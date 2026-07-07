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Румен Радев: В следващите 15 месеца България ще плаща, само ако доставя газ през „Боташ“

Румен Радев: В следващите 15 месеца България ще плаща, само ако доставя газ през „Боташ“

7 Юли, 2026 13:48 1 333 99

  • румен радев-
  • боташ-
  • газ

Ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа, каза премиерът

Румен Радев: В следващите 15 месеца България ще плаща, само ако доставя газ през „Боташ“ - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет на „Боташ“. Ще го прави единствено ако доставя газ през него. В това време ще бъде оптимизиран договорът с „Боташ“ на основание на подписания протокол, който има няколко важни основополагащи параметри. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Анкара за Срещата на върха на НАТО.

Припомняме, че вчера след срещата на премиера и турския президент енергийните компании „Булгаргаз” и „Боташ” подписаха споразумение за замразяване на договора помежду им.

„Ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа - не само като страна, през която се транзитира газ, но и като такава, която ефективно търгува с газ. България високо цени приятелските съотношения с Турция, както и подкрепата, която ни оказа тя в труден за страната ни момент по време на газовата криза, когато кабинетът на Петков и Василев остави България без газ“, допълни Радев.

Той отбеляза, че през годините политиците не са използвали споменатия договор, не са го развивали, нито оптимизирали, а са го саботирали. Ето защо Радев ги посъветва „да намерят друга опорка за атака срещу него и правителството“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    40 8 Отговор
    Може ли и аз в заведението ми да плащам наем само за работните дни?

    Коментиран от #10, #24

    13:49 07.07.2026

  • 2 Без име

    40 5 Отговор
    Интересно е срещу какво. Или Ердо изпълнява указания на Кремъл?

    Коментиран от #23

    13:50 07.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стенли

    60 3 Отговор
    А защо беше нужно служебно правителство да подписва 13 годишен договор🤔🤨🤑

    Коментиран от #20, #31

    13:50 07.07.2026

  • 5 честен ционист

    31 7 Отговор
    Да бре, нали и Турция ще събира такси от магистрлите, само ако карате по тях, или позивна Моше ще ни вкара някой нов десятък.

    Коментиран от #37, #57

    13:50 07.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гробар

    28 14 Отговор
    Плешивия Чорап е прозрял истината, че най-добре на Ганю ще му бъде ако е отново под турско. Евтини храни, ред и дисциплина, добра медицина и 800-хилядна армия да то пази.

    13:51 07.07.2026

  • 8 Мунчо

    43 8 Отговор
    Пилота в обяснителен режим...каквото и да обяснявате, мрънкате, лъжете и мажете, това ще ви е до края на годината.....след това чакайте белия автобус пред парламента и пластмасови масички за да си предпазвате кратуните... 👊🤣

    13:52 07.07.2026

  • 9 Факти

    46 7 Отговор
    Забрави да кажеш какво си дал в замяна на този анекс. То сигурно струва повече от таксите за тия 15 месеца. А за останалите 8 години след това какво правим? Продълажваме да плащаме за въздух или ще даваш още на Турция?

    13:52 07.07.2026

  • 10 Без име

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Може. Ако няк8й министър ти е брат и собственикът има да му връща услуга.

    13:52 07.07.2026

  • 11 Феникс

    33 9 Отговор
    Всичко си има цена, натовеца е обещал половин България на турците, другата половина ще е за евреите!

    Коментиран от #16

    13:52 07.07.2026

  • 12 Овчар

    22 7 Отговор
    Повече разследвания и конфискация на имущество , сваляне на имунитети , блокиране на сметки , съд и затвор за измамниците които грабят почти 40 години..! Друг начин няма.. Без милост , за назидание на кандидат кърлежите..!

    13:53 07.07.2026

  • 13 Браво на Редев

    7 31 Отговор
    Запиши устата на тиквено-прасешките мошеници и крадци.

    Коментиран от #22

    13:53 07.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Окооо

    5 35 Отговор
    След като само преди няколко дни, Радев успя да спаси 3 милиарда евро, съдебен иск от Лукойл към България, сега унищожи основния коз и дъвка на неговите опоненти... Колкото и да плюят, резултатите от президентските избори през есента, ще покажат реалната политическа тежест на всяка партия! И нека тогава, губещата най- после се осъзнаят и замълчат....

    13:55 07.07.2026

  • 16 честен ционист

    16 11 Отговор

    До коментар #11 от "Феникс":

    Аз ви казвах да учите руски, ако не искате да карате ускорен курс по турски, ама вие се правихти на чукнати.

    Коментиран от #74, #82

    13:55 07.07.2026

  • 17 Роки

    33 6 Отговор
    Според чичо Румен, понеже Боташ е много изгоден, сега го слагаме на пауза, че всеки ден по 500 хиляди евро на Турция срещу НИЩО ги затруднява...Колко е загрижен за комшулъка, чичо Румен З"И"Ления "Чурап"!

    13:55 07.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ОСТАВКА

    28 5 Отговор
    Мунчо.

    13:56 07.07.2026

  • 20 Евроатлантик

    8 21 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    Беше екстремно нужно, тогава тогава беше единствен спасителен вариант, след като нашите управляващи тогава, сами спряха руския газ... Форсмажорни обстоятелства!

    Коментиран от #25

    13:57 07.07.2026

  • 21 Сатанас Единотнас

    32 5 Отговор
    Щом е изгоден,защо ти сега не го ползваш зелен чорап???и изобщо,въпреки сложната ситуация когато е бил подписан,най съмнителното е кой идиот подписва нещо без клауза за прекратяване,особено в сферата на енергийните ресурси където цените се променят през месеци. Кой подписа договор за 13 години без клаузи за прекратяване?Кой ????

    13:58 07.07.2026

  • 22 Стенли

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "Браво на Редев":

    Дали го прави за доброто на България 🤔🤨🤑

    13:59 07.07.2026

  • 23 Ахааа

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Важното е все пак, България да има магистрали, без значение дали турци, сърби или китайци ще ги построят... Дори да вземат концесия за 20 години, те си остават за България!

    14:00 07.07.2026

  • 24 Гуру Гарабед

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А може ли да ми плащаш наем 13г без да ми пука дали работиш или не???

    Коментиран от #33

    14:01 07.07.2026

  • 25 Стенли

    17 1 Отговор

    До коментар #20 от "Евроатлантик":

    Добре, но не пречеше да е за по кратък период , примерно 3години ,все пак това е правителство само докато се проведат изборите

    14:01 07.07.2026

  • 26 Фарфалюлю

    23 2 Отговор
    Зеления чорап е безгръбначно мекотело. По тъпота и лъжи е основен съперник на банкянската тиква . Жан виденовата зима идва ба.лъци.

    14:03 07.07.2026

  • 27 Опа

    26 4 Отговор
    Нали договора с Беташ беше много добър за България, а сега де замразява? Какво е обещал Радев на Ердоган е замяна? Защо държавата до момента е платила 1 милиард на Боташ без да сме получили нищо?

    Коментиран от #97

    14:03 07.07.2026

  • 28 Продажник

    20 3 Отговор
    Заминавай си в Анадола, продажник!

    14:03 07.07.2026

  • 29 фърчащия чесмир

    12 3 Отговор
    продадох ганчо на тюркието че да дойдат братушките

    Коментиран от #43

    14:03 07.07.2026

  • 30 Ашколсун

    21 4 Отговор
    А през тия 15 месеца ще платим всички фактури ,които са натрупани и неплатени . Мунчо говореше за едни неразплатени 2 милиарда при толкова изгоден договор пак от неговата уста .Ердо те гледа и ти крой калпака , но нашият се хвали !

    14:04 07.07.2026

  • 31 Е как?

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    Защото 13 е хубаво число.😄

    14:04 07.07.2026

  • 32 Абсурдистан

    23 4 Отговор
    Мамникът сам се разкри, че е лъжец и некадърник. До вчера твърдеше, че това е един перфектен договор.

    14:04 07.07.2026

  • 33 Последния Софиянец

    15 3 Отговор

    До коментар #24 от "Гуру Гарабед":

    Имам договор за наем с хазяина за 5 години и не го интересува дали работя или не.Важното е да плащам.

    Коментиран от #53

    14:04 07.07.2026

  • 34 Мери

    16 3 Отговор
    Този да започне да си къса гащите. Ще бъде по безболезнено ,отколкото да му ги съдрат турците.

    14:05 07.07.2026

  • 35 Черно

    16 2 Отговор
    на бяло или на думи ! Няма логика и издиша тотално всичко !!!

    14:05 07.07.2026

  • 36 Кривоверен алкаш

    21 5 Отговор
    Този Шейтан.....Ердоган ,,,така без нищо ти направи реверанс...тази хитра лисица...по добре кажи ТИ какво му обеща, за да направят турците тази голяма отстъпка....

    Коментиран от #38

    14:05 07.07.2026

  • 37 като гледам 35

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    години демокрация и как се стопанистват магистрали и пътища в България смях за КРадливата АПИ КАКВО ДА кажа крадец до крадеца - та мило розаво пони ако турция строи пътища в България и ги стапанисва повярвай ми ще е 100 % по добре от досегашните крадци като герб дпс или пп дб който с тяхни гласове направиха деса метрес...съдия

    Коментиран от #45

    14:05 07.07.2026

  • 38 хахах е нали ни

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кривоверен алкаш":

    дупет от ек нон стоп всеки ден какво да кажем -вериги магазини изнасят парите си ерп какво ли не милиарди всеки месец

    14:06 07.07.2026

  • 39 УдоМача

    12 2 Отговор
    Ами направи така, че да почне да доставя бре Муниии!!

    14:06 07.07.2026

  • 40 Хахахаха

    20 2 Отговор
    Тюююю, радев развали изгодния си договор!

    14:06 07.07.2026

  • 41 ЕТО ВСИЧКО СЕ РАЗБРА

    6 10 Отговор
    Защо е сключен договора. Да доставяме газ на други по този продаден от тууулупа поток български станал после турски. НО КАКТО ВИНАГИ ПИША ИМА ГОЛЯМА КРИЗА БОЙКОТ И ЗАПОРИ НА РУСИЯ И ГАЗ НЕ ТЕЧЕ. А ВИЕ ЗЛОБАРИТЕ ЗНАЕХТЕ ЛИ 2О23 ГОДИНА ЧЕ ТОВА ЩЕ СТАНЕ ВСИЧКИ СИ МИСЛИХМЕ ЧЕ ВОЙНАТА ТАМ ЩЕ СВЪРШИ СЛЕД МЕСЕЦИ. ИМА ВОЙНА НЯМА ГАЗ. А ТОВА КОЕТО СЕГА НАПРАВИ РАДЕВ МОЖЕХА И ПП ДБ КАЛИНАТОС СКУТАДЖИИ И ГЕРБАДЖИИ ДА ГО НАПРАВЯТ. ПРЕДОГОВОРЯТ. НО НЕ БИ ТОВА ВИ БЕШЕЕЕЕ КОЗЗЗЧЕ.

    14:07 07.07.2026

  • 42 Теменужката

    15 2 Отговор
    изяде една карта , той щял пък да извеждал България на енергийната карта на Европа ! Само , че на приказки !

    14:07 07.07.2026

  • 43 летяща чиния

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "фърчащия чесмир":

    Комунистите винаги сте се отличавали с липса на въображение, затова не е трудно да се открие къде задкулисно дърпате връзки.

    14:08 07.07.2026

  • 44 УСА боклук

    2 5 Отговор
    Аз като малко англосаксонче мога само да ям, да ходя до тоалетна , и да давам акъли

    14:08 07.07.2026

  • 45 честен ционист

    6 8 Отговор

    До коментар #37 от "като гледам 35":

    35г Турция дерибейства в България, анадосли катъре..

    Коментиран от #67, #69

    14:08 07.07.2026

  • 46 Отлагане, без решение

    17 2 Отговор
    Тази договорка прилича на едно Нищо, някакъв 15 месечен срок, след който ще ни го върнат отново с пълна сила. Интересно, защо след като е бил толкова изгоден, този договор не се използва? Също, как чрез него ще сме фактор на енергийния Еропазар, като заплащаме такива огромни суми и къде отива всъщност печалбата. Странно, много странно и неразбираемо.

    14:08 07.07.2026

  • 47 оня с коня

    11 6 Отговор
    Ако не беше БОРИСОВ да построи Газопровода който е на 100% Наша Държавна собственост на Бълг. Територия, КАК сега Радев ще извежда БГ на Енергийната карта на Европа?

    14:08 07.07.2026

  • 48 Жълт парцал

    4 9 Отговор
    ПП Де Би ли розовите понита са активирани. Даже не им е дадена логика в тъпотиите. Котета, ще се плаща,когато се ползва.... Ама на Атанасов и Мирчев толкова им е акъла. Важното е да се плюе, възможно най просташки. И протеста ви също бе толкова жалък... 200 души, с украинския парцал, че и Азов.

    14:10 07.07.2026

  • 49 Дика

    18 2 Отговор
    Мунчо, как така се замразява печелившия договор?

    14:10 07.07.2026

  • 50 СЕГА ТОВА УСПЕХ ЛИ Е ИЛИ НЕУСПЕХ?!

    13 1 Отговор
    Според мен е корекцията на договора е неуспех, щото той беше много добър…доколкото си спомням от думите на тогавашния президент. Ако ли пък е успех си задавам въпроса що не са го разписали по този начин още в началото плюс клауза за прекратяване!

    14:10 07.07.2026

  • 51 Пламен

    15 2 Отговор
    Премиерът Радеф анулира договора на президента Радеф . :) :) :)

    14:10 07.07.2026

  • 52 Удри

    17 3 Отговор
    Никаква оставка Румба. Народа трябва да си изпие горчивата чаша докрай. Лумпените, които те избраха ще останат най-разочаровани.

    Коментиран от #55

    14:11 07.07.2026

  • 53 Вова Картошка

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    Нали си ба.лък,плащай без да бачкаш. Типичен тъ.поглав пу.тлероид ,неразбиращ нищо от пазарна икономика.

    14:12 07.07.2026

  • 54 Станчето

    13 2 Отговор
    А, кога ще платиш парите за предните 2 години, опростиха ли ги?

    Коментиран от #68

    14:12 07.07.2026

  • 55 хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Удри":

    А ти ще пиеш вода от фонтана...

    14:16 07.07.2026

  • 56 Весел Патиланец

    12 1 Отговор
    Aaaa что случилось?
    Най-печелившият договор защо го замразяват - тези милиарди, които вземахме от него.... "а сега кой ще ни даде париииии!?!?!?!"

    14:16 07.07.2026

  • 57 Любопитен

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ние българите нямаме нищо общо с теб и шиибаания ти ген. Така че каквото дойде, за нас ще е, на теб ще ти дойда аз.

    14:17 07.07.2026

  • 58 Хахахаха

    5 3 Отговор
    Просто радев играе играта - Не е нужно да си на печалба, важното е да си в играта!

    14:17 07.07.2026

  • 59 вярно ли?

    11 3 Отговор
    Сегааа за замразяването - ще пуснем туркието да строи магистрали на концесия и ще плащаме на Реджеп Иведик магистрални такси - ГЕНИАЛЕН резидент!!!

    14:17 07.07.2026

  • 60 Хахахаха

    10 1 Отговор
    И най-интересното е, че се похвали като го подписа, а сега се хвали като го разваля! Хахахаха.

    14:19 07.07.2026

  • 61 ВРЪЩАЙ

    10 1 Отговор
    Парите!

    14:19 07.07.2026

  • 62 Риба на сухо

    10 2 Отговор
    А като изтекът 15 мес. ще плаща и без да тече газ през Ботош, както досега. Евала на политика Смрадев.

    14:24 07.07.2026

  • 63 колю

    11 1 Отговор
    Ако не плащаш на Боташ ние знаем,че ще плащаш за нещо друго....

    14:26 07.07.2026

  • 64 устафка, неможачи!

    11 2 Отговор
    Защо изобщо е договорено да плащаш ако не потребяваш? Сега е голямо геройство, че си отложил политическата си екзекуция с 15 месеца. неможач.

    Коментиран от #73

    14:26 07.07.2026

  • 65 Ако

    3 1 Отговор
    Очите са прозорец към душата, то устата е нейно изражение и проявление,а Радев има рядко противна форма на този вербален орган.

    14:28 07.07.2026

  • 66 Оказа се вярно и зловещо

    6 2 Отговор
    Радев е обещал на Ердоган Българска територия в замяна да го спаси временно от ощетяващия страната и народа договор с който мунчо ни загроби -
    "Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това", посочи Костадинов.

    Коментиран от #70

    14:28 07.07.2026

  • 67 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "честен ционист":

    Установявашкатегорично че Турция 35г дерибейства в БГ,но Великодушно оставяш Ние да си направим Логичния извод че само Русия може да ни защити от Турция,като за гова първо трябва да излезем от ЕС и НАТО естествено.Ама кажи го бе,Русия ще те награди с Грамота за "разяснителната ти дейност"!

    14:28 07.07.2026

  • 68 Тцц

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Станчето":

    Ако опозицията, вместо да плаща като поп, да сочи с пръст и да казва: "ето, вижте", беше постъпила дипломатически, щяха да постигнат същия резултат много по-рано, но тогава остават без опорки, нали?

    Коментиран от #76

    14:30 07.07.2026

  • 69 хаха смешко

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "честен ционист":

    анадолци са били с твоята прабаба 35 години кунева и компнаия като почнеш от МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ начело от крадеца костов -след него другия крадец царя после бойко и дпс с доган след него шиши ново начало едва ли е останло място за някой от Турция но нали знаеш на крива ракета космоса не ок

    14:30 07.07.2026

  • 70 как се случи това - видя документ

    3 5 Отговор

    До коментар #66 от "Оказа се вярно и зловещо":

    или беше на срещата между тях или просто някоя розава тротинетка от пп дб оземпика мирчев ти каза това как кажи

    14:31 07.07.2026

  • 71 Партиен член от 1956г

    5 0 Отговор
    Дори и да е съгрешил, ДРУГАРЯТ Радев е ПРАВ, както с Партията -
    "Ти винаги си права,
    Дори да с грешиш" !!!
    Червените идей прябва да се предават от поколение на поколение.
    Ние, комунистите даже ще надживеем и света, особено тук, в България !!!

    14:34 07.07.2026

  • 72 Значи

    3 6 Отговор
    добре е да хапнете нещо за обяд, че много сте изнервени повечето...или хапчето сте пропуснали? Разбирам, че ви липсват мазното кафенце, рехавото асфалтче и розовото халатче, но...това е положението...време е нещата да си идат по местата...

    Коментиран от #87

    14:34 07.07.2026

  • 73 и кой може ми кажи

    3 5 Отговор

    До коментар #64 от "устафка, неможачи!":

    розавия пингвин кокорчо или оземпика мирчев или акедемика с сапуня кой от тях може - за боко и шиши какво да кажам крадци на Анаболни стероиди кой посочи някой читав теб ,може би ти ставаш но само заедно да тролиш нон стоп 24/7 дори мъжката си приятелка не можеш да задоволиш

    14:35 07.07.2026

  • 74 Ганьо

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    По-добре турски, отколкото руски....

    Коментиран от #77

    14:36 07.07.2026

  • 75 Иван Венков

    7 1 Отговор
    Ай, молодец, разбрал се с южния съседец! Овация за тази поредна галимация!
    Какво ли българско е обещал, за да се измъкне от Боташовия чувал?!

    14:36 07.07.2026

  • 76 Дани

    2 6 Отговор

    До коментар #68 от "Тцц":

    Две години не е плащано нищо.

    Коментиран от #99

    14:37 07.07.2026

  • 77 ганчо ганчо

    9 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ганьо":

    за теб няма значение кой ще ти дава наденицата важно е да е до картофките

    14:38 07.07.2026

  • 78 А после ще си плати накуп с лихвите

    10 3 Отговор
    Муньо продаде територията на турчина.

    Коментиран от #80

    14:39 07.07.2026

  • 79 Гъбарко

    9 4 Отговор
    Босфорския пилафчия яко е на-ду-пил Мистър Кеш!!!

    Коментиран от #81

    14:39 07.07.2026

  • 80 ко рече ко

    2 10 Отговор

    До коментар #78 от "А после ще си плати накуп с лихвите":

    скъпа ти продаде себе си на турския паркинг забравила си за 2евро обикаляше кабините

    14:40 07.07.2026

  • 81 виж как знаеш

    1 7 Отговор

    До коментар #79 от "Гъбарко":

    като си надуп..... 24/7

    Коментиран от #91

    14:42 07.07.2026

  • 82 Занимавайте се със себе си!

    4 9 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    Съветските другари трябва да учите китайски и да не давате акъл на другите!

    Коментиран от #84

    14:42 07.07.2026

  • 83 Муньо Бо(га)таша

    12 0 Отговор
    официално ни прави провинция на туркие

    14:43 07.07.2026

  • 84 ти скъпа турски

    6 0 Отговор

    До коментар #82 от "Занимавайте се със себе си!":

    ша обикаляш с жена си и дъщеря си турските камиони а колкото до Китай там третополови не виреят

    14:44 07.07.2026

  • 85 ще плаща, само ако доставя газ през

    3 6 Отговор
    Богаташ

    а що не обясните с къв произход е
    след като плащаме надути поно сметки от понофикация
    и що е толкоз скъя

    14:45 07.07.2026

  • 86 Мунчо във затвора

    9 1 Отговор
    И кой ще плаща масрафа. Булгаргаз е във фалит. Сбирайте дърва и купувайте кюмбета че иде люта зима.

    14:45 07.07.2026

  • 87 Другарю,

    7 0 Отговор

    До коментар #72 от "Значи":

    Ние трябва да се поддържаме!
    Ето, аз ти сложих "+" без да чета коментара ти.
    Ние бяхме тези, дето по площадите крещяхме с червена книжка в ръка - "Кой не скача е червен".
    Затова другарю, договора Боташ е много изгоден за нас и нямаше никакъв смисъл от предоговаряне, ама хайде да не им трошим хатъра на комшулята

    Коментиран от #90

    14:46 07.07.2026

  • 88 Ами сега?

    8 0 Отговор
    "В това време ще бъде оптимизиран договорът с „Боташ“ на основание на подписания протокол, който има няколко важни основополагащи параметри."
    Ами те, "основните параметри" са известни и вписани в клауза на договора още от самото начало. Никаква промяна не може да настъпи без да бъде издължена дължимата сума за целия срок на договора.
    "България високо цени приятелските съотношения с Турция, както и подкрепата, която ни оказа тя в труден за страната ни момент..."
    Не знаех, че Радев и България са едно и също нещо, а едноличната оценка на Радев е критерий за мнението на цялта държава. Доколкото ми е известно България включва цялото население и територия на държавата, а не единствено една личност от управленската структура. Няма сведения, че някой данъкоплатец е оценил високо подписания договор, за който трябва да плаща всеки ден, бе значение дали получава нещо насреще или не. Аз лично бих се срамувал да подпиша договор с приятел, който се задължава да ми плаща по календар, а не за извършена от мен дейност в негова полза. Дори той да ми е много добър приятел, който сам настоява за това, аз ще откажа да подпиша.

    14:46 07.07.2026

  • 89 Крум Страшни

    7 0 Отговор
    Такова предателство не се прощава и не трябва да се забравя! Рано или късно, изменниците трябва да отговарят, където и да бъдат! И трябва да се изучава , като най-значимите предателство в най-новата история на България.

    14:50 07.07.2026

  • 90 Значи

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "Другарю,":

    ето, че и аз ти сложих "+"...по ред причини. Освен това вече няма за какво да стачкуваме, а тези които имат в момента, спряха да ходят щото Мирчев прогони разносвачите на пици, а Сичко за Ората фалира...и не ги хранят вече...:-( :-)))))

    14:53 07.07.2026

  • 91 Босфорския пилафчия

    8 0 Отговор

    До коментар #81 от "виж как знаеш":

    Абе аз на лан-гата ли си да вервам или на теб бе подай-гъ-зец

    14:53 07.07.2026

  • 92 Аз,достатъчно ли е?

    7 1 Отговор
    Лъже нежното юмруче,хайде показвай документа с договарянето

    14:54 07.07.2026

  • 93 Гъбарко

    7 1 Отговор
    Мунчо се мята като шаран на сухо между Путин и Ердоганя. На единия носи рубли на другия еврошербет.

    15:01 07.07.2026

  • 94 МУНЯК

    6 0 Отговор
    повторено беше поне 4-5 пъти - "те предишните са виновни, че не го използваха". Еми, защо сега не го използвате? Защо го замразявате? Всичко е във вашите ръце. Всички власти са ваши! Отделен въпрос е, че предишните, които го подписаха и го управляваха четири пъти са служебни кабинети на Радев! Целият екип е назначен сега в правителството.

    15:03 07.07.2026

  • 95 Продажен Крадев БоГАташ

    6 0 Отговор
    Пасквилите за "успехите" на гълъбарника и шефа му Моше Крадев вече събират по-ниски оценки от тия за пърформансите на украинчето Глишко.

    Най-късно догодина ще има истинска гражданска войа с "добрата олигархия" и сбирщайна бо(га)таши на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН!

    15:05 07.07.2026

  • 96 Боко

    5 0 Отговор
    “Споразумението е подписано през 2023 г. и е валидно до 2036 г.”
    🤪👌

    15:11 07.07.2026

  • 97 Муни

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Опа":

    Някаде четох водата от Тунджа и Марица безплатно бил подарил + такси от магистрали.

    15:12 07.07.2026

  • 98 54321

    3 0 Отговор
    Ти, Радев, подписа този договор само и само да вкарваш руски газ в България чрез реекспорт, защото знаеше, че друг няма откъде да дойде!
    Ето, затова бързахте без да мислите!
    Цялата русофилска гмеж около теб ще бъде изправена на стената на позора!
    Колкото по-рано го разбереш, толкова по-добре за теб!

    15:19 07.07.2026

  • 99 Данчо

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Дани":

    Сега ще ги платим с лихвите , просто Ердо ни е дал отсрочка . Не ми се вярва Ердоган да е толкова великодушен , нещо е поискал .

    15:25 07.07.2026

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