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Камелия Нейкова е назначена за главен секретар на Министерския съвет

Камелия Нейкова е назначена за главен секретар на Министерския съвет

7 Юли, 2026 17:36 706 17

  • камелия нейкова-
  • главен секретар-
  • мс

Нейкова е експерт към временната парламентарна комисия за изработване на Изборен кодекс, още в самото му начало, когато за първи път се кодифицира изборното законодателство

Камелия Нейкова е назначена за главен секретар на Министерския съвет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова е назначена за главен секретар на Министерския съвет, научи NOVA от свои източници.

Коя е Камелия Нейкова?

В периода 2008 – 2009 г. тя е зам.-министър на отбраната в правителството на Сергей Станишев. През 2009 г. става член на ЦИК за избиране на народни представители и на комисията за избиране на членове на Европейския парламент от България.

В периода 2010 – 2012 г. е началник на отдел „Принудително изпълнение“ в ТД на НАП - София, след което сътрудник към правната комисия на Народното събрание.

Нейкова е експерт към временната парламентарна комисия за изработване на Изборен кодекс, още в самото му начало, когато за първи път се кодифицира изборното законодателство, а от 2014 г. неизменно е член на ЦИК и междувременно - неин говорител. За член на ЦИК е предложена от Сергей Станишев и група народни представители от БСП.

Политическа дейност

В периода 2012 – 2022 г. Нейкова, заедно със строителния предприемач Александър Ваклин, е зам.-председател на партия „Нова алтернатива“, начело на която е бившият министър на отбраната Николай Цонев.

Нейкова се кандидатира неуспешно за народен представител от ПП „Нова алтернатива“ от Русе на парламентарните избори през 2013 г.

Председателството на ЦИК

През май 2021 г. тя е кандидат на член на ЦИК от политическа партия „Има такъв народ“. След консултации, по предложение на Мая Манолова, Нейкова е избрана за председател на комисията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Само ако можеше и да се подмлади с 20-ина годинки.

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  • 6 България се е възраждала след войните

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  • 7 хмммм

    13 0 Отговор
    Проста пача! Разруши ЦИК, сега я правят главна секретарка.

    17:50 07.07.2026

  • 8 Който си Трайка ще е Трайчо Трайков

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Прогресиращ бо(га)таш от ИТН":

    Който не си Трайка ще е Трайчо Костов

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  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кочо

    0 8 Отговор
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    Коментиран от #12

    17:57 07.07.2026

  • 11 тиририрам

    4 0 Отговор
    Да внимават в Министерски съвет да не ги заключи като Арена "Армеец"!🤭

    18:00 07.07.2026

  • 12 Дядка,

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кочо":

    Пий си антисклеротичните и не ни занимавай!

    18:01 07.07.2026

  • 13 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ

    3 0 Отговор
    Някои казваха, че кадрите на чалга-партията са извън властта. Да, ама не. Калинките им само се преместват от една позиция на друга. Така с дружни усилия ще разграждат ОНЯ модел.

    Коментиран от #14

    18:16 07.07.2026

  • 14 симптоматично

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "СВО 1 594 дни РЕЗИЛ":

    Зад всички стои старото ДПС, което уж не влезе в парламента.

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  • 15 Ясно

    1 0 Отговор
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    18:22 07.07.2026

  • 16 Аз не съм комунист и никога няма да бъда

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    18:24 07.07.2026

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    за да има за заплатките им както и връмварите и кърлежите
    увеличиха вминетките

    18:30 07.07.2026

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