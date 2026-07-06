Меджидиев разпореди проверки на дейността на НЗОК

Временно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса д-р Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено „Вътрешен одит“ и Инспектората към Касата. Те ще обхванат периода от 1 юни 2023 г. до 30 юни 2026 г., през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, проф. Момчил Мавров и доц. Петко Стефановски. Ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти.

Проверките ще бъдат извършени в следните направления:

• Проверка за спазването на нормативните и вътрешноведомствените актове за организацията на работата на служителите в отдел „Обществени поръчки“, дирекция ОПУС в ЦУ на НЗОК, за периода от 01.06.2023 г. до 01.06.2026 г.;

• Проверка за съответствие на утвърдените вътрешноведомствени актове с действащата нормативна уредба, спазването на законите, подзаконовите и вътрешните актове за организацията на работата от служителите в дирекция „Лекарствени продукти и диетични храни“, за периода от 01.06.2023 г. до 01.06.2026 г.;

• Проверка за спазването на нормативните и вътрешноведомствените актове за организацията на работата на служителите в дирекция „Медицински изделия и помощни средства“ в ЦУ на НЗОК за периода от 01.06.2023 г. до 01.06.2026 г.;

• Проверка на дейността по заявяване, одобряване и плащане на получените разрешения от НЗОК за провеждане на лечение в страната и чужбина на лица под 18-годишна възраст в Централното управление на НЗОК по реда на Наредба № 2 от 2019 г.

Решението е част от политиката на новото ръководство за последователно укрепване на прозрачността, отчетността и доброто управление в НЗОК. То е продиктувано и от засиления обществен интерес към дейността на институцията, включително по теми, поставени в публичното пространство във връзка с работата на предходни ръководства на НЗОК.

След приключването на проверките ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки. В рамките на закона и при спазване на принципите на публичност и прозрачност НЗОК ще информира обществеността за резултатите от тях.