Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Ивайло Мирчев: България не трябва да се превръща в троянски кон за руски газ, „изпиран“ през Турция

Ивайло Мирчев: България не трябва да се превръща в троянски кон за руски газ, „изпиран“ през Турция

7 Юли, 2026 16:38 995 73

  • ивайло мирчев-
  • боташ-
  • руски газ

От ДБ са изискали от Министерския съвет текста на т. нар. “протокол за “замразяване”

Ивайло Мирчев: България не трябва да се превръща в троянски кон за руски газ, „изпиран“ през Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“След 2022 г. България не е имала дефицит на природен газ. Дори в най-тежките времена, след агресията на Путин в Украйна, газ имаше и влизаше през Гърция. Тогава проруските експерти ни плашеха, че България и Европа ще бъдат на студено и тъмно поради липсата на метан. Нищо подобно", припомни съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и допълни:

""Боташ" е не само неизгоден договор, а един от най-големите подаръци, които България е правила на Турция. В момент, в който плащахме на Гърция преноса по 3 евро/MWh, служебното правителство на Радев сключи договор с Турция на 3 (три) пъти по-висока цена - 9 евро/MWh. Без обяснение защо това се прави, без наличие на дефицит на метан.

Загубата за страната ни от над 1 млрд. лв. е факт, както е факт, че "Булгаргаз" е практически фалирал, а от 2024 г. България спря и плащанията. Ако на срещата страните са се разбрали да продължим да не плащаме - обществото ще има ли отговор какво ще се случи с текущия ни дълг към Турция?

Решението за 15-месечно замразяване на иначе "изключително изгодния" договор с "Боташ" също не е случайно. От есента на 2027 г. спира да се използва руски газ в ЕС. Тогава ще е готово и разширението на "Странджа 1", с което капацитетът ѝ ще се удвои до 7-8 млрд. куб. м, а Турция ще има опция да получи отличен шанс да пласира евтин руски газ в Европа и да печели от това.

Предоговарянето може да има смисъл само при едно условие: България да не се превърне в троянски кон за руски газ, „изпиран“ през Турция и вкаран обратно на европейския пазар през нашата мрежа. Турция може да бъде важна част от решението за диверсификация - със своите LNG терминали и потенциална връзка с Вертикалния газов коридор. Но това е възможност само ако има реален достъп до неруски газ, ниски и конкурентни такси за пренос, прозрачни условия и ясни гаранции, че българската инфраструктура няма да обслужва нова форма на зависимост от Кремъл.

Тази сутрин поисках да получа от Министерски съвет т. нар. “протокол за “замразяване”, според който трябва да се плаща само за използвания капацитет с подобрени условия.”


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой е този?

    70 6 Отговор
    и какво иска?

    Коментиран от #22, #29, #43, #47

    16:40 07.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    76 7 Отговор
    Азерския все едно не е руски. Хайде разкарай се, национален предател!

    Коментиран от #27

    16:41 07.07.2026

  • 4 Без име

    59 4 Отговор
    Те пък службите него ще питат. Охлюв.

    16:43 07.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    55 3 Отговор
    Газът от Гърция е руски.

    16:43 07.07.2026

  • 7 Лама Мирчев, регулировчик

    62 5 Отговор
    Ония, които вярват на лама Мирчев трябва да бъдат освиделствани и вкарани в клиника, неабавно.

    16:44 07.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 На Мирчев оземпика

    41 3 Отговор
    Все нещо не е Ок -

    16:45 07.07.2026

  • 10 Някой може ли да ми обясни

    50 2 Отговор
    Какво е работил бащата на Ивайло Мирчев и той от какво семейство произхожда?

    Коментиран от #53, #68

    16:45 07.07.2026

  • 11 Дайте ми само един пример

    48 3 Отговор
    когато Мирчев е бил полезен за България, а не само за личните си финанси.

    Коментиран от #30, #70

    16:46 07.07.2026

  • 12 Ахааа

    38 4 Отговор
    Сглобкаджии сър! Едното крило на сглобката ПП, ДБ, после другото крило на сглобката ГЕРБ- ДПС плюе... Прехвърлят си горещия картоф, кой по- виновен за разсипията, която пфичиниха! Сега вече имаме стабилно правителство, което се опитва да изправи България! Дай Боже, да успеем, защото друга алтернатива няма!

    16:47 07.07.2026

  • 13 Госあ

    32 3 Отговор
    сус ве ! Нискочел от крушари

    16:47 07.07.2026

  • 14 Има една загадка в българската политика

    39 4 Отговор
    Кой е най-противният политик в България - Ивайло Мирчев или Пеевски?

    Коментиран от #32, #36

    16:48 07.07.2026

  • 15 С някакъв

    21 5 Отговор
    нищожен протокол хвърлят прах в очите на лековерните ! Турците си изпипват перфектно нещата и този тъй наречен протокол ще донесе нови тревоги и минуси във всякакъв аспект за хората и държавата ни .

    16:48 07.07.2026

  • 16 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    9 8 Отговор
    Премиерът направи кризисно изявление за "замразяването" на договора с Боташ. След бурята от негативни реакции в българското общество.

    1️⃣ Първо, твърди, че турската страна го е спряла срещу абсолютно нищо. Заради честни сини очи, както се казва у нас. Това звучи несериозно и съмнително. Цял свят знае кой е Ердоган - нито е наивник, нито председател на благотворителна организация. Радев спомена, че ще задълбочаваме сътрудничеството в транспорт, енергетика, свързаност. С какво точно?

    2️⃣ Второ, повторено беше поне 4-5 пъти - "те предишните са виновни, че не го използваха". Еми, защо сега не го използвате? Защо го замразявате? Всичко е във вашите ръце. Всички власти са ваши! Отделен въпрос е, че предишните, които го подписаха и го управляваха четири пъти са служебни кабинети на Радев! Целият екип е назначен сега в правителството.

    3️⃣ Трето, което е дословен цитат: "Ние минаваме вече в ново измерение. Позиционираме България на енергийната карта. Ставаме много силни!"
    Как се става силен със спрян договор? Замразен! Отделен въпрос е, че подобно изказване звучи мегаломански налудно. Нездраво!

    4️⃣ Четвърто, призна за дългове от 350 млн.долара. Дали е така? С лихви, без лихви? Булгаргаз не плаща от юли 2024. Трябва да са много повече.

    5️⃣ Пето, защо точно 15 месеца? Може и за две седмици да се предоговори с експертни екипи! Откъде дойде този безумно дълъг срок? И точно това число?

    6️⃣ Шесто, Анкара излиза с друго прессъобщение - говори за

    Коментиран от #35

    16:48 07.07.2026

  • 17 1488

    7 1 Отговор
    незабавна националния на Глово
    АМА ВЕДНАГА

    16:49 07.07.2026

  • 18 Буталото

    17 5 Отговор
    Радев ви изклеца всичките о сега ревнахте в един глас, сигурно и комисия ще правите за договора

    16:49 07.07.2026

  • 19 Статистик

    31 2 Отговор
    При всяко появяване на Мирчев по телевизията, броят на русофилите в България се увеличава по логаритмичен закон.

    16:49 07.07.2026

  • 20 Цвете

    23 2 Отговор
    САМО ДА ПИТАМ, ВИЕ КЪДЕ БЯХТЕ, КОГАТО Е ПОДПИСАН ТОЗИ СМРАЗЯВАЩ ДОГОВОР? ЯВНО СА ДЕЙСТВАЛИ НА ТЪМНО, НО СЪС ЗНАНИЕТО НА РАДЕВ, ТОВА Е САМАТА ИСТИНА. ВСИЧКИ ПОСТАВИЛИ ПОДПИСИТЕ ПОД ДОКУМЕНТА С " БОТАШ " ,ДА БЪДАТ ПРИВИКАНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДА ДАДАТ ЯСЕН ОТГОВОР, ЧИЯ Е БИЛА ИДЕЯТА ЗА ТОЗИ ОТКАЧЕН ДОГОВОР? КАКВА КОМИСИОННА СА ПОЛУЧИЛИ? КЪДЕ Е ДАНС ДА РАЗСЛЕДВА ? ✈️🚔🤦‍♂️

    16:49 07.07.2026

  • 21 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    12 10 Отговор
    6️⃣ Шесто, Анкара излиза с друго прессъобщение - говори за развиване на договора и нито дума за замразяване. Това са взаимно противоречащи си неща. Или Радев лъже, или турската страна.

    🌚 Вместо да осветли случая, българският премиер го забатачва. И се оплита. Това не е президентството с говорене без последствия. Тук нещата са сериозни и с тежки последствия.

    16:50 07.07.2026

  • 22 Този е

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кой е този?":

    от кварталната пералня, има експертиза..

    16:51 07.07.2026

  • 23 Цвете

    14 1 Отговор
    САМО ДА ПИТАМ, ВИЕ КЪДЕ БЯХТЕ, КОГАТО Е ПОДПИСАН ТОЗИ СМРАЗЯВАЩ ДОГОВОР? ЯВНО СА ДЕЙСТВАЛИ НА ТЪМНО, НО СЪС ЗНАНИЕТО НА РАДЕВ, ТОВА Е САМАТА ИСТИНА. ВСИЧКИ ПОСТАВИЛИ ПОДПИСИТЕ ПОД ДОКУМЕНТА С " БОТАШ " ,ДА БЪДАТ ПРИВИКАНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДА ДАДАТ ЯСЕН ОТГОВОР, ЧИЯ Е БИЛА ИДЕЯТА ЗА ТОЗИ ОТКАЧЕН ДОГОВОР? КАКВА КОМИСИОННА СА ПОЛУЧИЛИ? КЪДЕ Е ДАНС ДА РАЗСЛЕДВА ? ✈️🚔🤦‍♂️

    16:52 07.07.2026

  • 24 Сатана Z

    17 4 Отговор
    Жалко,че разносвачът на пици не си свърши работата до край.

    16:54 07.07.2026

  • 25 Тоя

    14 3 Отговор
    защо все ми напомня за 🐷(шопарДП) като го видя? Уж двамата се карат и са смъртни врагове пред камерите, ама са слаби артисти....!

    16:56 07.07.2026

  • 26 регулировчик движение, БКП-ДБ с.Крушари

    14 2 Отговор
    Още от времето на тати се храня с дъвката за "борим се с комунизма от Русия". а тати беше предател нагаждач от най-хубавите!

    16:56 07.07.2026

  • 27 Няма

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Газът ще е руски с американска надценка през турски терминал. Не става въпрос за изпиране, а за съвместен бизнес.

    16:56 07.07.2026

  • 28 Второто е по-важно

    15 1 Отговор
    Мирчев, може и да си прав.
    ,но си ми противен!

    16:58 07.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Зеления

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дайте ми само един пример":

    "когато Мирчев е бил полезен за България, а не само за личните си финанси."

    Два пъти Мирчев е бил полезен за България
    1.Когато ходи да се навежда заедно с Божанов на Тюркмян чешма, купи цветя от едно магазинче и подпомогна местната и национална икономика
    2. Когато гонеше доставчика на храна в Лозенец, същия доставчик поради действията на Мирчев даде на клиента пицата с между 40-50 секунди по-бързо, съответно клиента изяде топла пица, респективно клиента беше по-доволен, а клиента е български гражданин и като такъв е част от България, тоест Мирчев е направил добро на една малка част от България в лицето на клиента на пицата.

    Коментиран от #55

    17:00 07.07.2026

  • 31 Питам

    25 2 Отговор
    Ти нормален ли си?Цяла Европа ползва руски газ,а ние трябва същия газ да го купуваме чрез посредници и да се правим че не е руски.Франция,Германия,Унгария и много други не крият,а ние за да се подмажем се правим на тарикати.Що за глупак си?

    17:00 07.07.2026

  • 32 Зеления

    17 2 Отговор

    До коментар #14 от "Има една загадка в българската политика":

    "Кой е най-противният политик в България - Ивайло Мирчев или Пеевски?"

    По сложна загадка и задача за решаване никой до сега не поставял на вниманието на читателите във ФАКТИ

    17:02 07.07.2026

  • 33 Да бе ,да ! 😜

    16 4 Отговор
    Кой го казва ! Ивайло -Мирчев - троянската кобила на Пеевски в парламента !?

    Коментиран от #38

    17:02 07.07.2026

  • 34 Дзак

    5 2 Отговор
    Няма угодия!

    17:04 07.07.2026

  • 35 Зеления

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    "Пето, защо точно 15 месеца? Може и за две седмици да се предоговори с експертни екипи! Откъде дойде този безумно дълъг срок? И точно това число?"

    От днес до местните избори догодина са точно 15 месеца.
    Тоест никоя опозиция по време на президентските избори тази година и местните догони няма да може да излезе с коза: "Догова с Боташ е нерентабилен", от Прогресивна България винаги ще отговарят в предизборните кампании, че договора е замразен.

    17:05 07.07.2026

  • 36 Без име

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Има една загадка в българската политика":

    Зад единия е Сорос, зад другия е една голяяяма служба. Сам преценяй!

    17:07 07.07.2026

  • 37 фен на сидеров

    11 2 Отговор
    спри се бе, маймун !

    17:08 07.07.2026

  • 38 Коментар до 33:

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Да бе ,да ! 😜":

    Коментар до 33: Такава компроматна измишльотина за г-н Мирчев може да каже само някое м а л о у м н о р у с к о т р о л ч е.

    17:09 07.07.2026

  • 39 анонимен

    1 3 Отговор
    Да се напомни нещо,че условията, които ни се наложиха,или че искаха от нас да плащаме в рубли,бяха в твърдия вариант на плащане в рубли,тоест,ние да можем да получаваме газ и едва след като Булгаргазе купил рубли и ги преведе по сметката на Газпром.Буквално 4-5 дена след като ни спряха газа,в разговори с Шолц и Драги,Путин видеоизмени тази формулировка,като направи така,че преводите в евро бяха достатъчни,за да се изпълни условията на договора,пък вече Газпромза пропагадни цели превалутираше и тръбеше наляво и надясно,че германски,италиански и всякакви фирми плащат в рубли.Нищо подобно.

    17:11 07.07.2026

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 2 Отговор
    "Турция ще има опция да получи отличен шанс да пласира евтин руски газ в Европа и да печели от това." Е нали руския не беше евтин?Изтърва се оземпика

    17:11 07.07.2026

  • 41 анонимен

    4 6 Отговор
    Газпром винаги са продавали скъпо в България, тъй като са се сключвали неизгодни договори от продажни български политици, а в момента с приятеля на фашизираният Путин Радев. Сега няма как Русия да продава евтино , след като никога не го е правила, тъй като няма причина. Целта на Кремъл е чрез продажни политици да продава скъпо в България и я използва като колониален придатък за печалби на гърба на народа. Като страна от ЕС Радев помага на Кремъл да купува и продава руски горива въпреки ембаргото и да изпразват европейските инвестиции които по принцип са предназначени да повишат просперитета на народа , а не да се крадат от Кремъл с българска помощ. Може да дава и от черната каса от бюджета, а българите да изплащат заема.

    17:11 07.07.2026

  • 42 Българският народ подкрепя Украйна !

    3 9 Отговор
    Газ няма да има даже и за OPKOCTAH !!!
    Следващата голяма цел ще е "Ямалският кръст“ - критичен газов възел в Западен Сибир (близо до река Правая Хета и Пангода, Ямало-Ненецки автономен окръг). Там се пресичат 17 магистрални газопровода, транспортиращи близо 85% от природния газ на Русия.
    Разстоянието до там е 2700 км. Напълно достижима цел.
    А в Русия газът осигурява 44÷46% от електричеството.

    Коментиран от #51

    17:12 07.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 анонимен

    7 4 Отговор
    Защо президентът държа българите 6 години с тези високи цени на бензина?За всички свободомислещи българи отговорът е ясен - преговорите с "Газпром“ и "Лукойл“ не са преговори за постигане на енергийната сигурност или търговско споразумение. "Газпром“ и "Лукойл“ не са търговски партньори, а са политическо средство за изнудване В РЪЦЕТЕ НА Кремъл. Поведението на Радев е акт на капитулация, отнемане на суверенитета на България и подчиняването й пред Руската държава. За съжаление, има хора, които твърдят, че трябва да направим точно това – да се подчиним на интересите на Кремъл с мотива, че това ще ни осигури по-евтин газ и петрол. Това обаче са отношенията на наркодилъра с жертвата му. Първите дози са почти безплатни, уж заради старата дружба, но след като си осигури зависимостта на жертвата, цената драстично се променя.

    17:13 07.07.2026

  • 45 Брата

    2 1 Отговор
    До коментар 1. Този е коня......а ма български

    17:14 07.07.2026

  • 46 Бъхлив оземпик

    6 1 Отговор
    А бе я дайте да набия някой клет разносвач на пици

    17:17 07.07.2026

  • 47 Брата

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кой е този?":

    Коня от ДБ

    17:19 07.07.2026

  • 48 Жана

    5 3 Отговор
    Червената вратовръзка на Мирчев от снимката е подарена от общинския съвет на БКП - Крушари на баща му и по наследство се предава от баща на син, за да не избледнява топлата и обична връзка между съюза: "БКП - КПСС вечна дружба" и рода на Мирчев.

    17:19 07.07.2026

  • 49 Бъхлив оземпик

    5 1 Отговор
    Искам пак да седна в скута на Пеевски и да променим заедно конституцията

    17:20 07.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 СИНЬО-ЖЪЛТИ

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    ПАРЦАЛИ НЕ ПОДКРЕПЯМЕ!

    17:23 07.07.2026

  • 52 Розовата Пантера

    5 1 Отговор
    Лама Иво ще поведе София прайд

    17:26 07.07.2026

  • 53 Баща му е

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Някой може ли да ми обясни":

    Бил предан член на българската комунистическа партия/БКП/Личен приятел на Тодор Живков. Сега той е пръв демократ антлантик. Шашаво парче!

    Коментиран от #56

    17:29 07.07.2026

  • 54 Мошениците от ПрогресиращБо(га)таш

    2 1 Отговор
    натикаха за първа "опозиция" в парламента украинците от ПП и ДБ, за да отвратят хората от всяко противоречеие с античовешката диктатура на Бо(га)ташите.

    17:31 07.07.2026

  • 55 Олях се с бира заради теб

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Зеления":

    Муахахаха!

    17:32 07.07.2026

  • 56 Колко да е бил предан член на БКП

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Баща му е":

    баща му? Колкото мазния пребоядисан БКП циганин, обитаващ имение в Драгалевци.

    17:33 07.07.2026

  • 57 Черноморски добруджанец

    4 1 Отговор
    Егати добруджанското добиче е тоя...
    Правен и расъл сред кратуните на полето...

    17:34 07.07.2026

  • 58 Мрзя БКП-ДБ/ПП/ПБ/ГЕРБ/ДПС?БСП?ИТН!

    1 1 Отговор
    На фона на тия и другите проукраински утайки в парламента, катуна на Коцю почва да ми изглежда алтернатива като АзГ в Германия.

    17:35 07.07.2026

  • 59 Дядо Ламби

    4 1 Отговор
    Уморих се от този нискочел примитив!

    17:36 07.07.2026

  • 60 Левски

    5 2 Отговор
    Тоя умник не разбра ли, Европа ползва руски газ през трети страни. Кой го продава- САЩ.

    Коментиран от #67

    17:40 07.07.2026

  • 61 Дошел от село БКПеец с два пръста чело

    2 2 Отговор
    Ей, БКПейски Тюфлек, нали руския газ уж беше най-скъпия, как ще ни го препродават изгодно чалмитe, за да печелят?

    Коментиран от #72

    17:41 07.07.2026

  • 62 Начо

    3 2 Отговор
    Аман от евро боклу.и вземат по 10000 евра и не им пука колко ще е газа ,тока, хляба и как живее народа

    17:48 07.07.2026

  • 63 9689

    2 2 Отговор
    Крушарското леке се произнесе........

    17:51 07.07.2026

  • 64 Тома

    2 2 Отговор
    Всички комунисти от Крушари ръкопляскат на своя съселянин Мирчев.Канят го на бис

    17:56 07.07.2026

  • 65 Байрактар"70

    1 2 Отговор
    Този се опитва за пореден път да се прави на такъв, какъвто изобщо не е! От този никакъв чеп за нищо не става, освен да клюкарства като ,,махленки" и да прави интриги!

    18:06 07.07.2026

  • 66 Иска ли питане

    1 0 Отговор
    Няма да допуснем това.

    18:13 07.07.2026

  • 67 Е, ти обичаш да

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Левски":

    послъгваш. Нищо де.

    18:14 07.07.2026

  • 68 Първо ти се изокай по темата

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой може ли да ми обясни":

    И внимавай какво ще кажеш.

    18:16 07.07.2026

  • 69 дядото

    1 1 Отговор
    цената,идиоти,цената е от значение,а не вашето одупване към ес и нато.

    Коментиран от #73

    18:17 07.07.2026

  • 70 И аз питам същото за Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дайте ми само един пример":

    Сещам се само за новогодишните му критикарски речи, не на място в такъв ден.

    18:18 07.07.2026

  • 71 Ако Мунчо е направил поредна глупост,

    1 0 Отговор
    държавата ще му се види тясна. Ще бега при Путин презглава

    18:28 07.07.2026

  • 72 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Дошел от село БКПеец с два пръста чело":

    да намекнеш че е австрало-питек
    или друго допотопно изчздие

    18:28 07.07.2026

  • 73 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "дядото":

    Деде они са гьотверени

    18:29 07.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове