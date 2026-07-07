Проф. Пиргова: Едва ли е толкова лесно да се поиска оставка на конституционен съдия

Правителството чрез министър Демерджиев казва, че Пеевски вече не е недосегаем. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS политологът проф. Мария Пиргова, която коментира изнесените данни от вътрешния министър за полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова.
Проф. Пиргова посочи, че МВР е доста активно по отношение на кметовете на ДСП. „Делян Пеевски е под ударите на властта, защото в един момент той трябва да докаже съответствие между доходи, декларации и полети”, посочи тя и допълни: „Пеевски има голям проблем с доказване на начина си на живот. Тук и г-жа Атанасова гори с това, че не е декларирала излизания в чужбина”.
Според думите ѝ Иван Демерджиев не е длъжен да каже откъде са тези негови данни. Проф. Пиргова коментира още, че едва ли е толкова лесно да се поиска оставка на конституционен съдия. „В случая Демерджиев не засяга само Конституционния съд, той засяга преди всичко ГЕРБ и парламентарната група на ГЕРБ”, допълни политологът.
По отношение на замразяването на договора с „Боташ” политологът заяви, че добрите отношения между България и Турция са факт, а това нито са случайни договорки, нито са постигнати изведнъж. „Чакаше се Радев да дойде на власт, да се срещне с Ердоган и този договор да получи развитие”, коментира още тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
- дигай чаршафа и давай тескерето, ей, мусака!!!
Виждате ли, не е сложно, м!
Коментиран от #6
20:38 07.07.2026
2 Ми като не е лесно да се поиска
20:38 07.07.2026
3 Данните на министерството
20:46 07.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да кажа
лесно е ако съдията има морал и я подаде сам.
А такъв явно липсва.
20:52 07.07.2026
6 Глупости
До коментар #1 от "Гост":Не желаем да четем по форумите.
21:01 07.07.2026
7 Сегашните поколения
21:06 07.07.2026
8 Бай Ганьо
21:13 07.07.2026
9 Бай Хасан
21:17 07.07.2026
10 В територията богуизбраните
21:19 07.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Няааа
21:26 07.07.2026
13 ален
21:26 07.07.2026
14 Анонимен
21:27 07.07.2026
15 Цвете
21:28 07.07.2026
16 Цвете
21:30 07.07.2026