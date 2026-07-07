Румен Радев: В следващите 15 месеца България ще плаща, само ако доставя газ през „Боташ“

В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет на „Боташ“. Ще го прави единствено ако доставя газ през него. В това време ще бъде оптимизиран договорът с „Боташ“ на основание на подписания протокол, който има няколко важни основополагащи параметри. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Анкара за Срещата на върха на НАТО.

Припомняме, че вчера след срещата на премиера и турския президент енергийните компании „Булгаргаз” и „Боташ” подписаха споразумение за замразяване на договора помежду им.

„Ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа - не само като страна, през която се транзитира газ, но и като такава, която ефективно търгува с газ. България високо цени приятелските съотношения с Турция, както и подкрепата, която ни оказа тя в труден за страната ни момент по време на газовата криза, когато кабинетът на Петков и Василев остави България без газ“, допълни Радев.

Той отбеляза, че през годините политиците не са използвали споменатия договор, не са го развивали, нито оптимизирали, а са го саботирали. Ето защо Радев ги посъветва „да намерят друга опорка за атака срещу него и правителството“.