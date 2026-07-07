Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Създателят на „Черна писта“ направи нова платформа за парите в здравеопазването

Създателят на „Черна писта“ направи нова платформа за парите в здравеопазването

7 Юли, 2026 11:00 1 315 14

  • черна писта-
  • мартин атанасов-
  • диагноза българия

Имаме пълното право да се възмутим от числата, защото това са нашите пари и нашето здраве, посочи Мартин Атанасов

Създателят на „Черна писта“ направи нова платформа за парите в здравеопазването - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мартин Атанасов, създателят на сайта „Черна писта“, който показва катастрофите в България , представи новата си платформа. Тя се казва „Диагноза България“ и разкрива картината в здравеопазването, съобщи бТВ.

„Преди година с „Черна писта“ показах едно: това, което бяхме свикнали да наричаме „нещастен случай“, всъщност е системен дефицит. Когато данните излязоха на светло, те показаха много неща, а разговорът се промени. Днес пренасям същата необходимост в друга система, която засяга всеки един от нас и буквално ни коства животи – здравеопазването“, посочи той в социалните мрежи.

По думите му през 2025 г. Здравната каса е платила над 4 милиарда лева за болнична помощ. „Това са нашите обществени пари, които трябва да се връщат при хората като лечение, лекари, сестри или апаратура. Но когато се опиташ да разбереш къде отиват, потъваш в отчети, регистри и таблици, разпръснати на десетки места. Данните ги има, но цялата картина досега оставаше невидима“.

„Затова за последните 7-10 месеца събрах всичко на едно място. Обработих над 3 милиона реда официална информация за 180 държавни и общински болници у нас (от НЗОК, МЗ и справки по ЗДОИ). Зад всяко число стои реален източник и документ – това е суровата картина, която ни гледа в очите. Вече обаче и ние можем - лесно, удобно, цялостно“, сподели Мартин.

Той обясни, че само за година „Диагноза България“ маркира 605 980 966 лв. в разходи, поръчки и плащания, които изглеждат необичайно и заслужават отговори. „Това не са обвинения, а конкретни сигнали – места, в които едно лекарство струва десетки пъти повече спрямо сходна болница, обществени поръчки без никаква конкуренция или разходи за външни услуги, които растат на фона на ниски заплати на персонала“.

„Платформата не е атака или присъда срещу конкретен човек или болница. Тя е опит да видим къде системата боледува. Защото добрите решения се вземат на основата на факти, а не на усещания, слухове или удобни обяснения.
Затова сега ходът е наш: влезте в diagnozabulgaria.com, разгледайте болницата във вашия град, споделете данните и реагирайте. Имаме пълното право да се възмутим от числата, които ще откриете там, защото това са нашите пари и нашето здраве. Време е да започнем да изискваме отговори. Когато проблемът е изкаран на светло, никой вече няма извинение да мълчи. Ама никакво извинение“, смята Мартин.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    7 1 Отговор
    и него ще свалят

    Коментиран от #7

    11:26 07.07.2026

  • 2 Процесор Кронтаджиев

    3 4 Отговор
    Който се и вързал да се ваксинира може да направи следното: Взимат се 3 лъжички сода бикарбонат и се сшпват в чаша с водка, на ълнена до половината. Сместа се срага в микровълновата фурна за 3 минути, като томно преди кипване се излива в тоалетната без да се пуска водата. Сяда се отгоре и трикратно се пуска водата със средната молитва за генерал Муфтаджийски "Господи не позволявай на лъжзште, които крадат до се шзмъкнат безнаказано амин".

    След това се ляга за сън с мшста съвест ш надежда за изцеление.

    11:27 07.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    12 2 Отговор
    Очаква го злополука това мило дете!!! Много удачно и адекватно им бърка в кашите и малко след като спрат да гледат на него с насмешка ще погледнат със злост! Дано греша!

    11:29 07.07.2026

  • 4 хахаха

    10 3 Отговор
    А по комунизма здравеопазването беше безплатно и хората живееха по-дълго.

    Да направи "пратформа" за упадъка на България и обезлюдяването й, защото проевропейските ни врасти ни обясняват, че сме станали богати, но май говорят само за себе си.


    Може и платформа за лъжите на правителствените медии.

    Коментиран от #8, #9

    11:36 07.07.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява Мартин и му благодари за посещението на парка!

    11:37 07.07.2026

  • 6 Бойко Българоубиец

    5 0 Отговор
    ВЕДНАГА ГЕРБАВИТЕ МИ ХАКЕРИ ДА ХАКНАТ ТОЯ САЙТ И ДА ГО СВАЛЯТ! ГЕРБ ПОБЕДА!

    11:41 07.07.2026

  • 7 Ква писта, кви 5 лева?

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Тва момченце явно някой го юрка..има нещо сектантско в тази история..

    11:43 07.07.2026

  • 8 Мухата

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "хахаха":

    Няма комунизъм, имаше политбюро и ЦК на БКП, които ни казваха какво да мислим, къде можем да ходим и къде не. Провал на икономиката и абсолютна неконкурентност с развития запад. Корекоми, връзки за всичко, дори и за перални. А който не е съгласен в Белене.

    11:47 07.07.2026

  • 9 през комунизма

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "хахаха":

    Си кръщаваха децата Стойко и Стоянка за да останат на този свят. 3 от 10 деца не доживяваха 1 годишна възраст.
    Възрастните на по 60 изглеждаха като на 80. Малцина и то само по селата доживяваха 70.
    Хабер си нямаш и говориш глупости. Има СТАТИСТИКИ. ПОГЛЕДНИ ГИ. НЕ говори от лично мнение на щом си човек без информация.

    11:48 07.07.2026

  • 10 Ива

    3 0 Отговор
    Браво ,момче ! А ние ...защо мълчим и плащаме ...

    11:50 07.07.2026

  • 11 Наско

    1 0 Отговор
    Необходима е спешна публична статистика за "ром" престъпност ,обезлюдяване на райони поради същата и връзката и с политически измамници . Успоредно с нея да се отваря и реална статистика за броя на самоубийствата с причините им. Ще се ужасите .

    11:54 07.07.2026

  • 12 ДоФтор Борисов

    1 0 Отговор
    Внимавай мумче

    12:03 07.07.2026

  • 13 Костя

    0 1 Отговор
    "зеления чорап" е виновен, нали?!

    12:04 07.07.2026

  • 14 ТОВА СА ПАРИТЕ ЗА ПОЛЕТИТЕ

    2 0 Отговор
    На Шиши и Деса.

    12:05 07.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове