Румен Радев: В следващите 15 месеца България ще плаща, само ако доставя газ през „Боташ“

В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет на „Боташ“. Ще го прави единствено ако доставя газ през него. В това време ще бъде оптимизиран договорът с „Боташ“ на основание на подписания протокол, който има няколко важни основополагащи параметри. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Анкара за Срещата на върха на НАТО.
Припомняме, че вчера след срещата на премиера и турския президент енергийните компании „Булгаргаз” и „Боташ” подписаха споразумение за замразяване на договора помежду им.
„Ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа - не само като страна, през която се транзитира газ, но и като такава, която ефективно търгува с газ. България високо цени приятелските съотношения с Турция, както и подкрепата, която ни оказа тя в труден за страната ни момент по време на газовата криза, когато кабинетът на Петков и Василев остави България без газ“, допълни Радев.
Той отбеляза, че през годините политиците не са използвали споменатия договор, не са го развивали, нито оптимизирали, а са го саботирали. Ето защо Радев ги посъветва „да намерят друга опорка за атака срещу него и правителството“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #24
13:49 07.07.2026
2 Без име
Коментиран от #23
13:50 07.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Стенли
Коментиран от #20, #31
13:50 07.07.2026
5 честен ционист
Коментиран от #37, #57
13:50 07.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гробар
13:51 07.07.2026
8 Мунчо
13:52 07.07.2026
9 Факти
13:52 07.07.2026
10 Без име
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Може. Ако няк8й министър ти е брат и собственикът има да му връща услуга.
13:52 07.07.2026
11 Феникс
Коментиран от #16
13:52 07.07.2026
12 Овчар
13:53 07.07.2026
13 Браво на Редев
Коментиран от #22
13:53 07.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Окооо
13:55 07.07.2026
16 честен ционист
До коментар #11 от "Феникс":Аз ви казвах да учите руски, ако не искате да карате ускорен курс по турски, ама вие се правихти на чукнати.
Коментиран от #74, #82
13:55 07.07.2026
17 Роки
13:55 07.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ОСТАВКА
13:56 07.07.2026
20 Евроатлантик
До коментар #4 от "Стенли":Беше екстремно нужно, тогава тогава беше единствен спасителен вариант, след като нашите управляващи тогава, сами спряха руския газ... Форсмажорни обстоятелства!
Коментиран от #25
13:57 07.07.2026
21 Сатанас Единотнас
13:58 07.07.2026
22 Стенли
До коментар #13 от "Браво на Редев":Дали го прави за доброто на България 🤔🤨🤑
13:59 07.07.2026
23 Ахааа
До коментар #2 от "Без име":Важното е все пак, България да има магистрали, без значение дали турци, сърби или китайци ще ги построят... Дори да вземат концесия за 20 години, те си остават за България!
14:00 07.07.2026
24 Гуру Гарабед
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А може ли да ми плащаш наем 13г без да ми пука дали работиш или не???
Коментиран от #33
14:01 07.07.2026
25 Стенли
До коментар #20 от "Евроатлантик":Добре, но не пречеше да е за по кратък период , примерно 3години ,все пак това е правителство само докато се проведат изборите
14:01 07.07.2026
26 Фарфалюлю
14:03 07.07.2026
27 Опа
Коментиран от #97
14:03 07.07.2026
28 Продажник
14:03 07.07.2026
29 фърчащия чесмир
Коментиран от #43
14:03 07.07.2026
30 Ашколсун
14:04 07.07.2026
31 Е как?
До коментар #4 от "Стенли":Защото 13 е хубаво число.😄
14:04 07.07.2026
32 Абсурдистан
14:04 07.07.2026
33 Последния Софиянец
До коментар #24 от "Гуру Гарабед":Имам договор за наем с хазяина за 5 години и не го интересува дали работя или не.Важното е да плащам.
Коментиран от #53
14:04 07.07.2026
34 Мери
14:05 07.07.2026
35 Черно
14:05 07.07.2026
36 Кривоверен алкаш
Коментиран от #38
14:05 07.07.2026
37 като гледам 35
До коментар #5 от "честен ционист":години демокрация и как се стопанистват магистрали и пътища в България смях за КРадливата АПИ КАКВО ДА кажа крадец до крадеца - та мило розаво пони ако турция строи пътища в България и ги стапанисва повярвай ми ще е 100 % по добре от досегашните крадци като герб дпс или пп дб който с тяхни гласове направиха деса метрес...съдия
Коментиран от #45
14:05 07.07.2026
38 хахах е нали ни
До коментар #36 от "Кривоверен алкаш":дупет от ек нон стоп всеки ден какво да кажем -вериги магазини изнасят парите си ерп какво ли не милиарди всеки месец
14:06 07.07.2026
39 УдоМача
14:06 07.07.2026
40 Хахахаха
14:06 07.07.2026
41 ЕТО ВСИЧКО СЕ РАЗБРА
14:07 07.07.2026
42 Теменужката
14:07 07.07.2026
43 летяща чиния
До коментар #29 от "фърчащия чесмир":Комунистите винаги сте се отличавали с липса на въображение, затова не е трудно да се открие къде задкулисно дърпате връзки.
14:08 07.07.2026
44 УСА боклук
14:08 07.07.2026
45 честен ционист
До коментар #37 от "като гледам 35":35г Турция дерибейства в България, анадосли катъре..
Коментиран от #67, #69
14:08 07.07.2026
46 Отлагане, без решение
14:08 07.07.2026
47 оня с коня
14:08 07.07.2026
48 Жълт парцал
14:10 07.07.2026
49 Дика
14:10 07.07.2026
50 СЕГА ТОВА УСПЕХ ЛИ Е ИЛИ НЕУСПЕХ?!
14:10 07.07.2026
51 Пламен
14:10 07.07.2026
52 Удри
Коментиран от #55
14:11 07.07.2026
53 Вова Картошка
До коментар #33 от "Последния Софиянец":Нали си ба.лък,плащай без да бачкаш. Типичен тъ.поглав пу.тлероид ,неразбиращ нищо от пазарна икономика.
14:12 07.07.2026
54 Станчето
Коментиран от #68
14:12 07.07.2026
55 хмм
До коментар #52 от "Удри":А ти ще пиеш вода от фонтана...
14:16 07.07.2026
56 Весел Патиланец
Най-печелившият договор защо го замразяват - тези милиарди, които вземахме от него.... "а сега кой ще ни даде париииии!?!?!?!"
14:16 07.07.2026
57 Любопитен
До коментар #5 от "честен ционист":Ние българите нямаме нищо общо с теб и шиибаания ти ген. Така че каквото дойде, за нас ще е, на теб ще ти дойда аз.
14:17 07.07.2026
58 Хахахаха
14:17 07.07.2026
59 вярно ли?
14:17 07.07.2026
60 Хахахаха
14:19 07.07.2026
61 ВРЪЩАЙ
14:19 07.07.2026
62 Риба на сухо
14:24 07.07.2026
63 колю
14:26 07.07.2026
64 устафка, неможачи!
Коментиран от #73
14:26 07.07.2026
65 Ако
14:28 07.07.2026
66 Оказа се вярно и зловещо
"Тъй като турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната, защото концесията на магистрала е точно това", посочи Костадинов.
Коментиран от #70
14:28 07.07.2026
67 оня с коня
До коментар #45 от "честен ционист":Установявашкатегорично че Турция 35г дерибейства в БГ,но Великодушно оставяш Ние да си направим Логичния извод че само Русия може да ни защити от Турция,като за гова първо трябва да излезем от ЕС и НАТО естествено.Ама кажи го бе,Русия ще те награди с Грамота за "разяснителната ти дейност"!
14:28 07.07.2026
68 Тцц
До коментар #54 от "Станчето":Ако опозицията, вместо да плаща като поп, да сочи с пръст и да казва: "ето, вижте", беше постъпила дипломатически, щяха да постигнат същия резултат много по-рано, но тогава остават без опорки, нали?
Коментиран от #76
14:30 07.07.2026
69 хаха смешко
До коментар #45 от "честен ционист":анадолци са били с твоята прабаба 35 години кунева и компнаия като почнеш от МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ начело от крадеца костов -след него другия крадец царя после бойко и дпс с доган след него шиши ново начало едва ли е останло място за някой от Турция но нали знаеш на крива ракета космоса не ок
14:30 07.07.2026
70 как се случи това - видя документ
До коментар #66 от "Оказа се вярно и зловещо":или беше на срещата между тях или просто някоя розава тротинетка от пп дб оземпика мирчев ти каза това как кажи
14:31 07.07.2026
71 Партиен член от 1956г
"Ти винаги си права,
Дори да с грешиш" !!!
Червените идей прябва да се предават от поколение на поколение.
Ние, комунистите даже ще надживеем и света, особено тук, в България !!!
14:34 07.07.2026
72 Значи
Коментиран от #87
14:34 07.07.2026
73 и кой може ми кажи
До коментар #64 от "устафка, неможачи!":розавия пингвин кокорчо или оземпика мирчев или акедемика с сапуня кой от тях може - за боко и шиши какво да кажам крадци на Анаболни стероиди кой посочи някой читав теб ,може би ти ставаш но само заедно да тролиш нон стоп 24/7 дори мъжката си приятелка не можеш да задоволиш
14:35 07.07.2026
74 Ганьо
До коментар #16 от "честен ционист":По-добре турски, отколкото руски....
Коментиран от #77
14:36 07.07.2026
75 Иван Венков
Какво ли българско е обещал, за да се измъкне от Боташовия чувал?!
14:36 07.07.2026
76 Дани
До коментар #68 от "Тцц":Две години не е плащано нищо.
Коментиран от #99
14:37 07.07.2026
77 ганчо ганчо
До коментар #74 от "Ганьо":за теб няма значение кой ще ти дава наденицата важно е да е до картофките
14:38 07.07.2026
78 А после ще си плати накуп с лихвите
Коментиран от #80
14:39 07.07.2026
79 Гъбарко
Коментиран от #81
14:39 07.07.2026
80 ко рече ко
До коментар #78 от "А после ще си плати накуп с лихвите":скъпа ти продаде себе си на турския паркинг забравила си за 2евро обикаляше кабините
14:40 07.07.2026
81 виж как знаеш
До коментар #79 от "Гъбарко":като си надуп..... 24/7
Коментиран от #91
14:42 07.07.2026
82 Занимавайте се със себе си!
До коментар #16 от "честен ционист":Съветските другари трябва да учите китайски и да не давате акъл на другите!
Коментиран от #84
14:42 07.07.2026
83 Муньо Бо(га)таша
14:43 07.07.2026
84 ти скъпа турски
До коментар #82 от "Занимавайте се със себе си!":ша обикаляш с жена си и дъщеря си турските камиони а колкото до Китай там третополови не виреят
14:44 07.07.2026
85 ще плаща, само ако доставя газ през
а що не обясните с къв произход е
след като плащаме надути поно сметки от понофикация
и що е толкоз скъя
14:45 07.07.2026
86 Мунчо във затвора
14:45 07.07.2026
87 Другарю,
До коментар #72 от "Значи":Ние трябва да се поддържаме!
Ето, аз ти сложих "+" без да чета коментара ти.
Ние бяхме тези, дето по площадите крещяхме с червена книжка в ръка - "Кой не скача е червен".
Затова другарю, договора Боташ е много изгоден за нас и нямаше никакъв смисъл от предоговаряне, ама хайде да не им трошим хатъра на комшулята
Коментиран от #90
14:46 07.07.2026
88 Ами сега?
Ами те, "основните параметри" са известни и вписани в клауза на договора още от самото начало. Никаква промяна не може да настъпи без да бъде издължена дължимата сума за целия срок на договора.
"България високо цени приятелските съотношения с Турция, както и подкрепата, която ни оказа тя в труден за страната ни момент..."
Не знаех, че Радев и България са едно и също нещо, а едноличната оценка на Радев е критерий за мнението на цялта държава. Доколкото ми е известно България включва цялото население и територия на държавата, а не единствено една личност от управленската структура. Няма сведения, че някой данъкоплатец е оценил високо подписания договор, за който трябва да плаща всеки ден, бе значение дали получава нещо насреще или не. Аз лично бих се срамувал да подпиша договор с приятел, който се задължава да ми плаща по календар, а не за извършена от мен дейност в негова полза. Дори той да ми е много добър приятел, който сам настоява за това, аз ще откажа да подпиша.
14:46 07.07.2026
89 Крум Страшни
14:50 07.07.2026
90 Значи
До коментар #87 от "Другарю,":ето, че и аз ти сложих "+"...по ред причини. Освен това вече няма за какво да стачкуваме, а тези които имат в момента, спряха да ходят щото Мирчев прогони разносвачите на пици, а Сичко за Ората фалира...и не ги хранят вече...:-( :-)))))
14:53 07.07.2026
91 Босфорския пилафчия
До коментар #81 от "виж как знаеш":Абе аз на лан-гата ли си да вервам или на теб бе подай-гъ-зец
14:53 07.07.2026
92 Аз,достатъчно ли е?
14:54 07.07.2026
93 Гъбарко
15:01 07.07.2026
94 МУНЯК
15:03 07.07.2026
95 Продажен Крадев БоГАташ
Най-късно догодина ще има истинска гражданска войа с "добрата олигархия" и сбирщайна бо(га)таши на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН!
15:05 07.07.2026
96 Боко
🤪👌
15:11 07.07.2026
97 Муни
До коментар #27 от "Опа":Някаде четох водата от Тунджа и Марица безплатно бил подарил + такси от магистрали.
15:12 07.07.2026
98 54321
Ето, затова бързахте без да мислите!
Цялата русофилска гмеж около теб ще бъде изправена на стената на позора!
Колкото по-рано го разбереш, толкова по-добре за теб!
15:19 07.07.2026
99 Данчо
До коментар #76 от "Дани":Сега ще ги платим с лихвите , просто Ердо ни е дал отсрочка . Не ми се вярва Ердоган да е толкова великодушен , нещо е поискал .
15:25 07.07.2026