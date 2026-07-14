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Родители протестираха пред МС: Майчинството не е милостиня

Родители протестираха пред МС: Майчинството не е милостиня

14 Юли, 2026 22:40 488 21

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  • майчинство

Протести днес имаше в цялата страна

Родители протестираха пред МС: Майчинството не е милостиня - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Родители отново протестираха пред сградата на Министерския съвет с искане за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца. Демонстрацията под надслов „Майчинството не е милостиня“ се провежда за втори път и е организирана от инициативата „Родители за достойно майчинство“, предаде БТА.

Протестиращите настояват обезщетението през втората година на майчинството да бъде 70% от осигурителния доход, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Сред другите искания са ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, както и равни детски надбавки за всички работещи родители, без значение от дохода на работещия родител.

Категорично искаме в този бюджет да се приеме 75% обезщетение при неизползване на отпуск при бременност и раждане, а догодина най-късно да станат 100%, каза организаторът Иванка Тодорова. Настояваме за по-високи компенсации и по-високо обезщетение за майките на близнаци и тризнаци. Абсурдно е близнаци да се отглеждат с 378 евро. Това не стига и за едно дете, добави тя.

Тодорова отбеляза, че до момента само парламентарната група на „Възраждане” е внесла две от предложенията на родителите. Вчера в онлайн среща с „Продължаваме промяната“ обсъдихме предложенията ни, а утре предстои да проведем такава и с „Демократична България”, допълни тя.

Изпратихме писма до омбудсмана, до президента и до премиера. Ако бюджетът остане в този вид, ще настояваме да бъде наложено вето, защото той е напълно дискриминационен спрямо майките, заяви Тодорова. Ще продължим с протестите, ако исканията ни не бъдат чути, допълни тя.

Протести днес имаше в цялата страна.

На 1 юли родители протестираха с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство. На брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев посочи, че исканията на родителите кореспондират с увеличения на плащания по бюджета за тази година.

Припомняме, че на 1 юли вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обсъдиха с представители на гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“ предложения за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ама що не

    6 1 Отговор
    пред зайчарника или хотел берлин ? или са майки дпс-гроб

    22:44 14.07.2026

  • 2 Без име

    11 2 Отговор
    Изразявам несъгласие към майките. За много майчинството се е превърнало в бизнес. По-добре да се обмисли сериозно данъчно облекчение за деца. Работиш, връщат ти пари. Не работиш - не правиш деца.

    Коментиран от #3

    22:48 14.07.2026

  • 3 наблюдател

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Куха лейко, това са работещите родители, а не онези с бизнеса!

    Коментиран от #4

    22:50 14.07.2026

  • 4 Без име

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "наблюдател":

    Кухата лейка си ти. За толкова ти стига.

    Коментиран от #6

    22:51 14.07.2026

  • 5 Ген Z

    4 5 Отговор
    ППДБ/ЛГБТ отне на децата всичко! Отне им детството и го замени с фалоимитатори, лубриканти, Лама Калушев и сорос!☹️

    22:53 14.07.2026

  • 6 Прави като оня, дето клати гората!

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    И още нещо! Крадените ви пари са прокълнати!
    НИКОГА НЕ ГО ЗАБРАВЯЙТЕ!

    Коментиран от #13

    22:53 14.07.2026

  • 7 Няма любов

    6 2 Отговор
    Раждат за пари и привилегии.

    Коментиран от #11

    22:58 14.07.2026

  • 8 хаха

    8 2 Отговор
    Абе я си гледайте работата. Който не работи не трябва да яде.

    Тоест ако не сте си плащали осигуровките еди-колко-си-години се спасявайте както намерите за добре. Цигойнъри ориенталски.

    Коментиран от #9

    22:58 14.07.2026

  • 9 Намери се кой да дава акъл!

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    А който краде - при бай Ставри!
    Може и директно при рогатия си господар...

    23:02 14.07.2026

  • 10 Перо

    7 2 Отговор
    В САЩ майчинството е 2 месеца! После си наемат детегледачка и с договора им се намаляват данъците и се увеличава връщането на част от сумата. Така се намалява циганския елемент на вечно безработните паразити, живеещи дълги години на социални помощи, чрез размножаване с безброи чавета! В БГ паразитите правят пари от майчинство със задължително месечно плащане, без никакви данъци! Оказва се, че БГ “демократите” са от БКП!

    23:03 14.07.2026

  • 11 И ще имате изобилие от нея...

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Няма любов":

    Заслужихте си омразата.😎

    23:04 14.07.2026

  • 12 хаха

    5 1 Отговор
    Майчинството да стане колкото е в ЕС. Тоест около година.

    КомунизЪмЪ свърши дрОгаре. Нали така искахте? Никой не е длъжен да ви се отчислява за невъзпитаните отрочета.

    А като ви видят след 21 часа с количките по кръчмите да ви изплескат и по 2к евро глоби.
    Ориенталци нескопосани.

    Коментиран от #15

    23:10 14.07.2026

  • 13 Без име

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Прави като оня, дето клати гората!":

    Това, че някой работи и има добър доход, не означава, че краде. Охлюв.

    Коментиран от #19

    23:10 14.07.2026

  • 14 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Гражданите - са мързеливи селяни, гъсто населени.
    Елате си на село - та да хапвате био продукти смело.

    23:18 14.07.2026

  • 15 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Коментара ти ми харесва и си прав.... Как беше-кой не скача е червен, А сега искаме привилегите от лошия" социализм"-е няма как да стане.... Какво дробили това ще сърбате....

    23:20 14.07.2026

  • 16 Данъкоплатец

    0 0 Отговор
    Кой ви каза, че някой ви е длъжен да ви дава толкова пари, колкото са нужни за издръжката на децата ви? Ние, данъкоплатците ви даваме определена сума, която трябва да осмисляте като добавка към парите, които вие самите сте отделили за отглеждането на децата си. Ние също имаме деца и техните майки не се глезят, а работят, за да подкрепят семейния бюджет.

    23:24 14.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 До 2 (Без име) и 10 (Перо)

    0 1 Отговор
    Харесаха ми вашите коментари. Подкрепям ги!

    23:29 14.07.2026

  • 19 Да, даа

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    Работите с наколенки пред някой с чекмедже!
    Затова и наоколо цари пълен хаос! Все от "работници" като вас!

    23:31 14.07.2026

  • 20 До 2 (Без име) и 10 (Перо)

    0 1 Отговор
    Харесаха ми вашите коментари. Подкрепям ги!

    Коментиран от #21

    23:31 14.07.2026

  • 21 Шизо,

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "До 2 (Без име) и 10 (Перо)":

    Престани да се самоподкрепяш, защото ще решиш после и да се само......

    23:34 14.07.2026

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