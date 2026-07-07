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Наталия Киселова: Президентските избори по мои сметки трябва да бъдат насрочени най-късно до 15 септември

Наталия Киселова: Президентските избори по мои сметки трябва да бъдат насрочени най-късно до 15 септември

7 Юли, 2026 23:24 537 18

  • доц. наталия киселова-
  • бюджет-
  • президентски избори

Тя отбеляза, че днес е започнала бюджетната процедура, която, по думите ѝ, е "най-тежкият закон"

Наталия Киселова: Президентските избори по мои сметки трябва да бъдат насрочени най-късно до 15 септември - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващото мнозинство предлага изборите да се провеждат изцяло с машинно гласуване.

"Изборният кодекс и правилата, по които се произвеждат избори, винаги са най-политическите въпроси. 52-рото Народно събрание, тъй като има внесени три законопроекта вече, се захваща сравнително рано, като правилата ще важат за президентските избори", коментира бившият председател на Народното събрание (НС) доц. Наталия Киселова в предаването "Денят ON AIR".

Тя отбеляза, че днес е започнала бюджетната процедура, която, по думите ѝ, е "най-тежкият закон".

"В рамките на юли три бюджета плюс Изборен кодекс е доста оптимистично", каза доц. Киселова.

"Президентските избори по мои сметки трябва да бъдат насрочени най-късно до 15 септември ориентировъчно, за да влезем в двумесечния срок преди изборния ден. Около 15 ноември най-късно трябва да бъде първият тур на президентските избори", прогнозира бившият председател на НС пред Bulgaria ON AIR.

Доц. Киселова открои "нов момент" със засилване на ролята на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК), като подчерта, че трябва да се направи внимателен прочит, тъй като става дума за колективен орган. Бившият председател на НС коментира и скандала около полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като изрази надежда Сметната палата да направи проверки и да се види дали има деклариране на разходите за пътуване.

Доц. Киселова очаква Конституционният съд да каже дали пътуването на Десислава Атанасова е командировано, или е било частно, може ли да се ползва дипломатическият паспорт по всяко време и какви още данни ще изнесе министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Беше прибързано г-жа Атанасова да публикува опровержение, че е пътувала само до Република Турция и да покаже и това, че се е случило с дипломатически паспорт. Ако пътуването е частно, въпросите стават още повече", добави бившият председател на НС. "Конституционният съд трябва да има вътрешни правила. Съдиите пътуват във връзка със свои ангажименти, но това не означава, че протоколът не трябва да съхранява дипломатическите паспорти на 12-те съдии", уточни доц. Киселова. Тя е на мнение, че на ГЕРБ "не им върви много" с юристите.

"Имаше Искра Фидосова, Даниел Кирилов, Десислава Атанасова. Трябва да са доста по-взискателни към юристите си", призова гостът.

На въпрос практика ли е адвокатско дружество да плаща за скъпи полети, доц. Киселова коментира, че адвокатски кантори осъществяват и консултантска дейност, имат и международна такава и "сигурно е практика" и добави, че когато има договор между клиент и кантората - "сигурно е възможно".

"Много е тънка линията, по която вървим. Разговорът, който отвори министър Демерджиев трябва да го доведе докрай и да бъде прецизен, както в изнасянето на фактите, така и в нанасянето на точни удари, иначе у него ще остане пасива, ако не успее да докаже тезата си, че има заплащане, което е скрита форма на корупция според него, че има заобикаляне на санкциите по Глобалния закон и не на последно място - за обвиняваните от него лица, ако не се предприемат следващи действия, трябва поне да се докаже административно нарушение", поясни доц. Киселова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 корекция

    8 0 Отговор
    Тази в момента не е депутат, сменете си снимката с актуална!

    Коментиран от #14

    23:26 07.07.2026

  • 2 Грозното хазарско чудовище

    10 0 Отговор
    до кога ще ни го показвате?

    23:27 07.07.2026

  • 3 какви избори бе

    4 0 Отговор
    с тия доказани във времето неможачи в бюлетините кой да избираме?

    23:29 07.07.2026

  • 4 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Тази пача както каква се изявява в момента?От учителка със заплата 1600 лв я поставиха като председател в парламента с 16 000 лв.месечно,които дори не похарчи за някоя пластична операция да заприлича малко на себеподобните си.Парадокс.

    23:30 07.07.2026

  • 5 3.14К

    8 0 Отговор
    Ятачката на Пеевски всяка сутрин го регистрираше само след едно кимване и той скоропостижно се изнасяше от залата. При тая рецепторите за срам и съвест липсват напълно.

    23:31 07.07.2026

  • 6 АБЕ

    5 0 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ДАВАТЕ ТРИБУНА НА ТАКИВА ОХРАНЕНИ ЧОВЕКОПОДОБНИ
    КАТО ТАЗИ,ПЕЕВ,БОЙО И Т.Н.....?
    ИМАЙТЕ МАЛКО МИЛОСТ КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ ...

    23:34 07.07.2026

  • 7 Мераклията

    2 0 Отговор
    Привлекателна е Киселова цялата година. Погледа ми вижда в нея секс-машина.В това прекрасно застаряло тяло, изтръпналото ми същество я иска цяло.Обожавам да я гледам в парламента, как се бара с Коста за два цента. Като удря с чукчето се възбуждам като му хване дръжката не се удържам. Искам да я водя на дискотека, на дансинга да я разнасям като перушинка лека Искам в сепарето да си пием питието и да я милвам нежно по крачето. Искам да ме води в някоя държавна вила, да полегнеме на близката могила. Искам да я нося на ръце в гората, цяла вечер докато ми подкоси краката. Тука хора спирам да не свърша, от мерак да не го изкърша, лягам да почивам в апартамента, пускам на запис да гледам парламента.

    23:36 07.07.2026

  • 8 Мда

    2 0 Отговор
    Незнайно защо тaзи от бсп/герб/нн я тиражират по медиите. Е, за някое и друго евро. Да не заслабне де. А е политически труп...

    23:38 07.07.2026

  • 9 От твой сметки

    2 0 Отговор
    Си се докарала до никъде. А и пречиш на българските граждани със сметките си.

    23:55 07.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Васил

    0 0 Отговор
    Изгонете незабавно повлекαната Киселова от софийския университет!!!

    Не искаме повече такъв отпадък да учи децата ни!!!

    23:56 07.07.2026

  • 12 Твоите сметки ги знаем

    2 0 Отговор
    Сметки на салфетки

    23:58 07.07.2026

  • 13 Ах...!

    0 0 Отговор
    Моята нежна и ефира красавица! Като я изсурвакам с 15 инча ще тече до 15 септември...

    23:58 07.07.2026

  • 14 Актуалната

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "корекция":

    Не е за показване.

    00:00 08.07.2026

  • 15 Това болшевишко същество

    0 0 Отговор
    Не е наясно със себе си , при нея всичко е пълна мърлящина.

    00:11 08.07.2026

  • 16 Животното

    1 0 Отговор
    да млъкне. Отвратителна е

    00:30 08.07.2026

  • 17 О чудо

    0 0 Отговор
    Тая можела да смята

    00:31 08.07.2026

  • 18 един

    0 0 Отговор
    колко хора я мразят , колко ....

    00:33 08.07.2026

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