Бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова е назначена за главен секретар на Министерския съвет, научи NOVA от свои източници.
Коя е Камелия Нейкова?
В периода 2008 – 2009 г. тя е зам.-министър на отбраната в правителството на Сергей Станишев. През 2009 г. става член на ЦИК за избиране на народни представители и на комисията за избиране на членове на Европейския парламент от България.
В периода 2010 – 2012 г. е началник на отдел „Принудително изпълнение“ в ТД на НАП - София, след което сътрудник към правната комисия на Народното събрание.
Нейкова е експерт към временната парламентарна комисия за изработване на Изборен кодекс, още в самото му начало, когато за първи път се кодифицира изборното законодателство, а от 2014 г. неизменно е член на ЦИК и междувременно - неин говорител. За член на ЦИК е предложена от Сергей Станишев и група народни представители от БСП.
Политическа дейност
В периода 2012 – 2022 г. Нейкова, заедно със строителния предприемач Александър Ваклин, е зам.-председател на партия „Нова алтернатива“, начело на която е бившият министър на отбраната Николай Цонев.
Нейкова се кандидатира неуспешно за народен представител от ПП „Нова алтернатива“ от Русе на парламентарните избори през 2013 г.
Председателството на ЦИК
През май 2021 г. тя е кандидат на член на ЦИК от политическа партия „Има такъв народ“. След консултации, по предложение на Мая Манолова, Нейкова е избрана за председател на комисията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пачо
17:38 07.07.2026
2 честен ционист
17:38 07.07.2026
3 Само секретарици
17:41 07.07.2026
4 Както и Да се Въртите !
Това Което Ти Трюбва !
Защото !
Го Няма !
17:45 07.07.2026
5 Прогресиращ бо(га)таш от ИТН
Коментиран от #8
17:45 07.07.2026
6 България се е възраждала след войните
Толкова умни и красиви европеики а нямат по 5-6 деца като фон дер Лаиен и жената на Лех Валенса
17:48 07.07.2026
7 хмммм
17:50 07.07.2026
8 Който си Трайка ще е Трайчо Трайков
До коментар #5 от "Прогресиращ бо(га)таш от ИТН":Който не си Трайка ще е Трайчо Костов
17:50 07.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кочо
Коментиран от #12
17:57 07.07.2026
11 тиририрам
18:00 07.07.2026
12 Дядка,
До коментар #10 от "Кочо":Пий си антисклеротичните и не ни занимавай!
18:01 07.07.2026
13 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #14
18:16 07.07.2026
14 симптоматично
До коментар #13 от "СВО 1 594 дни РЕЗИЛ":Зад всички стои старото ДПС, което уж не влезе в парламента.
18:22 07.07.2026
15 Ясно
18:22 07.07.2026
16 Аз не съм комунист и никога няма да бъда
До кога ще ги търпим тия комунисти?
18:24 07.07.2026
17 пак калинки се разфрчаха пак по службици
увеличиха вминетките
18:30 07.07.2026