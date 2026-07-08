Комисията по образование обсъжда бюджета за 2026 г.

Бюджетът за образование за 2026 година влиза за детайлно разглеждане в ресорната парламентарна комисия.
Депутатите ще обсъждат разпределението на финансовите средства и заложените параметри за издръжка на училищната мрежа, висшето образование и научната дейност в страната.
Ключов акцент в дискусиите се очаква да бъдат средствата за поддържане на учителските заплати над средните за страната, както и финансирането на нови модернизационни програми за учебната база и дигитализация.
Синдикатите и образователните експерти следят отблизо заседанието, тъй като от финалните параметри в бюджетната рамка зависят мащабните реформи, заложени за изпълнение през следващите месеци.
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