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Комисията по образование обсъжда бюджета за 2026 г.

Комисията по образование обсъжда бюджета за 2026 г.

8 Юли, 2026 06:49, обновена 8 Юли, 2026 06:51 535 4

  • бюджет-
  • обсъждане-
  • комисии

Депутатите чертаят финансовата рамка за училищата и университетите за настоящата година

Комисията по образование обсъжда бюджета за 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бюджетът за образование за 2026 година влиза за детайлно разглеждане в ресорната парламентарна комисия.

Депутатите ще обсъждат разпределението на финансовите средства и заложените параметри за издръжка на училищната мрежа, висшето образование и научната дейност в страната.

Ключов акцент в дискусиите се очаква да бъдат средствата за поддържане на учителските заплати над средните за страната, както и финансирането на нови модернизационни програми за учебната база и дигитализация.

Синдикатите и образователните експерти следят отблизо заседанието, тъй като от финалните параметри в бюджетната рамка зависят мащабните реформи, заложени за изпълнение през следващите месеци.


България
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