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Проф. Пиргова: Едва ли е толкова лесно да се поиска оставка на конституционен съдия

Проф. Пиргова: Едва ли е толкова лесно да се поиска оставка на конституционен съдия

7 Юли, 2026 20:35 737 16

  • проф. мария пиргова-
  • десислава атанасова-
  • полети-
  • пеевски

Политологът коментира изнесените данни от вътрешния министър за полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова

Проф. Пиргова: Едва ли е толкова лесно да се поиска оставка на конституционен съдия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството чрез министър Демерджиев казва, че Пеевски вече не е недосегаем. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS политологът проф. Мария Пиргова, която коментира изнесените данни от вътрешния министър за полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова.

Проф. Пиргова посочи, че МВР е доста активно по отношение на кметовете на ДСП. „Делян Пеевски е под ударите на властта, защото в един момент той трябва да докаже съответствие между доходи, декларации и полети”, посочи тя и допълни: „Пеевски има голям проблем с доказване на начина си на живот. Тук и г-жа Атанасова гори с това, че не е декларирала излизания в чужбина”.

Според думите ѝ Иван Демерджиев не е длъжен да каже откъде са тези негови данни. Проф. Пиргова коментира още, че едва ли е толкова лесно да се поиска оставка на конституционен съдия. „В случая Демерджиев не засяга само Конституционния съд, той засяга преди всичко ГЕРБ и парламентарната група на ГЕРБ”, допълни политологът.

По отношение на замразяването на договора с „Боташ” политологът заяви, че добрите отношения между България и Турция са факт, а това нито са случайни договорки, нито са постигнати изведнъж. „Чакаше се Радев да дойде на власт, да се срещне с Ердоган и този договор да получи развитие”, коментира още тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 2 Отговор
    Въй, сериозно! Я за видим:
    - дигай чаршафа и давай тескерето, ей, мусака!!!
    Виждате ли, не е сложно, м!

    Коментиран от #6

    20:38 07.07.2026

  • 2 Ми като не е лесно да се поиска

    12 2 Отговор
    Трябва да стане по трудния начин.

    20:38 07.07.2026

  • 3 Данните на министерството

    3 5 Отговор
    Може да са от собствени средства за информация и най вероятно е така. Не е нужно да са копнати от системата. ...

    20:46 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да кажа

    10 3 Отговор
    Не е лесно за се иска оставката на конст. съдия
    лесно е ако съдията има морал и я подаде сам.
    А такъв явно липсва.

    20:52 07.07.2026

  • 6 Глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не желаем да четем по форумите.

    21:01 07.07.2026

  • 7 Сегашните поколения

    9 0 Отговор
    Не правят разлика между пълни глупости и жаргон. Те дори не знаят какво е жаргон. Сега пишат само някакви нелицеприятни нецензурни изрази. Не би трябвало редакцията да ги допуска.

    21:06 07.07.2026

  • 8 Бай Ганьо

    8 0 Отговор
    Само снайпера оправя нещата като не иска тази миризлива с хубост тогава да му мисли тя мафиотка цялата държава с напълни с простаци като Бойко простака и цялата му партия е пълна с простаци без капацитет

    21:13 07.07.2026

  • 9 Бай Хасан

    4 0 Отговор
    Тази миризливка цялото НСО я опъна като палатка а Бойко простият е виновен защото е простак и затуй губи изборите и на следващите избори въобще няма да има 1 процент като итн

    21:17 07.07.2026

  • 10 В територията богуизбраните

    3 0 Отговор
    Всичко дават, но оставка не дават така лесно.

    21:19 07.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Няааа

    2 0 Отговор
    Сайййтааа ффааякктти ссе спидсува от оотпадъъци

    21:26 07.07.2026

  • 13 ален

    3 0 Отговор
    Не я показвайте тази грозотия!

    21:26 07.07.2026

  • 14 Анонимен

    2 1 Отговор
    Десислава Атанасова е конституционен съдия,без изобщо да е била съдия някога. Нейният избор е обида за конституционализма.

    21:27 07.07.2026

  • 15 Цвете

    2 0 Отговор
    ПИРГОВА, НЕЩАТА СА ДОСТА ПО ДЪЛБОКИ ,НО ТИ СИ ПОЛИТОЛОГ И МАЙ НЕ СИ В ТЕЧЕНИЕ НА ДАЛАВЕРИТЕ ОТ БЛИЗО. ЧУДЯ СЕ КАТО КАКВА ТЕ КАНЯТ, КОМЕНТАТОР ИЛИ ПОЛИТОЛОГ.😉

    21:28 07.07.2026

  • 16 Цвете

    2 0 Отговор
    ПИРГОВА, НЕЩАТА СА ДОСТА ПО ДЪЛБОКИ ,НО ТИ СИ ПОЛИТОЛОГ И МАЙ НЕ СИ В ТЕЧЕНИЕ НА ДАЛАВЕРИТЕ ОТ БЛИЗО. ЧУДЯ СЕ КАТО КАКВА ТЕ КАНЯТ, КОМЕНТАТОР ИЛИ ПОЛИТОЛОГ.😉

    21:30 07.07.2026

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