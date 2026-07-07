Атанас Славов: С Пеевски периодично са летели бизнесмени. Те на плаж ли са ходили или са договаряли някакви сделки?

Не мисля, че това е политическа атака, според мен е опит за изясняване на зависимостите в българската политика, каза в предаването "Лице в лице" по БТВ депутатът от "Демократична България" и бивш министър на правосъдието Атанас Славов във връзка с казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай с частен самолет, на някои от които министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев твърди, че е била и конституционният съдия Десислава Атанасова.

За съжаление, Демереджиев е единственият, който прави нещо по въпроса. Ако иска да установи истината, властта има целия инструментариум да го направи, добави Славов.

Със сигурност срдествата за полетите трябва да са публични, най-малкото трябва да са декларирани в декларациите, които ежегодно се подават пред КПКОНПИ и пред данъчните власти. Но ключовото е, че когато се ползват услугите на адвокатско дружество, лицето, което себползва от услугите, трябва да подаде декларация за какво се ползват тези средства. Интересно и как санкционирано по "Магнитски" лице прави банкови разплащания, заяви депутатът от "Демократична България".

По-големият въпрос е, че с Пеевски периодично са летели бизнесмени. Те на плаж ли са ходили или са договаряли някакви сделки? Ключовият въпрос е какво се е случвало в Дубай години наред, за което българските власти не обелват нито дума, подчерта бившият правосъден министър.

Отговорността за номинацията на г-жа Атанасова на първо място е на ГЕРБ. Ние имахме наш кандидат – г-н Белазелков. Ние подкрепихме нейната кандидатура, като впоследствие отчетохме това като грешка. Но ключовото е какво се случва след изнесената от министъра на вътрешните работи информация. Нямаме основания да не вярваме на тази информация. Отново има липса на подадена декларация, няма данни за такова осъществено пътуване. Не знам какви са били личните отношения между двамата, но лични отношения, като например съвместно съжителство, също могат да породят зависимости, затова това също трябва да бъде описано в декларацията, посочи Атанас Славов.

В коментар за договора с "Боташ" той отбеляза, че кабинетът "Радев" се опитва да реши проблема, като казва, че няма проблем.

По думите му няма логика това споразумение да е изгодно и в същото време управляващите да го предоговарят.

Не е ясно кого обслужва това споразмение, макар че официалната позиция е, че по този договор у нас не влиза руски газ. Има нещо скрито, което не виждаме. Договорът е изключитено неизгоден за България, тъй като по него дължим по 500 000 долара на ден. Големият въпрос е защо премиерът Радев преди 3 г. отказваше да поеме отговорност за неизгодния договор, коментира депутатът от "Демократична България".

Той заяви, че се надява законопроектът на "Прогресивна България" за изцяло машинно гласуване да бъде приет. Това трябва да се случи, за да имаме едно машинно гласуване, което да пази честността на вота, добави Славов.

Той каза още, че от "Демократична България" ще участват активно в избора на новия състав на Висшия съдебен съвет, като ще настояват следващите членове на ВСС да са независими професионалисти, а не партийни назначения.