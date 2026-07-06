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Йотова открива Международната конференция „Дни на математиката в София“

Йотова открива Международната конференция „Дни на математиката в София“

6 Юли, 2026 07:23 526 27

  • илияна йотова-
  • международната конференция-
  • „дни на математиката в софия“

Форумът, който е под патронажа на държавния глава, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави

Йотова открива Международната конференция „Дни на математиката в София“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 6 юли, понеделник, от 9.30 часа президентът Илияна Йотова ще открие Международната конференция „Дни на математиката в София“.

Форумът, който е под патронажа на държавния глава, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави.

Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Съюза на математиците в България.

Събитието ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на БАН.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 6 Отговор
    румен е история
    на есен го омитаме с мотиките
    като узреят дюлите

    Коментиран от #4

    07:27 06.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боко Престъпникът

    1 1 Отговор
    Ако някъде трябва да режемЕ лентички, насреща съм.

    07:29 06.07.2026

  • 4 дпс-гроб са история

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    неприятна и позорна история

    07:31 06.07.2026

  • 5 бушприт

    1 0 Отговор
    Президентката Йотова ще открие Международната конференция „Дни на математиката в София“.

    07:31 06.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Нищо лично-
    Ученици-шампиони с първи места и медали от Световни състезания по математика бяха посрещнати ..... тихо само от роднини❗
    БезДара бе посрещната от медии, политици и хиляди "фенове"❗

    Коментиран от #8

    07:32 06.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какви са Тези ?":

    Леле колко МНОГО си НЕумен🤔❗
    Толкова МНОГО, че ако имаше поне МАЛКО сиво вещество в таванското си помещение, щеше да разбереш МНОГО глуп.ПОСТ.и си написал в толкова МАЛКО текст❗

    07:37 06.07.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами те, шампионите, не са виновни, че нямат цици и дупара. Както ΔΑΡΑ не е виновна, че ги има. Продава се, какво да правиш...

    07:37 06.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 в кратце

    2 0 Отговор
    „Дните на математиката в София“ са,защото ще се приема държавният бюджет в Синята зала.Онези в залата ще се учат да смятат парите на народа.И колко пари ще си гушкат за полети и екскурзии в Саудитските части,в Англия и в Щатите.

    08:03 06.07.2026

  • 12 Не те ли е срам, Йотова?

    3 1 Отговор
    Доктор Хонорис кауза? Хахаха.
    Щом и тази безлична фигура се сдоби с това висше прзвание, представям си и как Денков е станал академик!
    Той и Стоичков е хонорис кауза. Питам се защо още Лили Иванова не е или оная Дебора от Стара Загора?

    08:06 06.07.2026

  • 13 Не знаех

    3 2 Отговор
    Че хонарис идиотова разбира от математика!?

    Коментиран от #15

    08:10 06.07.2026

  • 14 Натег

    6 0 Отговор
    Днешото младо поколение расте функционално неграмотно; психически нездраво; живее охолно (благодарение на остатъците от икономиката на соца и заемите от Запада); не желае да работи физически и неспособно да върши високо интелектуални дейности;(не желаят да изучават техническите науки и математика) не мисли прагматично, отровено от русофобската пропоганда; липсва му любов към родината и не притежава никави военни умения и способност за дисциплина, необходима в случай на нагорещяване на международното положение.

    08:13 06.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Не знаех":

    НЕ ЗНАЕШ много неща❗
    Например, че не е нужно да можеш да караш автобус, за да организираш екскурзия😀😀

    08:14 06.07.2026

  • 16 Представете си

    3 0 Отговор
    Типичен пример за произвеждането на функционално неспсобни и неграмотни ученици и абитуренти в България. Няма кой да обясни на тези хора, че математиката и физиката са основа за техническия прогрес. Затова БГ се превръща в неграмотна страна - целта на джендеро-атлантическата политика за унищожаване на слаборазвити и изостанали страни.
    Младите са оперирани от отговорност. Интересуват се от размера на заплатите, а не как ще изпълняват задълженията си.
    Трябва да се въведат встъпителни изпити по математика във всички специалности в университетите. Стига либерализъм в образованието.

    Коментиран от #19, #20

    08:15 06.07.2026

  • 17 ПЕЙ сърце негарамотнико

    3 2 Отговор
    Математиката е признак за висок IQ, самостоятелно мислене, предпоставка за развитие на обществото и гаранция за просперитет. Завършилите Матаматика, Информатика и техническите – инжнерни специалности, трябва да бъдат стимулирани с 2-3 пъти по-високи заплати по сравнение на хуманните, политичските и икономическите, правните специалности.

    От друга страна при соца кадидатсваха 7-8 човека за едно място във ВУЗ, сега остават свободни места в 52-та ВУЗА. Качество - нула, брой на “вишисти” - безкрай.

    Коментиран от #21

    08:16 06.07.2026

  • 18 А Кой е ? Ден ?

    1 0 Отговор
    На Гешефта !

    И Защо те определен такъв !

    Следкато Това е Национален Спарт ?

    Или Всеки де Е ден На Гешефта !

    Защото "Гешефтите" !

    Не Спират !

    08:26 06.07.2026

  • 19 Физиката и Химията Да !

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Представете си":

    Но Математиката е Помощна наука !

    Която да представи Някои Зависимости !

    Във Всяка Една Наукя !

    Коментиран от #23, #24, #27

    08:29 06.07.2026

  • 20 Как Ще изчислят ?

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Представете си":

    Запрлатите си ?

    Ако не познават Математиката ?

    08:30 06.07.2026

  • 21 Физиката и Химията Да !

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ПЕЙ сърце негарамотнико":

    До коментар 16 от "Представете си":

    Физиката и Химията ! Да !

    Но Математиката е Помощна наука !

    Която да представи Някои Зависимости !

    Във Всяка Една Наукя !

    Коментиран от #22

    08:32 06.07.2026

  • 22 Ама Най -Напред !

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Физиката и Химията Да !":

    Ама Най -Напред !

    Трябва Да Видиш !

    Че Има Такива !

    И фМатематиката !

    Няма Да ти Помогне !

    За това !

    А Кръгозора !

    08:36 06.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Физиката и Химията Да !":

    Математиката НЕ е помощна наука, а основата им❗

    08:43 06.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Физиката и Химията Да !":

    Помощна наука в случая е такава която ти ПОМАГА, но без която МОЖЕШ❗

    08:43 06.07.2026

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