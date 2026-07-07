Транспортираха по спешност със "Спартан" дете за лечение в Германия

Екипаж на 16-а авиационна база от състава на Военновъздушните сили (ВВС) изпълни успешно задача за въздушен транспорт на пациент, съпровождащ медицински екип и придружители с военнотранспортен самолет C-27J Spartan. Самолетът излетя от летище „Васил Левски“ – София в 10.22 ч и извърши полет до летище Щутгарт, Федерална република Германия, където пациентът беше предаден за последващо лечение. Самолетът се завърна в България в 17.21 часа, съобщиха от Министерството на отбраната.
Екипажът на самолета бе в състав: командир майор Евгени Златанов, втори пилот капитан Борис Тодоров, бордни инженери капитан Митко Пергов и старши лейтенант Камен Димитров, медицинска сестра старшина Мария Борисова от ВМА.
Задачата беше изпълнена по искане от Министерството на здравеопазването при спазване на всички изисквания за безопасност на полетите и медицинско осигуряване.
Благодарение на отличната подготовка и професионализма на летателния и инженерно-техническия състав, мисията беше изпълнена успешно и във времеви график. Изпълнението на подобни задачи е част от способностите на ВВС за оказване на помощ на населението и осигуряване на стратегически въздушен транспорт при необходимост. Военнотранспортният самолет C-27J Spartan е доказал своите възможности при изпълнение на медицински евакуации, хуманитарни мисии и задачи в обществен интерес както на територията на страната, така и извън нея. Военновъздушните сили остават в готовност да изпълняват мисии в подкрепа на българските граждани, пишат от министерството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:08 07.07.2026
2 Бездушие
Коментиран от #7, #8, #9, #12
21:12 07.07.2026
3 Дали не е на
21:14 07.07.2026
4 Васил
21:14 07.07.2026
5 Що си играят на дребно с военна каруца?
21:17 07.07.2026
6 Без име
21:27 07.07.2026
7 Без име
До коментар #2 от "Бездушие":Остава му успокоението, че вижда възмездието за родителите на децата в Спартана.
21:29 07.07.2026
8 Гробар
До коментар #2 от "Бездушие":Бърза помощ изобщо не идва за дебилите, които си плащат здравни вноски. Добре че има таксита.
Коментиран от #14
21:36 07.07.2026
9 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #2 от "Бездушие":"2 Бездушие
70Отговор
За българина бърза помощ идва след повече от час, а за уредени келешчета лети Спартан хиляди километри, жал ли, милост ли, а простосмъртния българин?
Коментиран от 7
21:12 07.07.2026"
САМО ОТБЕЛЯЗВАМ (иначе напълно подкрепям коментара ти):
Никъде в статията + подзаглавието не пише, че е дете. Само думата "пациент"!
Единствено в заглавието пише "дете".
КОЕТО САМО ПО СЕБЕ СИ Е СУПЕРСТРАННО! 🤔
21:39 07.07.2026
10 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
20Отговор
До коментар 2 от "Бездушие":
Бърза помощ изобщо не идва за дебилите, които си плащат здравни вноски. Добре че има таксита.
21:36 07.07.2026"
Така е, Бърза Помощ идва навреме само за "ДЕБЕЛИТЕ". 🐷
За ДЕБЕЛИТЕ навреме идва и спартана! 🎃
21:44 07.07.2026
11 Какъв
21:58 07.07.2026
12 срам
До коментар #2 от "Бездушие":за някой дори не пристига, с инфаркт хващаш такси....
22:10 07.07.2026
13 Поп Кръстю
22:15 07.07.2026
14 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #8 от "Гробар":"Бърза помощ изобщо не идва за дебилите, които си плащат здравни вноски. Добре че има таксита.
21:36 07.07.2026"
Така е, "Бърза помощ изобщо не идва за дебилите". Идва навреме само за "ДЕБЕЛИТЕ". 🐷
Само за "ДЕБЕЛИТЕ" навреме идва и спартана! 🎃
22:15 07.07.2026