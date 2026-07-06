Йотова открива Международната конференция „Дни на математиката в София“

На 6 юли, понеделник, от 9.30 часа президентът Илияна Йотова ще открие Международната конференция „Дни на математиката в София“.
Форумът, който е под патронажа на държавния глава, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави.
Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Съюза на математиците в България.
Събитието ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на БАН.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
на есен го омитаме с мотиките
като узреят дюлите
Коментиран от #4
07:27 06.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боко Престъпникът
07:29 06.07.2026
4 дпс-гроб са история
До коментар #1 от "1488":неприятна и позорна история
07:31 06.07.2026
5 бушприт
07:31 06.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ученици-шампиони с първи места и медали от Световни състезания по математика бяха посрещнати ..... тихо само от роднини❗
БезДара бе посрещната от медии, политици и хиляди "фенове"❗
Коментиран от #8
07:32 06.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Какви са Тези ?":Леле колко МНОГО си НЕумен🤔❗
Толкова МНОГО, че ако имаше поне МАЛКО сиво вещество в таванското си помещение, щеше да разбереш МНОГО глуп.ПОСТ.и си написал в толкова МАЛКО текст❗
07:37 06.07.2026
8 Евгени от Алфапласт
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами те, шампионите, не са виновни, че нямат цици и дупара. Както ΔΑΡΑ не е виновна, че ги има. Продава се, какво да правиш...
07:37 06.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 в кратце
08:03 06.07.2026
12 Не те ли е срам, Йотова?
Щом и тази безлична фигура се сдоби с това висше прзвание, представям си и как Денков е станал академик!
Той и Стоичков е хонорис кауза. Питам се защо още Лили Иванова не е или оная Дебора от Стара Загора?
08:06 06.07.2026
13 Не знаех
Коментиран от #15
08:10 06.07.2026
14 Натег
08:13 06.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Не знаех":НЕ ЗНАЕШ много неща❗
Например, че не е нужно да можеш да караш автобус, за да организираш екскурзия😀😀
08:14 06.07.2026
16 Представете си
Младите са оперирани от отговорност. Интересуват се от размера на заплатите, а не как ще изпълняват задълженията си.
Трябва да се въведат встъпителни изпити по математика във всички специалности в университетите. Стига либерализъм в образованието.
Коментиран от #19, #20
08:15 06.07.2026
17 ПЕЙ сърце негарамотнико
От друга страна при соца кадидатсваха 7-8 човека за едно място във ВУЗ, сега остават свободни места в 52-та ВУЗА. Качество - нула, брой на “вишисти” - безкрай.
Коментиран от #21
08:16 06.07.2026
18 А Кой е ? Ден ?
И Защо те определен такъв !
Следкато Това е Национален Спарт ?
Или Всеки де Е ден На Гешефта !
Защото "Гешефтите" !
Не Спират !
08:26 06.07.2026
19 Физиката и Химията Да !
До коментар #16 от "Представете си":Но Математиката е Помощна наука !
Която да представи Някои Зависимости !
Във Всяка Една Наукя !
Коментиран от #23, #24, #27
08:29 06.07.2026
20 Как Ще изчислят ?
До коментар #16 от "Представете си":Запрлатите си ?
Ако не познават Математиката ?
08:30 06.07.2026
21 Физиката и Химията Да !
До коментар #17 от "ПЕЙ сърце негарамотнико":До коментар 16 от "Представете си":
Физиката и Химията ! Да !
Но Математиката е Помощна наука !
Която да представи Някои Зависимости !
Във Всяка Една Наукя !
Коментиран от #22
08:32 06.07.2026
22 Ама Най -Напред !
До коментар #21 от "Физиката и Химията Да !":Ама Най -Напред !
Трябва Да Видиш !
Че Има Такива !
И фМатематиката !
Няма Да ти Помогне !
За това !
А Кръгозора !
08:36 06.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Физиката и Химията Да !":Математиката НЕ е помощна наука, а основата им❗
08:43 06.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Физиката и Химията Да !":Помощна наука в случая е такава която ти ПОМАГА, но без която МОЖЕШ❗
08:43 06.07.2026