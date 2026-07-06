Йотова открива Международната конференция „Дни на математиката в София“

На 6 юли, понеделник, от 9.30 часа президентът Илияна Йотова ще открие Международната конференция „Дни на математиката в София“.

Форумът, който е под патронажа на държавния глава, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави.

Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Съюза на математиците в България.

Събитието ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на БАН.