Родители протестираха пред МС: Майчинството не е милостиня

Родители отново протестираха пред сградата на Министерския съвет с искане за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца. Демонстрацията под надслов „Майчинството не е милостиня“ се провежда за втори път и е организирана от инициативата „Родители за достойно майчинство“, предаде БТА.
Протестиращите настояват обезщетението през втората година на майчинството да бъде 70% от осигурителния доход, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Сред другите искания са ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, както и равни детски надбавки за всички работещи родители, без значение от дохода на работещия родител.
Категорично искаме в този бюджет да се приеме 75% обезщетение при неизползване на отпуск при бременност и раждане, а догодина най-късно да станат 100%, каза организаторът Иванка Тодорова. Настояваме за по-високи компенсации и по-високо обезщетение за майките на близнаци и тризнаци. Абсурдно е близнаци да се отглеждат с 378 евро. Това не стига и за едно дете, добави тя.
Тодорова отбеляза, че до момента само парламентарната група на „Възраждане” е внесла две от предложенията на родителите. Вчера в онлайн среща с „Продължаваме промяната“ обсъдихме предложенията ни, а утре предстои да проведем такава и с „Демократична България”, допълни тя.
Изпратихме писма до омбудсмана, до президента и до премиера. Ако бюджетът остане в този вид, ще настояваме да бъде наложено вето, защото той е напълно дискриминационен спрямо майките, заяви Тодорова. Ще продължим с протестите, ако исканията ни не бъдат чути, допълни тя.
Протести днес имаше в цялата страна.
На 1 юли родители протестираха с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство. На брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев посочи, че исканията на родителите кореспондират с увеличения на плащания по бюджета за тази година.
Припомняме, че на 1 юли вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обсъдиха с представители на гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“ предложения за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ама що не
22:44 14.07.2026
2 Без име
Коментиран от #3
22:48 14.07.2026
3 наблюдател
До коментар #2 от "Без име":Куха лейко, това са работещите родители, а не онези с бизнеса!
Коментиран от #4
22:50 14.07.2026
4 Без име
До коментар #3 от "наблюдател":Кухата лейка си ти. За толкова ти стига.
Коментиран от #6
22:51 14.07.2026
5 Ген Z
22:53 14.07.2026
6 Прави като оня, дето клати гората!
До коментар #4 от "Без име":И още нещо! Крадените ви пари са прокълнати!
НИКОГА НЕ ГО ЗАБРАВЯЙТЕ!
Коментиран от #13
22:53 14.07.2026
7 Няма любов
Коментиран от #11
22:58 14.07.2026
8 хаха
Тоест ако не сте си плащали осигуровките еди-колко-си-години се спасявайте както намерите за добре. Цигойнъри ориенталски.
Коментиран от #9
22:58 14.07.2026
9 Намери се кой да дава акъл!
До коментар #8 от "хаха":А който краде - при бай Ставри!
Може и директно при рогатия си господар...
23:02 14.07.2026
10 Перо
23:03 14.07.2026
11 И ще имате изобилие от нея...
До коментар #7 от "Няма любов":Заслужихте си омразата.😎
23:04 14.07.2026
12 хаха
КомунизЪмЪ свърши дрОгаре. Нали така искахте? Никой не е длъжен да ви се отчислява за невъзпитаните отрочета.
А като ви видят след 21 часа с количките по кръчмите да ви изплескат и по 2к евро глоби.
Ориенталци нескопосани.
Коментиран от #15
23:10 14.07.2026
13 Без име
До коментар #6 от "Прави като оня, дето клати гората!":Това, че някой работи и има добър доход, не означава, че краде. Охлюв.
Коментиран от #19
23:10 14.07.2026
14 БУКВАТА "Ч"
Елате си на село - та да хапвате био продукти смело.
23:18 14.07.2026
15 Европеец
До коментар #12 от "хаха":Коментара ти ми харесва и си прав.... Как беше-кой не скача е червен, А сега искаме привилегите от лошия" социализм"-е няма как да стане.... Какво дробили това ще сърбате....
23:20 14.07.2026
16 Данъкоплатец
23:24 14.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 До 2 (Без име) и 10 (Перо)
23:29 14.07.2026
19 Да, даа
До коментар #13 от "Без име":Работите с наколенки пред някой с чекмедже!
Затова и наоколо цари пълен хаос! Все от "работници" като вас!
23:31 14.07.2026
20 До 2 (Без име) и 10 (Перо)
Коментиран от #21
23:31 14.07.2026
21 Шизо,
До коментар #20 от "До 2 (Без име) и 10 (Перо)":Престани да се самоподкрепяш, защото ще решиш после и да се само......
23:34 14.07.2026