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Транспортираха по спешност със "Спартан" дете за лечение в Германия

Транспортираха по спешност със "Спартан" дете за лечение в Германия

7 Юли, 2026 21:07 902 14

  • спартан-
  • дете-
  • германия

Самолетът излетя от летище „Васил Левски“ – София в 10.22 ч и извърши полет до летище Щутгарт, Федерална република Германия, където пациентът беше предаден за последващо лечение

Транспортираха по спешност със "Спартан" дете за лечение в Германия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екипаж на 16-а авиационна база от състава на Военновъздушните сили (ВВС) изпълни успешно задача за въздушен транспорт на пациент, съпровождащ медицински екип и придружители с военнотранспортен самолет C-27J Spartan. Самолетът излетя от летище „Васил Левски“ – София в 10.22 ч и извърши полет до летище Щутгарт, Федерална република Германия, където пациентът беше предаден за последващо лечение. Самолетът се завърна в България в 17.21 часа, съобщиха от Министерството на отбраната.

Екипажът на самолета бе в състав: командир майор Евгени Златанов, втори пилот капитан Борис Тодоров, бордни инженери капитан Митко Пергов и старши лейтенант Камен Димитров, медицинска сестра старшина Мария Борисова от ВМА.

Задачата беше изпълнена по искане от Министерството на здравеопазването при спазване на всички изисквания за безопасност на полетите и медицинско осигуряване.

Благодарение на отличната подготовка и професионализма на летателния и инженерно-техническия състав, мисията беше изпълнена успешно и във времеви график. Изпълнението на подобни задачи е част от способностите на ВВС за оказване на помощ на населението и осигуряване на стратегически въздушен транспорт при необходимост. Военнотранспортният самолет C-27J Spartan е доказал своите възможности при изпълнение на медицински евакуации, хуманитарни мисии и задачи в обществен интерес както на територията на страната, така и извън нея. Военновъздушните сили остават в готовност да изпълняват мисии в подкрепа на българските граждани, пишат от министерството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 1 Отговор
    А Дуловската кукумявка бат Делян в транспортира с Фалкон в Дубай

    21:08 07.07.2026

  • 2 Бездушие

    16 0 Отговор
    За българина бърза помощ идва след повече от час, а за уредени келешчета лети Спартан хиляди километри, жал ли, милост ли, а простосмъртния българин?

    Коментиран от #7, #8, #9, #12

    21:12 07.07.2026

  • 3 Дали не е на

    14 0 Отговор
    Специален гражданин дете? За да вдигнат самолет за германия.

    21:14 07.07.2026

  • 4 Васил

    16 0 Отговор
    Ама къде са нашите лекари нали взимат големи заплати а какво се оказва че трябва да се лекуваме в чужбина.

    21:14 07.07.2026

  • 5 Що си играят на дребно с военна каруца?

    10 2 Отговор
    Да бяха вдигнали по спешност на Муньо правителствения самолет!

    21:17 07.07.2026

  • 6 Без име

    15 2 Отговор
    За бедните деца събираме капачки, организират се дарителски кампании и родителите не се кроят ксто къртици. Досега не сме видели родителите на деца, превозвани със Спартана за лечение в чужбина.

    21:27 07.07.2026

  • 7 Без име

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бездушие":

    Остава му успокоението, че вижда възмездието за родителите на децата в Спартана.

    21:29 07.07.2026

  • 8 Гробар

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бездушие":

    Бърза помощ изобщо не идва за дебилите, които си плащат здравни вноски. Добре че има таксита.

    Коментиран от #14

    21:36 07.07.2026

  • 9 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бездушие":

    "2 Бездушие

    70Отговор
    За българина бърза помощ идва след повече от час, а за уредени келешчета лети Спартан хиляди километри, жал ли, милост ли, а простосмъртния българин?
    Коментиран от 7

    21:12 07.07.2026"

    САМО ОТБЕЛЯЗВАМ (иначе напълно подкрепям коментара ти):
    Никъде в статията + подзаглавието не пише, че е дете. Само думата "пациент"!
    Единствено в заглавието пише "дете".
    КОЕТО САМО ПО СЕБЕ СИ Е СУПЕРСТРАННО! 🤔

    21:39 07.07.2026

  • 10 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    10 0 Отговор
    "8 Гробар

    20Отговор
    До коментар 2 от "Бездушие":

    Бърза помощ изобщо не идва за дебилите, които си плащат здравни вноски. Добре че има таксита.
    21:36 07.07.2026"

    Така е, Бърза Помощ идва навреме само за "ДЕБЕЛИТЕ". 🐷
    За ДЕБЕЛИТЕ навреме идва и спартана! 🎃

    21:44 07.07.2026

  • 11 Какъв

    9 0 Отговор
    е случая диагнозата , и защо се налага спешно транспортиране за лечение в Германия е по - важно , отколкото имената на екипажа.

    21:58 07.07.2026

  • 12 срам

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бездушие":

    за някой дори не пристига, с инфаркт хващаш такси....

    22:10 07.07.2026

  • 13 Поп Кръстю

    6 1 Отговор
    Мямаме ли ДОКТОРИ във голяма българия . Нямаме ли болници във голяма българия . Кадее медицината каде са професорите а иначе взимат по 23 000 евро заплати . За какво им плащаме щом щеги карат във Германия даги лекуват.

    22:15 07.07.2026

  • 14 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гробар":

    "Бърза помощ изобщо не идва за дебилите, които си плащат здравни вноски. Добре че има таксита.
    21:36 07.07.2026"

    Така е, "Бърза помощ изобщо не идва за дебилите". Идва навреме само за "ДЕБЕЛИТЕ". 🐷
    Само за "ДЕБЕЛИТЕ" навреме идва и спартана! 🎃

    22:15 07.07.2026

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