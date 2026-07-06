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Меджидиев разпореди проверки на дейността на НЗОК

Меджидиев разпореди проверки на дейността на НЗОК

6 Юли, 2026 13:51 747 18

  • д-р асен меджидиев-
  • проверки-
  • нзок

Те ще обхванат периода от 1 юни 2023 г. до 30 юни 2026 г.

Меджидиев разпореди проверки на дейността на НЗОК - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса д-р Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено „Вътрешен одит“ и Инспектората към Касата. Те ще обхванат периода от 1 юни 2023 г. до 30 юни 2026 г., през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, проф. Момчил Мавров и доц. Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти.

Проверките ще бъдат извършени в следните направления:

• Проверка за спазването на нормативните и вътрешноведомствените актове за организацията на работата на служителите в отдел „Обществени поръчки“, дирекция ОПУС в ЦУ на НЗОК, за периода от 01.06.2023 г. до 01.06.2026 г.;

• Проверка за съответствие на утвърдените вътрешноведомствени актове с действащата нормативна уредба, спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията на работата от служителите в дирекция „Лекарствени продукти и диетични храни“, за периода от 01.06.2023 г. до 01.06.2026 г.;

• Проверка за спазването на нормативните и вътрешноведомствените актове за организацията на работата на служителите в дирекция „Медицински изделия и помощни средства“ в ЦУ на НЗОК за периода от 01.06.2023 г. до 01.06.2026 г.;

• Проверка на дейността по заявяване, одобряване и плащане на получените разрешения от НЗОК за провеждане на лечение в страната и чужбина на лица под 18-годишна възраст в Централното управление на НЗОК по реда на Наредба № 2 от 2019 г.

Решението е част от политиката на новото ръководство за последователно укрепване на прозрачността, отчетността и доброто управление в НЗОК. То е продиктувано и от засиления обществен интерес към дейността на институцията, включително по теми, поставени в публичното пространство във връзка с работата на предходни ръководства на НЗОК.

След приключването на проверките ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки. В рамките на закона и при спазване на принципите на публичност и прозрачност НЗОК ще информира обществеността за резултатите от тях.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Здравната каца

    6 5 Отговор
    Меджижиев е честен човек

    Коментиран от #8

    13:55 06.07.2026

  • 3 А За Незаконния Отказ На НЗОК !

    8 0 Отговор
    Да предоставя Помощни средства За Незрящи !

    И Слабо Зрящи !

    Ще има ли Одит ?

    Както и За Отказа на Същите Да осигурят Необходимата Диагностика !

    И Лечение ?

    13:55 06.07.2026

  • 4 40 000 евро заплати!

    4 0 Отговор
    Плащайте!

    13:55 06.07.2026

  • 5 Шеф на Центаджиите

    0 3 Отговор
    Мини по някое време да си вземеш заплатата.

    Коментиран от #6

    13:56 06.07.2026

  • 6 Мара

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шеф на Центаджиите":

    Да си облека ли нови гащи?

    Коментиран от #17

    13:58 06.07.2026

  • 7 чудесно

    3 1 Отговор
    Ако се окаже, че НЗОК парите са изтичали към Южна Африка, рязко ще ги хване всичките Амнезията.

    Коментиран от #11

    13:58 06.07.2026

  • 8 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Здравната каца":

    Кокото честна се оказа и Веска.

    13:58 06.07.2026

  • 9 Тома

    3 5 Отговор
    Смятайте как ще замирише след проверката.Много доктори ще се бият за място в килията на бай Ставри

    13:59 06.07.2026

  • 10 Иван Ментарджие ще върне ли фараонката

    3 0 Отговор
    Веска Меджидиева със златното руно от ЮАР?

    14:14 06.07.2026

  • 11 Недей така

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "чудесно":

    В ЮАР има една евакуирала се от прависъдието другарка Меджидиева, да не излезе нещо роднинска връзка.

    14:15 06.07.2026

  • 12 ти да видиш

    4 0 Отговор
    Меджедиев защо не разпореди и проврка на разходите на НЗОК от 2020 до 2023г.??? Става въпрос за отровите на урсуляка???? Плужек!👿👿👿👿👿Колко милиарда платихте за да си спасите задниците за сметка, живота на хората???

    14:16 06.07.2026

  • 13 Сбъркана

    5 0 Отговор
    е цялата система на здравеопазването. Целта е печалба а не здраве. На тази система и трябват болни за да печели и съществува. Проверявайте си колкото си искате.

    14:20 06.07.2026

  • 14 Тогава защо изплатихте

    1 0 Отговор
    близо 11 млрд. лева за НЗОК и увеличихте здравните на получаващите МРЗ, в кацата без дъно НЗОК.
    И кой натоварихте, най-бедните? Защо правният абсурд по отношение на осигуровки ако си самоосигуряващ се и плащаш вноска колкото работещ на МРЗ, достигайки пенсионна възраст самоосигуряващият се до смъртта си трябва да внася здравна?
    Защо здравните осигуровки от САЩ и други държави извън ЕС не се признават?
    Хората работили там, съвестно осигуряващи се плащат до смъртта си тук в България?
    Толкова ли е трудно да сключите Двустранен Договор със съответната държава за взаимно признаване на осигуровки?
    Визите после, първо спрете да дискриминирате едни българи спрямо други българи.
    Същото е с банките, защо пенсии от чужбина се облагат с такси на български граждани, а пенсиите на други българи не се облагат.
    Някой сериозно не си е свършил работата и едните, и другите са български граждани. Благодарение на работещите в чужбина помагащи на деца и родители, социалната ви с-ма не се натоварва допълнително.

    14:26 06.07.2026

  • 15 Цвете

    2 0 Отговор
    А НА МЕДЖЕДИЕВ НАПРАВИХА ЛИ ПРОВЕРКА, КОГАТО НАПУСНА ПОСТА, ЗДРАВЕН МИНИСТЪР? ЕТО, СЕГА Е МОМЕНТА ДА КАЖЕ, КОЛКО ЧАСТНИ БОЛНИЦИ СА СЕ ОБЛАЖИЛИ И ПРОДЪЛЖАВА ЛИ КОРУПЦИЯТА С ЛЕКАРСТВАТА? ИМА ЛИ И МНИМИ БОЛНИ, ЗА КОЕТО СА ПОЛУЧАВАЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА? 👀😉🫵

    14:27 06.07.2026

  • 16 Оффф ,

    3 0 Отговор
    а на него му никнат ангелски крила , самата невинност !

    14:35 06.07.2026

  • 17 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мара":

    По-добре нов акъл.

    14:52 06.07.2026

  • 18 Зъл пес

    0 0 Отговор
    И тоя започва с помпозни заявки.Ищи си остане дотам.

    14:54 06.07.2026

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