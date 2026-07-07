Създателят на „Черна писта“ направи нова платформа за парите в здравеопазването

Мартин Атанасов, създателят на сайта „Черна писта“, който показва катастрофите в България , представи новата си платформа. Тя се казва „Диагноза България“ и разкрива картината в здравеопазването, съобщи бТВ.
„Преди година с „Черна писта“ показах едно: това, което бяхме свикнали да наричаме „нещастен случай“, всъщност е системен дефицит. Когато данните излязоха на светло, те показаха много неща, а разговорът се промени. Днес пренасям същата необходимост в друга система, която засяга всеки един от нас и буквално ни коства животи – здравеопазването“, посочи той в социалните мрежи.
По думите му през 2025 г. Здравната каса е платила над 4 милиарда лева за болнична помощ. „Това са нашите обществени пари, които трябва да се връщат при хората като лечение, лекари, сестри или апаратура. Но когато се опиташ да разбереш къде отиват, потъваш в отчети, регистри и таблици, разпръснати на десетки места. Данните ги има, но цялата картина досега оставаше невидима“.
„Затова за последните 7-10 месеца събрах всичко на едно място. Обработих над 3 милиона реда официална информация за 180 държавни и общински болници у нас (от НЗОК, МЗ и справки по ЗДОИ). Зад всяко число стои реален източник и документ – това е суровата картина, която ни гледа в очите. Вече обаче и ние можем - лесно, удобно, цялостно“, сподели Мартин.
Той обясни, че само за година „Диагноза България“ маркира 605 980 966 лв. в разходи, поръчки и плащания, които изглеждат необичайно и заслужават отговори. „Това не са обвинения, а конкретни сигнали – места, в които едно лекарство струва десетки пъти повече спрямо сходна болница, обществени поръчки без никаква конкуренция или разходи за външни услуги, които растат на фона на ниски заплати на персонала“.
„Платформата не е атака или присъда срещу конкретен човек или болница. Тя е опит да видим къде системата боледува. Защото добрите решения се вземат на основата на факти, а не на усещания, слухове или удобни обяснения.
Затова сега ходът е наш: влезте в diagnozabulgaria.com, разгледайте болницата във вашия град, споделете данните и реагирайте. Имаме пълното право да се възмутим от числата, които ще откриете там, защото това са нашите пари и нашето здраве. Време е да започнем да изискваме отговори. Когато проблемът е изкаран на светло, никой вече няма извинение да мълчи. Ама никакво извинение“, смята Мартин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #7
11:26 07.07.2026
2 Процесор Кронтаджиев
След това се ляга за сън с мшста съвест ш надежда за изцеление.
11:27 07.07.2026
3 Лопата Орешник
11:29 07.07.2026
4 хахаха
Да направи "пратформа" за упадъка на България и обезлюдяването й, защото проевропейските ни врасти ни обясняват, че сме станали богати, но май говорят само за себе си.
Може и платформа за лъжите на правителствените медии.
Коментиран от #8, #9
11:36 07.07.2026
5 Ивелин Михайлов
11:37 07.07.2026
6 Бойко Българоубиец
11:41 07.07.2026
7 Ква писта, кви 5 лева?
До коментар #1 от "1488":Тва момченце явно някой го юрка..има нещо сектантско в тази история..
11:43 07.07.2026
8 Мухата
До коментар #4 от "хахаха":Няма комунизъм, имаше политбюро и ЦК на БКП, които ни казваха какво да мислим, къде можем да ходим и къде не. Провал на икономиката и абсолютна неконкурентност с развития запад. Корекоми, връзки за всичко, дори и за перални. А който не е съгласен в Белене.
11:47 07.07.2026
9 през комунизма
До коментар #4 от "хахаха":Си кръщаваха децата Стойко и Стоянка за да останат на този свят. 3 от 10 деца не доживяваха 1 годишна възраст.
Възрастните на по 60 изглеждаха като на 80. Малцина и то само по селата доживяваха 70.
Хабер си нямаш и говориш глупости. Има СТАТИСТИКИ. ПОГЛЕДНИ ГИ. НЕ говори от лично мнение на щом си човек без информация.
11:48 07.07.2026
10 Ива
11:50 07.07.2026
11 Наско
11:54 07.07.2026
12 ДоФтор Борисов
12:03 07.07.2026
13 Костя
12:04 07.07.2026
14 ТОВА СА ПАРИТЕ ЗА ПОЛЕТИТЕ
12:05 07.07.2026