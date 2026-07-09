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НЗОК се срещна със създателя на платформата „диагноза България“ Мартин Атанасов

НЗОК се срещна със създателя на платформата „диагноза България“ Мартин Атанасов

9 Юли, 2026 13:59 746 5

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Обсъдено е, че част от публикуваните анализи биха могли да бъдат допълнени с необходимия експертен контекст

НЗОК се срещна със създателя на платформата „диагноза България“ Мартин Атанасов - 1
Снимка: НЗОК
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По инициатива на д-р Асен Меджидиев – временно изпълняващ длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), се проведе работна среща със създателя на платформата „Диагноза България“ Мартин Атанасов, съобщиха от НЗОК.

В срещата, която се е провела днес, са участвали и експерти на НЗОК в областта на анализа, контрола и обработката на информация.

„Повод за срещата беше общественият интерес към платформата и публикуваните в нея анализи, значителна част от които засягат дейността на НЗОК. В съответствие с принципите на откритост и прозрачност институцията инициира професионален разговор, посветен на използваните източници, приложената методология и възможностите за по-коректно интерпретиране на публичната информация“, уточняват от Здравната каса.

Експертите на НЗОК са представили спецификите на здравноосигурителния модел, нормативната рамка и особеностите при събирането, обработката и тълкуването на данните.

Обсъдено е, че част от публикуваните анализи и направените въз основа на тях изводи биха могли да бъдат допълнени с необходимия експертен контекст, който е от съществено значение за формирането на обективни и достоверни заключения.

Д-р Асен Меджидиев е подчертал, че развитието на аналитичната дейност и засилването на контрола ще бъдат сред водещите приоритети в работата на НЗОК. По думите му Касата приветства всяка инициатива, която насърчава прозрачността, използването на публични източници и обществения интерес към функционирането на здравната система.

Мартин Атанасов е декларирал желанието си за все по-пълноценно събиране и обработване на данните от здравеопазването в реално време, отворено към гражданите.


България
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