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Влак блъсна и уби жена край Бургас

Влак блъсна и уби жена край Бургас

6 Юли, 2026 22:04 1 150 15

  • влак-
  • жена

Движението по съседните железопътни коловози в момента е възможно

Влак блъсна и уби жена край Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възрастна жена е загинала, след като е била блъсната от пътнически влак в района преди железопътна гара „Долно Езерово“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът е получен днес около 18:24 часа от машиниста на пътническия влак, пътуващ по линията Бургас – Сливен.

По първоначални данни инцидентът е станал малко след като влакът е преминал през железопътна гара „Владимир Павлов“. Според информацията на полицията възрастната жена се е намирала вдясно по посока на движението и внезапно е навлязла на релсовия път пред композицията. Жената е починала на място.

От полицията уточняват, че влакът е бил с четири вагона и че по данни на началника на влака движението по съседните железопътни коловози в момента е възможно, предаде БТА. Предстои оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Под вещото ръководство

    3 14 Отговор
    на Дерменджиев инцидентите в България рязко намаляха (по не неговите думи).

    Коментиран от #8

    22:07 06.07.2026

  • 2 Дермеджията не се интересува

    4 14 Отговор
    какво става на земята в България. Той витае в облаците. Следи полетите.

    22:08 06.07.2026

  • 3 ТИР

    5 1 Отговор
    Възможно причината да е 3% инфлация...

    22:09 06.07.2026

  • 4 Кои да знае

    2 2 Отговор
    Ами те така правят влаковете

    22:12 06.07.2026

  • 5 Китаец

    3 4 Отговор
    Да се качиш на влак в България без застраховка живот е малоумие.

    Коментиран от #10

    22:12 06.07.2026

  • 6 Име

    7 1 Отговор
    Железопътната инфраструктура трябва е без достъп до нея, с изключение на ЖП гарите!

    22:22 06.07.2026

  • 7 МПС

    5 3 Отговор
    Спешно трябва да сложат камери за средна скорост и на ЖП трасетата

    Коментиран от #12

    22:28 06.07.2026

  • 8 Каква вина

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Под вещото ръководство":

    има министърът, че някаква бабичка е решила. че може да мине точно пред влака???

    22:51 06.07.2026

  • 9 Дерменджиев:

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    "Нема такова нещо. Това е фейк".
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    22:55 06.07.2026

  • 10 Пак просташки

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Китаец":

    духовитости...

    23:01 06.07.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 6 Отговор
    Дано се оправи жената!💋👍

    23:03 06.07.2026

  • 12 За сведение-

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "МПС":

    скоростта на влаковете се контролира много по- последователно и строго. Я попитайте някой машинист колко ще му струва нерегламентирано превишение...?

    23:04 06.07.2026

  • 13 Гошо

    2 0 Отговор
    ооох ,то не хич за приказка това ,ама и тия самоубийците толкова ли не могат друг начин да измислят ,ами побъркват машинистите На тоя дето е карал влака ,как го мислите се чувства сега ,хич не му е лесно ,а колко пъти ще го сънува тоя кошмар ,само той си знае

    23:37 06.07.2026

  • 14 Знаеща

    1 1 Отговор
    Жена се хвърли под влака и умря. Машиниста ме е виновен.
    Ама че тъпо заглавие

    23:54 06.07.2026

  • 15 Прилича на самоубийство.

    0 0 Отговор
    Защо става така. Защото помощите не достигат до хората които не са ги поискали защото нямат елементарна информация. Държавата е отговорна.

    23:55 06.07.2026

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