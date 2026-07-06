Меджидиев разпореди проверки на дейността на НЗОК

Временно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса д-р Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено „Вътрешен одит“ и Инспектората към Касата. Те ще обхванат периода от 1 юни 2023 г. до 30 юни 2026 г., през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, проф. Момчил Мавров и доц. Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти.
Проверките ще бъдат извършени в следните направления:
• Проверка за спазването на нормативните и вътрешноведомствените актове за организацията на работата на служителите в отдел „Обществени поръчки“, дирекция ОПУС в ЦУ на НЗОК, за периода от 01.06.2023 г. до 01.06.2026 г.;
• Проверка за съответствие на утвърдените вътрешноведомствени актове с действащата нормативна уредба, спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията на работата от служителите в дирекция „Лекарствени продукти и диетични храни“, за периода от 01.06.2023 г. до 01.06.2026 г.;
• Проверка за спазването на нормативните и вътрешноведомствените актове за организацията на работата на служителите в дирекция „Медицински изделия и помощни средства“ в ЦУ на НЗОК за периода от 01.06.2023 г. до 01.06.2026 г.;
• Проверка на дейността по заявяване, одобряване и плащане на получените разрешения от НЗОК за провеждане на лечение в страната и чужбина на лица под 18-годишна възраст в Централното управление на НЗОК по реда на Наредба № 2 от 2019 г.
Решението е част от политиката на новото ръководство за последователно укрепване на прозрачността, отчетността и доброто управление в НЗОК. То е продиктувано и от засиления обществен интерес към дейността на институцията, включително по теми, поставени в публичното пространство във връзка с работата на предходни ръководства на НЗОК.
След приключването на проверките ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки. В рамките на закона и при спазване на принципите на публичност и прозрачност НЗОК ще информира обществеността за резултатите от тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Здравната каца
Коментиран от #8
13:55 06.07.2026
3 А За Незаконния Отказ На НЗОК !
И Слабо Зрящи !
Ще има ли Одит ?
Както и За Отказа на Същите Да осигурят Необходимата Диагностика !
И Лечение ?
13:55 06.07.2026
4 40 000 евро заплати!
13:55 06.07.2026
5 Шеф на Центаджиите
Коментиран от #6
13:56 06.07.2026
6 Мара
До коментар #5 от "Шеф на Центаджиите":Да си облека ли нови гащи?
Коментиран от #17
13:58 06.07.2026
7 чудесно
Коментиран от #11
13:58 06.07.2026
8 честен ционист
До коментар #2 от "Здравната каца":Кокото честна се оказа и Веска.
13:58 06.07.2026
9 Тома
13:59 06.07.2026
10 Иван Ментарджие ще върне ли фараонката
14:14 06.07.2026
11 Недей така
До коментар #7 от "чудесно":В ЮАР има една евакуирала се от прависъдието другарка Меджидиева, да не излезе нещо роднинска връзка.
14:15 06.07.2026
12 ти да видиш
14:16 06.07.2026
13 Сбъркана
14:20 06.07.2026
14 Тогава защо изплатихте
И кой натоварихте, най-бедните? Защо правният абсурд по отношение на осигуровки ако си самоосигуряващ се и плащаш вноска колкото работещ на МРЗ, достигайки пенсионна възраст самоосигуряващият се до смъртта си трябва да внася здравна?
Защо здравните осигуровки от САЩ и други държави извън ЕС не се признават?
Хората работили там, съвестно осигуряващи се плащат до смъртта си тук в България?
Толкова ли е трудно да сключите Двустранен Договор със съответната държава за взаимно признаване на осигуровки?
Визите после, първо спрете да дискриминирате едни българи спрямо други българи.
Същото е с банките, защо пенсии от чужбина се облагат с такси на български граждани, а пенсиите на други българи не се облагат.
Някой сериозно не си е свършил работата и едните, и другите са български граждани. Благодарение на работещите в чужбина помагащи на деца и родители, социалната ви с-ма не се натоварва допълнително.
14:26 06.07.2026
15 Цвете
14:27 06.07.2026
16 Оффф ,
14:35 06.07.2026
17 Смехоран
До коментар #6 от "Мара":По-добре нов акъл.
14:52 06.07.2026
18 Зъл пес
14:54 06.07.2026