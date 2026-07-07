Ивайло Мирчев: България не трябва да се превръща в троянски кон за руски газ, „изпиран“ през Турция

“След 2022 г. България не е имала дефицит на природен газ. Дори в най-тежките времена, след агресията на Путин в Украйна, газ имаше и влизаше през Гърция. Тогава проруските експерти ни плашеха, че България и Европа ще бъдат на студено и тъмно поради липсата на метан. Нищо подобно", припомни съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и допълни:
""Боташ" е не само неизгоден договор, а един от най-големите подаръци, които България е правила на Турция. В момент, в който плащахме на Гърция преноса по 3 евро/MWh, служебното правителство на Радев сключи договор с Турция на 3 (три) пъти по-висока цена - 9 евро/MWh. Без обяснение защо това се прави, без наличие на дефицит на метан.
Загубата за страната ни от над 1 млрд. лв. е факт, както е факт, че "Булгаргаз" е практически фалирал, а от 2024 г. България спря и плащанията. Ако на срещата страните са се разбрали да продължим да не плащаме - обществото ще има ли отговор какво ще се случи с текущия ни дълг към Турция?
Решението за 15-месечно замразяване на иначе "изключително изгодния" договор с "Боташ" също не е случайно. От есента на 2027 г. спира да се използва руски газ в ЕС. Тогава ще е готово и разширението на "Странджа 1", с което капацитетът ѝ ще се удвои до 7-8 млрд. куб. м, а Турция ще има опция да получи отличен шанс да пласира евтин руски газ в Европа и да печели от това.
Предоговарянето може да има смисъл само при едно условие: България да не се превърне в троянски кон за руски газ, „изпиран“ през Турция и вкаран обратно на европейския пазар през нашата мрежа. Турция може да бъде важна част от решението за диверсификация - със своите LNG терминали и потенциална връзка с Вертикалния газов коридор. Но това е възможност само ако има реален достъп до неруски газ, ниски и конкурентни такси за пренос, прозрачни условия и ясни гаранции, че българската инфраструктура няма да обслужва нова форма на зависимост от Кремъл.
Тази сутрин поисках да получа от Министерски съвет т. нар. “протокол за “замразяване”, според който трябва да се плаща само за използвания капацитет с подобрени условия.”
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой е този?
Коментиран от #22, #29, #43, #47
16:40 07.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Някой
Коментиран от #27
16:41 07.07.2026
4 Без име
16:43 07.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
16:43 07.07.2026
7 Лама Мирчев, регулировчик
16:44 07.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 На Мирчев оземпика
16:45 07.07.2026
10 Някой може ли да ми обясни
Коментиран от #53, #68
16:45 07.07.2026
11 Дайте ми само един пример
Коментиран от #30, #70
16:46 07.07.2026
12 Ахааа
16:47 07.07.2026
13 Госあ
16:47 07.07.2026
14 Има една загадка в българската политика
Коментиран от #32, #36
16:48 07.07.2026
15 С някакъв
16:48 07.07.2026
16 Калоян Методиев бивш шеф на радев
1️⃣ Първо, твърди, че турската страна го е спряла срещу абсолютно нищо. Заради честни сини очи, както се казва у нас. Това звучи несериозно и съмнително. Цял свят знае кой е Ердоган - нито е наивник, нито председател на благотворителна организация. Радев спомена, че ще задълбочаваме сътрудничеството в транспорт, енергетика, свързаност. С какво точно?
2️⃣ Второ, повторено беше поне 4-5 пъти - "те предишните са виновни, че не го използваха". Еми, защо сега не го използвате? Защо го замразявате? Всичко е във вашите ръце. Всички власти са ваши! Отделен въпрос е, че предишните, които го подписаха и го управляваха четири пъти са служебни кабинети на Радев! Целият екип е назначен сега в правителството.
3️⃣ Трето, което е дословен цитат: "Ние минаваме вече в ново измерение. Позиционираме България на енергийната карта. Ставаме много силни!"
Как се става силен със спрян договор? Замразен! Отделен въпрос е, че подобно изказване звучи мегаломански налудно. Нездраво!
4️⃣ Четвърто, призна за дългове от 350 млн.долара. Дали е така? С лихви, без лихви? Булгаргаз не плаща от юли 2024. Трябва да са много повече.
5️⃣ Пето, защо точно 15 месеца? Може и за две седмици да се предоговори с експертни екипи! Откъде дойде този безумно дълъг срок? И точно това число?
6️⃣ Шесто, Анкара излиза с друго прессъобщение - говори за
Коментиран от #35
16:48 07.07.2026
17 1488
АМА ВЕДНАГА
16:49 07.07.2026
18 Буталото
16:49 07.07.2026
19 Статистик
16:49 07.07.2026
20 Цвете
16:49 07.07.2026
21 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🌚 Вместо да осветли случая, българският премиер го забатачва. И се оплита. Това не е президентството с говорене без последствия. Тук нещата са сериозни и с тежки последствия.
16:50 07.07.2026
22 Този е
До коментар #1 от "Кой е този?":от кварталната пералня, има експертиза..
16:51 07.07.2026
23 Цвете
16:52 07.07.2026
24 Сатана Z
16:54 07.07.2026
25 Тоя
16:56 07.07.2026
26 регулировчик движение, БКП-ДБ с.Крушари
16:56 07.07.2026
27 Няма
До коментар #3 от "Някой":Газът ще е руски с американска надценка през турски терминал. Не става въпрос за изпиране, а за съвместен бизнес.
16:56 07.07.2026
28 Второто е по-важно
,но си ми противен!
16:58 07.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Зеления
До коментар #11 от "Дайте ми само един пример":"когато Мирчев е бил полезен за България, а не само за личните си финанси."
Два пъти Мирчев е бил полезен за България
1.Когато ходи да се навежда заедно с Божанов на Тюркмян чешма, купи цветя от едно магазинче и подпомогна местната и национална икономика
2. Когато гонеше доставчика на храна в Лозенец, същия доставчик поради действията на Мирчев даде на клиента пицата с между 40-50 секунди по-бързо, съответно клиента изяде топла пица, респективно клиента беше по-доволен, а клиента е български гражданин и като такъв е част от България, тоест Мирчев е направил добро на една малка част от България в лицето на клиента на пицата.
Коментиран от #55
17:00 07.07.2026
31 Питам
17:00 07.07.2026
32 Зеления
До коментар #14 от "Има една загадка в българската политика":"Кой е най-противният политик в България - Ивайло Мирчев или Пеевски?"
По сложна загадка и задача за решаване никой до сега не поставял на вниманието на читателите във ФАКТИ
17:02 07.07.2026
33 Да бе ,да ! 😜
Коментиран от #38
17:02 07.07.2026
34 Дзак
17:04 07.07.2026
35 Зеления
До коментар #16 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":"Пето, защо точно 15 месеца? Може и за две седмици да се предоговори с експертни екипи! Откъде дойде този безумно дълъг срок? И точно това число?"
От днес до местните избори догодина са точно 15 месеца.
Тоест никоя опозиция по време на президентските избори тази година и местните догони няма да може да излезе с коза: "Догова с Боташ е нерентабилен", от Прогресивна България винаги ще отговарят в предизборните кампании, че договора е замразен.
17:05 07.07.2026
36 Без име
До коментар #14 от "Има една загадка в българската политика":Зад единия е Сорос, зад другия е една голяяяма служба. Сам преценяй!
17:07 07.07.2026
37 фен на сидеров
17:08 07.07.2026
38 Коментар до 33:
До коментар #33 от "Да бе ,да ! 😜":Коментар до 33: Такава компроматна измишльотина за г-н Мирчев може да каже само някое м а л о у м н о р у с к о т р о л ч е.
17:09 07.07.2026
39 анонимен
17:11 07.07.2026
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:11 07.07.2026
41 анонимен
17:11 07.07.2026
42 Българският народ подкрепя Украйна !
Следващата голяма цел ще е "Ямалският кръст“ - критичен газов възел в Западен Сибир (близо до река Правая Хета и Пангода, Ямало-Ненецки автономен окръг). Там се пресичат 17 магистрални газопровода, транспортиращи близо 85% от природния газ на Русия.
Разстоянието до там е 2700 км. Напълно достижима цел.
А в Русия газът осигурява 44÷46% от електричеството.
Коментиран от #51
17:12 07.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 анонимен
17:13 07.07.2026
45 Брата
17:14 07.07.2026
46 Бъхлив оземпик
17:17 07.07.2026
47 Брата
До коментар #1 от "Кой е този?":Коня от ДБ
17:19 07.07.2026
48 Жана
17:19 07.07.2026
49 Бъхлив оземпик
17:20 07.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 СИНЬО-ЖЪЛТИ
До коментар #42 от "Българският народ подкрепя Украйна !":ПАРЦАЛИ НЕ ПОДКРЕПЯМЕ!
17:23 07.07.2026
52 Розовата Пантера
17:26 07.07.2026
53 Баща му е
До коментар #10 от "Някой може ли да ми обясни":Бил предан член на българската комунистическа партия/БКП/Личен приятел на Тодор Живков. Сега той е пръв демократ антлантик. Шашаво парче!
Коментиран от #56
17:29 07.07.2026
54 Мошениците от ПрогресиращБо(га)таш
17:31 07.07.2026
55 Олях се с бира заради теб
До коментар #30 от "Зеления":Муахахаха!
17:32 07.07.2026
56 Колко да е бил предан член на БКП
До коментар #53 от "Баща му е":баща му? Колкото мазния пребоядисан БКП циганин, обитаващ имение в Драгалевци.
17:33 07.07.2026
57 Черноморски добруджанец
Правен и расъл сред кратуните на полето...
17:34 07.07.2026
58 Мрзя БКП-ДБ/ПП/ПБ/ГЕРБ/ДПС?БСП?ИТН!
17:35 07.07.2026
59 Дядо Ламби
17:36 07.07.2026
60 Левски
Коментиран от #67
17:40 07.07.2026
61 Дошел от село БКПеец с два пръста чело
Коментиран от #72
17:41 07.07.2026
62 Начо
17:48 07.07.2026
63 9689
17:51 07.07.2026
64 Тома
17:56 07.07.2026
65 Байрактар"70
18:06 07.07.2026
66 Иска ли питане
18:13 07.07.2026
67 Е, ти обичаш да
До коментар #60 от "Левски":послъгваш. Нищо де.
18:14 07.07.2026
68 Първо ти се изокай по темата
До коментар #10 от "Някой може ли да ми обясни":И внимавай какво ще кажеш.
18:16 07.07.2026
69 дядото
Коментиран от #73
18:17 07.07.2026
70 И аз питам същото за Радев
До коментар #11 от "Дайте ми само един пример":Сещам се само за новогодишните му критикарски речи, не на място в такъв ден.
18:18 07.07.2026
71 Ако Мунчо е направил поредна глупост,
18:28 07.07.2026
72 ганю
До коментар #61 от "Дошел от село БКПеец с два пръста чело":да намекнеш че е австрало-питек
или друго допотопно изчздие
18:28 07.07.2026
73 ганю
До коментар #69 от "дядото":Деде они са гьотверени
18:29 07.07.2026