурата на Бойко Борисов.

Много важно за нас, извън това кой стои зад тези поръчки, завишени ли са цените, кой се е облагодетелствал, има един много по-важен въпрос – качеството на тези мантинели, начинът на изпълнение, дали те обезпечават пътната безопасност, и дали е допустимо през тях да преминава камион, който няма товар, безпрепятствено, което да доведе до смърт на пътя.

Понеже Карадимов от Комисията за защита на конкуренцията каза, че се изследва и въпросът за манипулация на търговете от самите участници, имате ли данни за начина, по който немска фирма е участвала в търгове и е била отстранена, включително от последния търг?

Всички големи обществени поръчки, свързани със значителен обществен ресурс, които благодарение на системата, която разработи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация – регистърът на обществените поръчки – вече са публични.

Поставили сме задачи на всички структури тези регистри да бъдат внимателно огледани, да бъдат анализирани обществените поръчки в тях на база публичната информация и да бъдат набелязани такива, за които има съмнения за манипулации, изкривяване на резултати и завишаване на цени, които създават предпоставки за неправомерни разплащания. Това е свързано и с авансовите плащания – една доста нездрава практика. При пътните строителства имаше случаи на авансови плащания. Но не можеш да плащаш авансово без дори да имаш проект. Когато нямаш проект, не можеш да направиш количествено-стойностна сметка, не можеш да остойностиш една поръчка.

Нови данни около издирването на Пепи Еврото

Защо издирването на Пепи Еврото става нещо, като сапунен сериал? Имате ли в момента данни, които да бъдат основание да се поиска разрешение от съда за издаване на разрешение за европейска заповед за арест?

Имаме и събираме още данни. Тази фигура е много интересна за българската правосъдна система – знакова фигура. Фигура на човек, който знае твърде много за нездравите практики, довели до развращаването на тази система и довели до състоянието, което ни е познато днес и от което се възмущават с право българските граждани. Така че за нас е много важно тези данни да станат публично достояние, да станат достояние на правоохранителните органи.

Тук ще отворя една скоба и ще припомня, че магистратите, които излизаха в намерените и налични в ГДБОП материали от така наречения архив на въпросния Пепи Еврото, бяха изведени от нас в един списък и бяха изпратени до главния прокурор, до инспектората, до Висшия съдебен съвет с идеята да бъде проверена тяхната дейност, да бъдат проверени данните, на които се натъкваме в архива на въпросния Пепи Еврото. Чакаме все още обратна информация.

Разследванията „Баба Алино“ и „Петрохан“

Изяснихте ли си вече какъв е мащабът на казуса „Баба Алино“ и за какво става въпрос – за политически чадър над незаконното строителство или за корупционно поведение на хора от местната администрация във Варна?

Десетки хора бяха задържани, бяха проведени страшно много разпити, бяха събрани над 140 хиляди страници писмени доказателства. Знаете, че нашите служители влизаха на всички адреси, които са известни на корпорацията КУБ или на свързани с нея хора или дружества. Така че цялата тази огромна маса доказателства е събрана, предоставена на прокуратурата. Имаше известно забавяне в работата на прокуратурата. Това наложи да изпратим там екип на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. На свой ред изпълняващата функцията Главен прокурор изпрати върховни прокурори от ВКП. Не знам защо те престояха там само ден, но това също даде един тласък на процеса. Беше изяснена една много тревожна практика, която касае региона. Това е практика по издаване на удостоверения за търпимост – очевидно неистински удостоверения за търпимост, които удостоверяват незаконно строителство, което не отговаря на изискванията. Но смущаващо е как и местните, и държавните органи до момента на встъпването на новия кабинет сега, в началото на май месец, са мълчали по тази тема.

Какви са съмненията Ви в разследването на случая „Петрохан“?

Искаме да върнем този случай на терена на изясняване на фактите. И правим всичко възможно от дистанцията на времето – нещо, което много ни затруднява. Да попълним липсващите факти с яснота, да отговорим на въпросите на близките на шестимата загинали и на въпросите, които поставя обществото. А те са много. Не мога да ги степенувам, но ако трябва да започна, ще започна с въпроса: можеха ли да бъдат спасени животите поне на трима от тези шестима души?

Следващите въпроси са дали тук се касае за самоубийство или за убийства, и как тази организация успява да се установи на тази територия и да оперира толкова дълго време – очевидно със съдействието на държавни институции. Как е финансирана тази организация? Значителни средства са преминавали през техните сметки. Каква е била целта на това финансиране? Кой го осигурява? Защо го осигурява? Спазен ли е законът при това финансиране?

Аз мога да знам това, което знаят моите служители. Те ми споделят, че знаят доста малко, защото прокуратурата е затворила този случай по нейни причини и съображения, които ще разберем. И не връща към оперативните работници пълна информация за събраните доказателства. Това са множество експертизи и други допълнителни доказателства.

Наскоро имахме среща с един от близките, коментирахме с главния секретар и ще направя такава инициатива, с помощта на изпълняващия функцията главен прокурор – да направим среща на оперативните работници и разследващите с прокурорите, водещи случая, за да си изясним има ли неизяснени аспекти.

Да не забравяме, че хората, които остро ми поставят въпроса в парламентарна комисия какво се прави по този случай, дължат отговори и за това какво се е случило, защото тогава именно политическите сили, които те представляват, бяха сформирали правителство, а вътрешен министър беше Даниел Митов. Първите часове и първите дни са решаващи и действията, които се извършват тогава или не се извършват в момента, предопределят успеха на едно такова разследване.

Заплатите на служителите в МВР

Как ще растат техните заплати и как ще се плащат техните осигуровки – това със сигурност ги вълнува?

Ние водим постоянен диалог със синдикатите в МВР. Правителството се намира в доста тежка ситуация, благодарение на това, че средства, които трябваше да послужат за бюджета за 2026 година, бяха изразходвани авансово. Нашата амбиция е с общи усилия да спрем течовете на ресурс вътре в министерството, за да може остатъкът да позволи да не се повдига въпросът за възнагражденията. Като министър-ресорен в системата аз правя всичко възможно и срещам разбиране сред колегите си и вярвам, че ще продължа да го срещам. А това, което искам от служителите, е тяхната работа да бъде безапелационна, доверието на обществото да расте и да няма съмнение, че служителите на вътрешните работи заслужават възнагражденията си и уважение за работата си.