Влак блъсна и уби жена край Бургас

Възрастна жена е загинала, след като е била блъсната от пътнически влак в района преди железопътна гара „Долно Езерово“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Сигналът е получен днес около 18:24 часа от машиниста на пътническия влак, пътуващ по линията Бургас – Сливен.
По първоначални данни инцидентът е станал малко след като влакът е преминал през железопътна гара „Владимир Павлов“. Според информацията на полицията възрастната жена се е намирала вдясно по посока на движението и внезапно е навлязла на релсовия път пред композицията. Жената е починала на място.
От полицията уточняват, че влакът е бил с четири вагона и че по данни на началника на влака движението по съседните железопътни коловози в момента е възможно, предаде БТА. Предстои оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Под вещото ръководство
Коментиран от #8
22:07 06.07.2026
2 Дермеджията не се интересува
22:08 06.07.2026
3 ТИР
22:09 06.07.2026
4 Кои да знае
22:12 06.07.2026
5 Китаец
Коментиран от #10
22:12 06.07.2026
6 Име
22:22 06.07.2026
7 МПС
Коментиран от #12
22:28 06.07.2026
8 Каква вина
До коментар #1 от "Под вещото ръководство":има министърът, че някаква бабичка е решила. че може да мине точно пред влака???
22:51 06.07.2026
9 Дерменджиев:
Копейките:
"Гроб е виновен. Затвор за Боко"
Радев: "Успешно борим олигархията".
22:55 06.07.2026
10 Пак просташки
До коментар #5 от "Китаец":духовитости...
23:01 06.07.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
23:03 06.07.2026
12 За сведение-
До коментар #7 от "МПС":скоростта на влаковете се контролира много по- последователно и строго. Я попитайте някой машинист колко ще му струва нерегламентирано превишение...?
23:04 06.07.2026
13 Гошо
23:37 06.07.2026
14 Знаеща
Ама че тъпо заглавие
23:54 06.07.2026
15 Прилича на самоубийство.
23:55 06.07.2026