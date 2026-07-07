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Атанас Славов: С Пеевски периодично са летели бизнесмени. Те на плаж ли са ходили или са договаряли някакви сделки?

Атанас Славов: С Пеевски периодично са летели бизнесмени. Те на плаж ли са ходили или са договаряли някакви сделки?

7 Юли, 2026 19:06 869 19

  • атанас славов-
  • полети-
  • пеевски-
  • десислава атанасова-
  • договор-
  • боташ

В коментар за договора с "Боташ" той отбеляза, че кабинетът "Радев" се опитва да реши проблема, като казва, че няма проблем

Атанас Славов: С Пеевски периодично са летели бизнесмени. Те на плаж ли са ходили или са договаряли някакви сделки? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не мисля, че това е политическа атака, според мен е опит за изясняване на зависимостите в българската политика, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ депутатът от "Демократична България" и бивш министър на правосъдието Атанас Славов във връзка с казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай с частен самолет, на някои от които министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев твърди, че е била и конституционният съдия Десислава Атанасова.

За съжаление, Демереджиев е единственият, който прави нещо по въпроса. Ако иска да установи истината, властта има целия инструментариум да го направи, добави Славов.

Със сигурност срдествата за полетите трябва да са публични, най-малкото трябва да са декларирани в декларациите, които ежегодно се подават пред КПКОНПИ и пред данъчните власти. Но ключовото е, че когато се ползват услугите на адвокатско дружество, лицето, което себползва от услугите, трябва да подаде декларация за какво се ползват тези средства. Интересно и как санкционирано по "Магнитски" лице прави банкови разплащания, заяви депутатът от "Демократична България".

По-големият въпрос е, че с Пеевски периодично са летели бизнесмени. Те на плаж ли са ходили или са договаряли някакви сделки? Ключовият въпрос е какво се е случвало в Дубай години наред, за което българските власти не обелват нито дума, подчерта бившият правосъден министър.

Отговорността за номинацията на г-жа Атанасова на първо място е на ГЕРБ. Ние имахме наш кандидат – г-н Белазелков. Ние подкрепихме нейната кандидатура, като впоследствие отчетохме това като грешка. Но ключовото е какво се случва след изнесената от министъра на вътрешните работи информация. Нямаме основания да не вярваме на тази информация. Отново има липса на подадена декларация, няма данни за такова осъществено пътуване. Не знам какви са били личните отношения между двамата, но лични отношения, като например съвместно съжителство, също могат да породят зависимости, затова това също трябва да бъде описано в декларацията, посочи Атанас Славов.

В коментар за договора с "Боташ" той отбеляза, че кабинетът "Радев" се опитва да реши проблема, като казва, че няма проблем.

По думите му няма логика това споразумение да е изгодно и в същото време управляващите да го предоговарят.

Не е ясно кого обслужва това споразмение, макар че официалната позиция е, че по този договор у нас не влиза руски газ. Има нещо скрито, което не виждаме. Договорът е изключитено неизгоден за България, тъй като по него дължим по 500 000 долара на ден. Големият въпрос е защо премиерът Радев преди 3 г. отказваше да поеме отговорност за неизгодния договор, коментира депутатът от "Демократична България".

Той заяви, че се надява законопроектът на "Прогресивна България" за изцяло машинно гласуване да бъде приет. Това трябва да се случи, за да имаме едно машинно гласуване, което да пази честността на вота, добави Славов.

Той каза още, че от "Демократична България" ще участват активно в избора на новия състав на Висшия съдебен съвет, като ще настояват следващите членове на ВСС да са независими професионалисти, а не партийни назначения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той и тя

    9 5 Отговор
    Договаряли са се как да ви откажат от розовото и парапета, но не успяха.

    19:10 07.07.2026

  • 2 Нексус

    8 6 Отговор
    Вас какво ви интересува кой е летял?
    Като сте такива отворени, дайте обяснение за един секретар, който получи плик от бивш корумпиран митничар!

    19:10 07.07.2026

  • 3 Хаха

    10 10 Отговор
    Само отвличат вниманието на материала с тоя Пеевски. Къде бил летял, с кой ходил в Дубай...нищо, че парите са си негови. Обаче за Радев, който изхарчи десетки милиони евро държавни пари за последните 10 години за безсмислени пътувания нищо не се говори

    19:13 07.07.2026

  • 4 Ти за

    10 5 Отговор
    Педрохан кажи.

    19:14 07.07.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 7 Отговор
    ШИШИ ПЕЕВСКИ КАТО БОЙКО РАПОНА СА ПРОДУКТИ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ НА НАРОДА ОТ ЦК НА БКП , ДС И КОБУРГИТЕ
    ... ТЯХНАТА ИСТОРИЯ ЗАПОЧВА ОЩЕ ПРИ СИМЕОН КОБУРГА КОЙТО ДС ДОКАРА ЗА ДА ЗАПАЗИ ВЛАСТТА НА БКП " ТОДОР ЖИВКОВ"
    .....
    ДАЖЕ ПРЕДИ ТОВА - КОГАТО ПЪРВАНОВ И СТАНИШЕВ ПРЕДАДОХА ЖАН ВИДЕНОВ И
    НАПРАВИХА ДОГОВОРКА С ОПГ -ТАТА ПОДКРЕПЯЩИ СДС

    19:15 07.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 нннн

    5 3 Отговор
    Не, бе! Ходили са да си купят Дубайски шоколад.

    19:19 07.07.2026

  • 8 "НАС(К)О"

    4 3 Отговор
    ТИ С ГАВАТА ЛИ СИ ГОВОРИШ ИЛИ .................... С КРАКАТА, ГОВОРИ КОНКРЕТНО С ФАКТИ, А НЕ .................... КАТО "ПРОГРЕСИВНИЯ" ПАРЦАЛ - АДВОКАТ "ДАМАРДЖИЕВ" ................... ФАКТ !

    19:20 07.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Д са об щата

    1 4 Отговор
    За тях не знам, мен ма е. ха на калъб

    19:24 07.07.2026

  • 11 интересно

    8 1 Отговор
    чак сега ли Атанас Славов разбра за полетите на Пеевски? Ами нали участва в управлението, нали министър беше, защо сега задава въпроси, които можеше да зададе докато бяха на власт?

    Коментиран от #19

    19:25 07.07.2026

  • 12 Грийн сок

    6 2 Отговор
    Абе ПеПейко
    къде пише че е забранено
    да лети с когото си иска.

    19:28 07.07.2026

  • 13 НЕбългарин

    1 4 Отговор
    Леле, тук са се изказали всички булгарише дебилли. Българака е толкова ниска топка че напълно заслужава да го клатят такива като Тиквата и Дебелото.

    19:34 07.07.2026

  • 14 Хи хи

    5 0 Отговор
    Майко мила , летели бизнесмени !Аз не мога да си позволя да летя с частен самолет до Дубай , предполагам , че хората от форума също , та кой да лети с частен полет ? Имаше статистика , че 300 български граждани имат имоти в Дубай , отиват да си полеят цветята предполагам .

    19:39 07.07.2026

  • 15 Горски

    4 3 Отговор
    Тези от ПП и ДБ приличат на зомбирани с вградени чипове които говорят вместо тях.Вижте им празните погледи ,и на този и на другия Янкулов .Всички от соросната квота говорят в един стил и порядък след провалена акция която визират като успех.И винаги трябва да дотегнат с повторения за да стигнат подсъзнателно до аборигените.Всъщност не е нова методика за внушения само изпитано старо на нацистите и болшевиките.

    19:42 07.07.2026

  • 16 Ироничен

    2 0 Отговор
    Тежка параноя ви тресе. Договарянето на сделка може да стане в кабинет, на маса в ресторант, на градинската пейка. От тая гледна точка ходенето до Дубай може да има само една функция - осигуряване на предразполагаща среда. Това обаче не е незаконно, освен ако не е форма на подкуп.

    19:49 07.07.2026

  • 17 Вие бяхте зглобка с ДПС

    1 1 Отговор
    Защо сега задавате въпросите. За мене въпросите свързани с Пеевски и хората пътували с него са Морално етични въпроси. Хора които нямат необходимите морал и етика не могат да бъдат нито депутати нито министри нито съдии прокурори или съдебни заседатели дори. Или да работят в полицията особено на отговорни постове и за кметовете се отнася !?!

    19:56 07.07.2026

  • 18 Майора

    1 0 Отговор
    Абе Славов , толкова ли стр слаби присти та да не знаете че “Магнитски “ не важи за ЕС! Идкогс ще вярвате на “Бях точен с парите..!0 , нарушил всички права за сайта с пътниците и подсъдим за 81 млн от МВР!Вместо да си гледа престъпността и бомбените заплахи се занимава с чистене мджс !

    19:58 07.07.2026

  • 19 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "интересно":

    "Ало, удобно ли е?"
    Славов май ги е забравил тия записи.
    Да не се правят на света вода ненапита.

    19:59 07.07.2026

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