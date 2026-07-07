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Нови правила за Околовръстното в Пловдив: Това е пълно безумие. Мантинелите са опасни, а пътното платно дори няма акт 16

Нови правила за Околовръстното в Пловдив: Това е пълно безумие. Мантинелите са опасни, а пътното платно дори няма акт 16

7 Юли, 2026 08:36 704 7

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  • новини българия

Председателят на сдружение "Спаси Пловдив" Асен Костов също заяви, че не са съгласни с решението на АПИ

Нови правила за Околовръстното в Пловдив: Това е пълно безумие. Мантинелите са опасни, а пътното платно дори няма акт 16 - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежение заради Околовръстното шосе на Пловдив зрее сред шофьори и жители на втория по големина град у нас, както и сред хората от близките до него селища. Става дума за „Улеят на смъртта“, както го наричат преминаващите от там заради мантинелите, от които не може да се избяга в случай на катастрофа или при авариране на автомобил.

Този път недоволството е заради планираните от Агенция "Пътна инфраструктура“ радикални промени в организацията на движението по шосето. От АПИ предлагат мантинелите да бъдат премахнати, но на шосето да бъдат сложени разделителни колчета, а скоростта да бъде намалена до 50 километра. Хората настояват за спешно преосмисляне и отлагане на това решение, в противен случай заплашиха с блокади на околовръстното.

"Ние не сме съгласни с поставянето на ограничителни колчета. Идеята не се приема и от населението. Ако в аналогични случаи, както на Кресненското дефиле, те действат, тук едва ли ще имат такъв ефект. Пътното платно е по-тясно", заяви кметът на село Марково Десислава Терзиева.

Тя обясни, че от събота е във връзка с депутата от „Прогресивна България” Катя Стайкова. "Тя разговаря още същия ден с министър Шишков, който е заявил, че ще преосмисли това решение. Нека да се пристъпи към махане на мантинели, там където е възможно. Ако трябва да мине автомобил със специален режим на движение какво ще се случи с Околовръстното", допълни още Терзиева.

Председателят на сдружение "Спаси Пловдив" Асен Костов също заяви, че не са съгласни с решението на АПИ. "Трябва да се спази законът. Това е пълно безумие. Мантинелите са опасни, а пътното платно дори няма акт 16. Не сме организирали протести, за да не ни обвинят в политически пристрастия", изтъкна Костов.

Звезделина Кирякова, председател на сдружение „Коматево за коматевци” заяви, че колчетата ще създадат проблем. "Те няма просъществуват и една седмица. Ако мине един по-голям автомобил, ще бъдат разхвърляни", каза тя.

Кметът на Марково Десислава Терзиева, заяви, че са готови за крайни действия, ако исканията им не бъдат чути.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Мама !

    1 1 Отговор
    Мутантите !

    08:38 07.07.2026

  • 2 Робот

    7 0 Отговор
    Разследване на всички кърлежи които разграбиха държавата през последните 35 години, парите са у тях..! Справедливост и решения , конфискация на имущество и затвор за измамниците , останалото са празни приказки.....или илюзия в която вярват само глупаците..!

    08:41 07.07.2026

  • 3 Дядо Гого

    5 0 Отговор
    Това с колчетата го е измислил някой парапитек, който не е минавал по околовръстното в Пловдив, да види какви задръствания са целодневно. А за пиковите часове сутрин и следобед да не говорим. То и сега има участъци където се кара с 50 км, така че няма нужда от още хранилки за полицаите!

    Коментиран от #5

    08:43 07.07.2026

  • 4 оня с коня

    1 0 Отговор
    За да се намялява скоростта по Околовръстното КРАЙ Пловдив,значи е била по-голяма,т.е. Това Шосе НЕ Е "във" защото щеше да го хваща Законът за скорост до 50км/ч в населени места,а "край" Пловдив.Не знам и не ме интересува колко е била досегашната разрешена скорост там,но ако наистина Общинарите смятат да се борят с Катастрофите чрез ограничение на скоростта,най-ефективно би било да Затворят изобщо шосето.

    08:48 07.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коматевец

    0 2 Отговор
    Трябва да се сложат умни светофари на кръстовищата със ул " Захаридово " , "Коматевско шосе " и кръстовището на пътя за Злати трап и Прослав . Задължително !!!!!
    Глупави да доводите , че ако се сложат светофари ще става трафик . Трафик си има постоянно , а безопастноста на хората е по- важна.

    08:49 07.07.2026

  • 7 Гого

    4 0 Отговор
    Селата нямат канализация водопровода е на 70 години двата пътя към Марково са като след война. Щом топ дистинация като Марково е с такива проблеми може да си представите другаде какво е. ТРАГЕДИЯ! Това е резултата от схемите и кражбите.

    09:06 07.07.2026

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